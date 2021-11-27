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Норвегия: Первый дивизион 2021

2021
Стйордалс Блинк
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Олесунн
0' 9'
12
Саннберг
Расмус
3
Dejan
Corovic
29
Robin
Bjoernholm-Jatta
4
Люндал
Мартин
24
Фооснес
Александер
18
Haavard
Kleven
Lorentsen
14
Morten
Strand
21
Холланд-Тёссе
Кьетил
11
Joachim
Olufsen
27
Johann
Kosberg
19
Хёуге
Рунар
13
Лэнсинг
Майкл
16
Хатлехоль
Йёрген
38
Nikolai
Soeyset
Hopland
5
Фельман
Давид
18
Олафссон
Давид-Кристьян
6
Сегберг
Эрленд
7
Лима
Эриксон
19
Дубвик
Исак
9
Кастро
Никлас
11
Нордли
Симен
Болькан
22
Хеуген
Сигурд
Стйордалс Блинк
4-3-3
Олесунн
4-2-3-1

История личных встреч

Стйордалс Блинк
Олесунн

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Стйордалс Блинк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mats Lillebo 8 (3) 0.27
Хёуге Рунар 3 0.1
Sondre Hopmark Stokke 3 0.1
Morten Strand 3 0.1
Robin Bjoernholm-Jatta 2 0.07
Vegard Fiske 2 0.07
Фооснес Александер 2 0.07
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0.03
Marius Augdal 1 0.03
Хьераннсен-Скёу Аск 1 0.03
Johann Kosberg 1 0.03
Fredrik Vinje 1 0.03
Люндал Мартин 1 0.03
Lasse Bransdal 1 0.03
Dejan Corovic 0 0
Joachim Olufsen 0 0
Стопл Фрэнк 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 21 (3) 0.7
Нордли Симен Болькан 10 0.33
Кастро Никлас 7 0.23
Kristoffer Oedemarksbakken 6 0.2
Сегберг Эрленд 5 0.17
Бармен Кристоффер 5 (3) 0.17
Torbjoern Kallevaag 3 0.1
Олафссон Давид-Кристьян 2 0.07
Янсен Квинт 2 0.07
Дубвик Исак 2 0.07
Фельман Давид 2 0.07
Агдестейн Торбьорн 1 0.03
Браянац Муамер 1 0.03
Simen Rafn 0 0
Хатлехоль Йёрген 0 0

Карточки

Стйордалс Блинк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Morten Strand 6 0
Vegard Fiske 5 0
Люндал Мартин 4 0
Joachim Olufsen 4 0
Холланд-Тёссе Кьетил 4 0
Хёуге Рунар 4 0
Robin Bjoernholm-Jatta 4 0
Фооснес Александер 3 0
Sondre Hopmark Stokke 3 0
Хьераннсен-Скёу Аск 3 0
Mats Lillebo 1 1
Jakob Roemo Skille 1 1
Ole Kristian Roedahl 2 0
Lasse Bransdal 2 0
Fredrik Vinje 2 0
Emil Oedegaard 1 0
Marius Augdal 1 0
Lars Ramstad 1 0
Haavard Kleven Lorentsen 1 0
David Paulmin 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Никлас 4 1
Simen Rafn 5 0
Лима Эриксон 5 0
Фельман Давид 4 0
Torbjoern Kallevaag 3 0
Сегберг Эрленд 3 0
Хеуген Сигурд 3 0
Олафссон Давид-Кристьян 3 0
Дубвик Исак 3 0
Бармен Кристоффер 2 0
Гроннер Йонас 2 0
Нордли Симен Болькан 2 0
Kristoffer Oedemarksbakken 1 0
Диа Мамаду 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
28
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
3
18%
2
7%
1-15
2
12%
4
14%
16-30
4
24%
4
14%
31-45
2
12%
6
21%
46-60
1
6%
6
21%
61-75
5
29%
29%
6
21%
76-90

Пропущено

13
23
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
15%
4
17%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
15%
5
22%
31-45
3
23%
4
17%
46-60
1
8%
6
26%
61-75
5
38%
2
9%
76-90

Забито

15
40
6 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
2
13%
7
18%
1-15
2
13%
6
15%
16-30
2
13%
7
18%
31-45
2
13%
5
13%
46-60
3
20%
7
18%
61-75
4
27%
8
20%
76-90

Пропущено

36
19
20 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
7
19%
1
5%
1-15
3
8%
2
11%
16-30
10
28%
8
42%
31-45
5
14%
3
16%
46-60
3
8%
4
21%
61-75
8
22%
1
5%
76-90

Забито

32
68
15 В 1-м тайме 30
17 Во 2-м тайме 38
14 Забивали первыми 17
7 Не забивали 4
5
16%
9
13%
1-15
4
13%
10
15%
16-30
6
19%
11
16%
31-45
4
13%
11
16%
46-60
4
13%
13
19%
61-75
9
28%
14
21%
76-90

Пропущено

49
42
24 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 22
9
18%
5
12%
1-15
3
6%
4
10%
16-30
12
24%
13
31%
31-45
8
16%
7
17%
46-60
4
8%
10
24%
61-75
13
27%
3
7%
76-90

Результаты последних матчей

Стйордалс Блинк
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2
Стйордалс Блинк - Улленсакер-Киса 0:0 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 КФУМ - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 3:0 Санднес - Стйордалс Блинк 2:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Стрёммен 1:1 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Стйордалс Блинк - Брюне 2:1 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 5:1 Стйордалс Блинк - Рёуфосс 0:1 Нардо - Стйордалс Блинк 3:0 НТНУИ - Стйордалс Блинк 0:6 Старт - Стйордалс Блинк 4:1 Стйордалс Блинк - КФУМ 1:1
Олесунн
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Олесунн - Улленсакер-Киса 4:2 Фредрикстад - Олесунн 2:2 Олесунн - Старт 3:2 КФУМ - Олесунн 2:4
Олесунн - Санднес 2:2 Ранхейм - Олесунн 3:3 Олесунн - Согндаль 3:0 Олесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёммен 3:2 Ранхейм - Олесунн 1:1 Осане - Олесунн 1:6 Олесунн - Гроруд 6:2 Брюне - Олесунн 2:3 Олесунн - Рёуфосс 4:2 Стрёммен - Олесунн 0:0 Олесунн - Ранхейм 1:1 Браттвог - Олесунн 2:3 Трефф - Олесунн 0:4 Хам-Кам - Олесунн 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 1:1 30 20 7 3 61 - 21 67
2. Олесунн 0:0 30 16 11 3 68 - 42 59
3. Дьерв 0:0 30 15 10 5 48 - 42 55
4. Фредрикстад 0:0 30 14 8 8 57 - 41 50
5. Согндаль 0:0 30 11 10 9 40 - 33 43
6. КФУМ 0:0 30 11 9 10 42 - 44 42
7. Осане 0:0 30 11 7 12 43 - 52 40
8. Санднес 0:0 30 10 9 11 41 - 47 39
9. Брюне 0:0 30 11 5 14 44 - 46 38
10. Старт 0:0 30 10 8 12 57 - 57 38
11. Ранхейм 0:0 30 9 8 13 55 - 59 35
12. Гроруд 1:1 30 10 5 15 45 - 58 35
13. Рёуфосс 0:0 30 10 5 15 50 - 53 35
14. Стйордалс Блинк 0:0 30 7 8 15 31 - 51 29
15. Улленсакер-Киса 0:0 30 6 9 15 32 - 49 27
16. Стрёммен 0:0 30 3 13 14 30 - 49 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 1:1 15 12 1 2 36 - 13 37
2. Олесунн 0:0 15 10 5 0 40 - 19 35
3. Дьерв 0:0 15 9 5 1 26 - 17 32
4. Фредрикстад 0:0 15 8 5 2 32 - 17 29
5. КФУМ 0:0 15 8 3 4 24 - 17 27
6. Рёуфосс 0:0 15 8 1 6 32 - 25 25
7. Брюне 0:0 15 7 4 4 25 - 16 25
8. Санднес 0:0 15 7 3 5 25 - 24 24
9. Осане 0:0 15 7 3 5 25 - 27 24
10. Согндаль 0:0 15 5 8 2 22 - 16 23
11. Ранхейм 0:0 15 6 4 5 33 - 31 22
12. Стйордалс Блинк 0:0 15 5 6 4 17 - 13 21
13. Гроруд 1:1 15 6 2 7 24 - 27 20
14. Старт 0:0 15 5 4 6 28 - 30 19
15. Стрёммен 0:0 15 3 7 5 14 - 19 16
16. Улленсакер-Киса 0:0 15 3 5 7 13 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 1:1 15 8 6 1 25 - 8 30
2. Олесунн 0:0 15 6 6 3 28 - 23 24
3. Дьерв 0:0 15 6 5 4 22 - 25 23
4. Фредрикстад 0:0 15 6 3 6 25 - 24 21
5. Согндаль 0:0 15 6 2 7 18 - 17 20
6. Старт 0:0 15 5 4 6 29 - 27 19
7. Осане 0:0 15 4 4 7 18 - 25 16
8. Санднес 0:0 15 3 6 6 16 - 23 15
9. КФУМ 0:0 15 3 6 6 18 - 27 15
10. Гроруд 1:1 15 4 3 8 21 - 31 15
11. Брюне 0:0 15 4 1 10 19 - 30 13
12. Ранхейм 0:0 15 3 4 8 22 - 28 13
13. Улленсакер-Киса 0:0 15 3 4 8 19 - 32 13
14. Рёуфосс 0:0 15 2 4 9 18 - 28 10
15. Стйордалс Блинк 0:0 15 2 2 11 14 - 38 8
16. Стрёммен 0:0 15 0 6 9 16 - 30 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стйордалс Блинк
Ничья
Олесунн
3.81
4.10
1.91
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стйордалс Блинк 0:0 Олесунн онлайн


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