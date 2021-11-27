Норвегия: Типпелиген 2021
4:1
Конец матча
Стадион: Аараасен
18' Желтая карточкаЛейфссон Ари
1:0
21' ГолОльсен Томас
2:0
44' ГолОльсен Томас
3:0
45' ГолДрагснес Ветле
53' Желтая карточкаКрасники Крешник
4:0
61' ГолОльсен Томас
4:1
86' ГолХове Йохан
90' Желтая карточкаГулликсен Тобиас
30
Огбу
Иго
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
84 Энерсен ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
Ход матча
18'
21'
1:0
44'
2:0
45'
3:0
53'
61'
4:0
86'
4:1
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
5 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Лиллестрём
Стрёмсгодсет
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
33 матча
30.3%
21.2%
48.5%
10 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
33.3%
36.4%
30.3%
11 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.2%
39.4%
39.4%
7 побед 13 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|25 (3)
|0.89
|Петтерссон Том
|3
|0.11
|Мэтью Ифиний
|2
|0.07
|Густавссон Даниэль
|2
|0.07
|Гарнас Эспен
|2
|0.07
|Рангер Ларс
|2
|0.07
|Осен Йермунд
|1
|0.04
|Кайринен Каан
|1
|0.04
|Драгснес Ветле
|1
|0.04
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0.04
|Крогстад Фредрик
|1
|0.04
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.04
|Огбу Иго
|1
|0.04
|Эд Эскил
|0
|0
|Эриксен Кент Хавард
|0
|0
|Magnus Knudsen
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрайдей Фред
|7
|0.25
|Стенгель Херман
|6 (3)
|0.21
|Хове Йохан
|6
|0.21
|Гулликсен Тобиас
|5
|0.18
|Валсвик Густав
|3
|0.11
|Токстад Кристоффер
|3
|0.11
|Ипалибо Джек
|3
|0.11
|Стеневик Халлдор
|2
|0.07
|Красники Крешник
|1
|0.04
|Майгор Миккел
|1
|0.04
|Лейфссон Ари
|1
|0.04
|Мава Мозес
|1
|0.04
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.04
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.04
|Парр Джонатан
|0
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|0
|0
|Энерсен Оле
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рангер Ларс
|7
|0
|Огбу Иго
|5
|1
|Гарнас Эспен
|5
|0
|Ольсен Томас
|3
|0
|Мэтью Ифиний
|3
|0
|Эд Эскил
|3
|0
|Густавссон Даниэль
|2
|0
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0
|Драгснес Ветле
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|0
|Свендсен Тобиас
|1
|0
|Кайринен Каан
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Magnus Knudsen
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейфссон Ари
|6
|0
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|Стеневик Халлдор
|5
|0
|Гулликсен Тобиас
|4
|0
|Стенгель Херман
|3
|0
|Фрайдей Фред
|3
|0
|Ипалибо Джек
|3
|0
|Валсвик Густав
|1
|1
|Мава Мозес
|2
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Энерсен Оле
|2
|0
|Парр Джонатан
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
9
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
1
5%
2
22%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
5
24%
3
33%
61-75
5
24%
3
33%
76-90
Пропущено
13
28
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
0
0%
5
18%
1-15
4
31%
5
18%
16-30
2
15%
5
18%
31-45
0
0%
5
18%
46-60
3
23%
3
11%
61-75
4
31%
5
18%
76-90
Забито
22
33
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
2
9%
1
3%
1-15
5
23%
5
15%
16-30
2
9%
7
21%
31-45
5
23%
4
12%
46-60
5
23%
9
27%
61-75
3
14%
7
21%
76-90
Пропущено
25
12
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
4
16%
3
25%
1-15
5
20%
3
25%
16-30
2
8%
2
17%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
3
12%
2
17%
61-75
6
24%
2
17%
76-90
Забито
43
42
16 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
3
7%
3
7%
1-15
7
16%
6
14%
16-30
6
14%
7
17%
31-45
9
21%
4
10%
46-60
10
23%
12
29%
61-75
8
19%
10
24%
76-90
Пропущено
38
40
17 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 22
4
11%
8
20%
1-15
9
24%
8
20%
16-30
4
11%
7
18%
31-45
5
13%
5
13%
46-60
6
16%
5
13%
61-75
10
26%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Русенборг - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Стабек 3:0
Викинг - Лиллестрём 5:1 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Бранн 2:3 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Скейд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Фуннефосс/Вормсунн - Лиллестрём 0:4 Стабек - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Мольде 1:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Ряди - Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:2 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|54 - 23
|58
|2.
|Мольде
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|64 - 36
|53
|3.
|Викинг
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|52 - 44
|48
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|44 - 37
|45
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|35 - 39
|43
|6.
|Русенборг
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|53 - 39
|43
|7.
|Волеренга
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|43 - 35
|42
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 40
|36
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|44 - 41
|34
|10.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|41 - 41
|34
|11.
|Тромсё
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|32 - 42
|31
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|33 - 47
|30
|13.
|Одд
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|40 - 54
|30
|14.
|Стабек
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|33 - 56
|24
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|32 - 44
|22
|16.
|Бранн
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|34 - 51
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|43 - 15
|34
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 11
|33
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|4.
|Хёугесунн
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 13
|27
|5.
|Викинг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 21
|27
|6.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 12
|27
|7.
|Русенборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|33 - 17
|26
|8.
|Волеренга
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 14
|25
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 13
|23
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|12.
|Одд
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|27 - 28
|16
|13.
|Стабек
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 24
|15
|14.
|Тромсё
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 19
|14
|15.
|Бранн
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|2.
|Викинг
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 23
|21
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 24
|21
|4.
|Мольде
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|5.
|Волеренга
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|6.
|Русенборг
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 22
|17
|7.
|Тромсё
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 23
|17
|8.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 27
|14
|9.
|Одд
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 26
|14
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 27
|13
|11.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 31
|10
|13.
|Стабек
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 32
|9
|14.
|Бранн
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|16 - 28
|7
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7