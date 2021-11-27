Норвегия: Типпелиген 2021
1:2
Конец матча
Стадион: Скагерак Арена
0:1
4' ГолХольм Один Тьяго
9' Желтая карточкаХольм Один Тьяго
1:1
34' ГолЛеуритсен Тобиас
59' Желтая карточкаКитолано Джошуа
1:2
75' ПенальтиБьёрдаль Хенрик
83' Желтая карточкаАас Сайвер
90' Желтая карточкаСахрауи Осам
25
Кителано
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Кителано ЙонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Асанте ЭйрикЗащитник
-
24 Меланн БьёрнЗащитник
-
10 КачиНападающий
- Нападающий
-
18 Аас СайверНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаюни АморНападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
-
26 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
27 Jacob Eng
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Ход матча
4'
0:1
34'
59'
75'
1:2
83'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
История личных встреч
Одд
Волеренга
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакенга Мушага
|11 (5)
|0.39
|Свеннсен Сандер
|8
|0.29
|Леуритсен Тобиас
|7
|0.25
|Коса Маркус Андреас
|2
|0.07
|Китолано Джошуа
|2
|0.07
|Валлем Конрад
|2
|0.07
|Рууд Эспен
|1
|0.04
|Ролантссон Гилли
|1
|0.04
|Ларсен Кристоффер
|1
|0.04
|Йоргенсен Филип
|1
|0.04
|Овусу Соломон
|1
|0.04
|Аас Сайвер
|1
|0.04
|Кителано Йон
|0
|0
|Йонассен Эмиль
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннум Арон
|6 (2)
|0.21
|Удаль Хенрик
|5
|0.18
|Кьяртанссон Видар
|5
|0.18
|Бьёрдаль Хенрик
|4 (2)
|0.14
|Лаюни Амор
|3
|0.11
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0.11
|Кристенсен Тобиас
|3
|0.11
|Хольм Один Тьяго
|3
|0.11
|Толлос Йонатан
|3
|0.11
|Сахрауи Осам
|2
|0.07
|Ятта Сиди
|2
|0.07
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0.04
|Томсен Николай
|1
|0.04
|Жута Леонард
|1
|0.04
|Клаессон Кристоффер
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кителано Йон
|6
|0
|Китолано Джошуа
|5
|0
|Бакенга Мушага
|4
|0
|Ролантссон Гилли
|3
|0
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|2
|0
|Валлем Конрад
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Кастрати Фламур
|1
|0
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|Россбах Сондре
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Овусу Соломон
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Аас Сайвер
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаюни Амор
|4
|0
|Борхгревинк Кристиан
|4
|0
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|Толлос Йонатан
|3
|0
|Жута Леонард
|2
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Несберг Иван
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Сахрауи Осам
|2
|0
|Хольм Один Тьяго
|2
|0
|Клаессон Кристоффер
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
19
15 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
6
23%
2
11%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
7
27%
1
5%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
4
15%
7
37%
61-75
4
15%
6
32%
76-90
Пропущено
29
20
16 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
5
17%
0
0%
1-15
7
24%
2
10%
16-30
4
14%
4
20%
31-45
6
21%
6
30%
46-60
4
14%
4
20%
61-75
3
10%
4
20%
76-90
Забито
12
25
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 9
21 Не забивали 15
1
8%
4
16%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
5
20%
31-45
3
25%
5
20%
46-60
2
17%
6
24%
61-75
2
17%
5
20%
76-90
Пропущено
27
14
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
6
22%
0
0%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
4
15%
7
50%
31-45
6
22%
2
14%
46-60
5
19%
1
7%
61-75
4
15%
3
21%
76-90
Забито
38
44
20 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 31
9 Забивали первыми 17
8 Не забивали 3
7
18%
6
14%
1-15
3
8%
1
2%
16-30
10
26%
6
14%
31-45
6
16%
7
16%
46-60
6
16%
13
30%
30%
61-75
6
16%
11
25%
76-90
Пропущено
56
34
28 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 22
11
20%
0
0%
1-15
9
16%
3
9%
16-30
8
14%
11
32%
31-45
12
21%
8
24%
46-60
9
16%
5
15%
61-75
7
13%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Одд - Кристиансунд 2:4 Одд - Мьёндален 2:2 Тромсё - Одд 2:0
Одд - Бранн 3:3 Саннефьёрд - Одд 0:0 Одд - Мольде 1:3 Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Будё-Глимт - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг - Одд 5:0 Одд - Хёугесунн 4:2 Фрам Ларвик - Одд 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:3 Тёнсберг - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Одд - Викинг 3:2 Мольде - Одд 5:0
Волеренга
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Волеренга - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Волеренга - Бранн 1:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1
Волеренга - Хёугесунн 2:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Волеренга - Одд 0:3 Волеренга - Мольде 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Волеренга - Фредрикстад 2:3 Волеренга - Стабек 3:1 Волеренга - Викинг 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Уллерн - Волеренга 1:3 Волеренга - Гент 2:0 Люн - Волеренга 0:4 Гент - Волеренга 4:0 Хёугесунн - Волеренга 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|54 - 23
|58
|2.
|Мольде
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|64 - 36
|53
|3.
|Викинг
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|52 - 44
|48
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|44 - 37
|45
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|35 - 39
|43
|6.
|Русенборг
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|53 - 39
|43
|7.
|Волеренга
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|43 - 35
|42
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 40
|36
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|44 - 41
|34
|10.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|41 - 41
|34
|11.
|Тромсё
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|32 - 42
|31
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|33 - 47
|30
|13.
|Одд
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|40 - 54
|30
|14.
|Стабек
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|33 - 56
|24
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|32 - 44
|22
|16.
|Бранн
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|34 - 51
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|43 - 15
|34
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 11
|33
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|4.
|Хёугесунн
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 13
|27
|5.
|Викинг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 21
|27
|6.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 12
|27
|7.
|Русенборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|33 - 17
|26
|8.
|Волеренга
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 14
|25
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 13
|23
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|12.
|Одд
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|27 - 28
|16
|13.
|Стабек
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 24
|15
|14.
|Тромсё
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 19
|14
|15.
|Бранн
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|2.
|Викинг
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 23
|21
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 24
|21
|4.
|Мольде
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|5.
|Волеренга
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|6.
|Русенборг
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 22
|17
|7.
|Тромсё
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 23
|17
|8.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 27
|14
|9.
|Одд
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 26
|14
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 27
|13
|11.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 31
|10
|13.
|Стабек
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 32
|9
|14.
|Бранн
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|16 - 28
|7
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7