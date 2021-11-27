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Норвегия: Первый дивизион 2021

2021
Стйордалс Блинк
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 495
Олесунн
0'
1:0
36' Гол
Холланд-Тёссе Кьетил
89' Желтая карточка
Холланд-Тёссе Кьетил
89' Желтая карточка
Torbjoern Kallevaag
90' Желтая карточка
Саннберг Расмус
90'+7
12
Саннберг
Расмус
3
Dejan
Corovic
29
Robin
Bjoernholm-Jatta
4
Люндал
Мартин
24
Фооснес
Александер
18
Haavard
Kleven
Lorentsen
14
Morten
Strand
21
Холланд-Тёссе
Кьетил
11
Joachim
Olufsen
27
Johann
Kosberg
19
Хёуге
Рунар
13
Лэнсинг
Майкл
16
Хатлехоль
Йёрген
38
Nikolai
Soeyset
Hopland
5
Фельман
Давид
18
Олафссон
Давид-Кристьян
6
Сегберг
Эрленд
7
Лима
Эриксон
19
Дубвик
Исак
9
Кастро
Никлас
11
Нордли
Симен
Болькан
22
Хеуген
Сигурд
Стйордалс Блинк
4-3-3
Олесунн
4-2-3-1

История личных встреч

Стйордалс Блинк
Олесунн

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Стйордалс Блинк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mats Lillebo 8 (3) 0.27
Хёуге Рунар 3 0.1
Sondre Hopmark Stokke 3 0.1
Morten Strand 3 0.1
Холланд-Тёссе Кьетил 2 0.07
Robin Bjoernholm-Jatta 2 0.07
Vegard Fiske 2 0.07
Фооснес Александер 2 0.07
Johann Kosberg 1 0.03
Marius Augdal 1 0.03
Хьераннсен-Скёу Аск 1 0.03
Fredrik Vinje 1 0.03
Люндал Мартин 1 0.03
Lasse Bransdal 1 0.03
Dejan Corovic 0 0
Joachim Olufsen 0 0
Стопл Фрэнк 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 21 (3) 0.7
Нордли Симен Болькан 10 0.33
Кастро Никлас 7 0.23
Kristoffer Oedemarksbakken 6 0.2
Сегберг Эрленд 5 0.17
Бармен Кристоффер 5 (3) 0.17
Torbjoern Kallevaag 3 0.1
Олафссон Давид-Кристьян 2 0.07
Янсен Квинт 2 0.07
Дубвик Исак 2 0.07
Фельман Давид 2 0.07
Агдестейн Торбьорн 1 0.03
Браянац Муамер 1 0.03
Simen Rafn 0 0
Хатлехоль Йёрген 0 0

Карточки

Стйордалс Блинк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Morten Strand 6 0
Vegard Fiske 5 0
Холланд-Тёссе Кьетил 5 0
Люндал Мартин 4 0
Joachim Olufsen 4 0
Хёуге Рунар 4 0
Robin Bjoernholm-Jatta 4 0
Фооснес Александер 3 0
Sondre Hopmark Stokke 3 0
Хьераннсен-Скёу Аск 3 0
Mats Lillebo 1 1
Jakob Roemo Skille 1 1
Ole Kristian Roedahl 2 0
Lasse Bransdal 2 0
Fredrik Vinje 2 0
Саннберг Расмус 1 0
Emil Oedegaard 1 0
Marius Augdal 1 0
Lars Ramstad 1 0
Haavard Kleven Lorentsen 1 0
David Paulmin 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Никлас 4 1
Simen Rafn 5 0
Лима Эриксон 5 0
Фельман Давид 4 0
Torbjoern Kallevaag 4 0
Сегберг Эрленд 3 0
Хеуген Сигурд 3 0
Олафссон Давид-Кристьян 3 0
Дубвик Исак 3 0
Бармен Кристоффер 2 0
Гроннер Йонас 2 0
Нордли Симен Болькан 2 0
Kristoffer Oedemarksbakken 1 0
Диа Мамаду 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
28
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
3
17%
2
7%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
5
28%
4
14%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
1
6%
6
21%
61-75
5
28%
6
21%
76-90

Пропущено

13
24
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
2
15%
4
17%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
15%
6
25%
31-45
3
23%
4
17%
46-60
1
8%
6
25%
61-75
5
38%
2
8%
76-90

Забито

15
40
6 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
2
13%
7
18%
1-15
2
13%
6
15%
16-30
2
13%
7
18%
31-45
2
13%
5
13%
46-60
3
20%
7
18%
61-75
4
27%
8
20%
76-90

Пропущено

36
19
20 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
7
19%
1
5%
1-15
3
8%
2
11%
16-30
10
28%
8
42%
31-45
5
14%
3
16%
46-60
3
8%
4
21%
61-75
8
22%
1
5%
76-90

Забито

33
68
16 В 1-м тайме 30
17 Во 2-м тайме 38
15 Забивали первыми 17
7 Не забивали 5
5
15%
9
13%
1-15
4
12%
10
15%
16-30
7
21%
11
16%
31-45
4
12%
11
16%
46-60
4
12%
13
19%
61-75
9
27%
14
21%
76-90

Пропущено

49
43
24 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 23
9
18%
5
12%
1-15
3
6%
4
9%
16-30
12
24%
14
33%
31-45
8
16%
7
16%
46-60
4
8%
10
23%
61-75
13
27%
3
7%
76-90

Результаты последних матчей

Стйордалс Блинк
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2
Стйордалс Блинк - Улленсакер-Киса 0:0 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 КФУМ - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 3:0 Санднес - Стйордалс Блинк 2:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Стрёммен 1:1 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Стйордалс Блинк - Брюне 2:1 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 5:1 Стйордалс Блинк - Рёуфосс 0:1 Нардо - Стйордалс Блинк 3:0 НТНУИ - Стйордалс Блинк 0:6 Старт - Стйордалс Блинк 4:1 Стйордалс Блинк - КФУМ 1:1
Олесунн
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Олесунн - Улленсакер-Киса 4:2 Фредрикстад - Олесунн 2:2 Олесунн - Старт 3:2 КФУМ - Олесунн 2:4
Олесунн - Санднес 2:2 Ранхейм - Олесунн 3:3 Олесунн - Согндаль 3:0 Олесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёммен 3:2 Ранхейм - Олесунн 1:1 Осане - Олесунн 1:6 Олесунн - Гроруд 6:2 Брюне - Олесунн 2:3 Олесунн - Рёуфосс 4:2 Стрёммен - Олесунн 0:0 Олесунн - Ранхейм 1:1 Браттвог - Олесунн 2:3 Трефф - Олесунн 0:4 Хам-Кам - Олесунн 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 30 21 6 3 62 - 21 69
2. Олесунн 30 16 10 4 68 - 43 58
3. Дьерв 30 15 9 6 49 - 46 54
4. Фредрикстад 30 15 7 8 60 - 42 52
5. КФУМ 30 12 8 10 46 - 45 44
6. Согндаль 30 11 9 10 41 - 35 42
7. Осане 30 11 7 12 44 - 53 40
8. Санднес 30 10 9 11 43 - 49 39
9. Старт 30 10 8 12 59 - 59 38
10. Брюне 30 11 4 15 44 - 48 37
11. Рёуфосс 30 10 5 15 51 - 54 35
12. Ранхейм 30 9 7 14 56 - 62 34
13. Гроруд 30 10 4 16 45 - 59 34
14. Стйордалс Блинк 30 8 7 15 32 - 51 31
15. Улленсакер-Киса 30 7 8 15 34 - 50 29
16. Стрёммен 30 4 12 14 32 - 49 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 15 12 1 2 36 - 13 37
2. Олесунн 15 10 5 0 40 - 19 35
3. Дьерв 15 9 5 1 26 - 17 32
4. Фредрикстад 15 9 4 2 35 - 18 31
5. КФУМ 15 9 2 4 28 - 18 29
6. Рёуфосс 15 8 1 6 33 - 26 25
7. Санднес 15 7 3 5 25 - 24 24
8. Осане 15 7 3 5 25 - 27 24
9. Брюне 15 7 3 5 25 - 18 24
10. Стйордалс Блинк 15 6 5 4 18 - 13 23
11. Согндаль 15 5 8 2 22 - 16 23
12. Ранхейм 15 6 4 5 33 - 31 22
13. Старт 15 5 4 6 30 - 32 19
14. Гроруд 15 6 1 8 24 - 28 19
15. Стрёммен 15 3 7 5 14 - 19 16
16. Улленсакер-Киса 15 4 4 7 15 - 18 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 15 9 5 1 26 - 8 32
2. Олесунн 15 6 5 4 28 - 24 23
3. Дьерв 15 6 4 5 23 - 29 22
4. Фредрикстад 15 6 3 6 25 - 24 21
5. Согндаль 15 6 1 8 19 - 19 19
6. Старт 15 5 4 6 29 - 27 19
7. Осане 15 4 4 7 19 - 26 16
8. Санднес 15 3 6 6 18 - 25 15
9. КФУМ 15 3 6 6 18 - 27 15
10. Гроруд 15 4 3 8 21 - 31 15
11. Брюне 15 4 1 10 19 - 30 13
12. Улленсакер-Киса 15 3 4 8 19 - 32 13
13. Ранхейм 15 3 3 9 23 - 31 12
14. Рёуфосс 15 2 4 9 18 - 28 10
15. Стйордалс Блинк 15 2 2 11 14 - 38 8
16. Стрёммен 15 1 5 9 18 - 30 8
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Холланд-Тёссе Кьетил бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Стйордалс Блинк 1:0 Олесунн онлайн


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