Норвегия: Первый дивизион 2021
1:0
Конец матча
Стадион: M.U.S Stadion Sandskogan Зрители: 495
1:0
36' ГолХолланд-Тёссе Кьетил
89' Желтая карточкаХолланд-Тёссе Кьетил
89' Желтая карточкаTorbjoern Kallevaag
90' Желтая карточкаСаннберг Расмус
19
Хёуге
Рунар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Хёуге РунарНападающий
- Запасные игроки
-
15 Vegard FiskeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Tom Dent
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дубвик ИсакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Мвимба ЭнокВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Simen RafnЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Диа МамадуНападающий
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Ход матча
36'
90'
История личных встреч
Стйордалс Блинк
Олесунн
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стйордалс Блинк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mats Lillebo
|8 (3)
|0.27
|Хёуге Рунар
|3
|0.1
|Sondre Hopmark Stokke
|3
|0.1
|Morten Strand
|3
|0.1
|Холланд-Тёссе Кьетил
|2
|0.07
|Robin Bjoernholm-Jatta
|2
|0.07
|Vegard Fiske
|2
|0.07
|Фооснес Александер
|2
|0.07
|Johann Kosberg
|1
|0.03
|Marius Augdal
|1
|0.03
|Хьераннсен-Скёу Аск
|1
|0.03
|Fredrik Vinje
|1
|0.03
|Люндал Мартин
|1
|0.03
|Lasse Bransdal
|1
|0.03
|Dejan Corovic
|0
|0
|Joachim Olufsen
|0
|0
|Стопл Фрэнк
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|21 (3)
|0.7
|Нордли Симен Болькан
|10
|0.33
|Кастро Никлас
|7
|0.23
|Kristoffer Oedemarksbakken
|6
|0.2
|Сегберг Эрленд
|5
|0.17
|Бармен Кристоффер
|5 (3)
|0.17
|Torbjoern Kallevaag
|3
|0.1
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0.07
|Янсен Квинт
|2
|0.07
|Дубвик Исак
|2
|0.07
|Фельман Давид
|2
|0.07
|Агдестейн Торбьорн
|1
|0.03
|Браянац Муамер
|1
|0.03
|Simen Rafn
|0
|0
|Хатлехоль Йёрген
|0
|0
Карточки
Стйордалс Блинк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Morten Strand
|6
|0
|Vegard Fiske
|5
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|5
|0
|Люндал Мартин
|4
|0
|Joachim Olufsen
|4
|0
|Хёуге Рунар
|4
|0
|Robin Bjoernholm-Jatta
|4
|0
|Фооснес Александер
|3
|0
|Sondre Hopmark Stokke
|3
|0
|Хьераннсен-Скёу Аск
|3
|0
|Mats Lillebo
|1
|1
|Jakob Roemo Skille
|1
|1
|Ole Kristian Roedahl
|2
|0
|Lasse Bransdal
|2
|0
|Fredrik Vinje
|2
|0
|Саннберг Расмус
|1
|0
|Emil Oedegaard
|1
|0
|Marius Augdal
|1
|0
|Lars Ramstad
|1
|0
|Haavard Kleven Lorentsen
|1
|0
|David Paulmin
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро Никлас
|4
|1
|Simen Rafn
|5
|0
|Лима Эриксон
|5
|0
|Фельман Давид
|4
|0
|Torbjoern Kallevaag
|4
|0
|Сегберг Эрленд
|3
|0
|Хеуген Сигурд
|3
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|3
|0
|Дубвик Исак
|3
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|0
|Гроннер Йонас
|2
|0
|Нордли Симен Болькан
|2
|0
|Kristoffer Oedemarksbakken
|1
|0
|Диа Мамаду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
28
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
3
17%
2
7%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
5
28%
4
14%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
1
6%
6
21%
61-75
5
28%
6
21%
76-90
Пропущено
13
24
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
2
15%
4
17%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
15%
6
25%
31-45
3
23%
4
17%
46-60
1
8%
6
25%
61-75
5
38%
2
8%
76-90
Забито
15
40
6 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
2
13%
7
18%
1-15
2
13%
6
15%
16-30
2
13%
7
18%
31-45
2
13%
5
13%
46-60
3
20%
7
18%
61-75
4
27%
8
20%
76-90
Пропущено
36
19
20 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
7
19%
1
5%
1-15
3
8%
2
11%
16-30
10
28%
8
42%
31-45
5
14%
3
16%
46-60
3
8%
4
21%
61-75
8
22%
1
5%
76-90
Забито
33
68
16 В 1-м тайме 30
17 Во 2-м тайме 38
15 Забивали первыми 17
7 Не забивали 5
5
15%
9
13%
1-15
4
12%
10
15%
16-30
7
21%
11
16%
31-45
4
12%
11
16%
46-60
4
12%
13
19%
61-75
9
27%
14
21%
76-90
Пропущено
49
43
24 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 23
9
18%
5
12%
1-15
3
6%
4
9%
16-30
12
24%
14
33%
31-45
8
16%
7
16%
46-60
4
8%
10
23%
61-75
13
27%
3
7%
76-90
Результаты последних матчей
Стйордалс Блинк
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2
Стйордалс Блинк - Улленсакер-Киса 0:0 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 КФУМ - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 3:0 Санднес - Стйордалс Блинк 2:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Стрёммен 1:1 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Стйордалс Блинк - Брюне 2:1 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 5:1 Стйордалс Блинк - Рёуфосс 0:1 Нардо - Стйордалс Блинк 3:0 НТНУИ - Стйордалс Блинк 0:6 Старт - Стйордалс Блинк 4:1 Стйордалс Блинк - КФУМ 1:1
Олесунн
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Олесунн - Улленсакер-Киса 4:2 Фредрикстад - Олесунн 2:2 Олесунн - Старт 3:2 КФУМ - Олесунн 2:4
Олесунн - Санднес 2:2 Ранхейм - Олесунн 3:3 Олесунн - Согндаль 3:0 Олесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёммен 3:2 Ранхейм - Олесунн 1:1 Осане - Олесунн 1:6 Олесунн - Гроруд 6:2 Брюне - Олесунн 2:3 Олесунн - Рёуфосс 4:2 Стрёммен - Олесунн 0:0 Олесунн - Ранхейм 1:1 Браттвог - Олесунн 2:3 Трефф - Олесунн 0:4 Хам-Кам - Олесунн 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|30
|21
|6
|3
|62 - 21
|69
|2.
|Олесунн
|30
|16
|10
|4
|68 - 43
|58
|3.
|Дьерв
|30
|15
|9
|6
|49 - 46
|54
|4.
|Фредрикстад
|30
|15
|7
|8
|60 - 42
|52
|5.
|КФУМ
|30
|12
|8
|10
|46 - 45
|44
|6.
|Согндаль
|30
|11
|9
|10
|41 - 35
|42
|7.
|Осане
|30
|11
|7
|12
|44 - 53
|40
|8.
|Санднес
|30
|10
|9
|11
|43 - 49
|39
|9.
|Старт
|30
|10
|8
|12
|59 - 59
|38
|10.
|Брюне
|30
|11
|4
|15
|44 - 48
|37
|11.
|Рёуфосс
|30
|10
|5
|15
|51 - 54
|35
|12.
|Ранхейм
|30
|9
|7
|14
|56 - 62
|34
|13.
|Гроруд
|30
|10
|4
|16
|45 - 59
|34
|14.
|Стйордалс Блинк
|30
|8
|7
|15
|32 - 51
|31
|15.
|Улленсакер-Киса
|30
|7
|8
|15
|34 - 50
|29
|16.
|Стрёммен
|30
|4
|12
|14
|32 - 49
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|15
|12
|1
|2
|36 - 13
|37
|2.
|Олесунн
|15
|10
|5
|0
|40 - 19
|35
|3.
|Дьерв
|15
|9
|5
|1
|26 - 17
|32
|4.
|Фредрикстад
|15
|9
|4
|2
|35 - 18
|31
|5.
|КФУМ
|15
|9
|2
|4
|28 - 18
|29
|6.
|Рёуфосс
|15
|8
|1
|6
|33 - 26
|25
|7.
|Санднес
|15
|7
|3
|5
|25 - 24
|24
|8.
|Осане
|15
|7
|3
|5
|25 - 27
|24
|9.
|Брюне
|15
|7
|3
|5
|25 - 18
|24
|10.
|Стйордалс Блинк
|15
|6
|5
|4
|18 - 13
|23
|11.
|Согндаль
|15
|5
|8
|2
|22 - 16
|23
|12.
|Ранхейм
|15
|6
|4
|5
|33 - 31
|22
|13.
|Старт
|15
|5
|4
|6
|30 - 32
|19
|14.
|Гроруд
|15
|6
|1
|8
|24 - 28
|19
|15.
|Стрёммен
|15
|3
|7
|5
|14 - 19
|16
|16.
|Улленсакер-Киса
|15
|4
|4
|7
|15 - 18
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|15
|9
|5
|1
|26 - 8
|32
|2.
|Олесунн
|15
|6
|5
|4
|28 - 24
|23
|3.
|Дьерв
|15
|6
|4
|5
|23 - 29
|22
|4.
|Фредрикстад
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|5.
|Согндаль
|15
|6
|1
|8
|19 - 19
|19
|6.
|Старт
|15
|5
|4
|6
|29 - 27
|19
|7.
|Осане
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|8.
|Санднес
|15
|3
|6
|6
|18 - 25
|15
|9.
|КФУМ
|15
|3
|6
|6
|18 - 27
|15
|10.
|Гроруд
|15
|4
|3
|8
|21 - 31
|15
|11.
|Брюне
|15
|4
|1
|10
|19 - 30
|13
|12.
|Улленсакер-Киса
|15
|3
|4
|8
|19 - 32
|13
|13.
|Ранхейм
|15
|3
|3
|9
|23 - 31
|12
|14.
|Рёуфосс
|15
|2
|4
|9
|18 - 28
|10
|15.
|Стйордалс Блинк
|15
|2
|2
|11
|14 - 38
|8
|16.
|Стрёммен
|15
|1
|5
|9
|18 - 30
|8