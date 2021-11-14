Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021
История личных встреч
Тунис
Замбия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тунис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|3 (2)
|0.6
|Скири Эйе
|2
|0.4
|Seifeddine Jaziri
|1
|0.2
|Бронн Дилан
|1
|0.2
|Слимане Анис
|1
|0.2
Замбия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сакала Фэшн
|4 (1)
|0.8
|Дака Пэтсон
|1
|0.2
|Мвепу Энок
|1
|0.2
|Prince Mumba
|1
|0.2
Карточки
Тунис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сасси Фержани
|3
|0
|Хазри Вахби
|1
|0
|Малул Али
|1
|0
|Маслуси Хамза
|1
|0
|Мериа Яссин
|1
|0
|Ледуни Аисса
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Кечрида Вайди
|1
|0
|Mohamed Ali Ben Romdhane
|1
|0
Замбия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Prince Mumba
|1
|1
|Дака Пэтсон
|2
|0
|Dickson Chapa
|2
|0
|Solomon Sakala
|1
|0
|Чилуфя Эдвард
|1
|0
|Кангва Эванс
|1
|0
|Dominic Chanda
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Тунис
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Замбия - Тунис 0:2
Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Мали 1:0 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - ДР Конго 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Ливия - Тунис 2:5 Танзания - Тунис 1:1 Тунис - Танзания 1:0 Нигерия - Тунис 1:1 Тунис - Судан 3:0 Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1 Тунис - Ливия 4:1 Ливия - Тунис 1:2 Тунис - Камерун 0:0 Тунис - Ливия 1:0 Тунис - Кот-д'Ивуар 1:2
Замбия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Замбия - Мавритания 4:0 Замбия - Экваториальная Гвинея 1:1 Экваториальная Гвинея - Замбия 2:0 Замбия - Тунис 0:2
Мавритания - Замбия 1:2 Судан - Замбия 0:1 Судан - Замбия 3:2 Бенин - Замбия 2:2 Зимбабве - Замбия 0:2 Замбия - Алжир 3:3 Марокко - Замбия 3:1 Намибия - Замбия 0:0 Замбия - Гвинея 1:1 Замбия - Танзания 2:0 Уганда - Замбия 0:2 Замбия - Нигер 3:3 Ботсвана - Замбия 1:0 Замбия - Ботсвана 2:1 Эфиопия - Замбия 1:3 Эфиопия - Замбия 2:3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тунис
|5
|3
|1
|1
|8 - 1
|10
|2.
|Экваториальная Гвинея
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|3.
|Замбия
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|4.
|Мавритания
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Экваториальная Гвинея
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Тунис
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Замбия
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|4.
|Мавритания
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тунис
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|2.
|Замбия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|Экваториальная Гвинея
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|4.
|Мавритания
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход в третий отборочный этап на чемпионат мира
Прогнозы на матч Тунис - Замбия
Исход игры
Тунис
84.4% (27)
Ничья
9.4% (3)
Замбия
6.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.94% (13)
Меньше
58.06% (18)
Обе команды забьют
Да
45.16% (14)
Нет
54.84% (17)
Популярный счёт
2:1 Тунис
34.4% (11)
2:0 Тунис
28.1% (9)
1:0 Тунис
18.8% (6)
1:1 Ничья
6.3% (2)
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