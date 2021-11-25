Проникающая передача сейчас почти прошла в штрафную площадку на ход Коровкиной, но Мирзалиева всё-таки дотянулась.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! Алёна Андреева!!! Ошиблась Шарифова на левом фланге оборону, отдав неточный пас. По осиротевшим воротам пробивала Фёдорова, но одни из защитниц с линии отбила мяч, но после этого Андреева нанесла мощнейший удар с левой ноги с 17-ти метров, попав точно в левую "девятку".

Угловой россиянки подали с левого фланга, но отбились азербайджанки, и даже попытались организовать быструю контратаку, но одной из наших девушек удалось выбить мяч в аут.

Первый тайм окончен! Сборная России громит сборную Азербайджана в гостях со счётом 3:0. Отдыхаем...

41' Подуставшими уже выглядят в эти минуты на поле азербайджанки. Надо пользоваться этим сборной России и забивать третий гол до перерыва.

40' Теперь Коровкина потащил мяч в штрафную площадку через центральную ось. Соперницы не позволили пробить Нелли, но тут же с подбора выстреливала Смирнова, но мяч полетел выше ворот.

39' Коровкина вошла на левый край штрафной площади, и пасовала в центр, но партнёрши по команде немного не успели на замыкание.

38' Повреждение подучила Джафарзаде, и арбитру пришлось впервые в матче вызывать на поле медицинскую бригаду.

37' Шеина с дальней дистанции пробивала по воротам азербайджанок, но снова получилось не очень сильно, и удар получился лишь простой разминкой для Шарифовой.

36' После прострела с правого фланга попыталась по воротам пробить метров с 12-ти Коровкина, но выстрел пришёлся в одну из соперниц.

35' Стоит отметить, что сборная России в нынешнем отборочном цикле не пропустила в свои ворота ещё ни одного мяча. Даже датчанки 1 гол всё же пропустили.

34' И ещё один фол совершили россиянки. На этот раз пошла подача в штрафную площадку, но мяч стал достаточно простой добычей для Щербак.

33' В середине поля азербайджанки снова заработали штрафной удар. Но этот раз было принято решение разыграть мяч накоротке, но уже третий пас оказался неточным - мяч ушёл за боковую линию.

32' Выбили мяч на чужую половину поля хозяйки, и Щербак снова получила возможность пробить по мячу, выскочив за пределы штрафной площади.

31' Продолжают россиянки встречать соперниц практически у чужой штрафной площади, и азербайджанки вынуждены продолжать играть просто на отбой.

30' Коровкина, наконец, напомнила о себе, решив пробить по воротам метров с 27, но не очень сильно получилось, и вратарь азербайджанок поймала мяч в руки.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Алсу Абдуллина!!!

Ещё один угловой на левом фланге заработали россиянки. Подача пошла от флажка в центр штрафной площади, и Абдуллина головой, даже без прыжка, пробила под правую штангу, а Шарифова толком не смогла оттолкнуться, чтобы попытаться сделать сэйв.

27' Пока что практически незаметна на поле Нелли Коровкина, которую очень плотно опекают азербайджанские защитницы.

26' Абдуллина подключилась к атаке по левому флангу и заработала угловой. После подачи Смирновой, Фёдорова пыталась эффектно пяткой пробить по воротам, но получилось очень неточно.

25' Выкладываться сегодня сборной России не стоит на все 100%, так как в ближайший вторник её ждёт важнейший поединок против лидера группы сборной Дании.

24' Снова фол в атаке зафиксирован со стороны сборной России. Немного небрежно играет команда Юрия Красножана в первом тайме.

23' Быструю контратаку правым флангом провели россиянки, откуда Фёдорова простреливала на дальний угол вратарской площади, но там две россиянки умудрились помешать друг другу пробить.

22' На месте левого вингера теперь штрафной удар заработали азербайджанки. Подача последовала в центр штрафной площади, откуда головой удалось сыграть Мирзалиевой, но акцентированный удар у неё всё-таки не получился.

21' Фёдорова попыталась на чужой половине поля запрессинговать Боздаг, но удалось лишь нарушить правила.

20' Действительно, заброс со стандарта следовал к линии штрафной площади, но там защитницы россиянок достаточно уверенно отбились.

19' Бакаранзаде зацепилась за мяч у центральной линии, и заработала на себе штрафной удар. Будут пытаться хозяйки забрасывать мяч в штрафную площадку.

18' Спокойней теперь играть будет сборной России. В первом матче против азербайджанок они забили свой первый гол лишь за несколько минут до свистка на перерыв.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Марина Фёдорова!!!

С левого фланга Шеина выполнила навес на дальнюю штангу, откуда Фёдорова ударом в падении с лёту отправила мяч точно в цель.

16' Через короткий пас пока никак не удаётся россиянкам подобраться к владениям соперниц на ударную позицию.

15' Впервые хозяйки довели мяч до Щербак. Наконец, вратарь сборной России получила возможность почувствовать мяч.

14' Фёдорова теперь жестковато нарушила правила против Парлак. Назлыджан с трудом поднялась на ноги, и теперь слегка прихрамывает.

13' Накоротке разыграли угловой гости, после чего низом следовала прострельная передача в штрафную площадку, но азербайджанки отбились.

12' Угловой на правом фланге россиянки заработали стараниями Фёдоровой. Большими силами наши девушки подтягиваются в штрафную площадь соперниц.

11' Напомню, что матч первого круга между этими командами проходил в середине сентября, и тогда команда Юрия Красножана победила со счётом 2:0.

10' Наконец, вышли впервые на чужую половину поля хозяйки, но ненадолго, и мяч вскоре был снова потерян сборной Азербайджана.

9' ОПАСНО! Заброс прошёл на Смирнова в район 11-метровой отметки, и Надежда мощно пробивала с разворота, но мяч просвистел прямо над правой "девяткой".

8' Даже не пытаются пока что азербайджанки выходить в контратаки, хотя возможности для этого нет - россиянки пока не лучшим образом развивают свою комбинационную игру.

7' Начали пытаться россиянки выманивать на себя соперниц, чтобы впереди открывались свободные зоны.

6' С дальней дистанции теперь решила пробить по воротам Шеина, но слишком слабо получилось, и Шарифова снова легко поймала игровой снаряд.

5' С левого фланга Шеина выполнила подачу во вратарскую площадь, но там очень спокойно мяч в руки поймала Шарифова.

4' Нет сегодня болельщиков на стадионе в Баку. Это связано с карантинными ограничениями. Это на руку только тренерам, которым можно будет легко давать подсказки своим подопечным.

3' Хозяева поля всей командой предсказуемо обосновались на своей половине. Готовятся они играть на отбой, рассчитывая на очень редкие контратаки.

2' Первую атаку наши девушки провели правым флангом, но Фёдорова выполнила плохой диагональный навес - мяч улетел за ворота.