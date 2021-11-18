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Бразилия: Серия A 2021

2021
Куяба
1:0
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
35' Желтая карточка
Паулиньо
1:0
69' Пенальти
Elton V
70' Желтая карточка
Elton V
79' Желтая карточка
Clayson
89' Желтая карточка
Yuri Oliveira Lima
90' Желтая карточка
Консейсао Андерсон
90'+5
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Joao
Lucas2
3
Эмпереур
Алан
4
Paulo
III
6
Uendel
5
Рейжерс
Камило
8
Pepe4
7
Гава
Рафаэл
11
Max
Alves
9
Jenison
10
Clayson
12
Marcelo
Lomba
26
Саравия
Ренсо
22
Мендес
Бруно
II
25
Меркадо
Габриэль
23
Паулиньо
Виктор
30
Джонни
13
Дурадо
Родриго
47
Кайо
Ранхел
16
Паласиос
Карлос
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
Куяба
4-3-3
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

История личных встреч

Куяба
Интернасьонал Порту Алегре

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
0:0
КБ
4:1
КБ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Elton V 8 (2) 0.24
Jenison 4 0.12
Pepe4 3 0.09
Кафу Жонатан 3 (1) 0.09
Гава Рафаэл 2 0.06
Clayson 2 0.06
Felipe Marques 2 0.06
Marllon 1 0.03
Коррея Уйллиан 1 0.03
Paulo III 1 0.03
Papagaio 1 0.03
Max Alves 1 0.03
Second Yesus Cabrera 0 0
Joao Lucas2 0 0
Perez Martinez Lucas IV 0 0
Guilherme Pato 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эденилсон дос Сантос 11 (6) 0.33
Yuri Alberto 11 0.33
Patrick I 3 0.09
Тайсон Фреда 3 0.09
Дурадо Родриго 2 0.06
Матеус Лейте 2 0.06
Rodrigo I 2 0.06
Bruno Praxedes 2 0.06
José Maurisio3 1 0.03
Герреро Паоло 1 0.03
Кайо Ранхел 1 0.03
Тьяго Гальярдо 1 0.03
Меркадо Габриэль 1 0.03
Gustavo Maia 1 0.03
Куэста Виктор 0 0
Паласиос Карлос 0 0
Moises VII 0 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
Паулиньо Виктор 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Lucas2 11 0
Clayson 7 1
Pepe4 4 1
Paulo III 5 0
Yuri Oliveira Lima 5 0
Marllon 3 1
Elton V 4 0
Papagaio 4 0
Рейжерс Камило 3 0
Auremir 3 0
Кафу Жонатан 3 0
Osman Junior 3 0
Jenison 3 0
Консейсао Андерсон 1 1
Felipe Marques 1 1
Эмпереур Алан 2 0
Uendel 1 0
Данило Ларанжера 1 0
Коррея Уйллиан 1 0
Perez Martinez Lucas IV 1 0
Second Yesus Cabrera 1 0
Guilherme Pato 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 9 0
Moises VII 7 1
Дурадо Родриго 8 0
Эденилсон дос Сантос 5 1
Yuri Alberto 6 0
Кайо Ранхел 4 1
Саравия Ренсо 3 1
Рибейро Лукас 3 1
Patrick I 1 2
Меркадо Габриэль 4 0
Rodrigo I 4 0
Паулиньо Виктор 4 0
Мендес Бруно II 4 0
Тьяго Гальярдо 3 0
Паласиос Карлос 3 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 3 0
José Maurisio3 3 0
Энрике Педро 1 1
Danilo XVI 1 1
Леонардо Родригес 2 0
Тайсон Фреда 2 0
Бошилья Габриэл 2 0
Jose Gabriel 2 0
Уго Витор 0 1
Матеус Лейте 1 0
Daniel Fusato1 1 0
Роша Кайке 1 0
Bruno Praxedes 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
17
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 23
2
13%
3
18%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
5
31%
3
18%
61-75
5
31%
4
24%
76-90

Пропущено

17
16
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
18%
1
6%
1-15
5
29%
29%
2
13%
16-30
3
18%
5
31%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
2
12%
3
19%
76-90

Забито

13
26
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 11
26 Не забивали 20
1
8%
6
23%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
3
23%
7
27%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
5
38%
5
19%
76-90

Пропущено

17
17
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
3
18%
3
18%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
4
24%
3
18%
31-45
5
29%
29%
1
6%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
1
6%
5
29%
29%
76-90

Забито

29
43
13 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 17
15 Не забивали 10
3
10%
9
21%
1-15
6
21%
2
5%
16-30
4
14%
11
26%
31-45
0
0%
5
12%
46-60
6
21%
7
16%
61-75
10
34%
9
21%
76-90

Пропущено

34
33
22 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 22
6
18%
4
12%
1-15
9
26%
3
9%
16-30
7
21%
8
24%
31-45
7
21%
4
12%
46-60
2
6%
6
18%
61-75
3
9%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Куяба 3:2 Сеара - Куяба 1:0 Куяба - Шапекоэнсе 0:0 Куяба - Брагантино 1:0
Атлетико Минейро - Куяба 2:1 Фламенго - Куяба 0:0 Куяба - Спорт Ресифи 1:0 Куяба - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Куяба 2:2 Куяба - Америка Минейро 0:2 Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0 Куяба - Флуминенсе 2:2 Жувентуде - Куяба 1:2 Куяба - Сантос 2:1 Форталеза - Куяба 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Куяба - Гремио 0:1 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куяба - Байя 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 32 22 5 5 51 - 22 71
2. Фламенго 0:0 32 18 7 7 61 - 28 61
3. Палмейрас Сан-Паулу 0:2 33 18 4 11 52 - 39 58
4. Брагантино 34 13 13 8 50 - 40 52
5. Коринтианс 0:0 33 13 12 8 35 - 31 51
6. Форталеза 0:3 33 14 7 12 40 - 40 49
7. Интернасьонал Порту Алегре 33 12 11 10 41 - 35 47
8. Америка Минейро 33 11 12 10 35 - 34 45
9. Сеара 3:0 33 10 15 8 34 - 33 45
10. Флуминенсе 0:1 33 12 9 12 31 - 34 45
11. Куяба 33 9 15 9 31 - 32 42
12. Сантос 33 10 12 11 30 - 36 42
13. Сан-Паулу 2:0 33 9 14 10 26 - 33 41
14. Атлетико Паранаэнсе 33 12 5 16 39 - 43 41
15. Атлетико Гойяненсе 32 9 12 11 24 - 32 39
16. Жувентуде 1:0 32 9 12 11 32 - 37 39
17. Байя 31 9 9 13 33 - 42 36
18. Гремио 32 9 5 18 30 - 41 32
19. Спорт Ресифи 33 7 9 17 20 - 33 30
20. Шапекоэнсе 33 1 12 20 26 - 56 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 14 1 1 34 - 9 43
2. Фламенго 0:0 17 11 2 4 28 - 13 35
3. Сеара 3:0 17 9 6 2 22 - 13 33
4. Палмейрас Сан-Паулу 0:2 17 10 2 5 30 - 24 32
5. Интернасьонал Порту Алегре 16 8 5 3 26 - 17 29
6. Сантос 17 8 5 4 18 - 13 29
7. Флуминенсе 0:1 16 8 5 3 18 - 14 29
8. Коринтианс 0:0 16 8 4 4 22 - 17 28
9. Форталеза 0:3 16 8 4 4 22 - 17 28
10. Америка Минейро 17 7 6 4 17 - 11 27
11. Жувентуде 1:0 17 7 6 4 17 - 15 27
12. Брагантино 17 6 8 3 26 - 19 26
13. Атлетико Паранаэнсе 17 7 4 6 22 - 21 25
14. Куяба 17 6 6 5 16 - 17 24
15. Сан-Паулу 2:0 16 5 8 3 13 - 14 23
16. Гремио 16 6 5 5 20 - 16 23
17. Байя 15 6 4 5 20 - 18 22
18. Атлетико Гойяненсе 15 4 8 3 11 - 11 20
19. Спорт Ресифи 16 4 5 7 10 - 11 17
20. Шапекоэнсе 16 0 6 10 12 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 8 4 4 17 - 13 28
2. Брагантино 17 7 5 5 24 - 21 26
3. Фламенго 0:0 15 7 5 3 33 - 15 26
4. Палмейрас Сан-Паулу 0:2 16 8 2 6 22 - 15 26
5. Коринтианс 0:0 17 5 8 4 13 - 14 23
6. Форталеза 0:3 17 6 3 8 18 - 23 21
7. Атлетико Гойяненсе 17 5 4 8 13 - 21 19
8. Америка Минейро 16 4 6 6 18 - 23 18
9. Куяба 16 3 9 4 15 - 15 18
10. Сан-Паулу 2:0 17 4 6 7 13 - 19 18
11. Интернасьонал Порту Алегре 17 4 6 7 15 - 18 18
12. Атлетико Паранаэнсе 16 5 1 10 17 - 22 16
13. Флуминенсе 0:1 17 4 4 9 13 - 20 16
14. Байя 16 3 5 8 13 - 24 14
15. Сантос 16 2 7 7 12 - 23 13
16. Спорт Ресифи 17 3 4 10 10 - 22 13
17. Сеара 3:0 16 1 9 6 12 - 20 12
18. Жувентуде 1:0 15 2 6 7 15 - 22 12
19. Гремио 16 3 0 13 10 - 25 9
20. Шапекоэнсе 17 1 6 10 14 - 29 9
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Пауло Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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