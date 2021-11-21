Бразилия: Серия A 2021
2:0
Конец матча
1:0
47' ГолJo Alves II
82' Желтая карточкаРони
2:0
85' ГолGabriel Paulista VIII
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
33
João
Victor6
77
Jo
Alves
II
123
Roger
I
34
Жуан
Пауло
28
Kaiky
22
Danilo
Boza
13
Madson
II
25
Vinicius3
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
33 João Victor6Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Jo Alves IIНападающий
-
123 Roger IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
29 РониПолузащитник
-
39 XavierПолузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Силвиньо
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
28 KaikyЗащитник
- Защитник
-
22 Danilo BozaЗащитник
-
13 Madson IIПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Vinicius3Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
-
42 MoraesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 RanielНападающий
-
-
26 Robson Reis
-
21 Para I
-
-
-
30 Lucas Braga
-
-
Главный тренер: Fabio Carille
Ход матча
47'
1:0
79'
82'
85'
История личных встреч
Коринтианс
Сантос
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
26 матчей
26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.1%
50%
26.9%
6 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jo Alves II
|7 (1)
|0.21
|Roger I
|6 (1)
|0.18
|Жулиано де Паула
|3
|0.09
|Adson
|3
|0.09
|Рони
|3
|0.09
|Аугусто Ренато
|3
|0.09
|Gustavo Mosquito
|2
|0.06
|Fabio Santos IV
|2 (2)
|0.06
|Перейра Габриэл
|2
|0.06
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0.06
|Кантильо Виктор
|2
|0.06
|Витиньо Виктор
|1
|0.03
|Жил Карлос
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
|Lucas Piton
|0
|0
|Eduardo Queiroz
|0
|0
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marinho II
|6 (2)
|0.18
|Marcos Guilherme
|5
|0.15
|Карлос Санчес II
|5 (3)
|0.15
|Madson II
|3
|0.09
|Gabriel Pirani
|3
|0.09
|Jean Mota
|2
|0.06
|Жорже Кайо
|1
|0.03
|Тарделли Диего
|1
|0.03
|Raniel
|1
|0.03
|Wagner Leonardo
|1
|0.03
|Marcos Leonardo
|1
|0.03
|Lucas Braga
|0
|0
|Vinicius3
|0
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|0
|0
|Para I
|0
|0
|Luiz Felipe III
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рони
|6
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|6
|0
|Фагнер Лемос
|4
|0
|Gabriel Paulista VIII
|4
|0
|João Victor6
|4
|0
|Жил Карлос
|3
|0
|Кассио Рамос
|3
|0
|Fabio Santos IV
|3
|0
|Angelo Araos
|3
|0
|Аугусто Ренато
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Roger I
|2
|0
|Gustavo Mosquito
|2
|0
|Кантильо Виктор
|2
|0
|Xavier
|0
|1
|Рауль Гонсалес
|1
|0
|Перейра Габриэл
|1
|0
|Луан
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Mateus Vital
|1
|0
|Marquinhos2
|1
|0
|Eduardo Queiroz
|1
|0
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marinho II
|9
|0
|Jean Mota
|6
|1
|Marcos Guilherme
|5
|0
|Para I
|5
|0
|Luiz Felipe III
|5
|0
|Жуан Пауло
|4
|0
|Карлос Санчес II
|4
|0
|Lucas Braga
|4
|0
|Felipe Jonatan
|4
|0
|Vinicius3
|4
|0
|Алисон II
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Перес Луан
|3
|0
|Wagner Leonardo
|3
|0
|Kaiky
|3
|0
|Винисиус Оливейра
|2
|0
|Moraes
|2
|0
|Raniel
|2
|0
|Danilo Boza
|2
|0
|Тарделли Диего
|1
|0
|Баптистао Лео
|1
|0
|Жорже Кайо
|1
|0
|Marcos Leonardo
|1
|0
|Angelo Borges
|1
|0
|Robson Reis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
12
8 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
19 Не забивали 25
1
4%
1
8%
1-15
5
22%
2
17%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
5
22%
2
17%
46-60
3
13%
3
25%
61-75
7
30%
3
25%
76-90
Пропущено
18
25
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
2
11%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
9
50%
3
12%
31-45
1
6%
6
24%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
4
22%
7
28%
76-90
Забито
13
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 25
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
5
29%
29%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
4
31%
1
6%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
3
23%
4
24%
76-90
Пропущено
15
14
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
4
27%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
6
40%
3
21%
76-90
Забито
36
29
12 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 12
9 Не забивали 16
1
3%
1
3%
1-15
7
19%
7
24%
16-30
4
11%
5
17%
31-45
9
25%
3
10%
46-60
5
14%
6
21%
61-75
10
28%
7
24%
76-90
Пропущено
33
39
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 19
6
18%
4
10%
1-15
1
3%
4
10%
16-30
9
27%
7
18%
31-45
3
9%
9
23%
46-60
4
12%
5
13%
61-75
10
30%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фламенго - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Куяба 3:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза 1:0
Коринтианс - Шапекоэнсе 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Байя 3:1 Брагантино - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Гремио - Коринтианс 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Сеара 3:1 Сантос - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Фламенго 1:3
Сантос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сантос - Шапекоэнсе 2:0 Атлетико Гойяненсе - Сантос 0:0 Сантос - Брагантино 2:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Атлетико Паранаэнсе - Сантос 0:1 Сантос - Флуминенсе 2:0 Сантос - Америка Минейро 0:2 Спорт Ресифи - Сантос 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Сантос - Гремио 1:0 Сан-Паулу - Сантос 1:1 Жувентуде - Сантос 3:0 Сеара - Сантос 0:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сантос - Байя 0:0 Куяба - Сантос 2:1 Сантос - Фламенго 0:4 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 1:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Либертад - Сантос 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|33
|23
|5
|5
|53 - 22
|74
|2.
|Фламенго
|33
|20
|6
|7
|64 - 29
|66
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|34
|18
|4
|12
|52 - 40
|58
|4.
|Коринтианс
|34
|14
|11
|9
|37 - 32
|53
|5.
|Брагантино
|34
|13
|13
|8
|50 - 40
|52
|6.
|Форталеза
|34
|15
|7
|12
|41 - 41
|52
|7.
|Флуминенсе
|1:0
|34
|13
|9
|12
|32 - 34
|48
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|34
|12
|11
|11
|42 - 37
|47
|9.
|Сеара
|34
|10
|16
|8
|36 - 34
|46
|10.
|Америка Минейро
|0:1
|34
|11
|12
|11
|35 - 35
|45
|11.
|Куяба
|33
|9
|15
|9
|31 - 32
|42
|12.
|Сантос
|34
|10
|12
|12
|30 - 38
|42
|13.
|Сан-Паулу
|33
|9
|14
|10
|26 - 33
|41
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|12
|5
|16
|39 - 43
|41
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|33
|9
|13
|11
|25 - 33
|40
|16.
|Жувентуде
|33
|9
|12
|12
|32 - 39
|39
|17.
|Байя
|32
|9
|9
|14
|33 - 43
|36
|18.
|Гремио
|33
|10
|5
|18
|33 - 42
|35
|19.
|Спорт Ресифи
|34
|8
|9
|17
|21 - 33
|33
|20.
|Шапекоэнсе
|34
|1
|12
|21
|27 - 59
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|17
|15
|1
|1
|36 - 9
|46
|2.
|Фламенго
|17
|12
|1
|4
|29 - 13
|37
|3.
|Сеара
|17
|9
|6
|2
|22 - 13
|33
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|10
|2
|5
|30 - 24
|32
|5.
|Флуминенсе
|1:0
|17
|9
|5
|3
|19 - 14
|32
|6.
|Коринтианс
|17
|9
|4
|4
|24 - 17
|31
|7.
|Форталеза
|17
|9
|4
|4
|23 - 18
|31
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|8
|5
|4
|27 - 19
|29
|9.
|Сантос
|17
|8
|5
|4
|18 - 13
|29
|10.
|Америка Минейро
|0:1
|17
|7
|6
|4
|17 - 11
|27
|11.
|Жувентуде
|17
|7
|6
|4
|17 - 15
|27
|12.
|Брагантино
|17
|6
|8
|3
|26 - 19
|26
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|4
|6
|22 - 21
|25
|14.
|Куяба
|17
|6
|6
|5
|16 - 17
|24
|15.
|Сан-Паулу
|16
|5
|8
|3
|13 - 14
|23
|16.
|Гремио
|16
|6
|5
|5
|20 - 16
|23
|17.
|Байя
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|4
|9
|3
|12 - 12
|21
|19.
|Спорт Ресифи
|17
|5
|5
|7
|11 - 11
|20
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|0
|6
|11
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|16
|8
|5
|3
|35 - 16
|29
|2.
|Атлетико Минейро
|16
|8
|4
|4
|17 - 13
|28
|3.
|Брагантино
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|8
|2
|7
|22 - 16
|26
|5.
|Коринтианс
|17
|5
|7
|5
|13 - 15
|22
|6.
|Форталеза
|17
|6
|3
|8
|18 - 23
|21
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|8.
|Америка Минейро
|0:1
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|9.
|Куяба
|16
|3
|9
|4
|15 - 15
|18
|10.
|Сан-Паулу
|17
|4
|6
|7
|13 - 19
|18
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|4
|6
|7
|15 - 18
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|1
|10
|17 - 22
|16
|13.
|Флуминенсе
|1:0
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Байя
|17
|3
|5
|9
|13 - 25
|14
|15.
|Спорт Ресифи
|17
|3
|4
|10
|10 - 22
|13
|16.
|Сантос
|17
|2
|7
|8
|12 - 25
|13
|17.
|Сеара
|17
|1
|10
|6
|14 - 21
|13
|18.
|Жувентуде
|16
|2
|6
|8
|15 - 24
|12
|19.
|Гремио
|17
|4
|0
|13
|13 - 26
|12
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|1
|6
|10
|14 - 29
|9