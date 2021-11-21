Бразилия: Серия A 2021
1:2
Конец матча
0:1
4' ГолГабриэл Барбоза
0:2
11' ГолПерейра Андреас
19' Желтая карточкаМендес Бруно
1:2
41' ГолТайсон Фреда
46' Желтая карточкаMoises VII
46' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
23
Луис
Давид
16
Луис
Филипе
19
Michael
3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тайсон ФредаПолузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 ПаулиньоПолузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
-
18 Матеус ЛейтеНападающий
-
-
35 Jose Gabriel
-
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Michael 3Нападающий
- Запасные игроки
-
36 РамонЗащитник
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
4'
11'
19'
41'
1:2
46'
46'
84'
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Фламенго
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
28 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.4%
46.4%
32.2%
6 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эденилсон дос Сантос
|11 (6)
|0.32
|Yuri Alberto
|11
|0.32
|Тайсон Фреда
|4
|0.12
|Patrick I
|3
|0.09
|Дурадо Родриго
|2
|0.06
|Матеус Лейте
|2
|0.06
|Rodrigo I
|2
|0.06
|José Maurisio3
|1
|0.03
|Герреро Паоло
|1
|0.03
|Кайо Ранхел
|1
|0.03
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.03
|Меркадо Габриэль
|1
|0.03
|Bruno Praxedes
|1
|0.03
|Gustavo Maia
|1
|0.03
|Куэста Виктор
|0
|0
|Паласиос Карлос
|0
|0
|Moises VII
|0
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|Паулиньо Виктор
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael 3
|13
|0.39
|Габриэл Барбоза
|12 (3)
|0.36
|Энрике Бруно
|11
|0.33
|Педро Гильерме
|7
|0.21
|Перейра Андреас
|5
|0.15
|Витиньо Виктор
|3
|0.09
|Муниз Родриго
|3
|0.09
|Рибейро Эвертон
|2
|0.06
|Энрике Густаво
|2
|0.06
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.03
|Котулио Матеус
|1
|0.03
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|Кенеди Роберт
|1
|0.03
|Виллиан Арао
|1
|0.03
|Тьяго Маия
|1
|0.03
|Исла Маурисио
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Луис Филипе
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Moises VII
|8
|1
|Куэста Виктор
|9
|0
|Дурадо Родриго
|8
|0
|Эденилсон дос Сантос
|5
|1
|Yuri Alberto
|6
|0
|Кайо Ранхел
|4
|1
|Мендес Бруно II
|5
|0
|Саравия Ренсо
|3
|1
|Рибейро Лукас
|3
|1
|Patrick I
|1
|2
|Меркадо Габриэль
|4
|0
|Rodrigo I
|4
|0
|Паулиньо Виктор
|4
|0
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Паласиос Карлос
|3
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|3
|0
|José Maurisio3
|3
|0
|Энрике Педро
|1
|1
|Danilo XVI
|1
|1
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Тайсон Фреда
|2
|0
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|Jose Gabriel
|2
|0
|Уго Витор
|0
|1
|Матеус Лейте
|1
|0
|Daniel Fusato1
|1
|0
|Роша Кайке
|1
|0
|Bruno Praxedes
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диего Рибас
|6
|1
|Витиньо Виктор
|7
|0
|Энрике Бруно
|6
|0
|Габриэл Барбоза
|4
|1
|Котулио Матеус
|5
|0
|Кайо Родриго
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|1
|Исла Маурисио
|3
|0
|Луис Филипе
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Перейра Андреас
|3
|0
|Лео Перейра
|2
|0
|Марсело Родиней
|2
|0
|Виана Бруно
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Алвес Диего
|1
|0
|Кенеди Роберт
|1
|0
|Энрике Густаво
|1
|0
|Vitor Gabriel1
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
|Мартинс Родригес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
35
15 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
6
22%
6
17%
1-15
1
4%
5
14%
16-30
8
30%
30%
6
17%
31-45
3
11%
5
14%
46-60
4
15%
6
17%
61-75
5
19%
7
20%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
5
26%
1
6%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
16%
4
25%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
5
26%
4
25%
76-90
Забито
17
27
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
24 Не забивали 20
3
18%
4
15%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
4
24%
5
19%
31-45
2
12%
1
4%
46-60
3
18%
6
22%
61-75
4
24%
6
22%
76-90
Пропущено
16
15
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
6%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
5
31%
2
13%
31-45
3
19%
5
33%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
3
19%
3
20%
76-90
Забито
44
62
23 В 1-м тайме 31
21 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 21
10 Не забивали 5
9
20%
10
16%
1-15
2
5%
10
16%
16-30
12
27%
11
18%
31-45
5
11%
6
10%
46-60
7
16%
12
19%
61-75
9
20%
13
21%
76-90
Пропущено
35
31
17 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 20
6
17%
2
6%
1-15
3
9%
3
10%
16-30
8
23%
6
19%
31-45
4
11%
8
26%
46-60
6
17%
5
16%
61-75
8
23%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0
Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0
Фламенго
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:4 Фламенго - Байя 3:0 Шапекоэнсе - Фламенго 2:2
Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|33
|23
|5
|5
|53 - 22
|74
|2.
|Фламенго
|33
|20
|6
|7
|64 - 29
|66
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|34
|18
|4
|12
|52 - 40
|58
|4.
|Брагантино
|34
|13
|13
|8
|50 - 40
|52
|5.
|Форталеза
|34
|15
|7
|12
|41 - 41
|52
|6.
|Коринтианс
|33
|13
|11
|9
|35 - 32
|50
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|34
|12
|11
|11
|42 - 37
|47
|8.
|Сеара
|34
|10
|16
|8
|36 - 34
|46
|9.
|Америка Минейро
|33
|11
|12
|10
|35 - 34
|45
|10.
|Флуминенсе
|33
|12
|9
|12
|31 - 34
|45
|11.
|Куяба
|33
|9
|15
|9
|31 - 32
|42
|12.
|Сантос
|33
|10
|12
|11
|30 - 36
|42
|13.
|Сан-Паулу
|33
|9
|14
|10
|26 - 33
|41
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|12
|5
|16
|39 - 43
|41
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|33
|9
|13
|11
|25 - 33
|40
|16.
|Жувентуде
|33
|9
|12
|12
|32 - 39
|39
|17.
|Байя
|32
|9
|9
|14
|33 - 43
|36
|18.
|Гремио
|33
|10
|5
|18
|33 - 42
|35
|19.
|Спорт Ресифи
|34
|8
|9
|17
|21 - 33
|33
|20.
|Шапекоэнсе
|34
|1
|12
|21
|27 - 59
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|17
|15
|1
|1
|36 - 9
|46
|2.
|Фламенго
|17
|12
|1
|4
|29 - 13
|37
|3.
|Сеара
|17
|9
|6
|2
|22 - 13
|33
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|10
|2
|5
|30 - 24
|32
|5.
|Форталеза
|17
|9
|4
|4
|23 - 18
|31
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|8
|5
|4
|27 - 19
|29
|7.
|Сантос
|17
|8
|5
|4
|18 - 13
|29
|8.
|Флуминенсе
|16
|8
|5
|3
|18 - 14
|29
|9.
|Коринтианс
|16
|8
|4
|4
|22 - 17
|28
|10.
|Америка Минейро
|17
|7
|6
|4
|17 - 11
|27
|11.
|Жувентуде
|17
|7
|6
|4
|17 - 15
|27
|12.
|Брагантино
|17
|6
|8
|3
|26 - 19
|26
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|4
|6
|22 - 21
|25
|14.
|Куяба
|17
|6
|6
|5
|16 - 17
|24
|15.
|Сан-Паулу
|16
|5
|8
|3
|13 - 14
|23
|16.
|Гремио
|16
|6
|5
|5
|20 - 16
|23
|17.
|Байя
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|4
|9
|3
|12 - 12
|21
|19.
|Спорт Ресифи
|17
|5
|5
|7
|11 - 11
|20
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|0
|6
|11
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|16
|8
|5
|3
|35 - 16
|29
|2.
|Атлетико Минейро
|16
|8
|4
|4
|17 - 13
|28
|3.
|Брагантино
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|8
|2
|7
|22 - 16
|26
|5.
|Коринтианс
|17
|5
|7
|5
|13 - 15
|22
|6.
|Форталеза
|17
|6
|3
|8
|18 - 23
|21
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|8.
|Америка Минейро
|16
|4
|6
|6
|18 - 23
|18
|9.
|Куяба
|16
|3
|9
|4
|15 - 15
|18
|10.
|Сан-Паулу
|17
|4
|6
|7
|13 - 19
|18
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|4
|6
|7
|15 - 18
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|1
|10
|17 - 22
|16
|13.
|Флуминенсе
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Байя
|17
|3
|5
|9
|13 - 25
|14
|15.
|Сантос
|16
|2
|7
|7
|12 - 23
|13
|16.
|Сеара
|17
|1
|10
|6
|14 - 21
|13
|17.
|Спорт Ресифи
|17
|3
|4
|10
|10 - 22
|13
|18.
|Жувентуде
|16
|2
|6
|8
|15 - 24
|12
|19.
|Гремио
|17
|4
|0
|13
|13 - 26
|12
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|1
|6
|10
|14 - 29
|9