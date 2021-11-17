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Бразилия: Серия A 2021

2021
Америка Минейро
0:0
Первый тайм: 42'
Атлетико Гойяненсе
0' 42'
1
Матеус
Фернандо
Кавичиоли
29
Patric
II
45
Potigar
3
Eduardo
VI
66
Marlon
VII
21
Lucas
Kal
10
Ademir
Santos
8
Juninho
IX
30
Ale
11
Felipe
Azevedo
99
Сарате
Мауро
1
Fernando
Miguel
2
Dudu
V1
3
Eder
2
4
Энрике
Педру
II
6
Miguel
Castro
Rocha
Igor6
8
Marlon
Freitas
5
Willian
Moraes
11
Ronald
Pereira
7
Janderson
10
Паулу
Жоау
9
Монтенегро
Брайан
Америка Минейро
4-1-4-1
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

История личных встреч

Америка Минейро
Атлетико Гойяненсе

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

СA
1:1
СB
2:2
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:0
БСБ
1:1
БСБ
3:0
БСБ
3:0
БСБ
1:1
СA
5:1
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ademir Santos 9 (4) 0.27
Felipe Azevedo 5 0.15
Juninho V 3 (1) 0.09
Ale 3 0.09
Juninho IX 3 0.09
Фабрисио Агосто 2 0.06
Ribamar 2 0.06
Lucas Kal 1 0.03
Сарате Мауро 1 0.03
Rodolfo V 1 0.03
Пауло Жоао 1 0.03
Patric II 1 0.03
Marlon VII 1 0.03
Карлос Алберто Гомес де Жезус 1 0.03
Geovane VI 1 0.03
Габриэль Эдуардо 0 0
Матеус Фернандо Кавичиоли 0 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ze Roberto III 5 (1) 0.16
Паулу Жоау 3 (1) 0.09
Gabriel Baralhas 3 0.09
Marlon Freitas 2 (1) 0.06
Nathan VI 2 0.06
Andre1 1 0.03
Arthur VIII 1 0.03
Janderson 1 0.03
Eder 2 1 0.03
Монтенегро Брайан 1 0.03
Lucao 1 0.03
Matheus III 1 0.03
Маркес Лукас 1 0.03
Miguel Castro Rocha Igor6 1 0.03
Натанаэл 0 0
Arnaldo II 0 0
Dudu V1 0 0

Карточки

Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Potigar 3 1
Ale 4 0
Felipe Azevedo 4 0
Фабрисио Агосто 3 0
Назарио Бруно 3 0
Русшел Алан 3 0
Patric II 3 0
Ribamar 3 0
Карлос Алберто Гомес де Жезус 2 0
Сарате Мауро 2 0
Зе Витор 2 0
Eduardo VI 2 0
Габриэль Эдуардо 2 0
Marlon VII 2 0
Ademir Santos 2 0
Ramon1 2 0
Ze Ricardo1 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Тоскано Марсело 1 0
Juninho V 1 0
Juninho IX 1 0
Lucas Kal 1 0
Geovane VI 1 0
Матеус Фернандо Кавичиоли 1 0
Sabino1 1 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Willian Moraes 9 1
Ze Roberto III 8 0
Janderson 6 0
Andre1 6 0
Eder 2 6 0
Паулу Жоау 5 0
Fernando Miguel 5 0
Натанаэл 4 0
Miguel Castro Rocha Igor6 4 0
Wanderson VIII 3 0
Marlon Freitas 3 0
Arnaldo II 3 0
Nathan VI 3 0
Ronald Pereira 3 0
Dudu V1 1 1
Gabriel Baralhas 2 0
Lucao 1 0
Маркес Лукас 1 0
Jonas Toro 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
12
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
22 Не забивали 21
2
12%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
4
24%
2
17%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90

Пропущено

11
22
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
2
18%
6
27%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
1
9%
5
23%
61-75
4
36%
5
23%
76-90

Забито

18
12
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
5
28%
0
0%
1-15
3
17%
2
17%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
3
17%
5
42%
76-90

Пропущено

23
10
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 8
2
9%
1
10%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
2
20%
31-45
1
4%
4
40%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
8
35%
3
30%
76-90

Забито

35
24
16 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 9
11 Не забивали 12
7
20%
1
4%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
6
17%
3
13%
31-45
5
14%
5
21%
46-60
6
17%
4
17%
61-75
8
23%
8
33%
76-90

Пропущено

34
32
13 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 19
2
6%
3
9%
1-15
5
15%
3
9%
16-30
6
18%
8
25%
31-45
3
9%
5
16%
46-60
6
18%
5
16%
61-75
12
35%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Америка Минейро
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Америка Минейро - Гремио 3:1 Спорт Ресифи - Америка Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Форталеза 2:1
Сантос - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Байя 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Жувентуде - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Куяба - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 0:0 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Америка Минейро - Сеара 2:0 Америка Минейро - Брагантино 0:2 Шапекоэнсе - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 1:1 Гремио - Америка Минейро 1:1
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Атлетико Гойяненсе - Сантос 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Спорт Ресифи - Атлетико Гойяненсе 2:0
Атлетико Гойяненсе - Гремио 2:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Форталеза - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 32 22 5 5 51 - 22 71
2. Фламенго 31 18 6 7 61 - 28 60
3. Палмейрас Сан-Паулу 32 18 4 10 52 - 37 58
4. Брагантино 34 13 13 8 50 - 40 52
5. Коринтианс 32 13 11 8 35 - 31 50
6. Форталеза 32 14 7 11 40 - 37 49
7. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 33 12 12 9 41 - 34 48
8. Америка Минейро 0:0 33 11 12 10 35 - 34 45
9. Флуминенсе 32 12 9 11 31 - 33 45
10. Сантос 1:0 33 10 12 11 29 - 36 42
11. Сеара 32 9 15 8 31 - 33 42
12. Атлетико Паранаэнсе 33 12 5 16 39 - 43 41
13. Куяба 0:0 33 8 16 9 30 - 32 40
14. Атлетико Гойяненсе 0:0 32 9 12 11 24 - 32 39
15. Сан-Паулу 32 8 14 10 24 - 33 38
16. Байя 31 9 9 13 33 - 42 36
17. Жувентуде 31 8 12 11 31 - 37 36
18. Гремио 32 9 5 18 30 - 41 32
19. Спорт Ресифи 33 7 9 17 20 - 33 30
20. Шапекоэнсе 0:1 33 1 12 20 26 - 55 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 14 1 1 34 - 9 43
2. Фламенго 16 11 1 4 28 - 13 34
3. Сеара 17 9 6 2 22 - 13 33
4. Палмейрас Сан-Паулу 16 10 2 4 30 - 22 32
5. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 16 8 5 3 26 - 17 29
6. Сантос 1:0 17 8 5 4 17 - 13 29
7. Флуминенсе 16 8 5 3 18 - 14 29
8. Форталеза 15 8 4 3 22 - 14 28
9. Коринтианс 16 8 4 4 22 - 17 28
10. Америка Минейро 0:0 17 7 6 4 17 - 11 27
11. Брагантино 17 6 8 3 26 - 19 26
12. Атлетико Паранаэнсе 17 7 4 6 22 - 21 25
13. Жувентуде 16 6 6 4 16 - 15 24
14. Сан-Паулу 16 5 8 3 13 - 14 23
15. Гремио 16 6 5 5 20 - 16 23
16. Байя 15 6 4 5 20 - 18 22
17. Куяба 0:0 17 5 7 5 15 - 17 22
18. Атлетико Гойяненсе 0:0 15 4 8 3 11 - 11 20
19. Спорт Ресифи 16 4 5 7 10 - 11 17
20. Шапекоэнсе 0:1 16 0 6 10 12 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 8 4 4 17 - 13 28
2. Брагантино 17 7 5 5 24 - 21 26
3. Фламенго 15 7 5 3 33 - 15 26
4. Палмейрас Сан-Паулу 16 8 2 6 22 - 15 26
5. Коринтианс 16 5 7 4 13 - 14 22
6. Форталеза 17 6 3 8 18 - 23 21
7. Атлетико Гойяненсе 0:0 17 5 4 8 13 - 21 19
8. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 17 4 7 6 15 - 17 19
9. Америка Минейро 0:0 16 4 6 6 18 - 23 18
10. Куяба 0:0 16 3 9 4 15 - 15 18
11. Атлетико Паранаэнсе 16 5 1 10 17 - 22 16
12. Флуминенсе 16 4 4 8 13 - 19 16
13. Сан-Паулу 16 3 6 7 11 - 19 15
14. Байя 16 3 5 8 13 - 24 14
15. Сантос 1:0 16 2 7 7 12 - 23 13
16. Спорт Ресифи 17 3 4 10 10 - 22 13
17. Жувентуде 15 2 6 7 15 - 22 12
18. Гремио 16 3 0 13 10 - 25 9
19. Сеара 15 0 9 6 9 - 20 9
20. Шапекоэнсе 0:1 17 1 6 10 14 - 28 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Америка Минейро
Ничья
Атлетико Гойяненсе
1.75
3.94
6.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Америка Минейро 0:0 Атлетико Гойяненсе онлайн


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