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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Стрёмсгодсет
1:2
Конец матча

Стадион:
Мьёндален
0'
0:1
12' Гол
Эриксен Сивер Скаар
28' Желтая карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер
28' Желтая карточка
Сольберг Йоаким
34' Желтая карточка
Овенстад Мартин
54' Желтая карточка
Вальстад Николас
57' Желтая карточка
Гёусетх Кристиан
0:2
78' Гол
Брустад Фредрик
85' Желтая карточка
Фрайдей Фред
1:2
88' Гол
Токстад Кристоффер
89' Желтая карточка
Эриксен Сивер Скаар
90'+7
40
Сетра
Мортен
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
3
Парр
Джонатан
8
Хове
Йохан
7
Стенгель
Херман
92
Красники
Крешник
19
Стеневик
Халлдор
9
Фрайдей
Фред
17
Гулликсен
Тобиас
30
Лисгард
Идар
2
Эриксен
Сивер
Скаар
12
Накким
Маркус
3
Вальстад
Николас
6
Сольберг
Йоаким
20
Тум
Исаак
11
Гёусетх
Кристиан
18
Осмундсен
Стиан
7
Ларсен
Ларс
Олден
9
Стокке
Беньямин
17
Овенстад
Мартин
Стрёмсгодсет
4-3-3
Мьёндален
4-3-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Мьёндален

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

15 матчей

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Т
1:1
Т
3:0
Т
2:1
ТМС
2:1
Т
1:1
Т
2:3
ТМК
5:0
К
2:1
Т
2:4
Т
1:1
Т
1:1
КН
1:6
ТМС
1:0
КН
1:2
ТМС
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрайдей Фред 7 0.26
Стенгель Херман 6 (3) 0.22
Хове Йохан 5 0.19
Гулликсен Тобиас 5 0.19
Валсвик Густав 3 0.11
Токстад Кристоффер 3 0.11
Ипалибо Джек 3 0.11
Стеневик Халлдор 2 0.07
Красники Крешник 1 0.04
Майгор Миккел 1 0.04
Лейфссон Ари 1 0.04
Мава Мозес 1 0.04
Тчамба Дуплекс 1 0.04
Jordan Attah Kadiri 1 0.04
Парр Джонатан 0 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Ингимюндарсон Вальдимар 0 0
Энерсен Оле 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Ларс Олден 7 0.26
Стокке Беньямин 4 (1) 0.15
Овенстад Мартин 3 0.11
Эриксен Кент Хавард 3 0.11
Накким Маркус 3 0.11
Вальстад Николас 2 0.07
Брустад Фредрик 2 0.07
Эриксен Сивер Скаар 2 0.07
Брохман Тонни 1 0.04
Свеен Оле 1 0.04
Юхансен Сондре 1 0.04
Ибрагим Шуайбу 1 0.04
Тум Исаак 1 0.04
Спорронг Альбин 1 0.04
Гёусетх Кристиан 0 0
Сольберг Йоаким 0 0
Себулонсен Себастьян 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуннарссон Никлас 5 0
Лейфссон Ари 5 0
Стеневик Халлдор 5 0
Стенгель Херман 3 0
Фрайдей Фред 3 0
Ипалибо Джек 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Валсвик Густав 1 1
Мава Мозес 2 0
Ингимюндарсон Вальдимар 2 0
Энерсен Оле 2 0
Парр Джонатан 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Грогард Томас 1 0
Майгор Миккел 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Красники Крешник 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спорронг Альбин 4 1
Осмундсен Стиан 5 0
Накким Маркус 4 0
Вальстад Николас 4 0
Гёусетх Кристиан 3 0
Свеен Оле 3 0
Овенстад Мартин 3 0
Сольберг Йоаким 3 0
Селл Вильям 3 0
Эриксен Сивер Скаар 3 0
Тум Исаак 2 0
Брохман Тонни 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Брустад Фредрик 1 0
Юхансен Сондре 1 0
Herman Kleppa 1 0
Яневски Даниэль 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Скистад Эрик Ставас 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
14
13 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
1
3%
3
21%
1-15
5
15%
1
7%
16-30
7
21%
1
7%
31-45
4
12%
1
7%
46-60
9
27%
0
0%
61-75
7
21%
8
57%
76-90

Пропущено

12
28
8 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
3
25%
5
18%
1-15
3
25%
3
11%
16-30
2
17%
5
18%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
2
17%
5
18%
61-75
2
17%
9
32%
76-90

Забито

8
19
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
20 Не забивали 16
2
25%
1
5%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
3
38%
6
32%
61-75
2
25%
3
16%
76-90

Пропущено

24
15
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
21%
0
0%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
3
13%
4
27%
31-45
5
21%
4
27%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
5
21%
4
27%
76-90

Забито

41
33
16 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
3
7%
4
12%
1-15
6
15%
2
6%
16-30
7
17%
4
12%
31-45
4
10%
6
18%
46-60
12
29%
29%
6
18%
61-75
9
22%
11
33%
76-90

Пропущено

36
43
20 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
8
22%
5
12%
1-15
7
19%
5
12%
16-30
5
14%
9
21%
31-45
5
14%
5
12%
46-60
4
11%
6
14%
61-75
7
19%
13
30%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1
Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Ряди - Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:2 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:1
Мьёндален
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Мьёндален - Викинг 0:1 Одд - Мьёндален 2:2 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Тромсё - Мьёндален 1:0
Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Русенборг 1:2 Мьёндален - Тромсё 2:3 Нутодден - Мьёндален 0:3 Мьёндален - Стабек 1:2 Оссиден - Мьёндален 0:3 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Бранн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 26 16 7 3 52 - 23 55
2. Мольде Заявка 26 15 5 6 60 - 35 50
3. Викинг Заявка 27 14 6 7 52 - 44 48
4. Кристиансунд Заявка 26 13 4 9 35 - 36 43
5. Русенборг Заявка 26 12 7 7 52 - 35 43
6. Лиллестрём Заявка 26 12 6 8 40 - 34 42
7. Волеренга Заявка 26 9 11 6 40 - 33 38
8. Сарпсборг-08 Заявка 26 10 5 11 34 - 39 35
9. Хёугесунн Заявка 27 9 7 11 44 - 41 34
10. Стрёмсгодсет Заявка 27 9 7 11 40 - 37 34
11. Тромсё Заявка 26 7 9 10 31 - 41 30
12. Саннефьёрд Заявка 26 8 5 13 31 - 45 29
13. Одд Заявка 26 7 8 11 38 - 51 29
14. Мьёндален Заявка 27 4 10 13 32 - 44 22
15. Стабек Заявка 26 5 6 15 30 - 56 21
16. Бранн Заявка 26 4 9 13 32 - 49 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 13 10 1 2 39 - 14 31
2. Будё-Глимт Заявка 13 9 3 1 30 - 11 30
3. Кристиансунд Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
4. Хёугесунн Заявка 13 8 3 2 28 - 13 27
5. Викинг Заявка 14 8 3 3 31 - 21 27
6. Стрёмсгодсет Заявка 14 8 3 3 33 - 12 27
7. Русенборг Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
8. Волеренга Заявка 13 6 6 1 24 - 13 24
9. Сарпсборг-08 Заявка 13 6 4 3 20 - 12 22
10. Лиллестрём Заявка 13 6 3 4 17 - 12 21
11. Саннефьёрд Заявка 13 5 4 4 16 - 14 19
12. Одд Заявка 13 4 4 5 26 - 26 16
13. Тромсё Заявка 13 3 5 5 16 - 19 14
14. Бранн Заявка 13 3 5 5 18 - 22 14
15. Стабек Заявка 13 3 3 7 13 - 24 12
16. Мьёндален Заявка 13 2 5 6 18 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 13 7 4 2 22 - 12 25
2. Викинг Заявка 13 6 3 4 21 - 23 21
3. Лиллестрём Заявка 13 6 3 4 23 - 22 21
4. Мольде Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
5. Русенборг Заявка 13 4 5 4 19 - 18 17
6. Тромсё Заявка 13 4 4 5 15 - 22 16
7. Кристиансунд Заявка 13 4 2 7 12 - 24 14
8. Волеренга Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
9. Сарпсборг-08 Заявка 13 4 1 8 14 - 27 13
10. Одд Заявка 13 3 4 6 12 - 25 13
11. Мьёндален Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12. Саннефьёрд Заявка 13 3 1 9 15 - 31 10
13. Стабек Заявка 13 2 3 8 17 - 32 9
14. Хёугесунн Заявка 14 1 4 9 16 - 28 7
15. Бранн Заявка 13 1 4 8 14 - 27 7
16. Стрёмсгодсет Заявка 13 1 4 8 7 - 25 7
Где смотреть матч Стрёмсгодсет 1:2 Мьёндален онлайн


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