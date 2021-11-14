Бразилия: Серия A 2021
0:1
1' ГолГабриэл Барбоза
0:2
4' ГолЭнрике Бруно
10' Красная карточкаКальери Хонатан
16
Leo
XV
22
Миранда
Жоао
14
Lizeiro
26
Igor
Gomes
23
Луис
Давид
19
Michael
3
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Leo XVЗащитник
-
22 Миранда ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Витор БуэноПолузащитник
- Нападающий
-
-
3 Bruno VI
-
19 Shaylon
-
23 Eder1
-
18 Lucas Perri
-
9 Pablo I
-
29 Pablo Maia
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Michael 3Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
-
36 РамонЗащитник
-
13 ЛазароЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
1'
0:1
4'
0:2
10'
История личных встреч
Сан-Паулу
Фламенго
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
30 матчей
43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
56.7%
10%
10 побед 17 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ригони Эмилиано
|4
|0.13
|Кальери Хонатан
|3 (1)
|0.09
|Pablo I
|3 (1)
|0.09
|Рейналдо Мануэл
|2 (2)
|0.06
|Martin Nicolas Benitez
|2
|0.06
|Igor Gomes
|2
|0.06
|Eder1
|1
|0.03
|Lizeiro
|1
|0.03
|Арболеда Роберт
|1
|0.03
|Витор Буэно
|1
|0.03
|Лусиано Невес
|1
|0.03
|Rodrigo Nestor
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|12 (3)
|0.39
|Michael 3
|11
|0.35
|Энрике Бруно
|10
|0.32
|Педро Гильерме
|7
|0.23
|Перейра Андреас
|4
|0.13
|Витиньо Виктор
|3
|0.1
|Муниз Родриго
|3
|0.1
|Рибейро Эвертон
|2
|0.06
|Энрике Густаво
|2
|0.06
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.03
|Котулио Матеус
|1
|0.03
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|Кенеди Роберт
|1
|0.03
|Виллиан Арао
|1
|0.03
|Тьяго Маия
|1
|0.03
|Исла Маурисио
|0
|0
|Луис Филипе
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейналдо Мануэл
|7
|0
|Миранда Жоао
|6
|0
|Welington
|6
|0
|Leo XV
|6
|0
|Igor Vinicius
|6
|0
|Martin Nicolas Benitez
|4
|1
|Lizeiro
|5
|0
|Ригони Эмилиано
|3
|1
|Rodrigo Nestor
|3
|1
|Bruno VI
|4
|0
|Igor Gomes
|4
|0
|Лусиано Невес
|3
|0
|Antonio Galeano
|3
|0
|Арболеда Роберт
|2
|0
|Невес Габриэль
|2
|0
|Luan5
|2
|0
|Eder1
|2
|0
|Marcus Alencar
|2
|0
|Эрнанес Лима
|1
|0
|Кальери Хонатан
|1
|0
|Tiago Luis Volpi
|1
|0
|Орехуэла Луис
|1
|0
|Рохас Хоао II
|1
|0
|Lucas Perri
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диего Рибас
|6
|1
|Витиньо Виктор
|7
|0
|Энрике Бруно
|6
|0
|Кайо Родриго
|4
|0
|Котулио Матеус
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|1
|Исла Маурисио
|3
|0
|Луис Филипе
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Перейра Андреас
|3
|0
|Лео Перейра
|2
|0
|Марсело Родиней
|2
|0
|Виана Бруно
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Алвес Диего
|1
|0
|Кенеди Роберт
|1
|0
|Энрике Густаво
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
|Мартинс Родригес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
29
9 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 9
21 Не забивали 17
4
31%
2
7%
1-15
2
15%
5
17%
16-30
3
23%
5
17%
31-45
2
15%
4
14%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
2
15%
7
24%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
10%
1
7%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
5
50%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Забито
11
26
5 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 18
3
27%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
2
18%
5
19%
31-45
3
27%
1
4%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
3
27%
5
19%
76-90
Пропущено
19
15
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
5
26%
1
7%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
4
21%
5
33%
46-60
3
16%
3
20%
61-75
6
32%
3
20%
76-90
Забито
24
55
14 В 1-м тайме 26
10 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 18
13 Не забивали 5
7
29%
29%
6
11%
1-15
2
8%
10
18%
16-30
5
21%
10
18%
31-45
5
21%
5
9%
46-60
0
0%
12
22%
61-75
5
21%
12
22%
76-90
Пропущено
29
30
11 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 19
1
3%
2
7%
1-15
8
28%
3
10%
16-30
2
7%
5
17%
31-45
4
14%
8
27%
46-60
8
28%
5
17%
61-75
6
21%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Байя - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Брагантино - Сан-Паулу 1:0
Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Сеара 1:1 Куяба - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Сантос 1:1 Шапекоэнсе - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Форталеза - Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 2:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу - Гремио 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Фламенго
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фламенго - Байя 3:0 Шапекоэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2
Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Фламенго 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|31
|21
|5
|5
|50 - 22
|68
|2.
|Фламенго
|2:0
|31
|18
|6
|7
|59 - 28
|60
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|31
|18
|4
|9
|51 - 35
|58
|4.
|Брагантино
|33
|13
|13
|7
|50 - 37
|52
|5.
|Коринтианс
|32
|13
|11
|8
|35 - 31
|50
|6.
|Форталеза
|32
|14
|7
|11
|40 - 37
|49
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|32
|12
|11
|9
|41 - 34
|47
|8.
|Америка Минейро
|32
|11
|11
|10
|35 - 34
|44
|9.
|Флуминенсе
|31
|11
|9
|11
|29 - 32
|42
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|32
|12
|5
|15
|39 - 42
|41
|11.
|Сантос
|32
|9
|12
|11
|28 - 36
|39
|12.
|Сеара
|31
|8
|15
|8
|29 - 32
|39
|13.
|Куяба
|32
|8
|15
|9
|30 - 32
|39
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|31
|9
|11
|11
|24 - 32
|38
|15.
|Сан-Паулу
|0:2
|32
|8
|14
|10
|24 - 31
|38
|16.
|Байя
|31
|9
|9
|13
|33 - 42
|36
|17.
|Жувентуде
|30
|7
|12
|11
|29 - 37
|33
|18.
|Спорт Ресифи
|32
|7
|9
|16
|19 - 31
|30
|19.
|Гремио
|31
|8
|5
|18
|27 - 41
|29
|20.
|Шапекоэнсе
|31
|1
|12
|18
|26 - 52
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|14
|1
|1
|34 - 9
|43
|2.
|Фламенго
|2:0
|16
|11
|1
|4
|28 - 13
|34
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|10
|2
|4
|30 - 22
|32
|4.
|Сеара
|16
|8
|6
|2
|20 - 12
|30
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|8
|5
|3
|26 - 17
|29
|6.
|Форталеза
|15
|8
|4
|3
|22 - 14
|28
|7.
|Коринтианс
|16
|8
|4
|4
|22 - 17
|28
|8.
|Америка Минейро
|16
|7
|5
|4
|17 - 11
|26
|9.
|Сантос
|16
|7
|5
|4
|16 - 13
|26
|10.
|Флуминенсе
|15
|7
|5
|3
|16 - 13
|26
|11.
|Брагантино
|17
|6
|8
|3
|26 - 19
|26
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|4
|5
|22 - 20
|25
|13.
|Жувентуде
|16
|6
|6
|4
|16 - 15
|24
|14.
|Сан-Паулу
|0:2
|16
|5
|8
|3
|13 - 12
|23
|15.
|Байя
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|16.
|Куяба
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|4
|8
|3
|11 - 11
|20
|18.
|Гремио
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|19.
|Спорт Ресифи
|16
|4
|5
|7
|10 - 11
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|15
|0
|6
|9
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|2.
|Фламенго
|2:0
|15
|7
|5
|3
|31 - 15
|26
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|8
|2
|5
|21 - 13
|26
|4.
|Атлетико Минейро
|15
|7
|4
|4
|16 - 13
|25
|5.
|Коринтианс
|16
|5
|7
|4
|13 - 14
|22
|6.
|Форталеза
|17
|6
|3
|8
|18 - 23
|21
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|8.
|Америка Минейро
|16
|4
|6
|6
|18 - 23
|18
|9.
|Куяба
|16
|3
|9
|4
|15 - 15
|18
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|5
|3
|8
|13 - 21
|18
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|1
|10
|17 - 22
|16
|12.
|Флуминенсе
|16
|4
|4
|8
|13 - 19
|16
|13.
|Сан-Паулу
|0:2
|16
|3
|6
|7
|11 - 19
|15
|14.
|Байя
|16
|3
|5
|8
|13 - 24
|14
|15.
|Спорт Ресифи
|16
|3
|4
|9
|9 - 20
|13
|16.
|Сантос
|16
|2
|7
|7
|12 - 23
|13
|17.
|Жувентуде
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|18.
|Гремио
|16
|3
|0
|13
|10 - 25
|9
|19.
|Сеара
|15
|0
|9
|6
|9 - 20
|9
|20.
|Шапекоэнсе
|16
|1
|6
|9
|14 - 27
|9