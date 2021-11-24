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Бразилия: Серия A 2021

2021
Палмейрас Сан-Паулу
2:2
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
18' Желтая карточка
Роша Маркос
1:0
29' Гол
Уэсли Лопес
1:1
36' Гол
Сарачо Федерико
38' Желтая карточка
Менино Габриэль
39' Желтая карточка
Коста Диего
39' Желтая карточка
Renan Victor
45' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
55' Желтая карточка
Алонсо Хуниор
1:1
56' Не забитый пенальти
Каррейро Патрик
2:1
57' Гол
Дейверсон Силва
57' Желтая карточка
Дейверсон Силва
2:2
62' Гол
Халк Живанилдо
90'+7
42
Жаилсон
Марселино
2
Роша
Маркос
4
Кушчевич
Бенхамин
3
Renan
Victor
6
Жорже
Марко
5
Каррейро
Патрик
25
Менино
Габриэль
18
Данило
Барбоза
27
Верон
Габриэл
11
Уэсли
Лопес
16
Дейверсон
Силва
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
26
Фернандес
Игнасио
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
15
Сарачо
Федерико
7
Халк
Живанилдо
19
Коста
Диего
Палмейрас Сан-Паулу
4-1-4-1
Атлетико Минейро
4-4-2

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Минейро

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед

29 матчей

24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.2%
51.7%
31.1%
5 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

КЛ
1:1
КЛ
0:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2
БСА
0:2
КБ
2:0
КБ
0:1
БСА
2:1
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:2
СA
0:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 10 (3) 0.29
Лопес Брено 7 0.2
Скарпа Густаво 4 (1) 0.11
Дейверсон Силва 4 0.11
Уэсли Лопес 4 0.11
Виллиан Сикейра 4 0.11
Рони III 4 0.11
Адриано Луис 3 0.09
Dudu X 2 0.06
Данило Ларанжера 2 0.06
Менино Габриэль 2 0.06
Мело Фелипе 1 0.03
Гомес Густаво 1 0.03
Рафаэл Жозе 1 0.03
Луан Гарсия IV 1 0.03
Луис Виктор 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Данило Барбоза 0 0
Винья Матиас 0 0
Joaquin Piquerez 0 0
Верон Габриэл 0 0
Каррейро Патрик 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 15 (4) 0.44
Сарачо Федерико 6 0.18
Фернандес Игнасио 5 (1) 0.15
Саварино Джефферсон 4 0.12
Коста Диего 4 0.12
Nathan VI 3 0.09
Варгас Эдуардо 3 (3) 0.09
Keno 2 0.06
Саша Эдуардо 2 0.06
Jair II 2 0.06
Dylan Borrero 2 0.06
Натан Аллан 2 0.06
Арана Гильерме 1 0.03
Че Че 1 0.03
Алонсо Хуниор 1 0.03
Antonio Neto 1 0.03
Gabriel Paulista XVI 1 0.03
Hyoran 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Маррони 0 0
Calebe 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каррейро Патрик 8 1
Мело Фелипе 9 0
Рафаэл Жозе 5 1
Дейверсон Силва 4 1
Уэсли Лопес 4 1
Renan Victor 5 0
Гомес Густаво 4 0
Роша Маркос 4 0
Данило Ларанжера 4 0
Менино Габриэль 4 0
Луис Виктор 2 1
Кушчевич Бенхамин 2 1
Dudu X 2 1
Жаилсон Марселино 3 0
Лопес Брено 3 0
Скарпа Густаво 2 0
Луан Гарсия IV 2 0
Перейра Вевертон 2 0
Рони III 2 0
Майке Роша 1 0
Жорже Марко 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Винья Матиас 1 0
Верон Габриэл 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Соуза 5 1
Арана Гильерме 6 0
Феррейра Мариано 5 0
Jair II 5 0
Фернандес Игнасио 4 0
Алонсо Хуниор 4 0
Че Че 4 0
Nathan VI 4 0
Сарачо Федерико 4 0
Додо Родолфо 3 0
Igor Rabello 3 0
Варгас Эдуардо 1 1
Коста Диего 2 0
Халк Живанилдо 2 0
Саша Эдуардо 2 0
Маррони 2 0
Guga3 2 0
Ревер Умберто 1 0
Antonio Neto 1 0
Hyoran 1 0
Keno 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Gabriel Paulista XVI 1 0
Dylan Borrero 1 0
Matheus Mendes 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
20
18 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
7
23%
2
10%
1-15
6
20%
3
15%
16-30
5
17%
2
10%
31-45
3
10%
2
10%
46-60
3
10%
5
25%
61-75
6
20%
6
30%
76-90

Пропущено

28
14
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 9
6
21%
1
7%
1-15
4
14%
4
29%
16-30
4
14%
2
14%
31-45
4
14%
2
14%
46-60
5
18%
2
14%
61-75
5
18%
3
21%
76-90

Забито

20
37
11 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 16
23 Не забивали 17
2
10%
4
11%
1-15
3
15%
3
8%
16-30
6
30%
9
24%
31-45
0
0%
5
14%
46-60
4
20%
7
19%
61-75
5
25%
9
24%
76-90

Пропущено

18
8
6 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
1
13%
31-45
3
17%
3
38%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
5
28%
4
50%
76-90

Забито

50
57
29 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 34
17 Забивали первыми 25
8 Не забивали 3
9
18%
6
11%
1-15
9
18%
6
11%
16-30
11
22%
11
19%
31-45
3
6%
7
12%
46-60
7
14%
12
21%
61-75
11
22%
15
26%
76-90

Пропущено

46
22
20 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 8
27 Не пропускали 16
8
17%
1
5%
1-15
5
11%
4
18%
16-30
7
15%
3
14%
31-45
7
15%
5
23%
46-60
9
20%
2
9%
61-75
10
22%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:0
Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Спорт Ресифи 2:1 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2
Атлетико Минейро
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Атлетико Минейро - Жувентуде 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Коринтианс 3:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:0
Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Куяба 2:1 Атлетико Минейро - Форталеза 4:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 34 23 6 5 55 - 24 75
2. Фламенго 34 20 7 7 66 - 31 67
3. Палмейрас Сан-Паулу 35 18 5 12 54 - 42 59
4. Коринтианс 34 14 11 9 37 - 32 53
5. Брагантино 34 13 13 8 50 - 40 52
6. Форталеза 34 15 7 12 41 - 41 52
7. Флуминенсе 34 13 9 12 33 - 34 48
8. Интернасьонал Порту Алегре 34 12 11 11 42 - 37 47
9. Сеара 34 10 16 8 36 - 34 46
10. Америка Минейро 34 11 12 11 35 - 36 45
11. Куяба 34 9 16 9 31 - 32 43
12. Сантос 34 10 12 12 30 - 38 42
13. Атлетико Гойяненсе 34 9 14 11 26 - 34 41
14. Сан-Паулу 33 9 14 10 26 - 33 41
15. Атлетико Паранаэнсе 33 12 5 16 39 - 43 41
16. Жувентуде 34 9 13 12 33 - 40 40
17. Байя 33 9 10 14 33 - 43 37
18. Гремио 34 10 6 18 35 - 44 36
19. Спорт Ресифи 34 8 9 17 21 - 33 33
20. Шапекоэнсе 34 1 12 21 27 - 59 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 17 15 1 1 36 - 9 46
2. Фламенго 17 12 1 4 29 - 13 37
3. Палмейрас Сан-Паулу 18 10 3 5 32 - 26 33
4. Сеара 17 9 6 2 22 - 13 33
5. Флуминенсе 17 9 5 3 20 - 14 32
6. Коринтианс 17 9 4 4 24 - 17 31
7. Форталеза 17 9 4 4 23 - 18 31
8. Интернасьонал Порту Алегре 17 8 5 4 27 - 19 29
9. Сантос 17 8 5 4 18 - 13 29
10. Америка Минейро 17 7 6 4 17 - 11 27
11. Жувентуде 17 7 6 4 17 - 15 27
12. Брагантино 17 6 8 3 26 - 19 26
13. Атлетико Паранаэнсе 17 7 4 6 22 - 21 25
14. Гремио 17 6 6 5 22 - 18 24
15. Куяба 17 6 6 5 16 - 17 24
16. Байя 16 6 5 5 20 - 18 23
17. Сан-Паулу 16 5 8 3 13 - 14 23
18. Атлетико Гойяненсе 17 4 10 3 13 - 13 22
19. Спорт Ресифи 17 5 5 7 11 - 11 20
20. Шапекоэнсе 17 0 6 11 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 17 8 6 3 37 - 18 30
2. Атлетико Минейро 17 8 5 4 19 - 15 29
3. Брагантино 17 7 5 5 24 - 21 26
4. Палмейрас Сан-Паулу 17 8 2 7 22 - 16 26
5. Коринтианс 17 5 7 5 13 - 15 22
6. Форталеза 17 6 3 8 18 - 23 21
7. Куяба 17 3 10 4 15 - 15 19
8. Атлетико Гойяненсе 17 5 4 8 13 - 21 19
9. Сан-Паулу 17 4 6 7 13 - 19 18
10. Интернасьонал Порту Алегре 17 4 6 7 15 - 18 18
11. Америка Минейро 17 4 6 7 18 - 25 18
12. Атлетико Паранаэнсе 16 5 1 10 17 - 22 16
13. Флуминенсе 17 4 4 9 13 - 20 16
14. Байя 17 3 5 9 13 - 25 14
15. Сантос 17 2 7 8 12 - 25 13
16. Сеара 17 1 10 6 14 - 21 13
17. Спорт Ресифи 17 3 4 10 10 - 22 13
18. Жувентуде 17 2 7 8 16 - 25 13
19. Гремио 17 4 0 13 13 - 26 12
20. Шапекоэнсе 17 1 6 10 14 - 29 9
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Фернандес Игнасио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Ренан Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Коста Диего получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Габриэль Менино получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Сарачо Федерико бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Уэсли бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Роша Маркос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро онлайн


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