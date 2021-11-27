Норвегия: Первый дивизион 2021
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: M.U.S Stadion Sandskogan
19
Хёуге
Рунар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Хёуге РунарНападающий
- Запасные игроки
-
15 Vegard FiskeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Tom Dent
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дубвик ИсакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Мвимба ЭнокВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Simen RafnЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Диа МамадуНападающий
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
История личных встреч
Стйордалс Блинк
Олесунн
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стйордалс Блинк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mats Lillebo
|8 (3)
|0.27
|Хёуге Рунар
|3
|0.1
|Sondre Hopmark Stokke
|3
|0.1
|Morten Strand
|3
|0.1
|Robin Bjoernholm-Jatta
|2
|0.07
|Vegard Fiske
|2
|0.07
|Фооснес Александер
|2
|0.07
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0.03
|Marius Augdal
|1
|0.03
|Хьераннсен-Скёу Аск
|1
|0.03
|Johann Kosberg
|1
|0.03
|Fredrik Vinje
|1
|0.03
|Люндал Мартин
|1
|0.03
|Lasse Bransdal
|1
|0.03
|Dejan Corovic
|0
|0
|Joachim Olufsen
|0
|0
|Стопл Фрэнк
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|21 (3)
|0.7
|Нордли Симен Болькан
|10
|0.33
|Кастро Никлас
|7
|0.23
|Kristoffer Oedemarksbakken
|6
|0.2
|Сегберг Эрленд
|5
|0.17
|Бармен Кристоффер
|5 (3)
|0.17
|Torbjoern Kallevaag
|3
|0.1
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0.07
|Янсен Квинт
|2
|0.07
|Дубвик Исак
|2
|0.07
|Фельман Давид
|2
|0.07
|Агдестейн Торбьорн
|1
|0.03
|Браянац Муамер
|1
|0.03
|Simen Rafn
|0
|0
|Хатлехоль Йёрген
|0
|0
Карточки
Стйордалс Блинк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Morten Strand
|6
|0
|Vegard Fiske
|5
|0
|Люндал Мартин
|4
|0
|Joachim Olufsen
|4
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|4
|0
|Хёуге Рунар
|4
|0
|Robin Bjoernholm-Jatta
|4
|0
|Фооснес Александер
|3
|0
|Sondre Hopmark Stokke
|3
|0
|Хьераннсен-Скёу Аск
|3
|0
|Mats Lillebo
|1
|1
|Jakob Roemo Skille
|1
|1
|Ole Kristian Roedahl
|2
|0
|Lasse Bransdal
|2
|0
|Fredrik Vinje
|2
|0
|Emil Oedegaard
|1
|0
|Marius Augdal
|1
|0
|Lars Ramstad
|1
|0
|Haavard Kleven Lorentsen
|1
|0
|David Paulmin
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро Никлас
|4
|1
|Simen Rafn
|5
|0
|Лима Эриксон
|5
|0
|Фельман Давид
|4
|0
|Torbjoern Kallevaag
|3
|0
|Сегберг Эрленд
|3
|0
|Хеуген Сигурд
|3
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|3
|0
|Дубвик Исак
|3
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|0
|Гроннер Йонас
|2
|0
|Нордли Симен Болькан
|2
|0
|Kristoffer Oedemarksbakken
|1
|0
|Диа Мамаду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
28
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
3
18%
2
7%
1-15
2
12%
4
14%
16-30
4
24%
4
14%
31-45
2
12%
6
21%
46-60
1
6%
6
21%
61-75
5
29%
29%
6
21%
76-90
Пропущено
13
23
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
15%
4
17%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
15%
5
22%
31-45
3
23%
4
17%
46-60
1
8%
6
26%
61-75
5
38%
2
9%
76-90
Забито
15
40
6 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
2
13%
7
18%
1-15
2
13%
6
15%
16-30
2
13%
7
18%
31-45
2
13%
5
13%
46-60
3
20%
7
18%
61-75
4
27%
8
20%
76-90
Пропущено
36
19
20 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
7
19%
1
5%
1-15
3
8%
2
11%
16-30
10
28%
8
42%
31-45
5
14%
3
16%
46-60
3
8%
4
21%
61-75
8
22%
1
5%
76-90
Забито
32
68
15 В 1-м тайме 30
17 Во 2-м тайме 38
14 Забивали первыми 17
7 Не забивали 4
5
16%
9
13%
1-15
4
13%
10
15%
16-30
6
19%
11
16%
31-45
4
13%
11
16%
46-60
4
13%
13
19%
61-75
9
28%
14
21%
76-90
Пропущено
49
42
24 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 22
9
18%
5
12%
1-15
3
6%
4
10%
16-30
12
24%
13
31%
31-45
8
16%
7
17%
46-60
4
8%
10
24%
61-75
13
27%
3
7%
76-90
Результаты последних матчей
Стйордалс Блинк
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2
Стйордалс Блинк - Улленсакер-Киса 0:0 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 КФУМ - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 3:0 Санднес - Стйордалс Блинк 2:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Стрёммен 1:1 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Стйордалс Блинк - Брюне 2:1 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 5:1 Стйордалс Блинк - Рёуфосс 0:1 Нардо - Стйордалс Блинк 3:0 НТНУИ - Стйордалс Блинк 0:6 Старт - Стйордалс Блинк 4:1 Стйордалс Блинк - КФУМ 1:1
Олесунн
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Олесунн - Улленсакер-Киса 4:2 Фредрикстад - Олесунн 2:2 Олесунн - Старт 3:2 КФУМ - Олесунн 2:4
Олесунн - Санднес 2:2 Ранхейм - Олесунн 3:3 Олесунн - Согндаль 3:0 Олесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёммен 3:2 Ранхейм - Олесунн 1:1 Осане - Олесунн 1:6 Олесунн - Гроруд 6:2 Брюне - Олесунн 2:3 Олесунн - Рёуфосс 4:2 Стрёммен - Олесунн 0:0 Олесунн - Ранхейм 1:1 Браттвог - Олесунн 2:3 Трефф - Олесунн 0:4 Хам-Кам - Олесунн 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|1:1
|30
|20
|7
|3
|61 - 21
|67
|2.
|Олесунн
|0:0
|30
|16
|11
|3
|68 - 42
|59
|3.
|Дьерв
|0:0
|30
|15
|10
|5
|48 - 42
|55
|4.
|Фредрикстад
|0:0
|30
|14
|8
|8
|57 - 41
|50
|5.
|Согндаль
|0:0
|30
|11
|10
|9
|40 - 33
|43
|6.
|КФУМ
|0:0
|30
|11
|9
|10
|42 - 44
|42
|7.
|Осане
|0:0
|30
|11
|7
|12
|43 - 52
|40
|8.
|Санднес
|0:0
|30
|10
|9
|11
|41 - 47
|39
|9.
|Брюне
|0:0
|30
|11
|5
|14
|44 - 46
|38
|10.
|Старт
|0:0
|30
|10
|8
|12
|57 - 57
|38
|11.
|Ранхейм
|0:0
|30
|9
|8
|13
|55 - 59
|35
|12.
|Гроруд
|1:1
|30
|10
|5
|15
|45 - 58
|35
|13.
|Рёуфосс
|0:0
|30
|10
|5
|15
|50 - 53
|35
|14.
|Стйордалс Блинк
|0:0
|30
|7
|8
|15
|31 - 51
|29
|15.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|30
|6
|9
|15
|32 - 49
|27
|16.
|Стрёммен
|0:0
|30
|3
|13
|14
|30 - 49
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|1:1
|15
|12
|1
|2
|36 - 13
|37
|2.
|Олесунн
|0:0
|15
|10
|5
|0
|40 - 19
|35
|3.
|Дьерв
|0:0
|15
|9
|5
|1
|26 - 17
|32
|4.
|Фредрикстад
|0:0
|15
|8
|5
|2
|32 - 17
|29
|5.
|КФУМ
|0:0
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|6.
|Рёуфосс
|0:0
|15
|8
|1
|6
|32 - 25
|25
|7.
|Брюне
|0:0
|15
|7
|4
|4
|25 - 16
|25
|8.
|Санднес
|0:0
|15
|7
|3
|5
|25 - 24
|24
|9.
|Осане
|0:0
|15
|7
|3
|5
|25 - 27
|24
|10.
|Согндаль
|0:0
|15
|5
|8
|2
|22 - 16
|23
|11.
|Ранхейм
|0:0
|15
|6
|4
|5
|33 - 31
|22
|12.
|Стйордалс Блинк
|0:0
|15
|5
|6
|4
|17 - 13
|21
|13.
|Гроруд
|1:1
|15
|6
|2
|7
|24 - 27
|20
|14.
|Старт
|0:0
|15
|5
|4
|6
|28 - 30
|19
|15.
|Стрёммен
|0:0
|15
|3
|7
|5
|14 - 19
|16
|16.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|15
|3
|5
|7
|13 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|1:1
|15
|8
|6
|1
|25 - 8
|30
|2.
|Олесунн
|0:0
|15
|6
|6
|3
|28 - 23
|24
|3.
|Дьерв
|0:0
|15
|6
|5
|4
|22 - 25
|23
|4.
|Фредрикстад
|0:0
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|5.
|Согндаль
|0:0
|15
|6
|2
|7
|18 - 17
|20
|6.
|Старт
|0:0
|15
|5
|4
|6
|29 - 27
|19
|7.
|Осане
|0:0
|15
|4
|4
|7
|18 - 25
|16
|8.
|Санднес
|0:0
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|9.
|КФУМ
|0:0
|15
|3
|6
|6
|18 - 27
|15
|10.
|Гроруд
|1:1
|15
|4
|3
|8
|21 - 31
|15
|11.
|Брюне
|0:0
|15
|4
|1
|10
|19 - 30
|13
|12.
|Ранхейм
|0:0
|15
|3
|4
|8
|22 - 28
|13
|13.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|15
|3
|4
|8
|19 - 32
|13
|14.
|Рёуфосс
|0:0
|15
|2
|4
|9
|18 - 28
|10
|15.
|Стйордалс Блинк
|0:0
|15
|2
|2
|11
|14 - 38
|8
|16.
|Стрёммен
|0:0
|15
|0
|6
|9
|16 - 30
|6