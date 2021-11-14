Бразилия: Серия A 2021
0:0
Первый тайм: 13'
44
Браз
Давид
20
Yago
I
21
Jhon
Arias
9
Fred
II
12
Майке
Роша
26
Луис
Виктор
30
Мело
Фелипе
43
Dudu
X
7
Рони
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Yago IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Jhon AriasПолузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 МаноэлЗащитник
-
29 Густаво ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
23 Джон КеннедиНападающий
-
11 Касарес ХуанНападающий
-
7 LuccaНападающий
-
-
31 Calegari
-
-
14 Danilo IV
-
8 Gustavo1
-
Главный тренер: Marcao
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
-
26 Луис ВикторЗащитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Dudu XПолузащитник
-
7 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Флуминенсе
Палмейрас Сан-Паулу
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед
28 матчей
42.9%
7.1%
50%
12 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Луис
|4
|0.13
|Fred II
|3 (1)
|0.1
|Бобадилья Рауль
|3
|0.1
|Lucca
|3
|0.1
|Caio Paulista
|2
|0.06
|Huan Nino2
|2
|0.06
|Джон Кеннеди
|2
|0.06
|Эрнандес Абель
|2 (1)
|0.06
|Yago I
|1
|0.03
|Андре
|1
|0.03
|Касарес Хуан
|1
|0.03
|Нене Андерсон
|1
|0.03
|Браз Давид
|1
|0.03
|Jhon Arias
|1
|0.03
|Gabriel Teixeira
|1
|0.03
|Danilo IV
|0
|0
|Эжидио Перейра
|0
|0
|Gustavo1
|0
|0
|Хавьер Марлон
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|10 (3)
|0.32
|Лопес Брено
|7
|0.23
|Скарпа Густаво
|4 (1)
|0.13
|Виллиан Сикейра
|4
|0.13
|Рони III
|4
|0.13
|Дейверсон Силва
|3
|0.1
|Адриано Луис
|3
|0.1
|Уэсли Лопес
|3
|0.1
|Данило Ларанжера
|2
|0.06
|Менино Габриэль
|2
|0.06
|Dudu X
|1
|0.03
|Мело Фелипе
|1
|0.03
|Гомес Густаво
|1
|0.03
|Рафаэл Жозе
|1
|0.03
|Луан Гарсия IV
|1
|0.03
|Луис Виктор
|0
|0
|Кушчевич Бенхамин
|0
|0
|Данило Барбоза
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Joaquin Piquerez
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Huan Nino2
|6
|0
|Эрнандес Абель
|4
|1
|Андре
|5
|0
|Энрике Луис
|5
|0
|Lucca
|5
|0
|Fred II
|5
|0
|Yago I
|4
|0
|Джон Кеннеди
|3
|0
|Luccas Claro
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Gustavo1
|3
|0
|Danilo IV
|2
|0
|Samuel VII
|2
|0
|Jhon Arias
|2
|0
|Бобадилья Рауль
|1
|0
|Муриэл Беккер
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Веллингтон III
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
|Kayky
|1
|0
|Gabriel Teixeira
|1
|0
|Matheus Martins
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каррейро Патрик
|7
|1
|Мело Фелипе
|8
|0
|Рафаэл Жозе
|4
|1
|Уэсли Лопес
|4
|1
|Данило Ларанжера
|4
|0
|Renan Victor
|4
|0
|Кушчевич Бенхамин
|2
|1
|Гомес Густаво
|3
|0
|Роша Маркос
|3
|0
|Жаилсон Марселино
|3
|0
|Лопес Брено
|3
|0
|Менино Габриэль
|3
|0
|Луис Виктор
|1
|1
|Дейверсон Силва
|2
|0
|Скарпа Густаво
|2
|0
|Рони III
|2
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Луан Гарсия IV
|1
|0
|Перейра Вевертон
|1
|0
|Жорже Марко
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Dudu X
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
19
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
2
12%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
6
32%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
4
21%
61-75
3
18%
5
26%
76-90
Пропущено
12
15
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
3
25%
4
27%
61-75
4
33%
4
27%
76-90
Забито
13
28
5 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
23 Не забивали 17
2
15%
7
25%
1-15
2
15%
5
18%
16-30
1
8%
5
18%
31-45
2
15%
2
7%
46-60
3
23%
3
11%
61-75
3
23%
6
21%
76-90
Пропущено
19
24
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
3
16%
6
25%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
4
21%
3
13%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
6
32%
3
13%
61-75
4
21%
5
21%
76-90
Забито
30
47
12 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 15
12 Не забивали 6
4
13%
9
19%
1-15
4
13%
7
15%
16-30
4
13%
11
23%
31-45
5
17%
2
4%
46-60
7
23%
7
15%
61-75
6
20%
11
23%
76-90
Пропущено
31
39
10 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
3
10%
8
21%
1-15
2
6%
4
10%
16-30
5
16%
5
13%
31-45
4
13%
6
15%
46-60
9
29%
29%
7
18%
61-75
8
26%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спорт Ресифи 1:0 Сеара - Флуминенсе 1:0 Сантос - Флуминенсе 2:0
Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 0:1 Коринтианс - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Флуминенсе - Форталеза 0:2 Флуминенсе - Брагантино 2:1 Куяба - Флуминенсе 2:2 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:1 Шапекоэнсе - Флуминенсе 1:2 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Байя 2:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Барселона Гуаякиль - Флуминенсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1
Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|31
|21
|5
|5
|50 - 22
|68
|2.
|Фламенго
|31
|18
|6
|7
|61 - 28
|60
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|32
|18
|5
|9
|51 - 35
|59
|4.
|Брагантино
|33
|13
|13
|7
|50 - 37
|52
|5.
|Коринтианс
|32
|13
|11
|8
|35 - 31
|50
|6.
|Форталеза
|32
|14
|7
|11
|40 - 37
|49
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|32
|12
|11
|9
|41 - 34
|47
|8.
|Америка Минейро
|32
|11
|11
|10
|35 - 34
|44
|9.
|Флуминенсе
|0:0
|32
|11
|10
|11
|29 - 32
|43
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|32
|12
|5
|15
|39 - 42
|41
|11.
|Сантос
|32
|9
|12
|11
|28 - 36
|39
|12.
|Сеара
|31
|8
|15
|8
|29 - 32
|39
|13.
|Куяба
|32
|8
|15
|9
|30 - 32
|39
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|31
|9
|11
|11
|24 - 32
|38
|15.
|Сан-Паулу
|32
|8
|14
|10
|24 - 33
|38
|16.
|Байя
|31
|9
|9
|13
|33 - 42
|36
|17.
|Жувентуде
|30
|7
|12
|11
|29 - 37
|33
|18.
|Спорт Ресифи
|32
|7
|9
|16
|19 - 31
|30
|19.
|Гремио
|31
|8
|5
|18
|27 - 41
|29
|20.
|Шапекоэнсе
|31
|1
|12
|18
|26 - 52
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|14
|1
|1
|34 - 9
|43
|2.
|Фламенго
|16
|11
|1
|4
|28 - 13
|34
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|16
|10
|2
|4
|30 - 22
|32
|4.
|Сеара
|16
|8
|6
|2
|20 - 12
|30
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|8
|5
|3
|26 - 17
|29
|6.
|Форталеза
|15
|8
|4
|3
|22 - 14
|28
|7.
|Коринтианс
|16
|8
|4
|4
|22 - 17
|28
|8.
|Флуминенсе
|0:0
|16
|7
|6
|3
|16 - 13
|27
|9.
|Америка Минейро
|16
|7
|5
|4
|17 - 11
|26
|10.
|Сантос
|16
|7
|5
|4
|16 - 13
|26
|11.
|Брагантино
|17
|6
|8
|3
|26 - 19
|26
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|4
|5
|22 - 20
|25
|13.
|Жувентуде
|16
|6
|6
|4
|16 - 15
|24
|14.
|Сан-Паулу
|16
|5
|8
|3
|13 - 14
|23
|15.
|Байя
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|16.
|Куяба
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|4
|8
|3
|11 - 11
|20
|18.
|Гремио
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|19.
|Спорт Ресифи
|16
|4
|5
|7
|10 - 11
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|15
|0
|6
|9
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|16
|8
|3
|5
|21 - 13
|27
|2.
|Брагантино
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|3.
|Фламенго
|15
|7
|5
|3
|33 - 15
|26
|4.
|Атлетико Минейро
|15
|7
|4
|4
|16 - 13
|25
|5.
|Коринтианс
|16
|5
|7
|4
|13 - 14
|22
|6.
|Форталеза
|17
|6
|3
|8
|18 - 23
|21
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|8.
|Америка Минейро
|16
|4
|6
|6
|18 - 23
|18
|9.
|Куяба
|16
|3
|9
|4
|15 - 15
|18
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|5
|3
|8
|13 - 21
|18
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|1
|10
|17 - 22
|16
|12.
|Флуминенсе
|0:0
|16
|4
|4
|8
|13 - 19
|16
|13.
|Сан-Паулу
|16
|3
|6
|7
|11 - 19
|15
|14.
|Байя
|16
|3
|5
|8
|13 - 24
|14
|15.
|Спорт Ресифи
|16
|3
|4
|9
|9 - 20
|13
|16.
|Сантос
|16
|2
|7
|7
|12 - 23
|13
|17.
|Жувентуде
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|18.
|Гремио
|16
|3
|0
|13
|10 - 25
|9
|19.
|Сеара
|15
|0
|9
|6
|9 - 20
|9
|20.
|Шапекоэнсе
|16
|1
|6
|9
|14 - 27
|9