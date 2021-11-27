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Норвегия: Первый дивизион 2021

2021
Старт
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Санднес
0' 9'
12
Вишне
Амунн
5
Peter
Reinhardsen
14
Марес
Люк
15
Робстад
Хенрик
22
Тённесен
Кристоффер
21
Шеквист
Сандер
Хансен
11
Шульц
Эрик
24
Дервискадич
Эмир
20
Cameron
Ian
Cresswell
9
Рамсланн
Мартин
10
Марковик
Эман
1
Фальк
Аслак
23
Эвераас
Йёрген
2
Espen
Hammer
Berger
15
Сэтре
Стале
14
Торбьерн
Эггем
22
Таддесе
Хоренус
17
Ingvald
Halgunset
7
Брингакер
Матиас
10
Michael
Baidoo
9
Jostein
Ekeland
11
Хустад
Эрленд
Старт
4-3-3
Санднес
4-2-3-1

История личных встреч

Старт
Санднес

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

15 матчей

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
1:2
ПД
3:2
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
2:1
К
3:1
ТМК
0:2
Т
3:3
Т
1:2
Т
7:0
Т
3:1
ТМС
1:0
КН
2:0
А
5:1
А
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марковик Эман 15 (4) 0.5
Шульц Эрик 9 0.3
Рамсланн Мартин 7 0.23
Шеквист Сандер Хансен 5 0.17
Matias Belli Moldskred 3 0.1
Peter Reinhardsen 3 0.1
Тённесен Кристоффер 2 0.07
Твейта Йон-Хельге 2 0.07
Робстад Хенрик 2 0.07
Берган Вегар 2 0.07
Sebastian Buch 2 0.07
Угланн Микаэль 1 0.03
Cameron Ian Cresswell 1 0.03
Preben Hille 1 0.03
Эль-Макрини Мохамед 0 0
Хьераннсен-Скёу Аск 0 0
Kristoffer Valsvik 0 0
Марес Люк 0 0
Акинйеми Аделеке 0 0
Basilio Nchama 0 0
Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хустад Эрленд 12 (1) 0.4
Jostein Ekeland 8 0.27
Брингакер Матиас 5 0.17
Michael Baidoo 4 0.13
Ingvald Halgunset 3 0.1
Таддесе Хоренус 3 0.1
Espen Hammer Berger 2 (1) 0.07
Сэтре Стале 1 0.03
Christian Landu Landu 1 0.03
Эффьом Максвелл 1 0.03
Jonas Brune Aune 1 0.03
Йонссон Видар 0 0
Хаджич Аднан 0 0
Эвераас Йёрген 0 0
Chris Sleveland 0 0
Торбьерн Эггем 0 0
Johannes Andres Nunez Godoy 0 0

Карточки

Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робстад Хенрик 7 0
Шульц Эрик 5 0
Эль-Макрини Мохамед 3 0
Рамсланн Мартин 3 0
Kristoffer Valsvik 3 0
Cameron Ian Cresswell 3 0
Твейта Йон-Хельге 2 0
Берган Вегар 2 0
Тённесен Кристоффер 2 0
Марес Люк 2 0
Марковик Эман 2 0
Вишне Амунн 2 0
Акинйеми Аделеке 2 0
Matias Belli Moldskred 2 0
Emil Groenn Pedersen 2 0
Доймеланд Йонас 1 0
Угланн Микаэль 1 0
Уйкани Алтин 1 0
Basilio Nchama 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Sebastian Buch 1 0
Шеквист Сандер Хансен 1 0
Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Landu Landu 7 0
Йонссон Видар 4 0
Espen Hammer Berger 4 0
Брингакер Матиас 4 0
Michael Baidoo 4 0
Fredrik Mani Paalerud 2 1
Эвераас Йёрген 3 0
Сэтре Стале 3 0
Хустад Эрленд 3 0
Chris Sleveland 3 0
Хаджич Аднан 3 0
Sander Ringberg 2 0
Торбьерн Эггем 2 0
Таддесе Хоренус 2 0
Jostein Ekeland 2 0
Фальк Аслак 1 0
Markus Vassoey Nilsen 1 0
Эффьом Максвелл 1 0
Gullbrandur Oeregaard 1 0
Jonas Brune Aune 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
16
16 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 7
15 Не забивали 19
7
23%
3
19%
1-15
2
7%
5
31%
16-30
7
23%
2
13%
31-45
7
23%
4
25%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
3
10%
2
13%
76-90

Пропущено

28
23
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
11%
3
13%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
7
25%
5
22%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
6
21%
4
17%
76-90

Забито

27
27
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
15 Не забивали 16
3
11%
4
15%
1-15
4
15%
3
11%
16-30
3
11%
6
22%
31-45
2
7%
2
7%
46-60
10
37%
6
22%
61-75
5
19%
6
22%
76-90

Пропущено

29
22
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
4
14%
2
9%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
21%
6
27%
31-45
4
14%
2
9%
46-60
6
21%
4
18%
61-75
7
24%
8
36%
76-90

Забито

57
43
26 В 1-м тайме 23
31 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 17
1 Не забивали 6
10
18%
7
16%
1-15
6
11%
8
19%
16-30
10
18%
8
19%
31-45
9
16%
6
14%
46-60
14
25%
6
14%
61-75
8
14%
8
19%
76-90

Пропущено

57
45
23 В 1-м тайме 18
34 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 25
7
12%
5
11%
1-15
4
7%
3
7%
16-30
12
21%
10
22%
31-45
11
19%
7
16%
46-60
10
18%
8
18%
61-75
13
23%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Старт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Согндаль - Старт 1:1 Старт - Ранхейм 3:1 Олесунн - Старт 3:2 Старт - Стрёммен 3:2
Дьерв - Старт 3:2 Старт - Гроруд 3:0 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 Старт - Осане 1:1 Рёуфосс - Старт 1:3 Старт - Фредрикстад 2:6 Старт - Мьёндален 4:2 Брюне - Старт 4:2 Улленсакер-Киса - Старт 1:3 Старт - КФУМ 2:3 Хам-Кам - Старт 3:2 Старт - Согндаль 1:1 Фредрикстад - Старт 2:2 Видар - Старт 0:2 Экспресс - Старт 0:8 Старт - Стйордалс Блинк 4:1
Санднес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санднес - КФУМ 1:1 Улленсакер-Киса - Санднес 1:2 Санднес - Фредрикстад 2:1 Санднес - Согндаль 0:2
Олесунн - Санднес 2:2 Санднес - Осане 3:2 Стрёммен - Санднес 2:2 Санднес - Брюне 2:0 Хам-Кам - Санднес 3:1 Санднес - Стйордалс Блинк 2:1 Мосс - Санднес 1:7 Дьерв - Санднес 1:0 Санднес - Ранхейм 5:4 Рёуфосс - Санднес 1:0 Санднес - Гроруд 2:3 КФУМ - Санднес 1:1 Санднес - Стрёммен 3:2 Окра - Санднес 2:3 Бродд - Санднес 0:3 Брюне - Санднес 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 1:1 30 20 7 3 61 - 21 67
2. Олесунн 0:0 30 16 11 3 68 - 42 59
3. Дьерв 0:0 30 15 10 5 48 - 42 55
4. Фредрикстад 0:0 30 14 8 8 57 - 41 50
5. Согндаль 0:0 30 11 10 9 40 - 33 43
6. КФУМ 0:0 30 11 9 10 42 - 44 42
7. Осане 0:0 30 11 7 12 43 - 52 40
8. Санднес 0:0 30 10 9 11 41 - 47 39
9. Брюне 0:0 30 11 5 14 44 - 46 38
10. Старт 0:0 30 10 8 12 57 - 57 38
11. Ранхейм 0:0 30 9 8 13 55 - 59 35
12. Гроруд 1:1 30 10 5 15 45 - 58 35
13. Рёуфосс 0:0 30 10 5 15 50 - 53 35
14. Стйордалс Блинк 0:0 30 7 8 15 31 - 51 29
15. Улленсакер-Киса 0:0 30 6 9 15 32 - 49 27
16. Стрёммен 0:0 30 3 13 14 30 - 49 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 1:1 15 12 1 2 36 - 13 37
2. Олесунн 0:0 15 10 5 0 40 - 19 35
3. Дьерв 0:0 15 9 5 1 26 - 17 32
4. Фредрикстад 0:0 15 8 5 2 32 - 17 29
5. КФУМ 0:0 15 8 3 4 24 - 17 27
6. Рёуфосс 0:0 15 8 1 6 32 - 25 25
7. Брюне 0:0 15 7 4 4 25 - 16 25
8. Санднес 0:0 15 7 3 5 25 - 24 24
9. Осане 0:0 15 7 3 5 25 - 27 24
10. Согндаль 0:0 15 5 8 2 22 - 16 23
11. Ранхейм 0:0 15 6 4 5 33 - 31 22
12. Стйордалс Блинк 0:0 15 5 6 4 17 - 13 21
13. Гроруд 1:1 15 6 2 7 24 - 27 20
14. Старт 0:0 15 5 4 6 28 - 30 19
15. Стрёммен 0:0 15 3 7 5 14 - 19 16
16. Улленсакер-Киса 0:0 15 3 5 7 13 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 1:1 15 8 6 1 25 - 8 30
2. Олесунн 0:0 15 6 6 3 28 - 23 24
3. Дьерв 0:0 15 6 5 4 22 - 25 23
4. Фредрикстад 0:0 15 6 3 6 25 - 24 21
5. Согндаль 0:0 15 6 2 7 18 - 17 20
6. Старт 0:0 15 5 4 6 29 - 27 19
7. Осане 0:0 15 4 4 7 18 - 25 16
8. Санднес 0:0 15 3 6 6 16 - 23 15
9. КФУМ 0:0 15 3 6 6 18 - 27 15
10. Гроруд 1:1 15 4 3 8 21 - 31 15
11. Брюне 0:0 15 4 1 10 19 - 30 13
12. Ранхейм 0:0 15 3 4 8 22 - 28 13
13. Улленсакер-Киса 0:0 15 3 4 8 19 - 32 13
14. Рёуфосс 0:0 15 2 4 9 18 - 28 10
15. Стйордалс Блинк 0:0 15 2 2 11 14 - 38 8
16. Стрёммен 0:0 15 0 6 9 16 - 30 6
  • Первый тайм
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    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Старт
Ничья
Санднес
2.20
4.40
2.84
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