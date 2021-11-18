Бразилия: Серия A 2021
2:0
Конец матча
24' Желтая карточкаИордания
1:0
27' ПенальтиMarinho II
29' Желтая карточкаGabriel Dal Toe Busanello
45' Желтая карточкаAngelo Borges
2:0
84' ГолMarcos Guilherme
34
Жуан
Пауло
21
Para
I
22
Danilo
Boza
13
Madson
II
25
Vinicius3
11
Marinho
II
31
Паулу
Жоау
3
Laercio
55
Иордания
5
Мойзес
88
Деннер
17
Mike
I
11
Henrique
I
96
Kaio
Nunes
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
21 Para IЗащитник
- Защитник
-
22 Danilo BozaЗащитник
-
13 Madson IIПолузащитник
-
25 Vinicius3Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Marinho IIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
-
47 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 MoraesПолузащитник
-
12 RanielНападающий
-
-
-
-
-
-
26 Robson Reis
-
Главный тренер: Fabio Carille
- Основной состав
-
31 Паулу ЖоауВратарь
- Защитник
-
3 LaercioЗащитник
-
55 ИорданияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 МойзесПолузащитник
-
88 ДеннерПолузащитник
-
17 Mike IПолузащитник
-
11 Henrique IНападающий
-
96 Kaio NunesНападающий
- Запасные игроки
-
50 ЖеуваниоПолузащитник
-
15 RoneiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тьягу МендешПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Igor Campos
-
Главный тренер: Felipe Endres
Ход матча
10'
24'
27'
1:0
45'
72'
84'
История личных встреч
Сантос
Шапекоэнсе
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
13 матчей
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marinho II
|6 (2)
|0.18
|Marcos Guilherme
|5
|0.15
|Карлос Санчес II
|5 (3)
|0.15
|Madson II
|3
|0.09
|Gabriel Pirani
|3
|0.09
|Jean Mota
|2
|0.06
|Жорже Кайо
|1
|0.03
|Тарделли Диего
|1
|0.03
|Raniel
|1
|0.03
|Wagner Leonardo
|1
|0.03
|Marcos Leonardo
|1
|0.03
|Lucas Braga
|0
|0
|Vinicius3
|0
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|0
|0
|Para I
|0
|0
|Luiz Felipe III
|0
|0
Шапекоэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mike I
|5 (1)
|0.15
|Anselmo I
|4 (2)
|0.12
|Жеуванио
|3
|0.09
|Kaio Nunes
|3
|0.09
|Перотти Педро
|3
|0.09
|Ignacio2
|2
|0.06
|Matheus Ribeiro
|2
|0.06
|Anderson Leite
|1
|0.03
|Gabriel Dal Toe Busanello
|1
|0.03
|Раванелли Феррейра
|1 (1)
|0.03
|Родригиньо Кабрал
|1
|0.03
|Derlan
|1
|0.03
|Лима Северино
|0
|0
|Иордания
|0
|0
|Деннер
|0
|0
|Bruno Silva3
|0
|0
Карточки
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marinho II
|9
|0
|Jean Mota
|6
|1
|Marcos Guilherme
|5
|0
|Para I
|5
|0
|Luiz Felipe III
|5
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|4
|0
|Жуан Пауло
|4
|0
|Карлос Санчес II
|4
|0
|Lucas Braga
|4
|0
|Felipe Jonatan
|4
|0
|Vinicius3
|4
|0
|Алисон II
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Перес Луан
|3
|0
|Wagner Leonardo
|3
|0
|Kaiky
|3
|0
|Винисиус Оливейра
|2
|0
|Moraes
|2
|0
|Raniel
|2
|0
|Danilo Boza
|2
|0
|Тарделли Диего
|1
|0
|Баптистао Лео
|1
|0
|Жорже Кайо
|1
|0
|Marcos Leonardo
|1
|0
|Angelo Borges
|1
|0
|Robson Reis
|1
|0
Шапекоэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anselmo I
|7
|0
|Иордания
|4
|1
|Derlan
|5
|0
|Мойзес
|4
|0
|Anderson Leite
|4
|0
|Gabriel Dal Toe Busanello
|4
|0
|Kaio Nunes
|2
|1
|Bruno Silva3
|2
|1
|Лима Северино
|3
|0
|Жеуванио
|3
|0
|Раванелли Феррейра
|3
|0
|Keiller
|3
|0
|Ignacio2
|3
|0
|Каду Рикардо II
|1
|1
|Деннер
|2
|0
|Rene Junior
|2
|0
|Matheus Ribeiro
|2
|0
|Esekel Kriado II
|2
|0
|Fernandinho IX
|2
|0
|Гуэдеш Элдер
|1
|0
|Родригиньо Кабрал
|1
|0
|Алан Сантос
|1
|0
|Ronei
|1
|0
|Henrique I
|1
|0
|Mike I
|1
|0
|Leo Gomes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
14
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
24 Не забивали 23
0
0%
1
7%
1-15
5
29%
29%
1
7%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
4
24%
6
43%
76-90
Пропущено
14
29
6 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 15
1
7%
7
24%
1-15
1
7%
4
14%
16-30
4
29%
6
21%
31-45
3
21%
4
14%
46-60
2
14%
3
10%
61-75
3
21%
5
17%
76-90
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
24 Не забивали 24
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
3
25%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
3
25%
2
17%
61-75
3
25%
2
17%
76-90
Пропущено
23
27
9 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
3
13%
5
19%
1-15
3
13%
6
22%
16-30
3
13%
7
26%
31-45
5
22%
1
4%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
6
26%
5
19%
76-90
Забито
29
26
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
1
3%
1
4%
1-15
7
24%
4
15%
16-30
5
17%
5
19%
31-45
3
10%
3
12%
46-60
6
21%
5
19%
61-75
7
24%
8
31%
76-90
Пропущено
37
56
15 В 1-м тайме 35
22 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 22
18 Не пропускали 30
4
11%
12
21%
1-15
4
11%
10
18%
16-30
7
19%
13
23%
31-45
8
22%
5
9%
46-60
5
14%
6
11%
61-75
9
24%
10
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Атлетико Гойяненсе - Сантос 0:0 Сантос - Брагантино 2:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 0:1
Сантос - Флуминенсе 2:0 Сантос - Америка Минейро 0:2 Спорт Ресифи - Сантос 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Сантос - Гремио 1:0 Сан-Паулу - Сантос 1:1 Жувентуде - Сантос 3:0 Сеара - Сантос 0:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сантос - Байя 0:0 Куяба - Сантос 2:1 Сантос - Фламенго 0:4 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 1:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Либертад - Сантос 1:0 Форталеза - Сантос 1:1
Шапекоэнсе
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Шапекоэнсе - Жувентуде 0:2 Шапекоэнсе - Фламенго 2:2 Куяба - Шапекоэнсе 0:0 Коринтианс - Шапекоэнсе 1:0
Байя - Шапекоэнсе 3:0 Шапекоэнсе - Форталеза 1:2 Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Шапекоэнсе - Сан-Паулу 1:1 Сеара - Шапекоэнсе 1:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Брагантино - Шапекоэнсе 1:2 Шапекоэнсе - Флуминенсе 1:2 Спорт Ресифи - Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Шапекоэнсе - Америка Минейро 1:1 Гремио - Шапекоэнсе 2:1 Шапекоэнсе - Сантос 0:1 Жувентуде - Шапекоэнсе 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|32
|22
|5
|5
|51 - 22
|71
|2.
|Фламенго
|0:0
|32
|18
|7
|7
|61 - 28
|61
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:1
|33
|18
|4
|11
|52 - 38
|58
|4.
|Брагантино
|34
|13
|13
|8
|50 - 40
|52
|5.
|Коринтианс
|0:0
|33
|13
|12
|8
|35 - 31
|51
|6.
|Форталеза
|0:3
|33
|14
|7
|12
|40 - 40
|49
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|33
|12
|11
|10
|41 - 35
|47
|8.
|Америка Минейро
|33
|11
|12
|10
|35 - 34
|45
|9.
|Сеара
|3:0
|33
|10
|15
|8
|34 - 33
|45
|10.
|Флуминенсе
|0:1
|33
|12
|9
|12
|31 - 34
|45
|11.
|Куяба
|33
|9
|15
|9
|31 - 32
|42
|12.
|Сантос
|33
|10
|12
|11
|30 - 36
|42
|13.
|Сан-Паулу
|1:0
|33
|9
|14
|10
|25 - 33
|41
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|12
|5
|16
|39 - 43
|41
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|32
|9
|12
|11
|24 - 32
|39
|16.
|Жувентуде
|1:0
|32
|9
|12
|11
|32 - 37
|39
|17.
|Байя
|31
|9
|9
|13
|33 - 42
|36
|18.
|Гремио
|32
|9
|5
|18
|30 - 41
|32
|19.
|Спорт Ресифи
|33
|7
|9
|17
|20 - 33
|30
|20.
|Шапекоэнсе
|33
|1
|12
|20
|26 - 56
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|14
|1
|1
|34 - 9
|43
|2.
|Фламенго
|0:0
|17
|11
|2
|4
|28 - 13
|35
|3.
|Сеара
|3:0
|17
|9
|6
|2
|22 - 13
|33
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:1
|17
|10
|2
|5
|30 - 23
|32
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|8
|5
|3
|26 - 17
|29
|6.
|Сантос
|17
|8
|5
|4
|18 - 13
|29
|7.
|Флуминенсе
|0:1
|16
|8
|5
|3
|18 - 14
|29
|8.
|Коринтианс
|0:0
|16
|8
|4
|4
|22 - 17
|28
|9.
|Форталеза
|0:3
|16
|8
|4
|4
|22 - 17
|28
|10.
|Америка Минейро
|17
|7
|6
|4
|17 - 11
|27
|11.
|Жувентуде
|1:0
|17
|7
|6
|4
|17 - 15
|27
|12.
|Брагантино
|17
|6
|8
|3
|26 - 19
|26
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|4
|6
|22 - 21
|25
|14.
|Куяба
|17
|6
|6
|5
|16 - 17
|24
|15.
|Сан-Паулу
|1:0
|16
|5
|8
|3
|13 - 14
|23
|16.
|Гремио
|16
|6
|5
|5
|20 - 16
|23
|17.
|Байя
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|4
|8
|3
|11 - 11
|20
|19.
|Спорт Ресифи
|16
|4
|5
|7
|10 - 11
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|16
|0
|6
|10
|12 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|8
|4
|4
|17 - 13
|28
|2.
|Брагантино
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|3.
|Фламенго
|0:0
|15
|7
|5
|3
|33 - 15
|26
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:1
|16
|8
|2
|6
|22 - 15
|26
|5.
|Коринтианс
|0:0
|17
|5
|8
|4
|13 - 14
|23
|6.
|Форталеза
|0:3
|17
|6
|3
|8
|18 - 23
|21
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|8.
|Америка Минейро
|16
|4
|6
|6
|18 - 23
|18
|9.
|Куяба
|16
|3
|9
|4
|15 - 15
|18
|10.
|Сан-Паулу
|1:0
|17
|4
|6
|7
|12 - 19
|18
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|4
|6
|7
|15 - 18
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|1
|10
|17 - 22
|16
|13.
|Флуминенсе
|0:1
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Байя
|16
|3
|5
|8
|13 - 24
|14
|15.
|Сантос
|16
|2
|7
|7
|12 - 23
|13
|16.
|Спорт Ресифи
|17
|3
|4
|10
|10 - 22
|13
|17.
|Сеара
|3:0
|16
|1
|9
|6
|12 - 20
|12
|18.
|Жувентуде
|1:0
|15
|2
|6
|7
|15 - 22
|12
|19.
|Гремио
|16
|3
|0
|13
|10 - 25
|9
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|1
|6
|10
|14 - 29
|9