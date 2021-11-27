Норвегия: Первый дивизион 2021
12
Вишне
Амунн
14
Марес
Люк
11
Шульц
Эрик
- Основной состав
-
12 Вишне АмуннВратарь
- Защитник
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Уйкани АлтинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Sander Svela
-
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Сэтре СталеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
История личных встреч
Старт
Санднес
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
15 матчей
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марковик Эман
|15 (4)
|0.5
|Шульц Эрик
|9
|0.3
|Рамсланн Мартин
|7
|0.23
|Шеквист Сандер Хансен
|5
|0.17
|Matias Belli Moldskred
|3
|0.1
|Peter Reinhardsen
|3
|0.1
|Тённесен Кристоффер
|2
|0.07
|Твейта Йон-Хельге
|2
|0.07
|Робстад Хенрик
|2
|0.07
|Берган Вегар
|2
|0.07
|Sebastian Buch
|2
|0.07
|Угланн Микаэль
|1
|0.03
|Cameron Ian Cresswell
|1
|0.03
|Preben Hille
|1
|0.03
|Эль-Макрини Мохамед
|0
|0
|Хьераннсен-Скёу Аск
|0
|0
|Kristoffer Valsvik
|0
|0
|Марес Люк
|0
|0
|Акинйеми Аделеке
|0
|0
|Basilio Nchama
|0
|0
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хустад Эрленд
|12 (1)
|0.4
|Jostein Ekeland
|8
|0.27
|Брингакер Матиас
|5
|0.17
|Michael Baidoo
|4
|0.13
|Ingvald Halgunset
|3
|0.1
|Таддесе Хоренус
|3
|0.1
|Espen Hammer Berger
|2 (1)
|0.07
|Сэтре Стале
|1
|0.03
|Christian Landu Landu
|1
|0.03
|Эффьом Максвелл
|1
|0.03
|Jonas Brune Aune
|1
|0.03
|Йонссон Видар
|0
|0
|Хаджич Аднан
|0
|0
|Эвераас Йёрген
|0
|0
|Chris Sleveland
|0
|0
|Торбьерн Эггем
|0
|0
|Johannes Andres Nunez Godoy
|0
|0
Карточки
Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робстад Хенрик
|7
|0
|Шульц Эрик
|5
|0
|Эль-Макрини Мохамед
|3
|0
|Рамсланн Мартин
|3
|0
|Kristoffer Valsvik
|3
|0
|Cameron Ian Cresswell
|3
|0
|Твейта Йон-Хельге
|2
|0
|Берган Вегар
|2
|0
|Тённесен Кристоффер
|2
|0
|Марес Люк
|2
|0
|Марковик Эман
|2
|0
|Вишне Амунн
|2
|0
|Акинйеми Аделеке
|2
|0
|Matias Belli Moldskred
|2
|0
|Emil Groenn Pedersen
|2
|0
|Доймеланд Йонас
|1
|0
|Угланн Микаэль
|1
|0
|Уйкани Алтин
|1
|0
|Basilio Nchama
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Sebastian Buch
|1
|0
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|0
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Landu Landu
|7
|0
|Йонссон Видар
|4
|0
|Espen Hammer Berger
|4
|0
|Брингакер Матиас
|4
|0
|Michael Baidoo
|4
|0
|Fredrik Mani Paalerud
|2
|1
|Эвераас Йёрген
|3
|0
|Сэтре Стале
|3
|0
|Хустад Эрленд
|3
|0
|Chris Sleveland
|3
|0
|Хаджич Аднан
|3
|0
|Sander Ringberg
|2
|0
|Торбьерн Эггем
|2
|0
|Таддесе Хоренус
|2
|0
|Jostein Ekeland
|2
|0
|Фальк Аслак
|1
|0
|Markus Vassoey Nilsen
|1
|0
|Эффьом Максвелл
|1
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|1
|0
|Jonas Brune Aune
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
16
16 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 7
15 Не забивали 19
7
23%
3
19%
1-15
2
7%
5
31%
16-30
7
23%
2
13%
31-45
7
23%
4
25%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
3
10%
2
13%
76-90
Пропущено
28
23
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
11%
3
13%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
7
25%
5
22%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
6
21%
4
17%
76-90
Забито
27
27
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
15 Не забивали 16
3
11%
4
15%
1-15
4
15%
3
11%
16-30
3
11%
6
22%
31-45
2
7%
2
7%
46-60
10
37%
6
22%
61-75
5
19%
6
22%
76-90
Пропущено
29
22
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
4
14%
2
9%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
21%
6
27%
31-45
4
14%
2
9%
46-60
6
21%
4
18%
61-75
7
24%
8
36%
76-90
Забито
57
43
26 В 1-м тайме 23
31 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 17
1 Не забивали 6
10
18%
7
16%
1-15
6
11%
8
19%
16-30
10
18%
8
19%
31-45
9
16%
6
14%
46-60
14
25%
6
14%
61-75
8
14%
8
19%
76-90
Пропущено
57
45
23 В 1-м тайме 18
34 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 25
7
12%
5
11%
1-15
4
7%
3
7%
16-30
12
21%
10
22%
31-45
11
19%
7
16%
46-60
10
18%
8
18%
61-75
13
23%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Старт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Согндаль - Старт 1:1 Старт - Ранхейм 3:1 Олесунн - Старт 3:2 Старт - Стрёммен 3:2
Дьерв - Старт 3:2 Старт - Гроруд 3:0 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 Старт - Осане 1:1 Рёуфосс - Старт 1:3 Старт - Фредрикстад 2:6 Старт - Мьёндален 4:2 Брюне - Старт 4:2 Улленсакер-Киса - Старт 1:3 Старт - КФУМ 2:3 Хам-Кам - Старт 3:2 Старт - Согндаль 1:1 Фредрикстад - Старт 2:2 Видар - Старт 0:2 Экспресс - Старт 0:8 Старт - Стйордалс Блинк 4:1
Санднес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санднес - КФУМ 1:1 Улленсакер-Киса - Санднес 1:2 Санднес - Фредрикстад 2:1 Санднес - Согндаль 0:2
Олесунн - Санднес 2:2 Санднес - Осане 3:2 Стрёммен - Санднес 2:2 Санднес - Брюне 2:0 Хам-Кам - Санднес 3:1 Санднес - Стйордалс Блинк 2:1 Мосс - Санднес 1:7 Дьерв - Санднес 1:0 Санднес - Ранхейм 5:4 Рёуфосс - Санднес 1:0 Санднес - Гроруд 2:3 КФУМ - Санднес 1:1 Санднес - Стрёммен 3:2 Окра - Санднес 2:3 Бродд - Санднес 0:3 Брюне - Санднес 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|1:1
|30
|20
|7
|3
|61 - 21
|67
|2.
|Олесунн
|0:0
|30
|16
|11
|3
|68 - 42
|59
|3.
|Дьерв
|0:0
|30
|15
|10
|5
|48 - 42
|55
|4.
|Фредрикстад
|0:0
|30
|14
|8
|8
|57 - 41
|50
|5.
|Согндаль
|0:0
|30
|11
|10
|9
|40 - 33
|43
|6.
|КФУМ
|0:0
|30
|11
|9
|10
|42 - 44
|42
|7.
|Осане
|0:0
|30
|11
|7
|12
|43 - 52
|40
|8.
|Санднес
|0:0
|30
|10
|9
|11
|41 - 47
|39
|9.
|Брюне
|0:0
|30
|11
|5
|14
|44 - 46
|38
|10.
|Старт
|0:0
|30
|10
|8
|12
|57 - 57
|38
|11.
|Ранхейм
|0:0
|30
|9
|8
|13
|55 - 59
|35
|12.
|Гроруд
|1:1
|30
|10
|5
|15
|45 - 58
|35
|13.
|Рёуфосс
|0:0
|30
|10
|5
|15
|50 - 53
|35
|14.
|Стйордалс Блинк
|0:0
|30
|7
|8
|15
|31 - 51
|29
|15.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|30
|6
|9
|15
|32 - 49
|27
|16.
|Стрёммен
|0:0
|30
|3
|13
|14
|30 - 49
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|1:1
|15
|12
|1
|2
|36 - 13
|37
|2.
|Олесунн
|0:0
|15
|10
|5
|0
|40 - 19
|35
|3.
|Дьерв
|0:0
|15
|9
|5
|1
|26 - 17
|32
|4.
|Фредрикстад
|0:0
|15
|8
|5
|2
|32 - 17
|29
|5.
|КФУМ
|0:0
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|6.
|Рёуфосс
|0:0
|15
|8
|1
|6
|32 - 25
|25
|7.
|Брюне
|0:0
|15
|7
|4
|4
|25 - 16
|25
|8.
|Санднес
|0:0
|15
|7
|3
|5
|25 - 24
|24
|9.
|Осане
|0:0
|15
|7
|3
|5
|25 - 27
|24
|10.
|Согндаль
|0:0
|15
|5
|8
|2
|22 - 16
|23
|11.
|Ранхейм
|0:0
|15
|6
|4
|5
|33 - 31
|22
|12.
|Стйордалс Блинк
|0:0
|15
|5
|6
|4
|17 - 13
|21
|13.
|Гроруд
|1:1
|15
|6
|2
|7
|24 - 27
|20
|14.
|Старт
|0:0
|15
|5
|4
|6
|28 - 30
|19
|15.
|Стрёммен
|0:0
|15
|3
|7
|5
|14 - 19
|16
|16.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|15
|3
|5
|7
|13 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|1:1
|15
|8
|6
|1
|25 - 8
|30
|2.
|Олесунн
|0:0
|15
|6
|6
|3
|28 - 23
|24
|3.
|Дьерв
|0:0
|15
|6
|5
|4
|22 - 25
|23
|4.
|Фредрикстад
|0:0
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|5.
|Согндаль
|0:0
|15
|6
|2
|7
|18 - 17
|20
|6.
|Старт
|0:0
|15
|5
|4
|6
|29 - 27
|19
|7.
|Осане
|0:0
|15
|4
|4
|7
|18 - 25
|16
|8.
|Санднес
|0:0
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|9.
|КФУМ
|0:0
|15
|3
|6
|6
|18 - 27
|15
|10.
|Гроруд
|1:1
|15
|4
|3
|8
|21 - 31
|15
|11.
|Брюне
|0:0
|15
|4
|1
|10
|19 - 30
|13
|12.
|Ранхейм
|0:0
|15
|3
|4
|8
|22 - 28
|13
|13.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|15
|3
|4
|8
|19 - 32
|13
|14.
|Рёуфосс
|0:0
|15
|2
|4
|9
|18 - 28
|10
|15.
|Стйордалс Блинк
|0:0
|15
|2
|2
|11
|14 - 38
|8
|16.
|Стрёммен
|0:0
|15
|0
|6
|9
|16 - 30
|6