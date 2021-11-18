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Бразилия: Серия A 2021

2021
Палмейрас Сан-Паулу
0:1
Второй тайм: 60'
Сан-Паулу
0'
0:1
24' Гол
Габриэл Барбоза
42' Желтая карточка
Каррейро Патрик
57' Желтая карточка
Витор Буэно
60'
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
4
Кушчевич
Бенхамин
3
Renan
Victor
6
Жорже
Марко
38
Фернандес
Матеус
5
Каррейро
Патрик
19
Лопес
Брено
28
Данило
Ларанжера
29
Виллиан
Сикейра
10
Адриано
Луис
1
Tiago
Luis
Volpi
2
Igor
Vinicius
22
Миранда
Жоао
5
Арболеда
Роберт
6
Рейналдо
Мануэл
21
Габриэл
Барбоза
25
Rodrigo
Nestor
26
Igor
Gomes
11
Лусиано
Невес
12
Витор
Буэно
77
Ригони
Эмилиано
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Сан-Паулу
4-3-3

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Сан-Паулу

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
10 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

87%
21.7%
20 побед 5 ничьих 0 побед

24 матча

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 12 ничьих 10 побед

47 матчей

36.2%
34%
29.8%
17 побед 16 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.3%
51.1%
27.6%
10 побед 24 ничьи 13 побед

Второй тайм

42.6%
36.2%
21.2%
20 побед 17 ничьих 10 побед

История матчей

КЛ
3:0
КЛ
1:1
СA
0:0
ПА
2:0
ПА
0:0
ПА
0:1
СA
1:1
СA
0:2
ПА
0:0
СA
3:0
СA
1:1
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:1
СA
0:2
СA
3:1
П
2:0
СA
4:2
СA
2:0
ПА
3:0
СA
2:1
СA
1:0
ПА
0:2
СA
1:1
СA
4:0
ПА
3:0
БСА
2:0
БСА
1:2
П
2:0
П
0:0
СA
3:0
СA
1:1
CP
3:3
СA
1:0
СA
1:1
CP
1:1
СA
0:2
СA
1:0
CP
2:0
СA
0:0
СA
0:0
CP
1:0
СA
2:2
СA
2:1
CP
2:0
CP
2:1
CP
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 10 (3) 0.3
Лопес Брено 7 0.21
Скарпа Густаво 4 (1) 0.12
Виллиан Сикейра 4 0.12
Рони III 4 0.12
Дейверсон Силва 3 0.09
Адриано Луис 3 0.09
Уэсли Лопес 3 0.09
Dudu X 2 0.06
Данило Ларанжера 2 0.06
Менино Габриэль 2 0.06
Мело Фелипе 1 0.03
Гомес Густаво 1 0.03
Рафаэл Жозе 1 0.03
Луан Гарсия IV 1 0.03
Луис Виктор 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Данило Барбоза 0 0
Винья Матиас 0 0
Joaquin Piquerez 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ригони Эмилиано 4 0.12
Габриэл Барбоза 4 0.12
Кальери Хонатан 3 (1) 0.09
Pablo I 3 (1) 0.09
Рейналдо Мануэл 2 (2) 0.06
Martin Nicolas Benitez 2 0.06
Igor Gomes 2 0.06
Eder1 1 0.03
Lizeiro 1 0.03
Арболеда Роберт 1 0.03
Витор Буэно 1 0.03
Лусиано Невес 1 0.03
Rodrigo Nestor 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каррейро Патрик 8 1
Мело Фелипе 9 0
Рафаэл Жозе 4 1
Уэсли Лопес 4 1
Дейверсон Силва 3 1
Данило Ларанжера 4 0
Renan Victor 4 0
Луис Виктор 2 1
Кушчевич Бенхамин 2 1
Dudu X 2 1
Гомес Густаво 3 0
Роша Маркос 3 0
Жаилсон Марселино 3 0
Лопес Брено 3 0
Менино Габриэль 3 0
Скарпа Густаво 2 0
Луан Гарсия IV 2 0
Перейра Вевертон 2 0
Рони III 2 0
Майке Роша 1 0
Жорже Марко 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Винья Матиас 1 0
Верон Габриэл 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейналдо Мануэл 7 0
Миранда Жоао 6 0
Welington 6 0
Leo XV 6 0
Igor Vinicius 6 0
Martin Nicolas Benitez 4 1
Lizeiro 5 0
Ригони Эмилиано 3 1
Rodrigo Nestor 3 1
Bruno VI 4 0
Igor Gomes 4 0
Лусиано Невес 3 0
Antonio Galeano 3 0
Кальери Хонатан 1 1
Арболеда Роберт 2 0
Невес Габриэль 2 0
Luan5 2 0
Eder1 2 0
Marcus Alencar 2 0
Эрнанес Лима 1 0
Tiago Luis Volpi 1 0
Витор Буэно 1 0
Орехуэла Луис 1 0
Рохас Хоао II 1 0
Shaylon 1 0
Lucas Perri 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
11
17 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 24
7
25%
3
27%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
5
18%
2
18%
31-45
2
7%
3
27%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
6
21%
3
27%
76-90

Пропущено

24
19
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
6
25%
0
0%
1-15
3
13%
5
26%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
4
17%
4
21%
46-60
3
13%
3
16%
61-75
5
21%
6
32%
76-90

Забито

20
13
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
2
10%
4
31%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
6
30%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
2
15%
76-90

Пропущено

17
14
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
12%
3
21%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
4
24%
5
36%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Забито

48
24
28 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 10
16 Забивали первыми 14
6 Не забивали 14
9
19%
7
29%
29%
1-15
8
17%
2
8%
16-30
11
23%
5
21%
31-45
2
4%
5
21%
46-60
7
15%
0
0%
61-75
11
23%
5
21%
76-90

Пропущено

41
33
17 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 21
8
20%
3
9%
1-15
4
10%
8
24%
16-30
5
12%
3
9%
31-45
7
17%
5
15%
46-60
7
17%
8
24%
61-75
10
24%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:3
Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сан-Паулу - Фламенго 0:4 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Байя - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Брагантино - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Сеара 1:1 Куяба - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Сантос 1:1 Шапекоэнсе - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Форталеза - Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 2:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу - Гремио 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 32 22 5 5 51 - 22 71
2. Фламенго 0:0 32 18 7 7 61 - 28 61
3. Палмейрас Сан-Паулу 0:1 33 18 4 11 52 - 38 58
4. Брагантино 34 13 13 8 50 - 40 52
5. Коринтианс 0:0 33 13 12 8 35 - 31 51
6. Форталеза 0:3 33 14 7 12 40 - 40 49
7. Интернасьонал Порту Алегре 33 12 11 10 41 - 35 47
8. Америка Минейро 33 11 12 10 35 - 34 45
9. Сеара 3:0 33 10 15 8 34 - 33 45
10. Флуминенсе 0:1 33 12 9 12 31 - 34 45
11. Куяба 33 9 15 9 31 - 32 42
12. Сантос 33 10 12 11 30 - 36 42
13. Сан-Паулу 1:0 33 9 14 10 25 - 33 41
14. Атлетико Паранаэнсе 33 12 5 16 39 - 43 41
15. Атлетико Гойяненсе 32 9 12 11 24 - 32 39
16. Жувентуде 1:0 32 9 12 11 32 - 37 39
17. Байя 31 9 9 13 33 - 42 36
18. Гремио 32 9 5 18 30 - 41 32
19. Спорт Ресифи 33 7 9 17 20 - 33 30
20. Шапекоэнсе 33 1 12 20 26 - 56 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 14 1 1 34 - 9 43
2. Фламенго 0:0 17 11 2 4 28 - 13 35
3. Сеара 3:0 17 9 6 2 22 - 13 33
4. Палмейрас Сан-Паулу 0:1 17 10 2 5 30 - 23 32
5. Интернасьонал Порту Алегре 16 8 5 3 26 - 17 29
6. Сантос 17 8 5 4 18 - 13 29
7. Флуминенсе 0:1 16 8 5 3 18 - 14 29
8. Коринтианс 0:0 16 8 4 4 22 - 17 28
9. Форталеза 0:3 16 8 4 4 22 - 17 28
10. Америка Минейро 17 7 6 4 17 - 11 27
11. Жувентуде 1:0 17 7 6 4 17 - 15 27
12. Брагантино 17 6 8 3 26 - 19 26
13. Атлетико Паранаэнсе 17 7 4 6 22 - 21 25
14. Куяба 17 6 6 5 16 - 17 24
15. Сан-Паулу 1:0 16 5 8 3 13 - 14 23
16. Гремио 16 6 5 5 20 - 16 23
17. Байя 15 6 4 5 20 - 18 22
18. Атлетико Гойяненсе 15 4 8 3 11 - 11 20
19. Спорт Ресифи 16 4 5 7 10 - 11 17
20. Шапекоэнсе 16 0 6 10 12 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 8 4 4 17 - 13 28
2. Брагантино 17 7 5 5 24 - 21 26
3. Фламенго 0:0 15 7 5 3 33 - 15 26
4. Палмейрас Сан-Паулу 0:1 16 8 2 6 22 - 15 26
5. Коринтианс 0:0 17 5 8 4 13 - 14 23
6. Форталеза 0:3 17 6 3 8 18 - 23 21
7. Атлетико Гойяненсе 17 5 4 8 13 - 21 19
8. Америка Минейро 16 4 6 6 18 - 23 18
9. Куяба 16 3 9 4 15 - 15 18
10. Сан-Паулу 1:0 17 4 6 7 12 - 19 18
11. Интернасьонал Порту Алегре 17 4 6 7 15 - 18 18
12. Атлетико Паранаэнсе 16 5 1 10 17 - 22 16
13. Флуминенсе 0:1 17 4 4 9 13 - 20 16
14. Байя 16 3 5 8 13 - 24 14
15. Сантос 16 2 7 7 12 - 23 13
16. Спорт Ресифи 17 3 4 10 10 - 22 13
17. Сеара 3:0 16 1 9 6 12 - 20 12
18. Жувентуде 1:0 15 2 6 7 15 - 22 12
19. Гремио 16 3 0 13 10 - 25 9
20. Шапекоэнсе 17 1 6 10 14 - 29 9
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Патрик Каррейро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Габриэл Барбоза бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Сан-Паулу
9.20
3.70
4.17
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу онлайн


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