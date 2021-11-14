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Бразилия: Серия A 2021

2021
Флуминенсе
0:0
Первый тайм: 13'
Палмейрас Сан-Паулу
0' 13'
1
Маркос
Дос
Сантос
2
Samuel
VII
4
Luccas
Claro
44
Браз
Давид
30
Хавьер
Марлон
20
Yago
I
5
Веллингтон
III
38
Мартинелли
Габриэл
21
Jhon
Arias
9
Fred
II
70
Caio
Paulista
21
Перейра
Вевертон
12
Майке
Роша
4
Кушчевич
Бенхамин
13
Луан
Гарсия
IV
26
Луис
Виктор
30
Мело
Фелипе
8
Рафаэл
Жозе
14
Скарпа
Густаво
23
Вейга
Рафаэль
43
Dudu
X
7
Рони
III
Флуминенсе
4-3-1-2
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Флуминенсе
Палмейрас Сан-Паулу

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед

28 матчей

42.9%
7.1%
50%
12 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
К
2:1
К
2:1
СA
1:4
СA
2:1
БСА
3:0
БСА
0:1
СA
2:3
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:1
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Луис 4 0.13
Fred II 3 (1) 0.1
Бобадилья Рауль 3 0.1
Lucca 3 0.1
Caio Paulista 2 0.06
Huan Nino2 2 0.06
Джон Кеннеди 2 0.06
Эрнандес Абель 2 (1) 0.06
Yago I 1 0.03
Андре 1 0.03
Касарес Хуан 1 0.03
Нене Андерсон 1 0.03
Браз Давид 1 0.03
Jhon Arias 1 0.03
Gabriel Teixeira 1 0.03
Danilo IV 0 0
Эжидио Перейра 0 0
Gustavo1 0 0
Хавьер Марлон 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 10 (3) 0.32
Лопес Брено 7 0.23
Скарпа Густаво 4 (1) 0.13
Виллиан Сикейра 4 0.13
Рони III 4 0.13
Дейверсон Силва 3 0.1
Адриано Луис 3 0.1
Уэсли Лопес 3 0.1
Данило Ларанжера 2 0.06
Менино Габриэль 2 0.06
Dudu X 1 0.03
Мело Фелипе 1 0.03
Гомес Густаво 1 0.03
Рафаэл Жозе 1 0.03
Луан Гарсия IV 1 0.03
Луис Виктор 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Данило Барбоза 0 0
Винья Матиас 0 0
Joaquin Piquerez 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Huan Nino2 6 0
Эрнандес Абель 4 1
Андре 5 0
Энрике Луис 5 0
Lucca 5 0
Fred II 5 0
Yago I 4 0
Джон Кеннеди 3 0
Luccas Claro 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Gustavo1 3 0
Danilo IV 2 0
Samuel VII 2 0
Jhon Arias 2 0
Бобадилья Рауль 1 0
Муриэл Беккер 1 0
Браз Давид 1 0
Маноэл 1 0
Веллингтон III 1 0
Caio Paulista 1 0
Хавьер Марлон 1 0
Kayky 1 0
Gabriel Teixeira 1 0
Matheus Martins 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каррейро Патрик 7 1
Мело Фелипе 8 0
Рафаэл Жозе 4 1
Уэсли Лопес 4 1
Данило Ларанжера 4 0
Renan Victor 4 0
Кушчевич Бенхамин 2 1
Гомес Густаво 3 0
Роша Маркос 3 0
Жаилсон Марселино 3 0
Лопес Брено 3 0
Менино Габриэль 3 0
Луис Виктор 1 1
Дейверсон Силва 2 0
Скарпа Густаво 2 0
Рони III 2 0
Майке Роша 1 0
Луан Гарсия IV 1 0
Перейра Вевертон 1 0
Жорже Марко 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Dudu X 1 0
Винья Матиас 1 0
Верон Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
19
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
2
12%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
6
32%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
4
21%
61-75
3
18%
5
26%
76-90

Пропущено

12
15
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
3
25%
4
27%
61-75
4
33%
4
27%
76-90

Забито

13
28
5 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
23 Не забивали 17
2
15%
7
25%
1-15
2
15%
5
18%
16-30
1
8%
5
18%
31-45
2
15%
2
7%
46-60
3
23%
3
11%
61-75
3
23%
6
21%
76-90

Пропущено

19
24
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
3
16%
6
25%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
4
21%
3
13%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
6
32%
3
13%
61-75
4
21%
5
21%
76-90

Забито

30
47
12 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 15
12 Не забивали 6
4
13%
9
19%
1-15
4
13%
7
15%
16-30
4
13%
11
23%
31-45
5
17%
2
4%
46-60
7
23%
7
15%
61-75
6
20%
11
23%
76-90

Пропущено

31
39
10 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
3
10%
8
21%
1-15
2
6%
4
10%
16-30
5
16%
5
13%
31-45
4
13%
6
15%
46-60
9
29%
29%
7
18%
61-75
8
26%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спорт Ресифи 1:0 Сеара - Флуминенсе 1:0 Сантос - Флуминенсе 2:0
Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 0:1 Коринтианс - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Флуминенсе - Форталеза 0:2 Флуминенсе - Брагантино 2:1 Куяба - Флуминенсе 2:2 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:1 Шапекоэнсе - Флуминенсе 1:2 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Байя 2:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Барселона Гуаякиль - Флуминенсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1
Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 31 21 5 5 50 - 22 68
2. Фламенго 31 18 6 7 61 - 28 60
3. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 32 18 5 9 51 - 35 59
4. Брагантино 33 13 13 7 50 - 37 52
5. Коринтианс 32 13 11 8 35 - 31 50
6. Форталеза 32 14 7 11 40 - 37 49
7. Интернасьонал Порту Алегре 32 12 11 9 41 - 34 47
8. Америка Минейро 32 11 11 10 35 - 34 44
9. Флуминенсе 0:0 32 11 10 11 29 - 32 43
10. Атлетико Паранаэнсе 32 12 5 15 39 - 42 41
11. Сантос 32 9 12 11 28 - 36 39
12. Сеара 31 8 15 8 29 - 32 39
13. Куяба 32 8 15 9 30 - 32 39
14. Атлетико Гойяненсе 31 9 11 11 24 - 32 38
15. Сан-Паулу 32 8 14 10 24 - 33 38
16. Байя 31 9 9 13 33 - 42 36
17. Жувентуде 30 7 12 11 29 - 37 33
18. Спорт Ресифи 32 7 9 16 19 - 31 30
19. Гремио 31 8 5 18 27 - 41 29
20. Шапекоэнсе 31 1 12 18 26 - 52 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 14 1 1 34 - 9 43
2. Фламенго 16 11 1 4 28 - 13 34
3. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 16 10 2 4 30 - 22 32
4. Сеара 16 8 6 2 20 - 12 30
5. Интернасьонал Порту Алегре 16 8 5 3 26 - 17 29
6. Форталеза 15 8 4 3 22 - 14 28
7. Коринтианс 16 8 4 4 22 - 17 28
8. Флуминенсе 0:0 16 7 6 3 16 - 13 27
9. Америка Минейро 16 7 5 4 17 - 11 26
10. Сантос 16 7 5 4 16 - 13 26
11. Брагантино 17 6 8 3 26 - 19 26
12. Атлетико Паранаэнсе 16 7 4 5 22 - 20 25
13. Жувентуде 16 6 6 4 16 - 15 24
14. Сан-Паулу 16 5 8 3 13 - 14 23
15. Байя 15 6 4 5 20 - 18 22
16. Куяба 16 5 6 5 15 - 17 21
17. Атлетико Гойяненсе 15 4 8 3 11 - 11 20
18. Гремио 15 5 5 5 17 - 16 20
19. Спорт Ресифи 16 4 5 7 10 - 11 17
20. Шапекоэнсе 15 0 6 9 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 16 8 3 5 21 - 13 27
2. Брагантино 16 7 5 4 24 - 18 26
3. Фламенго 15 7 5 3 33 - 15 26
4. Атлетико Минейро 15 7 4 4 16 - 13 25
5. Коринтианс 16 5 7 4 13 - 14 22
6. Форталеза 17 6 3 8 18 - 23 21
7. Интернасьонал Порту Алегре 16 4 6 6 15 - 17 18
8. Америка Минейро 16 4 6 6 18 - 23 18
9. Куяба 16 3 9 4 15 - 15 18
10. Атлетико Гойяненсе 16 5 3 8 13 - 21 18
11. Атлетико Паранаэнсе 16 5 1 10 17 - 22 16
12. Флуминенсе 0:0 16 4 4 8 13 - 19 16
13. Сан-Паулу 16 3 6 7 11 - 19 15
14. Байя 16 3 5 8 13 - 24 14
15. Спорт Ресифи 16 3 4 9 9 - 20 13
16. Сантос 16 2 7 7 12 - 23 13
17. Жувентуде 14 1 6 7 13 - 22 9
18. Гремио 16 3 0 13 10 - 25 9
19. Сеара 15 0 9 6 9 - 20 9
20. Шапекоэнсе 16 1 6 9 14 - 27 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
3.40
3.35
2.56
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Флуминенсе 0:0 Палмейрас Сан-Паулу онлайн


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