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  3. Чемпионат мира. Квалификация. Европа: Женщины 2021-2022

Чемпионат мира. Квалификация. Европа: Женщины 2021-2022

2021-2022
Азербайджан (жен)
0:3
Перерыв
Россия (жен)
1
Шарифова
Айтадж
18
Дорофеева
Алина
5
Ахмедова
Айшен
4
Мирзалиева
Нигяр
3
Мяхсимова
Жаля
21
Алиева
Айсун
7
Моллаева
Мана
16
Парлак
Назлыджан
9
Джафарзаде
Севиндж
10
Бакарандзе
Кристина
20
Боздаг
Перитан
1
Щербак
Татьяна
8
Абдуллина
Алсу
11
Самойлова
Элина
14
Машкова
Кристина
2
Морозова
Наталья
6
Андреева
Алёна
22
Козлова
Виктория
16
Шеина
Яна
10
Смирнова
Надежда
17
Фёдорова
Марина
20
Коровкина
Нелли
Азербайджан (жен)
Россия (жен)

История личных встреч

Азербайджан (жен)
Россия (жен)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЧМКЕ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Азербайджан (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сейфетдинова Вусаля 1 0.2
Россия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коровкина Нелли 5 1
Смирнова Надежда 3 0.6
Кожникова Анна 2 0.4
Беломытцева Анна 2 0.4
Фёдорова Марина 2 0.4
Абдуллина Алсу 2 0.4

Карточки

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

9
0
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

0
10
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
14
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
50%
4
29%
76-90

Пропущено

13
0
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Азербайджан (жен)
(19 матчей)
21.1%
5.3%
73.6%
4 победы 1 ничья 14 поражений
Азербайджан (жен) - Мальта (жен) 1:2 Черногория (жен) - Азербайджан (жен) 2:0 Азербайджан (жен) - Дания (жен) 0:8 Россия (жен) - Азербайджан (жен) 2:0
Грузия (жен) - Азербайджан (жен) 0:0 Грузия (жен) - Азербайджан (жен) 3:2 Азербайджан (жен) - Молдова (жен) 1:0 Азербайджан (жен) - Испания (жен) 0:13 Чехия (жен) - Азербайджан (жен) 3:0 Польша (жен) - Азербайджан (жен) 3:0 Азербайджан (жен) - Польша (жен) 0:5 Молдова (жен) - Азербайджан (жен) 3:1 Азербайджан (жен) - Чехия (жен) 0:4 Испания (жен) - Азербайджан (жен) 4:0 ОАЭ (жен) - Азербайджан (жен) 1:5 ОАЭ (жен) - Азербайджан (жен) 1:5 Азербайджан (жен) - Кипр (жен) 0:1 Бахрейн (жен) - Азербайджан (жен) 0:4 Мальта (жен) - Азербайджан (жен) 2:1
Россия (жен)
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Босния и Герцеговина (жен) - Россия (жен) 0:4 Россия (жен) - Мальта (жен) 3:0 Россия (жен) - Черногория (жен) 5:0 Россия (жен) - Азербайджан (жен) 2:0
Финляндия (жен) - Россия (жен) 0:1 Россия (жен) - Бразилия (жен) 0:3 Россия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Португалия (жен) - Россия (жен) 0:1 Сербия (жен) - Россия (жен) 2:0 Турция (жен) - Россия (жен) 1:2 Россия (жен) - Косово (жен) 3:0 Россия (жен) - Турция (жен) 4:2 Россия (жен) - Словения (жен) 1:0 Эстония (жен) - Россия (жен) 0:3 Россия (жен) - Голландия (жен) 0:1 Косово (жен) - Россия (жен) 0:5 Голландия (жен) - Россия (жен) 2:0 Россия (жен) - Эстония (жен) 4:0 Словения (жен) - Россия (жен) 0:1 Россия (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 3:0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания (жен) 5 5 0 0 31 - 1 15
2. Россия (жен) 3:0 Заявка 5 5 0 0 17 - 0 15
3. Черногория (жен) 4 2 0 2 6 - 12 6
4. Мальта (жен) 4 1 1 2 4 - 13 4
5. Босния и Герцеговина (жен) 5 0 1 4 4 - 20 1
6. Азербайджан (жен) 0:3 Заявка 5 0 0 5 1 - 17 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Россия (жен) 3:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Дания (жен) 2 2 0 0 15 - 0 6
3. Черногория (жен) 2 1 0 1 3 - 5 3
4. Мальта (жен) 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Босния и Герцеговина (жен) 3 0 0 3 2 - 10 0
6. Азербайджан (жен) 0:3 Заявка 3 0 0 3 1 - 13 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания (жен) 3 3 0 0 16 - 1 9
2. Россия (жен) 3:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Черногория (жен) 2 1 0 1 3 - 7 3
4. Мальта (жен) 3 1 0 2 2 - 11 3
5. Босния и Герцеговина (жен) 2 0 1 1 2 - 10 1
6. Азербайджан (жен) 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Сборная России громит сборную Азербайджана в гостях со счётом 3:0. Отдыхаем...
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • Угловой
    44'
    Угловой россиянки подали с левого фланга, но отбились азербайджанки, и даже попытались организовать быструю контратаку, но одной из наших девушек удалось выбить мяч в аут.
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! Алёна Андреева!!!
    Ошиблась Шарифова на левом фланге оборону, отдав неточный пас. По осиротевшим воротам пробивала Фёдорова, но одни из защитниц с линии отбила мяч, но после этого Андреева нанесла мощнейший удар с левой ноги с 17-ти метров, попав точно в левую "девятку".
  • 42'
    Проникающая передача сейчас почти прошла в штрафную площадку на ход Коровкиной, но Мирзалиева всё-таки дотянулась.
  • 41'
    Подуставшими уже выглядят в эти минуты на поле азербайджанки. Надо пользоваться этим сборной России и забивать третий гол до перерыва.
  • Опасный момент
    40'
    Теперь Коровкина потащил мяч в штрафную площадку через центральную ось. Соперницы не позволили пробить Нелли, но тут же с подбора выстреливала Смирнова, но мяч полетел выше ворот.
  • 39'
    Коровкина вошла на левый край штрафной площади, и пасовала в центр, но партнёрши по команде немного не успели на замыкание.
  • Травма, повреждение
    38'
    Повреждение подучила Джафарзаде, и арбитру пришлось впервые в матче вызывать на поле медицинскую бригаду.
  • 37'
    Шеина с дальней дистанции пробивала по воротам азербайджанок, но снова получилось не очень сильно, и удар получился лишь простой разминкой для Шарифовой.
  • 36'
    После прострела с правого фланга попыталась по воротам пробить метров с 12-ти Коровкина, но выстрел пришёлся в одну из соперниц.
  • 35'
    Стоит отметить, что сборная России в нынешнем отборочном цикле не пропустила в свои ворота ещё ни одного мяча. Даже датчанки 1 гол всё же пропустили.
  • Фол, нарушение
    34'
    И ещё один фол совершили россиянки. На этот раз пошла подача в штрафную площадку, но мяч стал достаточно простой добычей для Щербак.
  • Фол, нарушение
    33'
    В середине поля азербайджанки снова заработали штрафной удар. Но этот раз было принято решение разыграть мяч накоротке, но уже третий пас оказался неточным - мяч ушёл за боковую линию.
  • 32'
    Выбили мяч на чужую половину поля хозяйки, и Щербак снова получила возможность пробить по мячу, выскочив за пределы штрафной площади.
  • 31'
    Продолжают россиянки встречать соперниц практически у чужой штрафной площади, и азербайджанки вынуждены продолжать играть просто на отбой.
  • Опасный момент
    30'
    Коровкина, наконец, напомнила о себе, решив пробить по воротам метров с 27, но не очень сильно получилось, и вратарь азербайджанок поймала мяч в руки.
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Алсу Абдуллина!!!
    Ещё один угловой на левом фланге заработали россиянки. Подача пошла от флажка в центр штрафной площади, и Абдуллина головой, даже без прыжка, пробила под правую штангу, а Шарифова толком не смогла оттолкнуться, чтобы попытаться сделать сэйв.
  • 27'
    Пока что практически незаметна на поле Нелли Коровкина, которую очень плотно опекают азербайджанские защитницы.
  • Угловой
    26'
    Абдуллина подключилась к атаке по левому флангу и заработала угловой. После подачи Смирновой, Фёдорова пыталась эффектно пяткой пробить по воротам, но получилось очень неточно.
  • 25'
    Выкладываться сегодня сборной России не стоит на все 100%, так как в ближайший вторник её ждёт важнейший поединок против лидера группы сборной Дании.
  • Фол, нарушение
    24'
    Снова фол в атаке зафиксирован со стороны сборной России. Немного небрежно играет команда Юрия Красножана в первом тайме.
  • Опасный момент
    23'
    Быструю контратаку правым флангом провели россиянки, откуда Фёдорова простреливала на дальний угол вратарской площади, но там две россиянки умудрились помешать друг другу пробить.
  • Фол, нарушение
    22'
    На месте левого вингера теперь штрафной удар заработали азербайджанки. Подача последовала в центр штрафной площади, откуда головой удалось сыграть Мирзалиевой, но акцентированный удар у неё всё-таки не получился.
  • Фол, нарушение
    21'
    Фёдорова попыталась на чужой половине поля запрессинговать Боздаг, но удалось лишь нарушить правила.
  • 20'
    Действительно, заброс со стандарта следовал к линии штрафной площади, но там защитницы россиянок достаточно уверенно отбились.
  • Фол, нарушение
    19'
    Бакаранзаде зацепилась за мяч у центральной линии, и заработала на себе штрафной удар. Будут пытаться хозяйки забрасывать мяч в штрафную площадку.
  • 18'
    Спокойней теперь играть будет сборной России. В первом матче против азербайджанок они забили свой первый гол лишь за несколько минут до свистка на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Марина Фёдорова!!!
    С левого фланга Шеина выполнила навес на дальнюю штангу, откуда Фёдорова ударом в падении с лёту отправила мяч точно в цель.
  • 16'
    Через короткий пас пока никак не удаётся россиянкам подобраться к владениям соперниц на ударную позицию.
  • 15'
    Впервые хозяйки довели мяч до Щербак. Наконец, вратарь сборной России получила возможность почувствовать мяч.
  • Фол, нарушение
    14'
    Фёдорова теперь жестковато нарушила правила против Парлак. Назлыджан с трудом поднялась на ноги, и теперь слегка прихрамывает.
  • 13'
    Накоротке разыграли угловой гости, после чего низом следовала прострельная передача в штрафную площадку, но азербайджанки отбились.
  • Угловой
    12'
    Угловой на правом фланге россиянки заработали стараниями Фёдоровой. Большими силами наши девушки подтягиваются в штрафную площадь соперниц.
  • 11'
    Напомню, что матч первого круга между этими командами проходил в середине сентября, и тогда команда Юрия Красножана победила со счётом 2:0.
  • 10'
    Наконец, вышли впервые на чужую половину поля хозяйки, но ненадолго, и мяч вскоре был снова потерян сборной Азербайджана.
  • Опасный момент
    9'
    ОПАСНО! Заброс прошёл на Смирнова в район 11-метровой отметки, и Надежда мощно пробивала с разворота, но мяч просвистел прямо над правой "девяткой".
  • 8'
    Даже не пытаются пока что азербайджанки выходить в контратаки, хотя возможности для этого нет - россиянки пока не лучшим образом развивают свою комбинационную игру.
  • 7'
    Начали пытаться россиянки выманивать на себя соперниц, чтобы впереди открывались свободные зоны.
  • 6'
    С дальней дистанции теперь решила пробить по воротам Шеина, но слишком слабо получилось, и Шарифова снова легко поймала игровой снаряд.
  • 5'
    С левого фланга Шеина выполнила подачу во вратарскую площадь, но там очень спокойно мяч в руки поймала Шарифова.
  • 4'
    Нет сегодня болельщиков на стадионе в Баку. Это связано с карантинными ограничениями. Это на руку только тренерам, которым можно будет легко давать подсказки своим подопечным.
  • 3'
    Хозяева поля всей командой предсказуемо обосновались на своей половине. Готовятся они играть на отбой, рассчитывая на очень редкие контратаки.
  • 2'
    Первую атаку наши девушки провели правым флангом, но Фёдорова выполнила плохой диагональный навес - мяч улетел за ворота.
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли азербайджанки.
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча отборочного цикла на ЧМ-2023 среди женщин, в котором сборная Азербайджана сыграет дома со сборной России.
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 139
Азербайджан (жен) 1.4% (2)
X 2.9% (4)
Россия (жен) 95.7% (133)
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Лучшие коэффициенты
Азербайджан (жен)
Ничья
Россия (жен)
45.00
13.00
1.04
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Где смотреть матч Азербайджан (жен) 0:3 Россия (жен) онлайн


Прогнозы на матч Азербайджан (жен) 0:3 Россия (жен)

Исход игры
Азербайджан (жен)
1.4% (2)
Ничья
2.9% (4)
Россия (жен)
95.7% (133)
Тотал 2.5
Больше
58.21% (78)
Меньше
41.79% (56)
Обе команды забьют
Да
28.36% (38)
Нет
71.64% (96)
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33.8% (47)
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0:1 Россия (жен)
4.3% (6)
1:1 Ничья
2.2% (3)
1:4 Россия (жен)
2.2% (3)
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