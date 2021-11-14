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Бразилия: Серия A 2021

2021
Сан-Паулу
0:2
Первый тайм: 18'
Фламенго
0'
0:1
1' Гол
Габриэл Барбоза
0:2
4' Гол
Энрике Бруно
10' Красная карточка
Кальери Хонатан
18'
1
Tiago
Luis
Volpi
16
Leo
XV
22
Миранда
Жоао
4
Коста
Диего
6
Рейналдо
Мануэл
14
Lizeiro
15
Невес
Габриэль
47
Marcus
Alencar
26
Igor
Gomes
30
Кальери
Хонатан
77
Ригони
Эмилиано
45
Hugo
Nogueira
34
Котулио
Матеус
3
Кайо
Родриго
23
Луис
Давид
6
Мартинс
Родригес
7
Рибейро
Эвертон
5
Виллиан
Арао
18
Перейра
Андреас
19
Michael
3
9
Габриэл
Барбоза
27
Энрике
Бруно
Сан-Паулу
4-2-3-1
Фламенго
4-4-2

История личных встреч

Сан-Паулу
Фламенго

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

30 матчей

43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
56.7%
10%
10 побед 17 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

СA
5:1
СA
2:1
К
3:0
К
1:2
СA
1:4
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:1
ТМК
0:1
БСА
2:2
БСА
0:2
БСА
2:0
БСА
0:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ригони Эмилиано 4 0.13
Кальери Хонатан 3 (1) 0.09
Pablo I 3 (1) 0.09
Рейналдо Мануэл 2 (2) 0.06
Martin Nicolas Benitez 2 0.06
Igor Gomes 2 0.06
Eder1 1 0.03
Lizeiro 1 0.03
Арболеда Роберт 1 0.03
Витор Буэно 1 0.03
Лусиано Невес 1 0.03
Rodrigo Nestor 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 12 (3) 0.39
Michael 3 11 0.35
Энрике Бруно 10 0.32
Педро Гильерме 7 0.23
Перейра Андреас 4 0.13
Витиньо Виктор 3 0.1
Муниз Родриго 3 0.1
Рибейро Эвертон 2 0.06
Энрике Густаво 2 0.06
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.03
Котулио Матеус 1 0.03
Мартинс Родригес 1 0.03
Кенеди Роберт 1 0.03
Виллиан Арао 1 0.03
Тьяго Маия 1 0.03
Исла Маурисио 0 0
Луис Филипе 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейналдо Мануэл 7 0
Миранда Жоао 6 0
Welington 6 0
Leo XV 6 0
Igor Vinicius 6 0
Martin Nicolas Benitez 4 1
Lizeiro 5 0
Ригони Эмилиано 3 1
Rodrigo Nestor 3 1
Bruno VI 4 0
Igor Gomes 4 0
Лусиано Невес 3 0
Antonio Galeano 3 0
Арболеда Роберт 2 0
Невес Габриэль 2 0
Luan5 2 0
Eder1 2 0
Marcus Alencar 2 0
Эрнанес Лима 1 0
Кальери Хонатан 1 0
Tiago Luis Volpi 1 0
Орехуэла Луис 1 0
Рохас Хоао II 1 0
Lucas Perri 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диего Рибас 6 1
Витиньо Виктор 7 0
Энрике Бруно 6 0
Кайо Родриго 4 0
Котулио Матеус 4 0
Joao Gomes 4 0
Рибейро Эвертон 2 1
Исла Маурисио 3 0
Луис Филипе 3 0
Виллиан Арао 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Перейра Андреас 3 0
Лео Перейра 2 0
Марсело Родиней 2 0
Виана Бруно 2 0
Max Alves 2 0
Алвес Диего 1 0
Кенеди Роберт 1 0
Энрике Густаво 1 0
Педро Гильерме 1 0
Мартинс Родригес 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
29
9 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 9
21 Не забивали 17
4
31%
2
7%
1-15
2
15%
5
17%
16-30
3
23%
5
17%
31-45
2
15%
4
14%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
2
15%
7
24%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
10%
1
7%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
5
50%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Забито

11
26
5 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 18
3
27%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
2
18%
5
19%
31-45
3
27%
1
4%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
3
27%
5
19%
76-90

Пропущено

19
15
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
5
26%
1
7%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
4
21%
5
33%
46-60
3
16%
3
20%
61-75
6
32%
3
20%
76-90

Забито

24
55
14 В 1-м тайме 26
10 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 18
13 Не забивали 5
7
29%
29%
6
11%
1-15
2
8%
10
18%
16-30
5
21%
10
18%
31-45
5
21%
5
9%
46-60
0
0%
12
22%
61-75
5
21%
12
22%
76-90

Пропущено

29
30
11 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 19
1
3%
2
7%
1-15
8
28%
3
10%
16-30
2
7%
5
17%
31-45
4
14%
8
27%
46-60
8
28%
5
17%
61-75
6
21%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Байя - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Брагантино - Сан-Паулу 1:0
Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Сеара 1:1 Куяба - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Сантос 1:1 Шапекоэнсе - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Форталеза - Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 2:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу - Гремио 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Фламенго
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фламенго - Байя 3:0 Шапекоэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2
Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Фламенго 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 31 21 5 5 50 - 22 68
2. Фламенго 2:0 31 18 6 7 59 - 28 60
3. Палмейрас Сан-Паулу 31 18 4 9 51 - 35 58
4. Брагантино 33 13 13 7 50 - 37 52
5. Коринтианс 32 13 11 8 35 - 31 50
6. Форталеза 32 14 7 11 40 - 37 49
7. Интернасьонал Порту Алегре 32 12 11 9 41 - 34 47
8. Америка Минейро 32 11 11 10 35 - 34 44
9. Флуминенсе 31 11 9 11 29 - 32 42
10. Атлетико Паранаэнсе 32 12 5 15 39 - 42 41
11. Сантос 32 9 12 11 28 - 36 39
12. Сеара 31 8 15 8 29 - 32 39
13. Куяба 32 8 15 9 30 - 32 39
14. Атлетико Гойяненсе 31 9 11 11 24 - 32 38
15. Сан-Паулу 0:2 32 8 14 10 24 - 31 38
16. Байя 31 9 9 13 33 - 42 36
17. Жувентуде 30 7 12 11 29 - 37 33
18. Спорт Ресифи 32 7 9 16 19 - 31 30
19. Гремио 31 8 5 18 27 - 41 29
20. Шапекоэнсе 31 1 12 18 26 - 52 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 14 1 1 34 - 9 43
2. Фламенго 2:0 16 11 1 4 28 - 13 34
3. Палмейрас Сан-Паулу 16 10 2 4 30 - 22 32
4. Сеара 16 8 6 2 20 - 12 30
5. Интернасьонал Порту Алегре 16 8 5 3 26 - 17 29
6. Форталеза 15 8 4 3 22 - 14 28
7. Коринтианс 16 8 4 4 22 - 17 28
8. Америка Минейро 16 7 5 4 17 - 11 26
9. Сантос 16 7 5 4 16 - 13 26
10. Флуминенсе 15 7 5 3 16 - 13 26
11. Брагантино 17 6 8 3 26 - 19 26
12. Атлетико Паранаэнсе 16 7 4 5 22 - 20 25
13. Жувентуде 16 6 6 4 16 - 15 24
14. Сан-Паулу 0:2 16 5 8 3 13 - 12 23
15. Байя 15 6 4 5 20 - 18 22
16. Куяба 16 5 6 5 15 - 17 21
17. Атлетико Гойяненсе 15 4 8 3 11 - 11 20
18. Гремио 15 5 5 5 17 - 16 20
19. Спорт Ресифи 16 4 5 7 10 - 11 17
20. Шапекоэнсе 15 0 6 9 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 16 7 5 4 24 - 18 26
2. Фламенго 2:0 15 7 5 3 31 - 15 26
3. Палмейрас Сан-Паулу 15 8 2 5 21 - 13 26
4. Атлетико Минейро 15 7 4 4 16 - 13 25
5. Коринтианс 16 5 7 4 13 - 14 22
6. Форталеза 17 6 3 8 18 - 23 21
7. Интернасьонал Порту Алегре 16 4 6 6 15 - 17 18
8. Америка Минейро 16 4 6 6 18 - 23 18
9. Куяба 16 3 9 4 15 - 15 18
10. Атлетико Гойяненсе 16 5 3 8 13 - 21 18
11. Атлетико Паранаэнсе 16 5 1 10 17 - 22 16
12. Флуминенсе 16 4 4 8 13 - 19 16
13. Сан-Паулу 0:2 16 3 6 7 11 - 19 15
14. Байя 16 3 5 8 13 - 24 14
15. Спорт Ресифи 16 3 4 9 9 - 20 13
16. Сантос 16 2 7 7 12 - 23 13
17. Жувентуде 14 1 6 7 13 - 22 9
18. Гремио 16 3 0 13 10 - 25 9
19. Сеара 15 0 9 6 9 - 20 9
20. Шапекоэнсе 16 1 6 9 14 - 27 9
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Фламенго
32.00
3.52
2.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Паулу 0:2 Фламенго онлайн


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