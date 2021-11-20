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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Викинг
0:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Хёугесунн
0'
30' Желтая карточка
Викстёль Рольф
43'
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
23
Викстёль
Рольф
27
Фридйонссон
Самуэль
8
Белл
Джо
16
Лёкберг
Кристоффер
9
Кабран
Кевин
14
Бериша
Ветон
77
Трипич
Златко
12
Сельвик
Эгиль
15
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
5
Хансен
Беньямин
23
Педерсен
Торе
20
Torje
Naustdal
8
Крюгор
Кевин
Мартин
10
Сандберг
Никлас
9
Лисет
Сёндре
16
Содерлунд
Александер
11
Вельде
Кристоффер
Викинг
4-3-3
Хёугесунн
4-3-3

Ход матча

20'
Simen Kvia-Egeskog
Трипич Златко
 
30'
Викстёль Рольф
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

История личных встреч

Викинг
Хёугесунн

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 14 побед

32 матча

37.5%
25%
37.5%
12 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
12 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.4%
21.9%
43.7%
11 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

Т
4:2
ТМК
4:0
Т
0:1
Т
0:2
ТМС
1:1
К
0:1
Т
1:0
Т
0:0
ТМК
4:0
ТМК
1:2
Т
2:1
Т
1:1
ТМК
2:2
Т
4:1
Т
3:2
ТМК
1:4
Т
0:1
Т
0:2
ТМК
2:0
Т
1:1
Т
2:0
Т
1:1
Т
0:0
Т
1:0
Т
0:2
ТМС
0:2
Т
1:1
КН
2:3
Т
2:0
Т
4:0
Т
1:0
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 19 (3) 0.7
Трипич Златко 7 (1) 0.26
Танген Харальд 5 0.19
Фридйонссон Самуэль 4 0.15
Кабран Кевин 3 0.11
Паттинама Шейн 2 0.07
Белл Джо 1 0.04
Викстёль Рольф 1 0.04
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.04
Веватне Вильяр 1 0.04
Лёкберг Кристоффер 1 0.04
Брекало Давид 1 0.04
Стенснесс Джанни 1 0.04
Торстейнбё Фредерик 0 0
Эукленн Сондре 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ваджи Ибраима 8 0.3
Ндур Алиун 7 0.26
Вельде Кристоффер 6 0.22
Лисет Сёндре 4 0.15
Сандберг Никлас 3 (1) 0.11
Содерлунд Александер 3 0.11
Теркильдсен Петер 2 0.07
Стёлос Александер 2 0.07
Самуэльсен Мартин 2 0.07
Хансен Беньямин 2 0.07
Крюгор Кевин Мартин 1 0.04
Деслер Миккел 1 0.04
Санде Мадс 1 0.04
Фредриксен Ульрик 1 0.04
Педерсен Торе 0 0
Лейте Бруно 0 0
Anders Baertelsen 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Викстёль Рольф 6 0
Трипич Златко 4 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Белл Джо 4 0
Лёкберг Кристоффер 3 0
Кабран Кевин 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Бериша Ветон 2 0
Веватне Вильяр 2 0
Танген Харальд 2 0
Себулонсен Себастьян 2 0
Хеггхейм Хенрик 2 0
Траоре Маи 2 0
Гуннарссон Патрик 0 1
Эстбе Арилд 1 0
Эустбё Ивен 1 0
Хове Рунар 1 0
Брекало Давид 1 0
Бьёрсхоль Сондре 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Торе 5 0
Лисет Сёндре 4 0
Хансен Беньямин 3 0
Вельде Кристоффер 3 0
Фредриксен Ульрик 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Стёлос Александер 2 0
Крюгор Кевин Мартин 2 0
Ндур Алиун 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Санде Мадс 1 0
Ваджи Ибраима 1 0
Самуэльсен Мартин 1 0
Лейте Бруно 1 0
Torje Naustdal 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
16
8 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
3
10%
1
6%
1-15
3
10%
8
50%
16-30
2
7%
1
6%
31-45
6
21%
3
19%
46-60
7
24%
1
6%
61-75
8
28%
2
13%
76-90

Пропущено

21
26
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
5%
3
12%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
7
33%
4
15%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
4
19%
3
12%
61-75
4
19%
8
31%
76-90

Забито

21
29
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
1
5%
1
3%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
3
14%
3
10%
31-45
3
14%
6
21%
46-60
6
29%
7
24%
61-75
5
24%
7
24%
76-90

Пропущено

23
12
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
9%
1
8%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
6
26%
1
8%
31-45
5
22%
2
17%
46-60
5
22%
2
17%
61-75
3
13%
4
33%
76-90

Забито

50
45
15 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 13
3 Не забивали 6
4
8%
2
4%
1-15
6
12%
13
29%
16-30
5
10%
4
9%
31-45
9
18%
9
20%
46-60
13
26%
8
18%
61-75
13
26%
9
20%
76-90

Пропущено

44
38
20 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 18
3
7%
4
11%
1-15
4
9%
7
18%
16-30
13
30%
30%
5
13%
31-45
8
18%
5
13%
46-60
9
20%
5
13%
61-75
7
16%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мьёндален - Викинг 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Лиллестрём 5:1
Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Русенборг 3:1 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Стабек - Викинг 1:3 Викинг - Русенборг 2:1 Волеренга - Викинг 1:1 Викинг - Мольде 3:2 Викинг - Кристиансунд 3:2 Ерв-1919 - Викинг 0:2 Стол Йорпеланн - Викинг 2:3 Одд - Викинг 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Викинг 2:2 Викинг - Стабек 3:3
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Стабек - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Волеренга - Хёугесунн 2:1
Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 1:3 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Бранн - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Одд - Хёугесунн 4:2 Мольде - Хёугесунн 5:4 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Сторд - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Русенборг - Хёугесунн 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 26 16 7 3 52 - 23 55
2. Мольде Заявка 26 15 5 6 60 - 35 50
3. Викинг 0:0 Заявка 27 14 6 7 51 - 43 48
4. Кристиансунд Заявка 26 13 4 9 35 - 36 43
5. Русенборг Заявка 26 12 7 7 52 - 35 43
6. Лиллестрём Заявка 26 12 6 8 40 - 34 42
7. Волеренга Заявка 26 9 11 6 40 - 33 38
8. Сарпсборг-08 Заявка 26 10 5 11 34 - 39 35
9. Хёугесунн 0:0 Заявка 27 9 7 11 43 - 40 34
10. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 27 9 7 11 39 - 36 34
11. Тромсё Заявка 26 7 9 10 31 - 41 30
12. Саннефьёрд Заявка 26 8 5 13 31 - 45 29
13. Одд Заявка 26 7 8 11 38 - 51 29
14. Мьёндален 1:0 Заявка 27 4 10 13 31 - 43 22
15. Стабек Заявка 26 5 6 15 30 - 56 21
16. Бранн Заявка 26 4 9 13 32 - 49 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 13 10 1 2 39 - 14 31
2. Будё-Глимт Заявка 13 9 3 1 30 - 11 30
3. Кристиансунд Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
4. Хёугесунн 0:0 Заявка 13 8 3 2 28 - 13 27
5. Викинг 0:0 Заявка 14 8 3 3 30 - 20 27
6. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 14 8 3 3 32 - 11 27
7. Русенборг Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
8. Волеренга Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
9. Сарпсборг-08 Заявка 13 6 4 3 20 - 12 22
10. Лиллестрём Заявка 13 6 3 4 17 - 12 21
11. Саннефьёрд Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
12. Одд Заявка 13 4 4 5 26 - 26 16
13. Тромсё Заявка 13 3 5 5 16 - 19 14
14. Бранн Заявка 13 3 5 5 18 - 22 14
15. Стабек Заявка 13 3 3 7 13 - 24 12
16. Мьёндален 1:0 Заявка 13 2 5 6 18 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 13 7 4 2 22 - 12 25
2. Викинг 0:0 Заявка 13 6 3 4 21 - 23 21
3. Лиллестрём Заявка 13 6 3 4 23 - 22 21
4. Мольде Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
5. Русенборг Заявка 13 4 5 4 19 - 18 17
6. Тромсё Заявка 13 4 4 5 15 - 22 16
7. Кристиансунд Заявка 13 4 2 7 12 - 24 14
8. Волеренга Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
9. Сарпсборг-08 Заявка 13 4 1 8 14 - 27 13
10. Одд Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
11. Мьёндален 1:0 Заявка 14 2 5 7 13 - 27 11
12. Саннефьёрд Заявка 13 3 1 9 15 - 31 10
13. Стабек Заявка 13 2 3 8 17 - 32 9
14. Хёугесунн 0:0 Заявка 14 1 4 9 15 - 27 7
15. Бранн Заявка 13 1 4 8 14 - 27 7
16. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 13 1 4 8 7 - 25 7
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Хёугесунн
1.77
4.85
6.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Викинг 0:0 Хёугесунн онлайн


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