Бразилия: Серия A 2021
0:0
Первый тайм: 42'
29
Patric
II
45
Potigar
66
Marlon
VII
21
Lucas
Kal
30
Ale
99
Сарате
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Patric IIЗащитник
-
45 PotigarЗащитник
- Защитник
-
66 Marlon VIIЗащитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 AleПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Сарате МауроНападающий
- Запасные игроки
-
96 JoriВратарь
-
16 Пауло ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 RibamarНападающий
-
-
55 Juninho V
-
-
36 Ramon1
-
-
Главный тренер: Marquinhos Santos
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Dudu V1Защитник
-
3 Eder 2Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Паулу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Luan PolliВратарь
-
14 Маркес ЛукасЗащитник
-
15 ВерлейЗащитник
-
20 LucaoНападающий
-
13 Arnaldo II
-
21 Jonas Toro
-
-
18 Rickson
-
17 Matheus III
-
-
Главный тренер: Marcelo Cabo
История личных встреч
Америка Минейро
Атлетико Гойяненсе
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ademir Santos
|9 (4)
|0.27
|Felipe Azevedo
|5
|0.15
|Juninho V
|3 (1)
|0.09
|Ale
|3
|0.09
|Juninho IX
|3
|0.09
|Фабрисио Агосто
|2
|0.06
|Ribamar
|2
|0.06
|Lucas Kal
|1
|0.03
|Сарате Мауро
|1
|0.03
|Rodolfo V
|1
|0.03
|Пауло Жоао
|1
|0.03
|Patric II
|1
|0.03
|Marlon VII
|1
|0.03
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|1
|0.03
|Geovane VI
|1
|0.03
|Габриэль Эдуардо
|0
|0
|Матеус Фернандо Кавичиоли
|0
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ze Roberto III
|5 (1)
|0.16
|Паулу Жоау
|3 (1)
|0.09
|Gabriel Baralhas
|3
|0.09
|Marlon Freitas
|2 (1)
|0.06
|Nathan VI
|2
|0.06
|Andre1
|1
|0.03
|Arthur VIII
|1
|0.03
|Janderson
|1
|0.03
|Eder 2
|1
|0.03
|Монтенегро Брайан
|1
|0.03
|Lucao
|1
|0.03
|Matheus III
|1
|0.03
|Маркес Лукас
|1
|0.03
|Miguel Castro Rocha Igor6
|1
|0.03
|Натанаэл
|0
|0
|Arnaldo II
|0
|0
|Dudu V1
|0
|0
Карточки
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Potigar
|3
|1
|Ale
|4
|0
|Felipe Azevedo
|4
|0
|Фабрисио Агосто
|3
|0
|Назарио Бруно
|3
|0
|Русшел Алан
|3
|0
|Patric II
|3
|0
|Ribamar
|3
|0
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|2
|0
|Сарате Мауро
|2
|0
|Зе Витор
|2
|0
|Eduardo VI
|2
|0
|Габриэль Эдуардо
|2
|0
|Marlon VII
|2
|0
|Ademir Santos
|2
|0
|Ramon1
|2
|0
|Ze Ricardo1
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Тоскано Марсело
|1
|0
|Juninho V
|1
|0
|Juninho IX
|1
|0
|Lucas Kal
|1
|0
|Geovane VI
|1
|0
|Матеус Фернандо Кавичиоли
|1
|0
|Sabino1
|1
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Willian Moraes
|9
|1
|Ze Roberto III
|8
|0
|Janderson
|6
|0
|Andre1
|6
|0
|Eder 2
|6
|0
|Паулу Жоау
|5
|0
|Fernando Miguel
|5
|0
|Натанаэл
|4
|0
|Miguel Castro Rocha Igor6
|4
|0
|Wanderson VIII
|3
|0
|Marlon Freitas
|3
|0
|Arnaldo II
|3
|0
|Nathan VI
|3
|0
|Ronald Pereira
|3
|0
|Dudu V1
|1
|1
|Gabriel Baralhas
|2
|0
|Lucao
|1
|0
|Маркес Лукас
|1
|0
|Jonas Toro
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
12
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
22 Не забивали 21
2
12%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
4
24%
2
17%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90
Пропущено
11
22
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
2
18%
6
27%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
1
9%
5
23%
61-75
4
36%
5
23%
76-90
Забито
18
12
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
5
28%
0
0%
1-15
3
17%
2
17%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
3
17%
5
42%
76-90
Пропущено
23
10
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 8
2
9%
1
10%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
2
20%
31-45
1
4%
4
40%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
8
35%
3
30%
76-90
Забито
35
24
16 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 9
11 Не забивали 12
7
20%
1
4%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
6
17%
3
13%
31-45
5
14%
5
21%
46-60
6
17%
4
17%
61-75
8
23%
8
33%
76-90
Пропущено
34
32
13 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 19
2
6%
3
9%
1-15
5
15%
3
9%
16-30
6
18%
8
25%
31-45
3
9%
5
16%
46-60
6
18%
5
16%
61-75
12
35%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Америка Минейро
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Америка Минейро - Гремио 3:1 Спорт Ресифи - Америка Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Форталеза 2:1
Сантос - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Байя 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Жувентуде - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Куяба - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 0:0 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Америка Минейро - Сеара 2:0 Америка Минейро - Брагантино 0:2 Шапекоэнсе - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 1:1 Гремио - Америка Минейро 1:1
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Атлетико Гойяненсе - Сантос 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе 2:0
Атлетико Гойяненсе - Гремио 2:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|32
|22
|5
|5
|51 - 22
|71
|2.
|Фламенго
|31
|18
|6
|7
|61 - 28
|60
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|32
|18
|4
|10
|52 - 37
|58
|4.
|Брагантино
|34
|13
|13
|8
|50 - 40
|52
|5.
|Коринтианс
|32
|13
|11
|8
|35 - 31
|50
|6.
|Форталеза
|32
|14
|7
|11
|40 - 37
|49
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|33
|12
|12
|9
|41 - 34
|48
|8.
|Америка Минейро
|0:0
|33
|11
|12
|10
|35 - 34
|45
|9.
|Флуминенсе
|32
|12
|9
|11
|31 - 33
|45
|10.
|Сантос
|1:0
|33
|10
|12
|11
|29 - 36
|42
|11.
|Сеара
|32
|9
|15
|8
|31 - 33
|42
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|12
|5
|16
|39 - 43
|41
|13.
|Куяба
|0:0
|33
|8
|16
|9
|30 - 32
|40
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|32
|9
|12
|11
|24 - 32
|39
|15.
|Сан-Паулу
|32
|8
|14
|10
|24 - 33
|38
|16.
|Байя
|31
|9
|9
|13
|33 - 42
|36
|17.
|Жувентуде
|31
|8
|12
|11
|31 - 37
|36
|18.
|Гремио
|32
|9
|5
|18
|30 - 41
|32
|19.
|Спорт Ресифи
|33
|7
|9
|17
|20 - 33
|30
|20.
|Шапекоэнсе
|0:1
|33
|1
|12
|20
|26 - 55
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|14
|1
|1
|34 - 9
|43
|2.
|Фламенго
|16
|11
|1
|4
|28 - 13
|34
|3.
|Сеара
|17
|9
|6
|2
|22 - 13
|33
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|10
|2
|4
|30 - 22
|32
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|16
|8
|5
|3
|26 - 17
|29
|6.
|Сантос
|1:0
|17
|8
|5
|4
|17 - 13
|29
|7.
|Флуминенсе
|16
|8
|5
|3
|18 - 14
|29
|8.
|Форталеза
|15
|8
|4
|3
|22 - 14
|28
|9.
|Коринтианс
|16
|8
|4
|4
|22 - 17
|28
|10.
|Америка Минейро
|0:0
|17
|7
|6
|4
|17 - 11
|27
|11.
|Брагантино
|17
|6
|8
|3
|26 - 19
|26
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|4
|6
|22 - 21
|25
|13.
|Жувентуде
|16
|6
|6
|4
|16 - 15
|24
|14.
|Сан-Паулу
|16
|5
|8
|3
|13 - 14
|23
|15.
|Гремио
|16
|6
|5
|5
|20 - 16
|23
|16.
|Байя
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|17.
|Куяба
|0:0
|17
|5
|7
|5
|15 - 17
|22
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|15
|4
|8
|3
|11 - 11
|20
|19.
|Спорт Ресифи
|16
|4
|5
|7
|10 - 11
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|0:1
|16
|0
|6
|10
|12 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|8
|4
|4
|17 - 13
|28
|2.
|Брагантино
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|3.
|Фламенго
|15
|7
|5
|3
|33 - 15
|26
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|8
|2
|6
|22 - 15
|26
|5.
|Коринтианс
|16
|5
|7
|4
|13 - 14
|22
|6.
|Форталеза
|17
|6
|3
|8
|18 - 23
|21
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|17
|4
|7
|6
|15 - 17
|19
|9.
|Америка Минейро
|0:0
|16
|4
|6
|6
|18 - 23
|18
|10.
|Куяба
|0:0
|16
|3
|9
|4
|15 - 15
|18
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|1
|10
|17 - 22
|16
|12.
|Флуминенсе
|16
|4
|4
|8
|13 - 19
|16
|13.
|Сан-Паулу
|16
|3
|6
|7
|11 - 19
|15
|14.
|Байя
|16
|3
|5
|8
|13 - 24
|14
|15.
|Сантос
|1:0
|16
|2
|7
|7
|12 - 23
|13
|16.
|Спорт Ресифи
|17
|3
|4
|10
|10 - 22
|13
|17.
|Жувентуде
|15
|2
|6
|7
|15 - 22
|12
|18.
|Гремио
|16
|3
|0
|13
|10 - 25
|9
|19.
|Сеара
|15
|0
|9
|6
|9 - 20
|9
|20.
|Шапекоэнсе
|0:1
|17
|1
|6
|10
|14 - 28
|9