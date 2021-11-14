Чемпионат мира. Отборочные матчи КАФ. 2 раунд 2021
Позже
История личных встреч
Камерун
Кот-д'Ивуар
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Камерун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.4
|Нгадеу Майкл
|2
|0.4
|Бассогог Кристиан
|2
|0.4
|Абубакар Венсан
|2 (1)
|0.4
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.2
|Экамби Карл Токо
|1
|0.2
|Нгамале Муми
|1 (1)
|0.2
Кот-д'Ивуар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Градель Макс-Ален
|2
|0.4
|Алле Себастьян
|2 (1)
|0.4
|Сери Жан-Мишель
|1
|0.2
|Бога Жереми
|1
|0.2
|Корне Максвелл
|1
|0.2
|Пепе Николя
|1
|0.2
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.2
|Кесси Франк
|1 (1)
|0.2
Карточки
Камерун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Бассогог Кристиан
|1
|0
|Мари Джон
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
Кот-д'Ивуар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байи Эрик
|2
|0
|Орье Серж
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Cristian Kouame1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
9%
2
20%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
2
18%
3
30%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Камерун
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Малави - Камерун 0:4 Мозамбик - Камерун 0:1 Камерун - Мозамбик 3:1 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1
Камерун - Малави 2:0 Камерун - Нигерия 0:0 Нигерия - Камерун 0:1 Камерун - Руанда 0:0 Кабо-Верде - Камерун 3:1 Гвинея - Камерун 2:0 Марокко - Камерун 4:0 ДР Конго - Камерун 1:2 Буркина-Фасо - Камерун 0:0 Камерун - Мали 1:1 Камерун - Зимбабве 1:0 Камерун - Уганда 1:1 Мозамбик - Камерун 0:2 Камерун - Мозамбик 4:1 Камерун - Джибути 1:1 Камерун - Джибути 2:1
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кот-д'Ивуар - Мозамбик 3:0 Кот-д'Ивуар - Малави 2:1 Малави - Кот-д'Ивуар 0:3 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1
Мозамбик - Кот-д'Ивуар 0:0 Гана - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Кот-д'Ивуар - Эфиопия 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 0:3 Мадагаскар - Кот-д'Ивуар 1:1 Кот-д'Ивуар - Мадагаскар 2:1 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Бельгия - Кот-д'Ивуар 1:1 Эфиопия - Кот-д'Ивуар 2:1 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0 Кот-д'Ивуар - Нигер 1:0 Кот-д'Ивуар - ДР Конго 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 2:0 Тунис - Кот-д'Ивуар 1:2 Кот-д'Ивуар - Бенин 1:2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кот-д'Ивуар
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|Камерун
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|3.
|Малави
|5
|1
|0
|4
|2 - 11
|3
|4.
|Мозамбик
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кот-д'Ивуар
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Камерун
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Малави
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|4.
|Мозамбик
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Камерун
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|2.
|Кот-д'Ивуар
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Малави
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|4.
|Мозамбик
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в третий отборочный этап на чемпионат мира
Прогнозы на матч Камерун - Кот-д'Ивуар
Исход игры
Камерун
39.4% (13)
Ничья
51.5% (17)
Кот-д'Ивуар
9.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.38% (11)
Меньше
65.63% (21)
Обе команды забьют
Да
81.25% (26)
Нет
18.75% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.5% (15)
2:1 Камерун
15.2% (5)
1:0 Камерун
12.1% (4)
1:2 Кот-д'Ивуар
9.1% (3)
2:2 Ничья
6.1% (2)
2:0 Камерун
6.1% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!