Бразилия: Серия A 2021
0:1
Второй тайм: 60'
0:1
24' ГолГабриэл Барбоза
42' Желтая карточкаКаррейро Патрик
57' Желтая карточкаВитор Буэно
19
Лопес
Брено
10
Адриано
Луис
22
Миранда
Жоао
26
Igor
Gomes
12
Витор
Буэно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
-
12 Майке РошаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Рони IIIНападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Миранда ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
-
12 Витор БуэноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 WelingtonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Lizeiro
-
16 Leo XV
-
3 Bruno VI
-
9 Pablo I
-
23 Eder1
-
-
18 Lucas Perri
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
Ход матча
24'
0:1
42'
57'
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Сан-Паулу
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
10 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
87%
21.7%
20 побед 5 ничьих 0 побед
24 матча
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 12 ничьих 10 побед
47 матчей
36.2%
34%
29.8%
17 побед 16 ничьих 14 побед
Первый тайм
21.3%
51.1%
27.6%
10 побед 24 ничьи 13 побед
Второй тайм
42.6%
36.2%
21.2%
20 побед 17 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|10 (3)
|0.3
|Лопес Брено
|7
|0.21
|Скарпа Густаво
|4 (1)
|0.12
|Виллиан Сикейра
|4
|0.12
|Рони III
|4
|0.12
|Дейверсон Силва
|3
|0.09
|Адриано Луис
|3
|0.09
|Уэсли Лопес
|3
|0.09
|Dudu X
|2
|0.06
|Данило Ларанжера
|2
|0.06
|Менино Габриэль
|2
|0.06
|Мело Фелипе
|1
|0.03
|Гомес Густаво
|1
|0.03
|Рафаэл Жозе
|1
|0.03
|Луан Гарсия IV
|1
|0.03
|Луис Виктор
|0
|0
|Кушчевич Бенхамин
|0
|0
|Данило Барбоза
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Joaquin Piquerez
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ригони Эмилиано
|4
|0.12
|Габриэл Барбоза
|4
|0.12
|Кальери Хонатан
|3 (1)
|0.09
|Pablo I
|3 (1)
|0.09
|Рейналдо Мануэл
|2 (2)
|0.06
|Martin Nicolas Benitez
|2
|0.06
|Igor Gomes
|2
|0.06
|Eder1
|1
|0.03
|Lizeiro
|1
|0.03
|Арболеда Роберт
|1
|0.03
|Витор Буэно
|1
|0.03
|Лусиано Невес
|1
|0.03
|Rodrigo Nestor
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каррейро Патрик
|8
|1
|Мело Фелипе
|9
|0
|Рафаэл Жозе
|4
|1
|Уэсли Лопес
|4
|1
|Дейверсон Силва
|3
|1
|Данило Ларанжера
|4
|0
|Renan Victor
|4
|0
|Луис Виктор
|2
|1
|Кушчевич Бенхамин
|2
|1
|Dudu X
|2
|1
|Гомес Густаво
|3
|0
|Роша Маркос
|3
|0
|Жаилсон Марселино
|3
|0
|Лопес Брено
|3
|0
|Менино Габриэль
|3
|0
|Скарпа Густаво
|2
|0
|Луан Гарсия IV
|2
|0
|Перейра Вевертон
|2
|0
|Рони III
|2
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Жорже Марко
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейналдо Мануэл
|7
|0
|Миранда Жоао
|6
|0
|Welington
|6
|0
|Leo XV
|6
|0
|Igor Vinicius
|6
|0
|Martin Nicolas Benitez
|4
|1
|Lizeiro
|5
|0
|Ригони Эмилиано
|3
|1
|Rodrigo Nestor
|3
|1
|Bruno VI
|4
|0
|Igor Gomes
|4
|0
|Лусиано Невес
|3
|0
|Antonio Galeano
|3
|0
|Кальери Хонатан
|1
|1
|Арболеда Роберт
|2
|0
|Невес Габриэль
|2
|0
|Luan5
|2
|0
|Eder1
|2
|0
|Marcus Alencar
|2
|0
|Эрнанес Лима
|1
|0
|Tiago Luis Volpi
|1
|0
|Витор Буэно
|1
|0
|Орехуэла Луис
|1
|0
|Рохас Хоао II
|1
|0
|Shaylon
|1
|0
|Lucas Perri
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
11
17 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 24
7
25%
3
27%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
5
18%
2
18%
31-45
2
7%
3
27%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
6
21%
3
27%
76-90
Пропущено
24
19
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
6
25%
0
0%
1-15
3
13%
5
26%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
4
17%
4
21%
46-60
3
13%
3
16%
61-75
5
21%
6
32%
76-90
Забито
20
13
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
2
10%
4
31%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
6
30%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
2
15%
76-90
Пропущено
17
14
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
12%
3
21%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
4
24%
5
36%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Забито
48
24
28 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 10
16 Забивали первыми 14
6 Не забивали 14
9
19%
7
29%
29%
1-15
8
17%
2
8%
16-30
11
23%
5
21%
31-45
2
4%
5
21%
46-60
7
15%
0
0%
61-75
11
23%
5
21%
76-90
Пропущено
41
33
17 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 21
8
20%
3
9%
1-15
4
10%
8
24%
16-30
5
12%
3
9%
31-45
7
17%
5
15%
46-60
7
17%
8
24%
61-75
10
24%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:3
Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сан-Паулу - Фламенго 0:4 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Байя - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Брагантино - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Сеара 1:1 Куяба - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Сантос 1:1 Шапекоэнсе - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Форталеза - Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 2:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу - Гремио 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|32
|22
|5
|5
|51 - 22
|71
|2.
|Фламенго
|0:0
|32
|18
|7
|7
|61 - 28
|61
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:1
|33
|18
|4
|11
|52 - 38
|58
|4.
|Брагантино
|34
|13
|13
|8
|50 - 40
|52
|5.
|Коринтианс
|0:0
|33
|13
|12
|8
|35 - 31
|51
|6.
|Форталеза
|0:3
|33
|14
|7
|12
|40 - 40
|49
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|33
|12
|11
|10
|41 - 35
|47
|8.
|Америка Минейро
|33
|11
|12
|10
|35 - 34
|45
|9.
|Сеара
|3:0
|33
|10
|15
|8
|34 - 33
|45
|10.
|Флуминенсе
|0:1
|33
|12
|9
|12
|31 - 34
|45
|11.
|Куяба
|33
|9
|15
|9
|31 - 32
|42
|12.
|Сантос
|33
|10
|12
|11
|30 - 36
|42
|13.
|Сан-Паулу
|1:0
|33
|9
|14
|10
|25 - 33
|41
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|12
|5
|16
|39 - 43
|41
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|32
|9
|12
|11
|24 - 32
|39
|16.
|Жувентуде
|1:0
|32
|9
|12
|11
|32 - 37
|39
|17.
|Байя
|31
|9
|9
|13
|33 - 42
|36
|18.
|Гремио
|32
|9
|5
|18
|30 - 41
|32
|19.
|Спорт Ресифи
|33
|7
|9
|17
|20 - 33
|30
|20.
|Шапекоэнсе
|33
|1
|12
|20
|26 - 56
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|14
|1
|1
|34 - 9
|43
|2.
|Фламенго
|0:0
|17
|11
|2
|4
|28 - 13
|35
|3.
|Сеара
|3:0
|17
|9
|6
|2
|22 - 13
|33
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:1
|17
|10
|2
|5
|30 - 23
|32
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|8
|5
|3
|26 - 17
|29
|6.
|Сантос
|17
|8
|5
|4
|18 - 13
|29
|7.
|Флуминенсе
|0:1
|16
|8
|5
|3
|18 - 14
|29
|8.
|Коринтианс
|0:0
|16
|8
|4
|4
|22 - 17
|28
|9.
|Форталеза
|0:3
|16
|8
|4
|4
|22 - 17
|28
|10.
|Америка Минейро
|17
|7
|6
|4
|17 - 11
|27
|11.
|Жувентуде
|1:0
|17
|7
|6
|4
|17 - 15
|27
|12.
|Брагантино
|17
|6
|8
|3
|26 - 19
|26
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|4
|6
|22 - 21
|25
|14.
|Куяба
|17
|6
|6
|5
|16 - 17
|24
|15.
|Сан-Паулу
|1:0
|16
|5
|8
|3
|13 - 14
|23
|16.
|Гремио
|16
|6
|5
|5
|20 - 16
|23
|17.
|Байя
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|4
|8
|3
|11 - 11
|20
|19.
|Спорт Ресифи
|16
|4
|5
|7
|10 - 11
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|16
|0
|6
|10
|12 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|8
|4
|4
|17 - 13
|28
|2.
|Брагантино
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|3.
|Фламенго
|0:0
|15
|7
|5
|3
|33 - 15
|26
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:1
|16
|8
|2
|6
|22 - 15
|26
|5.
|Коринтианс
|0:0
|17
|5
|8
|4
|13 - 14
|23
|6.
|Форталеза
|0:3
|17
|6
|3
|8
|18 - 23
|21
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|8.
|Америка Минейро
|16
|4
|6
|6
|18 - 23
|18
|9.
|Куяба
|16
|3
|9
|4
|15 - 15
|18
|10.
|Сан-Паулу
|1:0
|17
|4
|6
|7
|12 - 19
|18
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|4
|6
|7
|15 - 18
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|1
|10
|17 - 22
|16
|13.
|Флуминенсе
|0:1
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Байя
|16
|3
|5
|8
|13 - 24
|14
|15.
|Сантос
|16
|2
|7
|7
|12 - 23
|13
|16.
|Спорт Ресифи
|17
|3
|4
|10
|10 - 22
|13
|17.
|Сеара
|3:0
|16
|1
|9
|6
|12 - 20
|12
|18.
|Жувентуде
|1:0
|15
|2
|6
|7
|15 - 22
|12
|19.
|Гремио
|16
|3
|0
|13
|10 - 25
|9
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|1
|6
|10
|14 - 29
|9