Бразилия: Серия A 2021
2:2
Второй тайм: 88'
18' Желтая карточкаРоша Маркос
1:0
28' ГолУэсли Лопес
1:1
36' ГолСарачо Федерико
38' Желтая карточкаМенино Габриэль
39' Желтая карточкаКоста Диего
39' Желтая карточкаRenan Victor
45' Желтая карточкаФернандес Игнасио
54' Желтая карточкаАлонсо Хуниор
1:1
56' Не забитый пенальтиКаррейро Патрик
2:1
57' ГолДейверсон Силва
58' Желтая карточкаДейверсон Силва
2:2
61' ГолХалк Живанилдо
11
Уэсли
Лопес
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
19
Коста
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Защитник
-
66 Мичел МадераПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
-
2 Guga3Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Коста ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 SavioПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
37 Че ЧеПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
-
32 Рафаэл Пирес
-
27 Calebe
-
-
41 Antonio Neto
-
Главный тренер: Cuca
Ход матча
18'
28'
1:0
36'
1:1
38'
39'
39'
46'
54'
56'
1:1
57'
58'
60'
61'
2:2
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Минейро
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед
29 матчей
24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
17.2%
51.7%
31.1%
5 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|10 (3)
|0.29
|Лопес Брено
|7
|0.2
|Скарпа Густаво
|4 (1)
|0.11
|Дейверсон Силва
|4
|0.11
|Уэсли Лопес
|4
|0.11
|Виллиан Сикейра
|4
|0.11
|Рони III
|4
|0.11
|Адриано Луис
|3
|0.09
|Dudu X
|2
|0.06
|Данило Ларанжера
|2
|0.06
|Менино Габриэль
|2
|0.06
|Мело Фелипе
|1
|0.03
|Гомес Густаво
|1
|0.03
|Рафаэл Жозе
|1
|0.03
|Луан Гарсия IV
|1
|0.03
|Луис Виктор
|0
|0
|Кушчевич Бенхамин
|0
|0
|Данило Барбоза
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Joaquin Piquerez
|0
|0
|Верон Габриэл
|0
|0
|Каррейро Патрик
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|15 (4)
|0.44
|Сарачо Федерико
|6
|0.18
|Фернандес Игнасио
|5 (1)
|0.15
|Саварино Джефферсон
|4
|0.12
|Коста Диего
|4
|0.12
|Nathan VI
|3
|0.09
|Варгас Эдуардо
|3 (3)
|0.09
|Keno
|2
|0.06
|Саша Эдуардо
|2
|0.06
|Jair II
|2
|0.06
|Dylan Borrero
|2
|0.06
|Натан Аллан
|2
|0.06
|Арана Гильерме
|1
|0.03
|Че Че
|1
|0.03
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|Antonio Neto
|1
|0.03
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0.03
|Hyoran
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Маррони
|0
|0
|Calebe
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каррейро Патрик
|8
|1
|Мело Фелипе
|9
|0
|Рафаэл Жозе
|5
|1
|Дейверсон Силва
|4
|1
|Уэсли Лопес
|4
|1
|Renan Victor
|5
|0
|Гомес Густаво
|4
|0
|Роша Маркос
|4
|0
|Данило Ларанжера
|4
|0
|Менино Габриэль
|4
|0
|Луис Виктор
|2
|1
|Кушчевич Бенхамин
|2
|1
|Dudu X
|2
|1
|Жаилсон Марселино
|3
|0
|Лопес Брено
|3
|0
|Скарпа Густаво
|2
|0
|Луан Гарсия IV
|2
|0
|Перейра Вевертон
|2
|0
|Рони III
|2
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Жорже Марко
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Соуза
|5
|1
|Арана Гильерме
|6
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Jair II
|5
|0
|Фернандес Игнасио
|4
|0
|Алонсо Хуниор
|4
|0
|Че Че
|4
|0
|Nathan VI
|4
|0
|Сарачо Федерико
|4
|0
|Додо Родолфо
|3
|0
|Igor Rabello
|3
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|1
|Коста Диего
|2
|0
|Халк Живанилдо
|2
|0
|Саша Эдуардо
|2
|0
|Маррони
|2
|0
|Guga3
|2
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Antonio Neto
|1
|0
|Hyoran
|1
|0
|Keno
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|Dylan Borrero
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
18
17 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
7
25%
2
11%
1-15
5
18%
3
17%
16-30
5
18%
1
6%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
3
11%
4
22%
61-75
6
21%
6
33%
76-90
Пропущено
26
12
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 8
6
23%
1
8%
1-15
4
15%
3
25%
16-30
3
12%
2
17%
31-45
4
15%
1
8%
46-60
4
15%
2
17%
61-75
5
19%
3
25%
76-90
Забито
20
37
11 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 16
22 Не забивали 16
2
10%
4
11%
1-15
3
15%
3
8%
16-30
6
30%
9
24%
31-45
0
0%
5
14%
46-60
4
20%
7
19%
61-75
5
25%
9
24%
76-90
Пропущено
18
8
6 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
1
13%
31-45
3
17%
3
38%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
5
28%
4
50%
76-90
Забито
48
55
28 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 33
16 Забивали первыми 25
8 Не забивали 3
9
19%
6
11%
1-15
8
17%
6
11%
16-30
11
23%
10
18%
31-45
2
4%
7
13%
46-60
7
15%
11
20%
61-75
11
23%
15
27%
76-90
Пропущено
44
20
19 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 7
26 Не пропускали 15
8
18%
1
5%
1-15
5
11%
3
15%
16-30
6
14%
3
15%
31-45
7
16%
4
20%
46-60
8
18%
2
10%
61-75
10
23%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0
Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2
Атлетико Минейро
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Атлетико Минейро - Жувентуде 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Коринтианс 3:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:0
Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Куяба 2:1 Атлетико Минейро - Форталеза 4:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|2:2
|34
|23
|6
|5
|55 - 24
|75
|2.
|Фламенго
|34
|20
|7
|7
|66 - 31
|67
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|2:2
|35
|18
|5
|12
|54 - 42
|59
|4.
|Коринтианс
|34
|14
|11
|9
|37 - 32
|53
|5.
|Брагантино
|34
|13
|13
|8
|50 - 40
|52
|6.
|Форталеза
|34
|15
|7
|12
|41 - 41
|52
|7.
|Флуминенсе
|34
|13
|9
|12
|33 - 34
|48
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|34
|12
|11
|11
|42 - 37
|47
|9.
|Сеара
|34
|10
|16
|8
|36 - 34
|46
|10.
|Америка Минейро
|34
|11
|12
|11
|35 - 36
|45
|11.
|Куяба
|34
|9
|16
|9
|31 - 32
|43
|12.
|Сантос
|34
|10
|12
|12
|30 - 38
|42
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|34
|9
|14
|11
|26 - 34
|41
|14.
|Сан-Паулу
|33
|9
|14
|10
|26 - 33
|41
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|12
|5
|16
|39 - 43
|41
|16.
|Жувентуде
|34
|9
|13
|12
|33 - 40
|40
|17.
|Байя
|33
|9
|10
|14
|33 - 43
|37
|18.
|Гремио
|34
|10
|6
|18
|35 - 44
|36
|19.
|Спорт Ресифи
|34
|8
|9
|17
|21 - 33
|33
|20.
|Шапекоэнсе
|34
|1
|12
|21
|27 - 59
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|2:2
|17
|15
|1
|1
|36 - 9
|46
|2.
|Фламенго
|17
|12
|1
|4
|29 - 13
|37
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|2:2
|18
|10
|3
|5
|32 - 26
|33
|4.
|Сеара
|17
|9
|6
|2
|22 - 13
|33
|5.
|Флуминенсе
|17
|9
|5
|3
|20 - 14
|32
|6.
|Коринтианс
|17
|9
|4
|4
|24 - 17
|31
|7.
|Форталеза
|17
|9
|4
|4
|23 - 18
|31
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|8
|5
|4
|27 - 19
|29
|9.
|Сантос
|17
|8
|5
|4
|18 - 13
|29
|10.
|Америка Минейро
|17
|7
|6
|4
|17 - 11
|27
|11.
|Жувентуде
|17
|7
|6
|4
|17 - 15
|27
|12.
|Брагантино
|17
|6
|8
|3
|26 - 19
|26
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|4
|6
|22 - 21
|25
|14.
|Гремио
|17
|6
|6
|5
|22 - 18
|24
|15.
|Куяба
|17
|6
|6
|5
|16 - 17
|24
|16.
|Байя
|16
|6
|5
|5
|20 - 18
|23
|17.
|Сан-Паулу
|16
|5
|8
|3
|13 - 14
|23
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|4
|10
|3
|13 - 13
|22
|19.
|Спорт Ресифи
|17
|5
|5
|7
|11 - 11
|20
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|0
|6
|11
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|17
|8
|6
|3
|37 - 18
|30
|2.
|Атлетико Минейро
|2:2
|17
|8
|5
|4
|19 - 15
|29
|3.
|Брагантино
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|2:2
|17
|8
|2
|7
|22 - 16
|26
|5.
|Коринтианс
|17
|5
|7
|5
|13 - 15
|22
|6.
|Форталеза
|17
|6
|3
|8
|18 - 23
|21
|7.
|Куяба
|17
|3
|10
|4
|15 - 15
|19
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|9.
|Сан-Паулу
|17
|4
|6
|7
|13 - 19
|18
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|4
|6
|7
|15 - 18
|18
|11.
|Америка Минейро
|17
|4
|6
|7
|18 - 25
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|1
|10
|17 - 22
|16
|13.
|Флуминенсе
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Байя
|17
|3
|5
|9
|13 - 25
|14
|15.
|Сантос
|17
|2
|7
|8
|12 - 25
|13
|16.
|Сеара
|17
|1
|10
|6
|14 - 21
|13
|17.
|Спорт Ресифи
|17
|3
|4
|10
|10 - 22
|13
|18.
|Жувентуде
|17
|2
|7
|8
|16 - 25
|13
|19.
|Гремио
|17
|4
|0
|13
|13 - 26
|12
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|1
|6
|10
|14 - 29
|9