Чемпионат мира. Квалификация. Европа: Женщины 2021-2022
0:3
Перерыв
0:1
16' ГолФёдорова Марина
0:2
28' ГолАбдуллина Алсу
0:3
43' ГолАндреева Алёна
21
Алиева
Айсун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Алиева АйсунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Ачар ЕлизЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Шеина ЯнаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Якупова ЛинаНападающий
-
Главный тренер: Красножан Юрий
Ход матча
16'
0:1
28'
0:2
43'
0:3
История личных встреч
Азербайджан (жен)
Россия (жен)
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Азербайджан (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сейфетдинова Вусаля
|1
|0.2
Россия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коровкина Нелли
|5
|1
|Смирнова Надежда
|3
|0.6
|Кожникова Анна
|2
|0.4
|Беломытцева Анна
|2
|0.4
|Фёдорова Марина
|2
|0.4
|Абдуллина Алсу
|2
|0.4
Карточки
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
9
0
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
0
10
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
14
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
50%
4
29%
76-90
Пропущено
13
0
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Азербайджан (жен)
(19 матчей)
21.1%
5.3%
73.6%
4 победы 1 ничья 14 поражений
Азербайджан (жен) - Мальта (жен) 1:2 Черногория (жен) - Азербайджан (жен) 2:0 Азербайджан (жен) - Дания (жен) 0:8 Россия (жен) - Азербайджан (жен) 2:0
Грузия (жен) - Азербайджан (жен) 0:0 Грузия (жен) - Азербайджан (жен) 3:2 Азербайджан (жен) - Молдова (жен) 1:0 Азербайджан (жен) - Испания (жен) 0:13 Чехия (жен) - Азербайджан (жен) 3:0 Польша (жен) - Азербайджан (жен) 3:0 Азербайджан (жен) - Польша (жен) 0:5 Молдова (жен) - Азербайджан (жен) 3:1 Азербайджан (жен) - Чехия (жен) 0:4 Испания (жен) - Азербайджан (жен) 4:0 ОАЭ (жен) - Азербайджан (жен) 1:5 ОАЭ (жен) - Азербайджан (жен) 1:5 Азербайджан (жен) - Кипр (жен) 0:1 Бахрейн (жен) - Азербайджан (жен) 0:4 Мальта (жен) - Азербайджан (жен) 2:1
Россия (жен)
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Босния и Герцеговина (жен) - Россия (жен) 0:4 Россия (жен) - Мальта (жен) 3:0 Россия (жен) - Черногория (жен) 5:0 Россия (жен) - Азербайджан (жен) 2:0
Финляндия (жен) - Россия (жен) 0:1 Россия (жен) - Бразилия (жен) 0:3 Россия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Португалия (жен) - Россия (жен) 0:1 Сербия (жен) - Россия (жен) 2:0 Турция (жен) - Россия (жен) 1:2 Россия (жен) - Косово (жен) 3:0 Россия (жен) - Турция (жен) 4:2 Россия (жен) - Словения (жен) 1:0 Эстония (жен) - Россия (жен) 0:3 Россия (жен) - Голландия (жен) 0:1 Косово (жен) - Россия (жен) 0:5 Голландия (жен) - Россия (жен) 2:0 Россия (жен) - Эстония (жен) 4:0 Словения (жен) - Россия (жен) 0:1 Россия (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 3:0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания (жен)
|5
|5
|0
|0
|31 - 1
|15
|2.
|Россия (жен)
|3:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 0
|15
|3.
|Черногория (жен)
|4
|2
|0
|2
|6 - 12
|6
|4.
|Мальта (жен)
|4
|1
|1
|2
|4 - 13
|4
|5.
|Босния и Герцеговина (жен)
|5
|0
|1
|4
|4 - 20
|1
|6.
|Азербайджан (жен)
|0:3 Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 17
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Россия (жен)
|3:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|Дания (жен)
|2
|2
|0
|0
|15 - 0
|6
|3.
|Черногория (жен)
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4.
|Мальта (жен)
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Босния и Герцеговина (жен)
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|6.
|Азербайджан (жен)
|0:3 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 13
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания (жен)
|3
|3
|0
|0
|16 - 1
|9
|2.
|Россия (жен)
|3:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|Черногория (жен)
|2
|1
|0
|1
|3 - 7
|3
|4.
|Мальта (жен)
|3
|1
|0
|2
|2 - 11
|3
|5.
|Босния и Герцеговина (жен)
|2
|0
|1
|1
|2 - 10
|1
|6.
|Азербайджан (жен)
|0:3 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Прогнозы на матч Азербайджан (жен) 0:3 Россия (жен)
Исход игры
Азербайджан (жен)
1.4% (2)
Ничья
2.9% (4)
Россия (жен)
95.7% (133)
Тотал 2.5
Больше
58.21% (78)
Меньше
41.79% (56)
Обе команды забьют
Да
28.36% (38)
Нет
71.64% (96)
Популярный счёт
0:2 Россия (жен)
33.8% (47)
0:3 Россия (жен)
24.5% (34)
1:2 Россия (жен)
11.5% (16)
1:3 Россия (жен)
10.8% (15)
0:4 Россия (жен)
5% (7)
0:1 Россия (жен)
4.3% (6)
1:1 Ничья
2.2% (3)
1:4 Россия (жен)
2.2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!