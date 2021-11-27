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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Одд
1:1
Первый тайм: 42'

Стадион:
Волеренга
0'
0:1
4' Гол
Хольм Один Тьяго
9' Желтая карточка
Хольм Один Тьяго
1:1
34' Гол
Леуритсен Тобиас
42'
12
Вальштед
Леопольд
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
23
Овусу
Соломон
2
Рууд
Эспен
25
Кителано
Йон
7
Йоргенсен
Филип
8
Коса
Маркус
Андреас
16
Китолано
Джошуа
29
Свеннсен
Сандер
20
Леуритсен
Тобиас
1
Хауг
Кьетил
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Толлос
Йонатан
22
Несберг
Иван
5
Жута
Леонард
8
Бьёрдаль
Хенрик
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
15
Хольм
Один
Тьяго
26
Сахрауи
Осам
19
Ятта
Сиди
11
Лаюни
Амор
Одд
3-4-3
Волеренга
4-3-3

Ход матча

4'
0:1
Хольм Один Тьяго
(Лаюни Амор)
9'
 
Хольм Один Тьяго
34'
Леуритсен Тобиас
(Коса Маркус Андреас)
1:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

История личных встреч

Одд
Волеренга

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

К
0:3
Т
1:1
Т
2:0
Т
4:1
Т
1:1
Т
1:0
Т
3:2
Т
2:1
Т
2:0
Т
2:1
Т
1:2
Т
0:1
Т
2:2
Т
1:2
ТМК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакенга Мушага 11 (5) 0.39
Свеннсен Сандер 8 0.29
Леуритсен Тобиас 7 0.25
Коса Маркус Андреас 2 0.07
Китолано Джошуа 2 0.07
Валлем Конрад 2 0.07
Рууд Эспен 1 0.04
Ролантссон Гилли 1 0.04
Ларсен Кристоффер 1 0.04
Йоргенсен Филип 1 0.04
Овусу Соломон 1 0.04
Аас Сайвер 1 0.04
Кителано Йон 0 0
Йонассен Эмиль 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннум Арон 6 (2) 0.21
Удаль Хенрик 5 0.18
Кьяртанссон Видар 5 0.18
Лаюни Амор 3 0.11
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.11
Борхгревинк Кристиан 3 0.11
Кристенсен Тобиас 3 0.11
Хольм Один Тьяго 3 0.11
Толлос Йонатан 3 0.11
Сахрауи Осам 2 0.07
Ятта Сиди 2 0.07
Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0.04
Томсен Николай 1 0.04
Жута Леонард 1 0.04
Клаессон Кристоффер 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кителано Йон 6 0
Бакенга Мушага 4 0
Китолано Джошуа 4 0
Ролантссон Гилли 3 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Бьортуфт Один Лурас 2 0
Валлем Конрад 2 0
Рууд Эспен 1 0
Кастрати Фламур 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Россбах Сондре 1 0
Евтович Милан 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Овусу Соломон 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 4 0
Борхгревинк Кристиан 4 0
Кристенсен Тобиас 3 0
Толлос Йонатан 3 0
Жута Леонард 2 0
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Несберг Иван 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Доннум Арон 2 0
Хольм Один Тьяго 2 0
Клаессон Кристоффер 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Скарет Браге 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
17
14 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
6
24%
1
6%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
6
24%
1
6%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
4
16%
6
35%
61-75
4
16%
6
35%
76-90

Пропущено

27
19
15 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
4
15%
0
0%
1-15
7
26%
2
11%
16-30
4
15%
3
16%
31-45
6
22%
6
32%
46-60
3
11%
4
21%
61-75
3
11%
4
21%
76-90

Забито

12
25
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 9
20 Не забивали 14
1
8%
4
16%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
5
20%
31-45
3
25%
5
20%
46-60
2
17%
6
24%
61-75
2
17%
5
20%
76-90

Пропущено

27
14
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
6
22%
0
0%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
4
15%
7
50%
31-45
6
22%
2
14%
46-60
5
19%
1
7%
61-75
4
15%
3
21%
76-90

Забито

37
42
19 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 30
9 Забивали первыми 16
8 Не забивали 3
7
19%
5
12%
1-15
3
8%
1
2%
16-30
9
24%
6
14%
31-45
6
16%
7
17%
46-60
6
16%
12
29%
61-75
6
16%
11
26%
76-90

Пропущено

54
33
27 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 21
10
19%
0
0%
1-15
9
17%
3
9%
16-30
8
15%
10
30%
31-45
12
22%
8
24%
46-60
8
15%
5
15%
61-75
7
13%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Одд - Кристиансунд 2:4 Одд - Мьёндален 2:2 Тромсё - Одд 2:0
Одд - Бранн 3:3 Саннефьёрд - Одд 0:0 Одд - Мольде 1:3 Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Будё-Глимт - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг - Одд 5:0 Одд - Хёугесунн 4:2 Фрам Ларвик - Одд 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:3 Тёнсберг - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Одд - Викинг 3:2 Мольде - Одд 5:0
Волеренга
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Волеренга - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Волеренга - Бранн 1:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1
Волеренга - Хёугесунн 2:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Волеренга - Одд 0:3 Волеренга - Мольде 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Волеренга - Фредрикстад 2:3 Волеренга - Стабек 3:1 Волеренга - Викинг 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Уллерн - Волеренга 1:3 Волеренга - Гент 2:0 Люн - Волеренга 0:4 Гент - Волеренга 4:0 Хёугесунн - Волеренга 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 27 17 7 3 54 - 23 58
2. Мольде Заявка 27 16 5 6 64 - 36 53
3. Викинг Заявка 27 14 6 7 52 - 44 48
4. Лиллестрём 1:0 Заявка 28 13 6 9 41 - 36 45
5. Кристиансунд Заявка 27 13 4 10 35 - 39 43
6. Русенборг Заявка 27 12 7 8 53 - 39 43
7. Волеренга 1:1 Заявка 28 9 13 6 42 - 35 40
8. Сарпсборг-08 Заявка 27 10 6 11 35 - 40 36
9. Хёугесунн Заявка 27 9 7 11 44 - 41 34
10. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 28 9 7 12 40 - 38 34
11. Одд 1:1 Заявка 28 7 10 11 40 - 53 31
12. Тромсё Заявка 27 7 10 10 32 - 42 31
13. Саннефьёрд Заявка 27 8 6 13 33 - 47 30
14. Стабек Заявка 27 6 6 15 33 - 56 24
15. Мьёндален Заявка 27 4 10 13 32 - 44 22
16. Бранн Заявка 27 4 10 13 34 - 51 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 14 11 1 2 43 - 15 34
2. Будё-Глимт Заявка 14 10 3 1 32 - 11 33
3. Кристиансунд Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
4. Хёугесунн Заявка 13 8 3 2 28 - 13 27
5. Викинг Заявка 14 8 3 3 31 - 21 27
6. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 14 8 3 3 33 - 12 27
7. Русенборг Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
8. Волеренга 1:1 Заявка 14 6 7 1 25 - 14 25
9. Лиллестрём 1:0 Заявка 14 7 3 4 18 - 12 24
10. Сарпсборг-08 Заявка 14 6 5 3 21 - 13 23
11. Саннефьёрд Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
12. Одд 1:1 Заявка 14 4 5 5 27 - 27 17
13. Стабек Заявка 14 4 3 7 16 - 24 15
14. Тромсё Заявка 13 3 5 5 16 - 19 14
15. Бранн Заявка 13 3 5 5 18 - 22 14
16. Мьёндален Заявка 13 2 5 6 18 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 13 7 4 2 22 - 12 25
2. Викинг Заявка 13 6 3 4 21 - 23 21
3. Лиллестрём 1:0 Заявка 14 6 3 5 23 - 24 21
4. Мольде Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
5. Русенборг Заявка 14 4 5 5 20 - 22 17
6. Тромсё Заявка 14 4 5 5 16 - 23 17
7. Волеренга 1:1 Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
8. Кристиансунд Заявка 14 4 2 8 12 - 27 14
9. Одд 1:1 Заявка 14 3 5 6 13 - 26 14
10. Сарпсборг-08 Заявка 13 4 1 8 14 - 27 13
11. Мьёндален Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12. Саннефьёрд Заявка 13 3 1 9 15 - 31 10
13. Стабек Заявка 13 2 3 8 17 - 32 9
14. Бранн Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
15. Хёугесунн Заявка 14 1 4 9 16 - 28 7
16. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 14 1 4 9 7 - 26 7
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Волеренга
6.30
4.03
2.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Одд 1:1 Волеренга онлайн


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