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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Лиллестрём
1:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Стрёмсгодсет
0'
18' Желтая карточка
Лейфссон Ари
1:0
21' Гол
Ольсен Томас
42'
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
25
Эд
Эскил
8
Мэтью
Ифиний
21
Magnus
Knudsen
5
Драгснес
Ветле
23
Осен
Йермунд
6
Кайринен
Каан
10
Ольсен
Томас
40
Сетра
Мортен
5
Гуннарссон
Никлас
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
3
Парр
Джонатан
8
Хове
Йохан
7
Стенгель
Херман
6
Ипалибо
Джек
11
Токстад
Кристоффер
9
Фрайдей
Фред
17
Гулликсен
Тобиас
Лиллестрём
3-4-2-1
Стрёмсгодсет
4-3-3

Ход матча

18'
 
Лейфссон Ари
21'
Ольсен Томас
(Эд Эскил)
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

История личных встреч

Лиллестрём
Стрёмсгодсет

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

33 матча

30.3%
21.2%
48.5%
10 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

33.3%
36.4%
30.3%
11 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.2%
39.4%
39.4%
7 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

Т
3:1
ТМК
2:3
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:2
К
3:0
Т
1:1
Т
3:1
Т
2:0
ТМК
2:0
Т
2:0
Т
3:1
Т
1:2
Т
2:0
ТМС
1:2
ТМК
1:2
Т
2:1
Т
3:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
3:3
Т
0:1
ТМС
1:1
Т
3:1
Т
4:2
ТМС
0:2
Т
5:4
Т
3:1
Т
2:1
Т
1:2
Т
3:1
Т
2:1
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 23 (3) 0.82
Петтерссон Том 3 0.11
Мэтью Ифиний 2 0.07
Густавссон Даниэль 2 0.07
Гарнас Эспен 2 0.07
Рангер Ларс 2 0.07
Осен Йермунд 1 0.04
Кайринен Каан 1 0.04
Хелланн Поль-Андре 1 0.04
Крогстад Фредрик 1 0.04
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.04
Огбу Иго 1 0.04
Драгснес Ветле 0 0
Эд Эскил 0 0
Эриксен Кент Хавард 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрайдей Фред 7 0.25
Стенгель Херман 6 (3) 0.21
Хове Йохан 5 0.18
Гулликсен Тобиас 5 0.18
Валсвик Густав 3 0.11
Токстад Кристоффер 3 0.11
Ипалибо Джек 3 0.11
Стеневик Халлдор 2 0.07
Красники Крешник 1 0.04
Майгор Миккел 1 0.04
Лейфссон Ари 1 0.04
Мава Мозес 1 0.04
Тчамба Дуплекс 1 0.04
Jordan Attah Kadiri 1 0.04
Парр Джонатан 0 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Ингимюндарсон Вальдимар 0 0
Энерсен Оле 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рангер Ларс 7 0
Огбу Иго 5 1
Гарнас Эспен 5 0
Ольсен Томас 3 0
Мэтью Ифиний 3 0
Эд Эскил 3 0
Густавссон Даниэль 2 0
Хелланн Поль-Андре 2 0
Драгснес Ветле 2 0
Петтерссон Том 1 0
Крогстад Фредрик 1 0
Свендсен Тобиас 1 0
Кайринен Каан 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Magnus Knudsen 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейфссон Ари 6 0
Гуннарссон Никлас 5 0
Стеневик Халлдор 5 0
Стенгель Херман 3 0
Фрайдей Фред 3 0
Ипалибо Джек 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Валсвик Густав 1 1
Мава Мозес 2 0
Ингимюндарсон Вальдимар 2 0
Энерсен Оле 2 0
Парр Джонатан 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Грогард Томас 1 0
Майгор Миккел 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Красники Крешник 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
8
4 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
1
6%
2
25%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
3
38%
61-75
5
29%
29%
2
25%
76-90

Пропущено

12
24
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
0
0%
5
21%
1-15
4
33%
4
17%
16-30
2
17%
3
13%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
3
25%
2
8%
61-75
3
25%
5
21%
76-90

Забито

22
33
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
2
9%
1
3%
1-15
5
23%
5
15%
16-30
2
9%
7
21%
31-45
5
23%
4
12%
46-60
5
23%
9
27%
61-75
3
14%
7
21%
76-90

Пропущено

25
12
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
4
16%
3
25%
1-15
5
20%
3
25%
16-30
2
8%
2
17%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
3
12%
2
17%
61-75
6
24%
2
17%
76-90

Забито

39
41
13 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
3
8%
3
7%
1-15
6
15%
6
15%
16-30
4
10%
7
17%
31-45
9
23%
4
10%
46-60
9
23%
12
29%
29%
61-75
8
21%
9
22%
76-90

Пропущено

37
36
17 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 21
4
11%
8
22%
1-15
9
24%
7
19%
16-30
4
11%
5
14%
31-45
5
14%
5
14%
46-60
6
16%
4
11%
61-75
9
24%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Русенборг - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Стабек 3:0
Викинг - Лиллестрём 5:1 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Бранн 2:3 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Скейд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Фуннефосс/Вормсунн - Лиллестрём 0:4 Стабек - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Мольде 1:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Ряди - Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:2 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 27 17 7 3 54 - 23 58
2. Мольде Заявка 27 16 5 6 64 - 36 53
3. Викинг Заявка 27 14 6 7 52 - 44 48
4. Лиллестрём 1:0 Заявка 28 13 6 9 41 - 36 45
5. Кристиансунд Заявка 27 13 4 10 35 - 39 43
6. Русенборг Заявка 27 12 7 8 53 - 39 43
7. Волеренга 1:1 Заявка 28 9 13 6 42 - 35 40
8. Сарпсборг-08 Заявка 27 10 6 11 35 - 40 36
9. Хёугесунн Заявка 27 9 7 11 44 - 41 34
10. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 28 9 7 12 40 - 38 34
11. Одд 1:1 Заявка 28 7 10 11 40 - 53 31
12. Тромсё Заявка 27 7 10 10 32 - 42 31
13. Саннефьёрд Заявка 27 8 6 13 33 - 47 30
14. Стабек Заявка 27 6 6 15 33 - 56 24
15. Мьёндален Заявка 27 4 10 13 32 - 44 22
16. Бранн Заявка 27 4 10 13 34 - 51 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 14 11 1 2 43 - 15 34
2. Будё-Глимт Заявка 14 10 3 1 32 - 11 33
3. Кристиансунд Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
4. Хёугесунн Заявка 13 8 3 2 28 - 13 27
5. Викинг Заявка 14 8 3 3 31 - 21 27
6. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 14 8 3 3 33 - 12 27
7. Русенборг Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
8. Волеренга 1:1 Заявка 14 6 7 1 25 - 14 25
9. Лиллестрём 1:0 Заявка 14 7 3 4 18 - 12 24
10. Сарпсборг-08 Заявка 14 6 5 3 21 - 13 23
11. Саннефьёрд Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
12. Одд 1:1 Заявка 14 4 5 5 27 - 27 17
13. Стабек Заявка 14 4 3 7 16 - 24 15
14. Тромсё Заявка 13 3 5 5 16 - 19 14
15. Бранн Заявка 13 3 5 5 18 - 22 14
16. Мьёндален Заявка 13 2 5 6 18 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 13 7 4 2 22 - 12 25
2. Викинг Заявка 13 6 3 4 21 - 23 21
3. Лиллестрём 1:0 Заявка 14 6 3 5 23 - 24 21
4. Мольде Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
5. Русенборг Заявка 14 4 5 5 20 - 22 17
6. Тромсё Заявка 14 4 5 5 16 - 23 17
7. Волеренга 1:1 Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
8. Кристиансунд Заявка 14 4 2 8 12 - 27 14
9. Одд 1:1 Заявка 14 3 5 6 13 - 26 14
10. Сарпсборг-08 Заявка 13 4 1 8 14 - 27 13
11. Мьёндален Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12. Саннефьёрд Заявка 13 3 1 9 15 - 31 10
13. Стабек Заявка 13 2 3 8 17 - 32 9
14. Бранн Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
15. Хёугесунн Заявка 14 1 4 9 16 - 28 7
16. Стрёмсгодсет 0:1 Заявка 14 1 4 9 7 - 26 7
  • Первый тайм
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Ольсен Томас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Ари Лейфссон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Стрёмсгодсет
1.52
7.50
6.81
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лиллестрём 1:0 Стрёмсгодсет онлайн


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