Норвегия: Типпелиген 2021
1:1
Конец матча
Стадион: SR-Bank Arena
30' Желтая карточкаВикстёль Рольф
41' Желтая карточкаЛисет Сёндре
47' Желтая карточкаСодерлунд Александер
1:0
59' ГолБериша Ветон
62' Желтая карточкаБрекало Давид
1:1
64' ПенальтиВельде Кристоффер
82' Желтая карточкаКрюгор Кевин Мартин
90' Желтая карточкаСамуэльсен Мартин
8
Белл
Джо
14
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Траоре МаиНападающий
-
-
41 Heine Larsen
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Нападающий
-
25 Ндур АлиунНападающий
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Ход матча
30'
41'
59'
1:0
62'
64'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 8
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
История личных встреч
Викинг
Хёугесунн
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 14 побед
32 матча
37.5%
25%
37.5%
12 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
12 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.4%
21.9%
43.7%
11 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|20 (3)
|0.74
|Трипич Златко
|7 (1)
|0.26
|Танген Харальд
|5
|0.19
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0.15
|Кабран Кевин
|3
|0.11
|Паттинама Шейн
|2
|0.07
|Белл Джо
|1
|0.04
|Викстёль Рольф
|1
|0.04
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.04
|Веватне Вильяр
|1
|0.04
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.04
|Брекало Давид
|1
|0.04
|Стенснесс Джанни
|1
|0.04
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Эукленн Сондре
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ваджи Ибраима
|8
|0.3
|Вельде Кристоффер
|7 (1)
|0.26
|Ндур Алиун
|7
|0.26
|Лисет Сёндре
|4
|0.15
|Сандберг Никлас
|3 (1)
|0.11
|Содерлунд Александер
|3
|0.11
|Теркильдсен Петер
|2
|0.07
|Стёлос Александер
|2
|0.07
|Самуэльсен Мартин
|2
|0.07
|Хансен Беньямин
|2
|0.07
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0.04
|Деслер Миккел
|1
|0.04
|Санде Мадс
|1
|0.04
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.04
|Педерсен Торе
|0
|0
|Лейте Бруно
|0
|0
|Anders Baertelsen
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Викстёль Рольф
|6
|0
|Трипич Златко
|4
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Белл Джо
|4
|0
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0
|Кабран Кевин
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Бериша Ветон
|2
|0
|Веватне Вильяр
|2
|0
|Брекало Давид
|2
|0
|Танген Харальд
|2
|0
|Себулонсен Себастьян
|2
|0
|Хеггхейм Хенрик
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Гуннарссон Патрик
|0
|1
|Эстбе Арилд
|1
|0
|Эустбё Ивен
|1
|0
|Хове Рунар
|1
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Торе
|5
|0
|Лисет Сёндре
|5
|0
|Хансен Беньямин
|3
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|3
|0
|Вельде Кристоффер
|3
|0
|Фредриксен Ульрик
|3
|0
|Теркильдсен Петер
|3
|0
|Стёлос Александер
|2
|0
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Ндур Алиун
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Содерлунд Александер
|1
|0
|Санде Мадс
|1
|0
|Ваджи Ибраима
|1
|0
|Лейте Бруно
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
17
8 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
3
10%
1
6%
1-15
3
10%
8
47%
16-30
2
7%
1
6%
31-45
7
23%
3
18%
46-60
7
23%
2
12%
61-75
8
27%
2
12%
76-90
Пропущено
22
27
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
1
5%
3
11%
1-15
2
9%
5
19%
16-30
7
32%
4
15%
31-45
3
14%
4
15%
46-60
5
23%
3
11%
61-75
4
18%
8
30%
30%
76-90
Забито
21
29
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
1
5%
1
3%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
3
14%
3
10%
31-45
3
14%
6
21%
46-60
6
29%
7
24%
61-75
5
24%
7
24%
76-90
Пропущено
23
12
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
9%
1
8%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
6
26%
1
8%
31-45
5
22%
2
17%
46-60
5
22%
2
17%
61-75
3
13%
4
33%
76-90
Забито
51
46
15 В 1-м тайме 19
36 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 13
3 Не забивали 6
4
8%
2
4%
1-15
6
12%
13
28%
16-30
5
10%
4
9%
31-45
10
20%
9
20%
46-60
13
25%
9
20%
61-75
13
25%
9
20%
76-90
Пропущено
45
39
20 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 19
3
7%
4
10%
1-15
4
9%
7
18%
16-30
13
29%
5
13%
31-45
8
18%
6
15%
46-60
10
22%
5
13%
61-75
7
16%
12
31%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мьёндален - Викинг 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Лиллестрём 5:1
Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Русенборг 3:1 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Стабек - Викинг 1:3 Викинг - Русенборг 2:1 Волеренга - Викинг 1:1 Викинг - Мольде 3:2 Викинг - Кристиансунд 3:2 Ерв-1919 - Викинг 0:2 Стол Йорпеланн - Викинг 2:3 Одд - Викинг 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Викинг 2:2 Викинг - Стабек 3:3
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Стабек - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Волеренга - Хёугесунн 2:1
Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 1:3 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Бранн - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Одд - Хёугесунн 4:2 Мольде - Хёугесунн 5:4 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Сторд - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Тромсё 3:0 Русенборг - Хёугесунн 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|52 - 23
|55
|2.
|Мольде
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|60 - 35
|50
|3.
|Викинг
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|52 - 44
|48
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|35 - 36
|43
|5.
|Русенборг
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|52 - 35
|43
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|40 - 34
|42
|7.
|Волеренга
|Заявка
|26
|9
|11
|6
|40 - 33
|38
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|34 - 39
|35
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|44 - 41
|34
|10.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|40 - 37
|34
|11.
|Тромсё
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|31 - 41
|30
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|31 - 45
|29
|13.
|Одд
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|38 - 51
|29
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|32 - 44
|22
|15.
|Стабек
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|30 - 56
|21
|16.
|Бранн
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|32 - 49
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|39 - 14
|31
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|30 - 11
|30
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|4.
|Хёугесунн
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 13
|27
|5.
|Викинг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 21
|27
|6.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 12
|27
|7.
|Русенборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|33 - 17
|26
|8.
|Волеренга
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|9.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|10.
|Лиллестрём
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 12
|21
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|12.
|Одд
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|26 - 26
|16
|13.
|Тромсё
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 19
|14
|14.
|Бранн
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|15.
|Стабек
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 24
|12
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|2.
|Викинг
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 23
|21
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 22
|21
|4.
|Мольде
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|5.
|Русенборг
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|6.
|Тромсё
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 22
|16
|7.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 24
|14
|8.
|Волеренга
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 27
|13
|10.
|Одд
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 25
|13
|11.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 31
|10
|13.
|Стабек
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 32
|9
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|16 - 28
|7
|15.
|Бранн
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 27
|7
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|7 - 25
|7