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Бразилия: Серия A 2021

2021
Сантос
2:0
Конец матча
Шапекоэнсе
0'
24' Желтая карточка
Иордания
1:0
27' Пенальти
Marinho II
29' Желтая карточка
Gabriel Dal Toe Busanello
45' Желтая карточка
Angelo Borges
2:0
84' Гол
Marcos Guilherme
90'+5
34
Жуан
Пауло
21
Para
I
2
Luiz
Felipe
III
22
Danilo
Boza
13
Madson
II
25
Vinicius3
29
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
3
Felipe
Jonatan
23
Marcos
Guilherme
11
Marinho
II
99
Тарделли
Диего
31
Паулу
Жоау
30
Esekel
Kriado
II
3
Laercio
55
Иордания
6
Gabriel
Dal
Toe
Busanello
26
Anderson
Leite
5
Мойзес
88
Деннер
17
Mike
I
11
Henrique
I
96
Kaio
Nunes
Сантос
3-4-1-2
Шапекоэнсе
4-4-2

История личных встреч

Сантос
Шапекоэнсе

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

13 матчей

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

СA
0:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
3:0
К
3:0
К
1:1
СA
3:1
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marinho II 6 (2) 0.18
Marcos Guilherme 5 0.15
Карлос Санчес II 5 (3) 0.15
Madson II 3 0.09
Gabriel Pirani 3 0.09
Jean Mota 2 0.06
Жорже Кайо 1 0.03
Тарделли Диего 1 0.03
Raniel 1 0.03
Wagner Leonardo 1 0.03
Marcos Leonardo 1 0.03
Lucas Braga 0 0
Vinicius3 0 0
Guilherme de Aguiar Camacho 0 0
Para I 0 0
Luiz Felipe III 0 0
Шапекоэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mike I 5 (1) 0.15
Anselmo I 4 (2) 0.12
Жеуванио 3 0.09
Kaio Nunes 3 0.09
Перотти Педро 3 0.09
Ignacio2 2 0.06
Matheus Ribeiro 2 0.06
Anderson Leite 1 0.03
Gabriel Dal Toe Busanello 1 0.03
Раванелли Феррейра 1 (1) 0.03
Родригиньо Кабрал 1 0.03
Derlan 1 0.03
Лима Северино 0 0
Иордания 0 0
Деннер 0 0
Bruno Silva3 0 0

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marinho II 9 0
Jean Mota 6 1
Marcos Guilherme 5 0
Para I 5 0
Luiz Felipe III 5 0
Guilherme de Aguiar Camacho 4 0
Жуан Пауло 4 0
Карлос Санчес II 4 0
Lucas Braga 4 0
Felipe Jonatan 4 0
Vinicius3 4 0
Алисон II 3 0
Madson II 3 0
Перес Луан 3 0
Wagner Leonardo 3 0
Kaiky 3 0
Винисиус Оливейра 2 0
Moraes 2 0
Raniel 2 0
Danilo Boza 2 0
Тарделли Диего 1 0
Баптистао Лео 1 0
Жорже Кайо 1 0
Marcos Leonardo 1 0
Angelo Borges 1 0
Robson Reis 1 0
Шапекоэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anselmo I 7 0
Иордания 4 1
Derlan 5 0
Мойзес 4 0
Anderson Leite 4 0
Gabriel Dal Toe Busanello 4 0
Kaio Nunes 2 1
Bruno Silva3 2 1
Лима Северино 3 0
Жеуванио 3 0
Раванелли Феррейра 3 0
Keiller 3 0
Ignacio2 3 0
Каду Рикардо II 1 1
Деннер 2 0
Rene Junior 2 0
Matheus Ribeiro 2 0
Esekel Kriado II 2 0
Fernandinho IX 2 0
Гуэдеш Элдер 1 0
Родригиньо Кабрал 1 0
Алан Сантос 1 0
Ronei 1 0
Henrique I 1 0
Mike I 1 0
Leo Gomes 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
14
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
24 Не забивали 23
0
0%
1
7%
1-15
5
29%
29%
1
7%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
4
24%
6
43%
76-90

Пропущено

14
29
6 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 15
1
7%
7
24%
1-15
1
7%
4
14%
16-30
4
29%
6
21%
31-45
3
21%
4
14%
46-60
2
14%
3
10%
61-75
3
21%
5
17%
76-90

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
24 Не забивали 24
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
3
25%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
3
25%
2
17%
61-75
3
25%
2
17%
76-90

Пропущено

23
27
9 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
3
13%
5
19%
1-15
3
13%
6
22%
16-30
3
13%
7
26%
31-45
5
22%
1
4%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
6
26%
5
19%
76-90

Забито

29
26
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
1
3%
1
4%
1-15
7
24%
4
15%
16-30
5
17%
5
19%
31-45
3
10%
3
12%
46-60
6
21%
5
19%
61-75
7
24%
8
31%
76-90

Пропущено

37
56
15 В 1-м тайме 35
22 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 22
18 Не пропускали 30
4
11%
12
21%
1-15
4
11%
10
18%
16-30
7
19%
13
23%
31-45
8
22%
5
9%
46-60
5
14%
6
11%
61-75
9
24%
10
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Атлетико Гойяненсе - Сантос 0:0 Сантос - Брагантино 2:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 0:1
Сантос - Флуминенсе 2:0 Сантос - Америка Минейро 0:2 Спорт Ресифи - Сантос 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Сантос - Гремио 1:0 Сан-Паулу - Сантос 1:1 Жувентуде - Сантос 3:0 Сеара - Сантос 0:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сантос - Байя 0:0 Куяба - Сантос 2:1 Сантос - Фламенго 0:4 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 1:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Либертад - Сантос 1:0 Форталеза - Сантос 1:1
Шапекоэнсе
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Шапекоэнсе - Жувентуде 0:2 Шапекоэнсе - Фламенго 2:2 Куяба - Шапекоэнсе 0:0 Коринтианс - Шапекоэнсе 1:0
Байя - Шапекоэнсе 3:0 Шапекоэнсе - Форталеза 1:2 Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Шапекоэнсе - Сан-Паулу 1:1 Сеара - Шапекоэнсе 1:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Брагантино - Шапекоэнсе 1:2 Шапекоэнсе - Флуминенсе 1:2 Спорт Ресифи - Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Шапекоэнсе - Америка Минейро 1:1 Гремио - Шапекоэнсе 2:1 Шапекоэнсе - Сантос 0:1 Жувентуде - Шапекоэнсе 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 32 22 5 5 51 - 22 71
2. Фламенго 0:0 32 18 7 7 61 - 28 61
3. Палмейрас Сан-Паулу 0:1 33 18 4 11 52 - 38 58
4. Брагантино 34 13 13 8 50 - 40 52
5. Коринтианс 0:0 33 13 12 8 35 - 31 51
6. Форталеза 0:3 33 14 7 12 40 - 40 49
7. Интернасьонал Порту Алегре 33 12 11 10 41 - 35 47
8. Америка Минейро 33 11 12 10 35 - 34 45
9. Сеара 3:0 33 10 15 8 34 - 33 45
10. Флуминенсе 0:1 33 12 9 12 31 - 34 45
11. Куяба 33 9 15 9 31 - 32 42
12. Сантос 33 10 12 11 30 - 36 42
13. Сан-Паулу 1:0 33 9 14 10 25 - 33 41
14. Атлетико Паранаэнсе 33 12 5 16 39 - 43 41
15. Атлетико Гойяненсе 32 9 12 11 24 - 32 39
16. Жувентуде 1:0 32 9 12 11 32 - 37 39
17. Байя 31 9 9 13 33 - 42 36
18. Гремио 32 9 5 18 30 - 41 32
19. Спорт Ресифи 33 7 9 17 20 - 33 30
20. Шапекоэнсе 33 1 12 20 26 - 56 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 14 1 1 34 - 9 43
2. Фламенго 0:0 17 11 2 4 28 - 13 35
3. Сеара 3:0 17 9 6 2 22 - 13 33
4. Палмейрас Сан-Паулу 0:1 17 10 2 5 30 - 23 32
5. Интернасьонал Порту Алегре 16 8 5 3 26 - 17 29
6. Сантос 17 8 5 4 18 - 13 29
7. Флуминенсе 0:1 16 8 5 3 18 - 14 29
8. Коринтианс 0:0 16 8 4 4 22 - 17 28
9. Форталеза 0:3 16 8 4 4 22 - 17 28
10. Америка Минейро 17 7 6 4 17 - 11 27
11. Жувентуде 1:0 17 7 6 4 17 - 15 27
12. Брагантино 17 6 8 3 26 - 19 26
13. Атлетико Паранаэнсе 17 7 4 6 22 - 21 25
14. Куяба 17 6 6 5 16 - 17 24
15. Сан-Паулу 1:0 16 5 8 3 13 - 14 23
16. Гремио 16 6 5 5 20 - 16 23
17. Байя 15 6 4 5 20 - 18 22
18. Атлетико Гойяненсе 15 4 8 3 11 - 11 20
19. Спорт Ресифи 16 4 5 7 10 - 11 17
20. Шапекоэнсе 16 0 6 10 12 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 8 4 4 17 - 13 28
2. Брагантино 17 7 5 5 24 - 21 26
3. Фламенго 0:0 15 7 5 3 33 - 15 26
4. Палмейрас Сан-Паулу 0:1 16 8 2 6 22 - 15 26
5. Коринтианс 0:0 17 5 8 4 13 - 14 23
6. Форталеза 0:3 17 6 3 8 18 - 23 21
7. Атлетико Гойяненсе 17 5 4 8 13 - 21 19
8. Америка Минейро 16 4 6 6 18 - 23 18
9. Куяба 16 3 9 4 15 - 15 18
10. Сан-Паулу 1:0 17 4 6 7 12 - 19 18
11. Интернасьонал Порту Алегре 17 4 6 7 15 - 18 18
12. Атлетико Паранаэнсе 16 5 1 10 17 - 22 16
13. Флуминенсе 0:1 17 4 4 9 13 - 20 16
14. Байя 16 3 5 8 13 - 24 14
15. Сантос 16 2 7 7 12 - 23 13
16. Спорт Ресифи 17 3 4 10 10 - 22 13
17. Сеара 3:0 16 1 9 6 12 - 20 12
18. Жувентуде 1:0 15 2 6 7 15 - 22 12
19. Гремио 16 3 0 13 10 - 25 9
20. Шапекоэнсе 17 1 6 10 14 - 29 9
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Анхело Борхес получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Мариньо уходит с поля. Анхело Борхес выходит вместо него
  • Желтая карточка
    29'
    Бусанелло получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Мариньо из команды Сантос забивает с точки!
  • Желтая карточка
    24'
    Джордан получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Деннер уходит с поля. Лима Северино выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сантос 2:0 Шапекоэнсе онлайн


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