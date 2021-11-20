Норвегия: Типпелиген 2021
1:2
Конец матча
Стадион: Мариенлист
0:1
12' ГолЭриксен Сивер Скаар
28' Желтая карточкаВильсвик Ларс-Кристофер
28' Желтая карточкаСольберг Йоаким
34' Желтая карточкаОвенстад Мартин
54' Желтая карточкаВальстад Николас
57' Желтая карточкаГёусетх Кристиан
0:2
78' ГолБрустад Фредрик
85' Желтая карточкаФрайдей Фред
1:2
88' ГолТокстад Кристоффер
89' Желтая карточкаЭриксен Сивер Скаар
40
Сетра
Мортен
- Основной состав
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
84 Энерсен ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vegard Hansen
Ход матча
12'
28'
34'
54'
57'
78'
0:2
85'
88'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 2
-
15 Угловые 0
-
0 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Мьёндален
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
15 матчей
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрайдей Фред
|7
|0.26
|Стенгель Херман
|6 (3)
|0.22
|Хове Йохан
|5
|0.19
|Гулликсен Тобиас
|5
|0.19
|Валсвик Густав
|3
|0.11
|Токстад Кристоффер
|3
|0.11
|Ипалибо Джек
|3
|0.11
|Стеневик Халлдор
|2
|0.07
|Красники Крешник
|1
|0.04
|Майгор Миккел
|1
|0.04
|Лейфссон Ари
|1
|0.04
|Мава Мозес
|1
|0.04
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.04
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.04
|Парр Джонатан
|0
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|0
|0
|Энерсен Оле
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Ларс Олден
|7
|0.26
|Стокке Беньямин
|4 (1)
|0.15
|Овенстад Мартин
|3
|0.11
|Эриксен Кент Хавард
|3
|0.11
|Накким Маркус
|3
|0.11
|Вальстад Николас
|2
|0.07
|Брустад Фредрик
|2
|0.07
|Эриксен Сивер Скаар
|2
|0.07
|Брохман Тонни
|1
|0.04
|Свеен Оле
|1
|0.04
|Юхансен Сондре
|1
|0.04
|Ибрагим Шуайбу
|1
|0.04
|Тум Исаак
|1
|0.04
|Спорронг Альбин
|1
|0.04
|Гёусетх Кристиан
|0
|0
|Сольберг Йоаким
|0
|0
|Себулонсен Себастьян
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|Лейфссон Ари
|5
|0
|Стеневик Халлдор
|5
|0
|Стенгель Херман
|3
|0
|Фрайдей Фред
|3
|0
|Ипалибо Джек
|3
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Валсвик Густав
|1
|1
|Мава Мозес
|2
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0
|Энерсен Оле
|2
|0
|Парр Джонатан
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Красники Крешник
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Спорронг Альбин
|4
|1
|Осмундсен Стиан
|5
|0
|Накким Маркус
|4
|0
|Вальстад Николас
|4
|0
|Гёусетх Кристиан
|3
|0
|Свеен Оле
|3
|0
|Овенстад Мартин
|3
|0
|Сольберг Йоаким
|3
|0
|Селл Вильям
|3
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|3
|0
|Тум Исаак
|2
|0
|Брохман Тонни
|1
|0
|Стокке Беньямин
|1
|0
|Брустад Фредрик
|1
|0
|Юхансен Сондре
|1
|0
|Herman Kleppa
|1
|0
|Яневски Даниэль
|1
|0
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Скистад Эрик Ставас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
14
13 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
1
3%
3
21%
1-15
5
15%
1
7%
16-30
7
21%
1
7%
31-45
4
12%
1
7%
46-60
9
27%
0
0%
61-75
7
21%
8
57%
76-90
Пропущено
12
28
8 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
3
25%
5
18%
1-15
3
25%
3
11%
16-30
2
17%
5
18%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
2
17%
5
18%
61-75
2
17%
9
32%
76-90
Забито
8
19
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
20 Не забивали 16
2
25%
1
5%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
3
38%
6
32%
61-75
2
25%
3
16%
76-90
Пропущено
24
15
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
21%
0
0%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
3
13%
4
27%
31-45
5
21%
4
27%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
5
21%
4
27%
76-90
Забито
41
33
16 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
3
7%
4
12%
1-15
6
15%
2
6%
16-30
7
17%
4
12%
31-45
4
10%
6
18%
46-60
12
29%
29%
6
18%
61-75
9
22%
11
33%
76-90
Пропущено
36
43
20 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
8
22%
5
12%
1-15
7
19%
5
12%
16-30
5
14%
9
21%
31-45
5
14%
5
12%
46-60
4
11%
6
14%
61-75
7
19%
13
30%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1
Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Ряди - Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:2 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:1
Мьёндален
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Мьёндален - Викинг 0:1 Одд - Мьёндален 2:2 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Тромсё - Мьёндален 1:0
Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Русенборг 1:2 Мьёндален - Тромсё 2:3 Нутодден - Мьёндален 0:3 Мьёндален - Стабек 1:2 Оссиден - Мьёндален 0:3 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Бранн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|52 - 23
|55
|2.
|Мольде
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|60 - 35
|50
|3.
|Викинг
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|52 - 44
|48
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|35 - 36
|43
|5.
|Русенборг
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|52 - 35
|43
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|40 - 34
|42
|7.
|Волеренга
|Заявка
|26
|9
|11
|6
|40 - 33
|38
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|34 - 39
|35
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|44 - 41
|34
|10.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|40 - 37
|34
|11.
|Тромсё
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|31 - 41
|30
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|31 - 45
|29
|13.
|Одд
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|38 - 51
|29
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|32 - 44
|22
|15.
|Стабек
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|30 - 56
|21
|16.
|Бранн
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|32 - 49
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|39 - 14
|31
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|30 - 11
|30
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|4.
|Хёугесунн
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 13
|27
|5.
|Викинг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 21
|27
|6.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 12
|27
|7.
|Русенборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|33 - 17
|26
|8.
|Волеренга
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|24 - 13
|24
|9.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|10.
|Лиллестрём
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 12
|21
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|12.
|Одд
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|26 - 26
|16
|13.
|Тромсё
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 19
|14
|14.
|Бранн
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|15.
|Стабек
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 24
|12
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|2.
|Викинг
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 23
|21
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 22
|21
|4.
|Мольде
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|5.
|Русенборг
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|6.
|Тромсё
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 22
|16
|7.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 24
|14
|8.
|Волеренга
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 27
|13
|10.
|Одд
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 25
|13
|11.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 31
|10
|13.
|Стабек
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 32
|9
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|16 - 28
|7
|15.
|Бранн
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 27
|7
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|7 - 25
|7