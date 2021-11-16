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Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021

Камерун
FIFA #54
 
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Кот-д'Ивуар
FIFA #53
Камерун
Кот-д'Ивуар

История личных встреч

Камерун
Кот-д'Ивуар

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЧМОМК2Р
2:1
ЧАН
0:3
КАН
0:1
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Камерун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.4
Нгадеу Майкл 2 0.4
Бассогог Кристиан 2 0.4
Абубакар Венсан 2 (1) 0.4
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.2
Экамби Карл Токо 1 0.2
Нгамале Муми 1 (1) 0.2
Кот-д'Ивуар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Градель Макс-Ален 2 0.4
Алле Себастьян 2 (1) 0.4
Сери Жан-Мишель 1 0.2
Бога Жереми 1 0.2
Корне Максвелл 1 0.2
Пепе Николя 1 0.2
Сангаре Ибрахим 1 0.2
Кесси Франк 1 (1) 0.2

Карточки

Камерун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абубакар Венсан 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Бассогог Кристиан 1 0
Мари Джон 1 0
Неу Иван 1 0
Кот-д'Ивуар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байи Эрик 2 0
Орье Серж 1 0
Кесси Франк 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Cristian Kouame1 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
9%
2
20%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Камерун
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Малави - Камерун 0:4 Мозамбик - Камерун 0:1 Камерун - Мозамбик 3:1 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1
Камерун - Малави 2:0 Камерун - Нигерия 0:0 Нигерия - Камерун 0:1 Камерун - Руанда 0:0 Кабо-Верде - Камерун 3:1 Гвинея - Камерун 2:0 Марокко - Камерун 4:0 ДР Конго - Камерун 1:2 Буркина-Фасо - Камерун 0:0 Камерун - Мали 1:1 Камерун - Зимбабве 1:0 Камерун - Уганда 1:1 Мозамбик - Камерун 0:2 Камерун - Мозамбик 4:1 Камерун - Джибути 1:1 Камерун - Джибути 2:1
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кот-д'Ивуар - Мозамбик 3:0 Кот-д'Ивуар - Малави 2:1 Малави - Кот-д'Ивуар 0:3 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1
Мозамбик - Кот-д'Ивуар 0:0 Гана - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Кот-д'Ивуар - Эфиопия 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 0:3 Мадагаскар - Кот-д'Ивуар 1:1 Кот-д'Ивуар - Мадагаскар 2:1 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Бельгия - Кот-д'Ивуар 1:1 Эфиопия - Кот-д'Ивуар 2:1 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0 Кот-д'Ивуар - ДР Конго 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 2:0 Тунис - Кот-д'Ивуар 1:2 Кот-д'Ивуар - Бенин 1:2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кот-д'Ивуар 5 4 1 0 10 - 2 13
2. Камерун 5 4 0 1 11 - 3 12
3. Мозамбик 6 1 1 4 2 - 8 4
4. Малави 6 1 0 5 2 - 12 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кот-д'Ивуар 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Камерун 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Мозамбик 3 1 1 1 1 - 1 4
4. Малави 3 1 0 2 1 - 7 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Камерун 3 2 0 1 6 - 2 6
2. Кот-д'Ивуар 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Малави 3 0 0 3 1 - 5 0
4. Мозамбик 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в третий отборочный этап на чемпионат мира
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Камерун - Кот-д'Ивуар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2021, осталось 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 137
    Камерун 43.8% (60)
    X 45.3% (62)
    Кот-д'Ивуар 10.9% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Камерун
    Ничья
    Кот-д'Ивуар
    2.36
    2.99
    3.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Камерун - Кот-д'Ивуар онлайн


    Прогнозы на матч Камерун - Кот-д'Ивуар

    Исход игры
    Камерун
    43.8% (60)
    Ничья
    45.3% (62)
    Кот-д'Ивуар
    10.9% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.1% (52)
    Меньше
    60.9% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    78.2% (104)
    Нет
    21.8% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.7% (53)
    2:1 Камерун
    23.4% (32)
    1:0 Камерун
    12.4% (17)
    1:2 Кот-д'Ивуар
    7.3% (10)
    2:0 Камерун
    4.4% (6)
    2:2 Ничья
    4.4% (6)
    0:1 Кот-д'Ивуар
    2.2% (3)
    3:2 Камерун
    1.5% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
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