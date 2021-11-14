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Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021

Тунис
FIFA #27
 
Позже
Замбия
FIFA #87

История личных встреч

Тунис
Замбия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМОМК2Р
0:2
КАН
1:2
КАН
1:1
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Тунис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 3 (2) 0.6
Скири Эйе 2 0.4
Seifeddine Jaziri 1 0.2
Бронн Дилан 1 0.2
Слимане Анис 1 0.2
Замбия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сакала Фэшн 4 (1) 0.8
Дака Пэтсон 1 0.2
Мвепу Энок 1 0.2
Prince Mumba 1 0.2

Карточки

Тунис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сасси Фержани 3 0
Хазри Вахби 1 0
Малул Али 1 0
Маслуси Хамза 1 0
Мериа Яссин 1 0
Ледуни Аисса 1 0
Бронн Дилан 1 0
Кечрида Вайди 1 0
Mohamed Ali Ben Romdhane 1 0
Замбия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Prince Mumba 1 1
Дака Пэтсон 2 0
Dickson Chapa 2 0
Solomon Sakala 1 0
Чилуфя Эдвард 1 0
Кангва Эванс 1 0
Dominic Chanda 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Тунис
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Замбия - Тунис 0:2
Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Мали 1:0 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - ДР Конго 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Ливия - Тунис 2:5 Танзания - Тунис 1:1 Тунис - Танзания 1:0 Нигерия - Тунис 1:1 Тунис - Судан 3:0 Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1 Тунис - Ливия 4:1 Ливия - Тунис 1:2 Тунис - Камерун 0:0 Тунис - Ливия 1:0 Тунис - Кот-д'Ивуар 1:2
Замбия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Замбия - Мавритания 4:0 Замбия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Замбия 2:0 Замбия - Тунис 0:2
Мавритания - Замбия 1:2 Судан - Замбия 0:1 Судан - Замбия 3:2 Бенин - Замбия 2:2 Зимбабве - Замбия 0:2 Замбия - Алжир 3:3 Марокко - Замбия 3:1 Намибия - Замбия 0:0 Замбия - Гвинея 1:1 Замбия - Танзания 2:0 Уганда - Замбия 0:2 Замбия - Нигер 3:3 Ботсвана - Замбия 1:0 Замбия - Ботсвана 2:1 Эфиопия - Замбия 1:3 Эфиопия - Замбия 2:3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тунис 5 3 1 1 8 - 1 10
2. Экваториальная Гвинея 5 3 1 1 5 - 4 10
3. Замбия 5 2 1 2 7 - 6 7
4. Мавритания 5 0 1 4 1 - 10 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Экваториальная Гвинея 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Тунис 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Замбия 3 1 1 1 5 - 3 4
4. Мавритания 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тунис 3 1 1 1 2 - 1 4
2. Замбия 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Экваториальная Гвинея 2 0 1 1 1 - 4 1
4. Мавритания 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в третий отборочный этап на чемпионат мира
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тунис - Замбия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2021, осталось 2 дня 15 часов 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 32
    Тунис 84.4% (27)
    X 9.4% (3)
    Замбия 6.3% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Тунис - Замбия онлайн


    Прогнозы на матч Тунис - Замбия

    Исход игры
    Тунис
    84.4% (27)
    Ничья
    9.4% (3)
    Замбия
    6.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.94% (13)
    Меньше
    58.06% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    45.16% (14)
    Нет
    54.84% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Тунис
    34.4% (11)
    2:0 Тунис
    28.1% (9)
    1:0 Тунис
    18.8% (6)
    1:1 Ничья
    6.3% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
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    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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