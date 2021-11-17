Бразилия: Серия A 2021
0:0
Первый тайм: 13'
35' Желтая карточкаПаулиньо
6
Uendel
8
Pepe4
11
Max
Alves
9
Jenison
10
Clayson
30
Джонни
47
Кайо
Ранхел
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
-
8 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Max AlvesНападающий
-
9 JenisonНападающий
-
10 ClaysonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 MarllonЗащитник
-
22 ДанилоПолузащитник
-
21 Кафу ЖонатанПолузащитник
-
20 Osman JuniorПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Elton V
-
-
Главный тренер: Jorginho
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
23 ПаулиньоЗащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Матеус ЛейтеНападающий
-
24 Anthoni
-
-
36 Thauan Lara
-
35 Jose Gabriel
-
49 Juan Cuesta
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
Ход матча
35'
История личных встреч
Куяба
Интернасьонал Порту Алегре
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Elton V
|7 (1)
|0.21
|Jenison
|4
|0.12
|Pepe4
|3
|0.09
|Кафу Жонатан
|3 (1)
|0.09
|Гава Рафаэл
|2
|0.06
|Clayson
|2
|0.06
|Felipe Marques
|2
|0.06
|Marllon
|1
|0.03
|Коррея Уйллиан
|1
|0.03
|Paulo III
|1
|0.03
|Papagaio
|1
|0.03
|Max Alves
|1
|0.03
|Second Yesus Cabrera
|0
|0
|Joao Lucas2
|0
|0
|Perez Martinez Lucas IV
|0
|0
|Guilherme Pato
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эденилсон дос Сантос
|11 (6)
|0.33
|Yuri Alberto
|11
|0.33
|Patrick I
|3
|0.09
|Тайсон Фреда
|3
|0.09
|Дурадо Родриго
|2
|0.06
|Матеус Лейте
|2
|0.06
|Rodrigo I
|2
|0.06
|Bruno Praxedes
|2
|0.06
|José Maurisio3
|1
|0.03
|Герреро Паоло
|1
|0.03
|Кайо Ранхел
|1
|0.03
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.03
|Меркадо Габриэль
|1
|0.03
|Gustavo Maia
|1
|0.03
|Куэста Виктор
|0
|0
|Паласиос Карлос
|0
|0
|Moises VII
|0
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|Паулиньо Виктор
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Lucas2
|11
|0
|Clayson
|6
|1
|Pepe4
|4
|1
|Paulo III
|5
|0
|Marllon
|3
|1
|Yuri Oliveira Lima
|4
|0
|Papagaio
|4
|0
|Рейжерс Камило
|3
|0
|Auremir
|3
|0
|Кафу Жонатан
|3
|0
|Elton V
|3
|0
|Osman Junior
|3
|0
|Jenison
|3
|0
|Felipe Marques
|1
|1
|Эмпереур Алан
|2
|0
|Консейсао Андерсон
|0
|1
|Uendel
|1
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Коррея Уйллиан
|1
|0
|Perez Martinez Lucas IV
|1
|0
|Second Yesus Cabrera
|1
|0
|Guilherme Pato
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|9
|0
|Moises VII
|7
|1
|Дурадо Родриго
|8
|0
|Эденилсон дос Сантос
|5
|1
|Yuri Alberto
|6
|0
|Кайо Ранхел
|4
|1
|Саравия Ренсо
|3
|1
|Рибейро Лукас
|3
|1
|Patrick I
|1
|2
|Меркадо Габриэль
|4
|0
|Rodrigo I
|4
|0
|Мендес Бруно II
|4
|0
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Паласиос Карлос
|3
|0
|Паулиньо Виктор
|3
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|3
|0
|José Maurisio3
|3
|0
|Энрике Педро
|1
|1
|Danilo XVI
|1
|1
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Тайсон Фреда
|2
|0
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|Jose Gabriel
|2
|0
|Уго Витор
|0
|1
|Матеус Лейте
|1
|0
|Daniel Fusato1
|1
|0
|Роша Кайке
|1
|0
|Bruno Praxedes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
2
13%
3
18%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
4
27%
3
18%
61-75
5
33%
4
24%
76-90
Пропущено
17
15
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
18%
1
7%
1-15
5
29%
29%
2
13%
16-30
3
18%
5
33%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
2
12%
3
20%
76-90
Забито
13
26
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 11
25 Не забивали 19
1
8%
6
23%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
3
23%
7
27%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
5
38%
5
19%
76-90
Пропущено
17
17
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
3
18%
3
18%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
4
24%
3
18%
31-45
5
29%
29%
1
6%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
1
6%
5
29%
29%
76-90
Забито
28
43
13 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 17
15 Не забивали 9
3
11%
9
21%
1-15
6
21%
2
5%
16-30
4
14%
11
26%
31-45
0
0%
5
12%
46-60
5
18%
7
16%
61-75
10
36%
9
21%
76-90
Пропущено
34
32
22 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 21
6
18%
4
13%
1-15
9
26%
3
9%
16-30
7
21%
8
25%
31-45
7
21%
4
13%
46-60
2
6%
5
16%
61-75
3
9%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Куяба 3:2 Сеара - Куяба 1:0 Куяба - Шапекоэнсе 0:0 Куяба - Брагантино 1:0
Атлетико Минейро - Куяба 2:1 Фламенго - Куяба 0:0 Куяба - Спорт Ресифи 1:0 Куяба - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Куяба 2:2 Куяба - Америка Минейро 0:2 Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0 Куяба - Флуминенсе 2:2 Жувентуде - Куяба 1:2 Куяба - Сантос 2:1 Форталеза - Куяба 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Куяба - Гремио 0:1 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куяба - Байя 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|32
|22
|5
|5
|51 - 22
|71
|2.
|Фламенго
|31
|18
|6
|7
|61 - 28
|60
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|32
|18
|4
|10
|52 - 37
|58
|4.
|Брагантино
|34
|13
|13
|8
|50 - 40
|52
|5.
|Коринтианс
|32
|13
|11
|8
|35 - 31
|50
|6.
|Форталеза
|32
|14
|7
|11
|40 - 37
|49
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|33
|12
|12
|9
|41 - 34
|48
|8.
|Америка Минейро
|0:0
|33
|11
|12
|10
|35 - 34
|45
|9.
|Флуминенсе
|32
|12
|9
|11
|31 - 33
|45
|10.
|Сантос
|1:0
|33
|10
|12
|11
|29 - 36
|42
|11.
|Сеара
|32
|9
|15
|8
|31 - 33
|42
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|12
|5
|16
|39 - 43
|41
|13.
|Куяба
|0:0
|33
|8
|16
|9
|30 - 32
|40
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|32
|9
|12
|11
|24 - 32
|39
|15.
|Сан-Паулу
|32
|8
|14
|10
|24 - 33
|38
|16.
|Байя
|31
|9
|9
|13
|33 - 42
|36
|17.
|Жувентуде
|31
|8
|12
|11
|31 - 37
|36
|18.
|Гремио
|32
|9
|5
|18
|30 - 41
|32
|19.
|Спорт Ресифи
|33
|7
|9
|17
|20 - 33
|30
|20.
|Шапекоэнсе
|0:1
|33
|1
|12
|20
|26 - 55
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|14
|1
|1
|34 - 9
|43
|2.
|Фламенго
|16
|11
|1
|4
|28 - 13
|34
|3.
|Сеара
|17
|9
|6
|2
|22 - 13
|33
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|10
|2
|4
|30 - 22
|32
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|16
|8
|5
|3
|26 - 17
|29
|6.
|Сантос
|1:0
|17
|8
|5
|4
|17 - 13
|29
|7.
|Флуминенсе
|16
|8
|5
|3
|18 - 14
|29
|8.
|Форталеза
|15
|8
|4
|3
|22 - 14
|28
|9.
|Коринтианс
|16
|8
|4
|4
|22 - 17
|28
|10.
|Америка Минейро
|0:0
|17
|7
|6
|4
|17 - 11
|27
|11.
|Брагантино
|17
|6
|8
|3
|26 - 19
|26
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|4
|6
|22 - 21
|25
|13.
|Жувентуде
|16
|6
|6
|4
|16 - 15
|24
|14.
|Сан-Паулу
|16
|5
|8
|3
|13 - 14
|23
|15.
|Гремио
|16
|6
|5
|5
|20 - 16
|23
|16.
|Байя
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|17.
|Куяба
|0:0
|17
|5
|7
|5
|15 - 17
|22
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|15
|4
|8
|3
|11 - 11
|20
|19.
|Спорт Ресифи
|16
|4
|5
|7
|10 - 11
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|0:1
|16
|0
|6
|10
|12 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|8
|4
|4
|17 - 13
|28
|2.
|Брагантино
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|3.
|Фламенго
|15
|7
|5
|3
|33 - 15
|26
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|8
|2
|6
|22 - 15
|26
|5.
|Коринтианс
|16
|5
|7
|4
|13 - 14
|22
|6.
|Форталеза
|17
|6
|3
|8
|18 - 23
|21
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|17
|4
|7
|6
|15 - 17
|19
|9.
|Америка Минейро
|0:0
|16
|4
|6
|6
|18 - 23
|18
|10.
|Куяба
|0:0
|16
|3
|9
|4
|15 - 15
|18
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|1
|10
|17 - 22
|16
|12.
|Флуминенсе
|16
|4
|4
|8
|13 - 19
|16
|13.
|Сан-Паулу
|16
|3
|6
|7
|11 - 19
|15
|14.
|Байя
|16
|3
|5
|8
|13 - 24
|14
|15.
|Сантос
|1:0
|16
|2
|7
|7
|12 - 23
|13
|16.
|Спорт Ресифи
|17
|3
|4
|10
|10 - 22
|13
|17.
|Жувентуде
|15
|2
|6
|7
|15 - 22
|12
|18.
|Гремио
|16
|3
|0
|13
|10 - 25
|9
|19.
|Сеара
|15
|0
|9
|6
|9 - 20
|9
|20.
|Шапекоэнсе
|0:1
|17
|1
|6
|10
|14 - 28
|9