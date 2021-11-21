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Бразилия: Серия A 2021

2021
Интернасьонал Порту Алегре
1:2
Перерыв
Фламенго
0'
0:1
4' Гол
Габриэл Барбоза
0:2
11' Гол
Перейра Андреас
19' Желтая карточка
Мендес Бруно
1:2
41' Гол
Тайсон Фреда
12
Marcelo
Lomba
26
Саравия
Ренсо
22
Мендес
Бруно
II
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
13
Дурадо
Родриго
8
Эденилсон
дос
Сантос
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
16
Паласиос
Карлос
1
Алвес
Диего
44
Исла
Маурисио
23
Луис
Давид
3
Кайо
Родриго
16
Луис
Филипе
7
Рибейро
Эвертон
5
Виллиан
Арао
18
Перейра
Андреас
11
Витиньо
Виктор
9
Габриэл
Барбоза
19
Michael
3
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Фламенго
4-3-3

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Фламенго

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

28 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.4%
46.4%
32.2%
6 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

СA
0:4
СA
2:1
СA
2:2
СA
3:1
КЛ
1:1
КЛ
2:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
БСА
2:0
БСА
4:0
БСА
2:1
БСА
1:0
СA
4:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
2:2
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
4:0
КБ
2:1
КБ
0:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эденилсон дос Сантос 11 (6) 0.32
Yuri Alberto 11 0.32
Тайсон Фреда 4 0.12
Patrick I 3 0.09
Дурадо Родриго 2 0.06
Матеус Лейте 2 0.06
Rodrigo I 2 0.06
José Maurisio3 1 0.03
Герреро Паоло 1 0.03
Кайо Ранхел 1 0.03
Тьяго Гальярдо 1 0.03
Меркадо Габриэль 1 0.03
Bruno Praxedes 1 0.03
Gustavo Maia 1 0.03
Куэста Виктор 0 0
Паласиос Карлос 0 0
Moises VII 0 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
Паулиньо Виктор 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael 3 13 0.39
Габриэл Барбоза 12 (3) 0.36
Энрике Бруно 11 0.33
Педро Гильерме 7 0.21
Перейра Андреас 5 0.15
Витиньо Виктор 3 0.09
Муниз Родриго 3 0.09
Рибейро Эвертон 2 0.06
Энрике Густаво 2 0.06
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.03
Котулио Матеус 1 0.03
Мартинс Родригес 1 0.03
Кенеди Роберт 1 0.03
Виллиан Арао 1 0.03
Тьяго Маия 1 0.03
Исла Маурисио 0 0
Марсело Родиней 0 0
Луис Филипе 0 0
Joao Gomes 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 9 0
Moises VII 7 1
Дурадо Родриго 8 0
Эденилсон дос Сантос 5 1
Yuri Alberto 6 0
Кайо Ранхел 4 1
Мендес Бруно II 5 0
Саравия Ренсо 3 1
Рибейро Лукас 3 1
Patrick I 1 2
Меркадо Габриэль 4 0
Rodrigo I 4 0
Паулиньо Виктор 4 0
Тьяго Гальярдо 3 0
Паласиос Карлос 3 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 3 0
José Maurisio3 3 0
Энрике Педро 1 1
Danilo XVI 1 1
Леонардо Родригес 2 0
Тайсон Фреда 2 0
Бошилья Габриэл 2 0
Jose Gabriel 2 0
Уго Витор 0 1
Матеус Лейте 1 0
Daniel Fusato1 1 0
Роша Кайке 1 0
Bruno Praxedes 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диего Рибас 6 1
Витиньо Виктор 7 0
Энрике Бруно 6 0
Котулио Матеус 5 0
Габриэл Барбоза 3 1
Кайо Родриго 4 0
Joao Gomes 4 0
Рибейро Эвертон 2 1
Исла Маурисио 3 0
Луис Филипе 3 0
Виллиан Арао 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Перейра Андреас 3 0
Лео Перейра 2 0
Марсело Родиней 2 0
Виана Бруно 2 0
Max Alves 2 0
Алвес Диего 1 0
Кенеди Роберт 1 0
Энрике Густаво 1 0
Vitor Gabriel1 1 0
Педро Гильерме 1 0
Мартинс Родригес 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
33
14 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
6
23%
4
12%
1-15
1
4%
5
15%
16-30
7
27%
6
18%
31-45
3
12%
5
15%
46-60
4
15%
6
18%
61-75
5
19%
7
21%
76-90

Пропущено

17
15
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
18%
1
7%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
18%
3
20%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
5
29%
29%
4
27%
76-90

Забито

17
27
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
23 Не забивали 19
3
18%
4
15%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
4
24%
5
19%
31-45
2
12%
1
4%
46-60
3
18%
6
22%
61-75
4
24%
6
22%
76-90

Пропущено

16
15
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
6%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
5
31%
2
13%
31-45
3
19%
5
33%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
3
19%
3
20%
76-90

Забито

43
60
22 В 1-м тайме 29
21 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 20
10 Не забивали 5
9
21%
8
13%
1-15
2
5%
10
17%
16-30
11
26%
11
18%
31-45
5
12%
6
10%
46-60
7
16%
12
20%
61-75
9
21%
13
22%
76-90

Пропущено

33
30
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 19
4
12%
2
7%
1-15
3
9%
3
10%
16-30
8
24%
5
17%
31-45
4
12%
8
27%
46-60
6
18%
5
17%
61-75
8
24%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0
Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0
Фламенго
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:4 Фламенго - Байя 3:0 Шапекоэнсе - Фламенго 2:2
Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 33 23 5 5 53 - 22 74
2. Фламенго 2:1 33 20 6 7 64 - 29 66
3. Палмейрас Сан-Паулу 34 18 4 12 52 - 40 58
4. Брагантино 34 13 13 8 50 - 40 52
5. Форталеза 34 15 7 12 41 - 41 52
6. Коринтианс 33 13 11 9 35 - 32 50
7. Интернасьонал Порту Алегре 1:2 34 12 11 11 42 - 37 47
8. Сеара 1:1 34 10 16 8 36 - 34 46
9. Америка Минейро 33 11 12 10 35 - 34 45
10. Флуминенсе 33 12 9 12 31 - 34 45
11. Куяба 33 9 15 9 31 - 32 42
12. Сантос 33 10 12 11 30 - 36 42
13. Сан-Паулу 33 9 14 10 26 - 33 41
14. Атлетико Паранаэнсе 33 12 5 16 39 - 43 41
15. Атлетико Гойяненсе 1:1 33 9 13 11 25 - 33 40
16. Жувентуде 33 9 12 12 32 - 39 39
17. Байя 32 9 9 14 33 - 43 36
18. Гремио 33 10 5 18 33 - 42 35
19. Спорт Ресифи 34 8 9 17 21 - 33 33
20. Шапекоэнсе 34 1 12 21 27 - 59 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 17 15 1 1 36 - 9 46
2. Фламенго 2:1 17 12 1 4 29 - 13 37
3. Сеара 1:1 17 9 6 2 22 - 13 33
4. Палмейрас Сан-Паулу 17 10 2 5 30 - 24 32
5. Форталеза 17 9 4 4 23 - 18 31
6. Интернасьонал Порту Алегре 1:2 17 8 5 4 27 - 19 29
7. Сантос 17 8 5 4 18 - 13 29
8. Флуминенсе 16 8 5 3 18 - 14 29
9. Коринтианс 16 8 4 4 22 - 17 28
10. Америка Минейро 17 7 6 4 17 - 11 27
11. Жувентуде 17 7 6 4 17 - 15 27
12. Брагантино 17 6 8 3 26 - 19 26
13. Атлетико Паранаэнсе 17 7 4 6 22 - 21 25
14. Куяба 17 6 6 5 16 - 17 24
15. Сан-Паулу 16 5 8 3 13 - 14 23
16. Гремио 16 6 5 5 20 - 16 23
17. Байя 15 6 4 5 20 - 18 22
18. Атлетико Гойяненсе 1:1 16 4 9 3 12 - 12 21
19. Спорт Ресифи 17 5 5 7 11 - 11 20
20. Шапекоэнсе 17 0 6 11 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 2:1 16 8 5 3 35 - 16 29
2. Атлетико Минейро 16 8 4 4 17 - 13 28
3. Брагантино 17 7 5 5 24 - 21 26
4. Палмейрас Сан-Паулу 17 8 2 7 22 - 16 26
5. Коринтианс 17 5 7 5 13 - 15 22
6. Форталеза 17 6 3 8 18 - 23 21
7. Атлетико Гойяненсе 1:1 17 5 4 8 13 - 21 19
8. Америка Минейро 16 4 6 6 18 - 23 18
9. Куяба 16 3 9 4 15 - 15 18
10. Сан-Паулу 17 4 6 7 13 - 19 18
11. Интернасьонал Порту Алегре 1:2 17 4 6 7 15 - 18 18
12. Атлетико Паранаэнсе 16 5 1 10 17 - 22 16
13. Флуминенсе 17 4 4 9 13 - 20 16
14. Байя 17 3 5 9 13 - 25 14
15. Сантос 16 2 7 7 12 - 23 13
16. Сеара 1:1 17 1 10 6 14 - 21 13
17. Спорт Ресифи 17 3 4 10 10 - 22 13
18. Жувентуде 16 2 6 8 15 - 24 12
19. Гремио 17 4 0 13 13 - 26 12
20. Шапекоэнсе 17 1 6 10 14 - 29 9
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Тайсон Фреда бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Мендес Бруно II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Перейра Андреас бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Габриэл Барбоза бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Фламенго
4.15
8.50
2.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Фламенго онлайн


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