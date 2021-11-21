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Бразилия: Серия A 2021

2021
Коринтианс
2:0
Конец матча
Сантос
0'
1:0
47' Гол
Jo Alves II
82' Желтая карточка
Рони
2:0
85' Гол
Gabriel Paulista VIII
90'+4
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
33
João
Victor6
4
Жил
Карлос
26
Fabio
Santos
IV
37
Eduardo
Queiroz
5
Gabriel
Paulista
VIII
8
Аугусто
Ренато
38
Перейра
Габриэл
77
Jo
Alves
II
123
Roger
I
34
Жуан
Пауло
28
Kaiky
2
Luiz
Felipe
III
22
Danilo
Boza
13
Madson
II
29
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
25
Vinicius3
3
Felipe
Jonatan
20
Gabriel
Pirani
23
Marcos
Guilherme
99
Тарделли
Диего
Коринтианс
4-3-3
Сантос
3-4-2-1

История личных встреч

Коринтианс
Сантос

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

26 матчей

26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.1%
50%
26.9%
6 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

СA
0:0
ПА
0:2
СA
1:0
СA
1:1
ПА
2:0
СA
0:0
СA
1:0
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
0:0
СA
1:0
СA
1:1
П
1:1
СA
2:0
СA
2:0
ПА
1:0
СA
2:1
СA
1:0
К
3:0
К
1:1
ПА
2:0
СA
2:0
К
1:2
К
2:0
СA
1:0
ПА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jo Alves II 7 (1) 0.21
Roger I 6 (1) 0.18
Жулиано де Паула 3 0.09
Adson 3 0.09
Рони 3 0.09
Аугусто Ренато 3 0.09
Gustavo Mosquito 2 0.06
Fabio Santos IV 2 (2) 0.06
Перейра Габриэл 2 0.06
Gabriel Paulista VIII 2 0.06
Кантильо Виктор 2 0.06
Витиньо Виктор 1 0.03
Жил Карлос 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Lucas Piton 0 0
Eduardo Queiroz 0 0
Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marinho II 6 (2) 0.18
Marcos Guilherme 5 0.15
Карлос Санчес II 5 (3) 0.15
Madson II 3 0.09
Gabriel Pirani 3 0.09
Jean Mota 2 0.06
Жорже Кайо 1 0.03
Тарделли Диего 1 0.03
Raniel 1 0.03
Wagner Leonardo 1 0.03
Marcos Leonardo 1 0.03
Lucas Braga 0 0
Vinicius3 0 0
Guilherme de Aguiar Camacho 0 0
Para I 0 0
Luiz Felipe III 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рони 6 0
Guilherme de Aguiar Camacho 6 0
Фагнер Лемос 4 0
Gabriel Paulista VIII 4 0
João Victor6 4 0
Жил Карлос 3 0
Кассио Рамос 3 0
Fabio Santos IV 3 0
Angelo Araos 3 0
Аугусто Ренато 2 0
Рамиро 2 0
Roger I 2 0
Gustavo Mosquito 2 0
Кантильо Виктор 2 0
Xavier 0 1
Рауль Гонсалес 1 0
Перейра Габриэл 1 0
Луан 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Mateus Vital 1 0
Marquinhos2 1 0
Eduardo Queiroz 1 0
Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marinho II 9 0
Jean Mota 6 1
Marcos Guilherme 5 0
Para I 5 0
Luiz Felipe III 5 0
Жуан Пауло 4 0
Карлос Санчес II 4 0
Lucas Braga 4 0
Felipe Jonatan 4 0
Vinicius3 4 0
Алисон II 3 0
Madson II 3 0
Перес Луан 3 0
Wagner Leonardo 3 0
Kaiky 3 0
Винисиус Оливейра 2 0
Moraes 2 0
Raniel 2 0
Danilo Boza 2 0
Тарделли Диего 1 0
Баптистао Лео 1 0
Жорже Кайо 1 0
Marcos Leonardo 1 0
Angelo Borges 1 0
Robson Reis 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
12
8 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
19 Не забивали 25
1
4%
1
8%
1-15
5
22%
2
17%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
5
22%
2
17%
46-60
3
13%
3
25%
61-75
7
30%
3
25%
76-90

Пропущено

18
25
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
2
11%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
9
50%
3
12%
31-45
1
6%
6
24%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
4
22%
7
28%
76-90

Забито

13
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 25
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
5
29%
29%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
4
31%
1
6%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
3
23%
4
24%
76-90

Пропущено

15
14
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
4
27%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
6
40%
3
21%
76-90

Забито

36
29
12 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 12
9 Не забивали 16
1
3%
1
3%
1-15
7
19%
7
24%
16-30
4
11%
5
17%
31-45
9
25%
3
10%
46-60
5
14%
6
21%
61-75
10
28%
7
24%
76-90

Пропущено

33
39
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 19
6
18%
4
10%
1-15
1
3%
4
10%
16-30
9
27%
7
18%
31-45
3
9%
9
23%
46-60
4
12%
5
13%
61-75
10
30%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фламенго - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Куяба 3:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза 1:0
Коринтианс - Шапекоэнсе 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Байя 3:1 Брагантино - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Гремио - Коринтианс 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Сеара 3:1 Сантос - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Фламенго 1:3
Сантос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сантос - Шапекоэнсе 2:0 Атлетико Гойяненсе - Сантос 0:0 Сантос - Брагантино 2:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Атлетико Паранаэнсе - Сантос 0:1 Сантос - Флуминенсе 2:0 Сантос - Америка Минейро 0:2 Спорт Ресифи - Сантос 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Сантос - Гремио 1:0 Сан-Паулу - Сантос 1:1 Жувентуде - Сантос 3:0 Сеара - Сантос 0:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сантос - Байя 0:0 Куяба - Сантос 2:1 Сантос - Фламенго 0:4 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 1:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Либертад - Сантос 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 33 23 5 5 53 - 22 74
2. Фламенго 33 20 6 7 64 - 29 66
3. Палмейрас Сан-Паулу 34 18 4 12 52 - 40 58
4. Коринтианс 34 14 11 9 37 - 32 53
5. Брагантино 34 13 13 8 50 - 40 52
6. Форталеза 34 15 7 12 41 - 41 52
7. Флуминенсе 1:0 34 13 9 12 32 - 34 48
8. Интернасьонал Порту Алегре 34 12 11 11 42 - 37 47
9. Сеара 34 10 16 8 36 - 34 46
10. Америка Минейро 0:1 34 11 12 11 35 - 35 45
11. Куяба 33 9 15 9 31 - 32 42
12. Сантос 34 10 12 12 30 - 38 42
13. Сан-Паулу 33 9 14 10 26 - 33 41
14. Атлетико Паранаэнсе 33 12 5 16 39 - 43 41
15. Атлетико Гойяненсе 33 9 13 11 25 - 33 40
16. Жувентуде 33 9 12 12 32 - 39 39
17. Байя 32 9 9 14 33 - 43 36
18. Гремио 33 10 5 18 33 - 42 35
19. Спорт Ресифи 34 8 9 17 21 - 33 33
20. Шапекоэнсе 34 1 12 21 27 - 59 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 17 15 1 1 36 - 9 46
2. Фламенго 17 12 1 4 29 - 13 37
3. Сеара 17 9 6 2 22 - 13 33
4. Палмейрас Сан-Паулу 17 10 2 5 30 - 24 32
5. Флуминенсе 1:0 17 9 5 3 19 - 14 32
6. Коринтианс 17 9 4 4 24 - 17 31
7. Форталеза 17 9 4 4 23 - 18 31
8. Интернасьонал Порту Алегре 17 8 5 4 27 - 19 29
9. Сантос 17 8 5 4 18 - 13 29
10. Америка Минейро 0:1 17 7 6 4 17 - 11 27
11. Жувентуде 17 7 6 4 17 - 15 27
12. Брагантино 17 6 8 3 26 - 19 26
13. Атлетико Паранаэнсе 17 7 4 6 22 - 21 25
14. Куяба 17 6 6 5 16 - 17 24
15. Сан-Паулу 16 5 8 3 13 - 14 23
16. Гремио 16 6 5 5 20 - 16 23
17. Байя 15 6 4 5 20 - 18 22
18. Атлетико Гойяненсе 16 4 9 3 12 - 12 21
19. Спорт Ресифи 17 5 5 7 11 - 11 20
20. Шапекоэнсе 17 0 6 11 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 16 8 5 3 35 - 16 29
2. Атлетико Минейро 16 8 4 4 17 - 13 28
3. Брагантино 17 7 5 5 24 - 21 26
4. Палмейрас Сан-Паулу 17 8 2 7 22 - 16 26
5. Коринтианс 17 5 7 5 13 - 15 22
6. Форталеза 17 6 3 8 18 - 23 21
7. Атлетико Гойяненсе 17 5 4 8 13 - 21 19
8. Америка Минейро 0:1 17 4 6 7 18 - 24 18
9. Куяба 16 3 9 4 15 - 15 18
10. Сан-Паулу 17 4 6 7 13 - 19 18
11. Интернасьонал Порту Алегре 17 4 6 7 15 - 18 18
12. Атлетико Паранаэнсе 16 5 1 10 17 - 22 16
13. Флуминенсе 1:0 17 4 4 9 13 - 20 16
14. Байя 17 3 5 9 13 - 25 14
15. Спорт Ресифи 17 3 4 10 10 - 22 13
16. Сантос 17 2 7 8 12 - 25 13
17. Сеара 17 1 10 6 14 - 21 13
18. Жувентуде 16 2 6 8 15 - 24 12
19. Гремио 17 4 0 13 13 - 26 12
20. Шапекоэнсе 17 1 6 10 14 - 29 9
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Коринтианс 2:0 Сантос онлайн


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