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Бразилия: Серия A 2021

2021
Атлетико Минейро
2:1
Второй тайм: 61'
Флуминенсе
0'
0:1
14' Гол
Маноэл
22' Желтая карточка
Nathan VI
30' Желтая карточка
Аллан Соуза
1:1
37' Пенальти
Халк Живанилдо
39' Желтая карточка
Samuel VII
44' Желтая карточка
Keno
46' Желтая карточка
Браз Давид
56' Желтая карточка
Алонсо Хуниор
2:1
60' Гол
 61'
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
15
Сарачо
Федерико
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
11
Keno
7
Халк
Живанилдо
19
Коста
Диего
1
Маркос
Дос
Сантос
2
Samuel
VII
26
Маноэл
44
Браз
Давид
30
Хавьер
Марлон
35
Андре
5
Веллингтон
III
20
Yago
I
34
Энрике
Луис
9
Fred
II
70
Caio
Paulista
Атлетико Минейро
4-4-2
Флуминенсе
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Минейро
Флуминенсе

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 5 побед

30 матчей

36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.3%
53.3%
23.4%
7 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
10 побед 15 ничьих 5 побед

История матчей

К
1:0
К
1:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
5:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
4:1
БСА
0:0
БСА
2:0
БСА
2:2
БСА
2:2
СA
3:2
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
5:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 16 (5) 0.46
Сарачо Федерико 6 0.17
Фернандес Игнасио 5 (1) 0.14
Саварино Джефферсон 4 0.11
Коста Диего 4 0.11
Варгас Эдуардо 3 (3) 0.09
Keno 2 0.06
Саша Эдуардо 2 0.06
Jair II 2 0.06
Dylan Borrero 2 0.06
Натан Аллан 2 0.06
Арана Гильерме 1 0.03
Че Че 1 0.03
Алонсо Хуниор 1 0.03
Antonio Neto 1 0.03
Gabriel Paulista XVI 1 0.03
Hyoran 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Маррони 0 0
Calebe 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Fred II 5 (3) 0.14
Энрике Луис 5 0.14
Yago I 3 0.08
Бобадилья Рауль 3 0.08
Lucca 3 0.08
Huan Nino2 2 0.06
Caio Paulista 2 0.06
Джон Кеннеди 2 0.06
Эрнандес Абель 2 (1) 0.06
Касарес Хуан 1 0.03
Андре 1 0.03
Нене Андерсон 1 0.03
Браз Давид 1 0.03
Маноэл 1 0.03
Jhon Arias 1 0.03
Gabriel Teixeira 1 0.03
Danilo IV 0 0
Эжидио Перейра 0 0
Хавьер Марлон 0 0
Gustavo1 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Соуза 6 1
Арана Гильерме 6 0
Феррейра Мариано 5 0
Jair II 5 0
Фернандес Игнасио 4 0
Алонсо Хуниор 4 0
Че Че 4 0
Сарачо Федерико 4 0
Додо Родолфо 3 0
Igor Rabello 3 0
Варгас Эдуардо 1 1
Коста Диего 2 0
Халк Живанилдо 2 0
Саша Эдуардо 2 0
Keno 2 0
Маррони 2 0
Guga3 2 0
Ревер Умберто 1 0
Antonio Neto 1 0
Hyoran 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Gabriel Paulista XVI 1 0
Dylan Borrero 1 0
Matheus Mendes 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fred II 6 1
Андре 6 0
Lucca 6 0
Yago I 6 0
Huan Nino2 6 0
Эрнандес Абель 4 1
Энрике Луис 5 0
Samuel VII 4 0
Джон Кеннеди 3 0
Luccas Claro 3 0
Браз Давид 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Gustavo1 3 0
Маноэл 2 0
Danilo IV 2 0
Веллингтон III 2 0
Jhon Arias 2 0
Хавьер Марлон 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Бобадилья Рауль 1 0
Муриэл Беккер 1 0
Caio Paulista 1 0
Calegari 1 0
Kayky 1 0
Matheus Martins 1 0

Голы по времени матча

Забито

37
13
16 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 8
16 Забивали первыми 5
17 Не забивали 27
4
11%
2
15%
1-15
3
8%
2
15%
16-30
9
24%
1
8%
31-45
5
14%
2
15%
46-60
7
19%
3
23%
61-75
9
24%
3
23%
76-90

Пропущено

8
20
1 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 14
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
13%
4
20%
31-45
3
38%
1
5%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
4
50%
4
20%
76-90

Забито

20
22
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 12
20 Не забивали 21
2
10%
3
14%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
2
10%
4
18%
31-45
2
10%
4
18%
46-60
5
25%
4
18%
61-75
6
30%
5
23%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
2
15%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
3
21%
4
31%
76-90

Забито

57
35
23 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 21
25 Забивали первыми 17
3 Не забивали 13
6
11%
5
14%
1-15
6
11%
4
11%
16-30
11
19%
5
14%
31-45
7
12%
6
17%
46-60
12
21%
7
20%
61-75
15
26%
8
23%
76-90

Пропущено

22
33
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 23
1
5%
3
9%
1-15
4
18%
4
12%
16-30
3
14%
5
15%
31-45
5
23%
4
12%
46-60
2
9%
9
27%
61-75
7
32%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Жувентуде 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Коринтианс 3:0
Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Куяба 2:1 Атлетико Минейро - Форталеза 4:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0
Флуминенсе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Флуминенсе - Америка Минейро 2:0 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спорт Ресифи 1:0 Сеара - Флуминенсе 1:0 Сантос - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 0:1 Коринтианс - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Флуминенсе - Форталеза 0:2 Флуминенсе - Брагантино 2:1 Куяба - Флуминенсе 2:2 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:1 Шапекоэнсе - Флуминенсе 1:2 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Байя 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 2:1 35 24 6 5 57 - 25 78
2. Фламенго 34 20 7 7 66 - 31 67
3. Палмейрас Сан-Паулу 35 18 5 12 54 - 42 59
4. Коринтианс 0:0 36 14 12 10 38 - 34 54
5. Брагантино 35 13 14 8 51 - 41 53
6. Форталеза 35 15 7 13 41 - 43 52
7. Флуминенсе 1:2 36 14 9 13 35 - 36 51
8. Сеара 35 11 16 8 38 - 35 49
9. Интернасьонал Порту Алегре 35 12 11 12 42 - 38 47
10. Америка Минейро 35 11 13 11 36 - 37 46
11. Сантос 35 11 12 12 32 - 38 45
12. Сан-Паулу 35 10 15 10 28 - 33 45
13. Куяба 34 9 16 9 31 - 32 43
14. Атлетико Паранаэнсе 0:0 35 12 7 16 39 - 43 43
15. Атлетико Гойяненсе 34 9 14 11 26 - 34 41
16. Байя 34 10 10 14 36 - 44 40
17. Жувентуде 34 9 13 12 33 - 40 40
18. Гремио 35 10 6 19 36 - 47 36
19. Спорт Ресифи 35 8 9 18 21 - 35 33
20. Шапекоэнсе 34 1 12 21 27 - 59 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 2:1 18 16 1 1 38 - 10 49
2. Фламенго 17 12 1 4 29 - 13 37
3. Сеара 18 10 6 2 24 - 14 36
4. Флуминенсе 1:2 18 10 5 3 21 - 14 35
5. Палмейрас Сан-Паулу 18 10 3 5 32 - 26 33
6. Коринтианс 0:0 18 9 5 4 24 - 17 32
7. Сантос 18 9 5 4 20 - 13 32
8. Форталеза 17 9 4 4 23 - 18 31
9. Интернасьонал Порту Алегре 17 8 5 4 27 - 19 29
10. Америка Минейро 17 7 6 4 17 - 11 27
11. Жувентуде 17 7 6 4 17 - 15 27
12. Брагантино 18 6 9 3 27 - 20 27
13. Сан-Паулу 18 6 9 3 15 - 14 27
14. Байя 17 7 5 5 23 - 19 26
15. Атлетико Паранаэнсе 0:0 17 7 4 6 22 - 21 25
16. Гремио 17 6 6 5 22 - 18 24
17. Куяба 17 6 6 5 16 - 17 24
18. Атлетико Гойяненсе 17 4 10 3 13 - 13 22
19. Спорт Ресифи 17 5 5 7 11 - 11 20
20. Шапекоэнсе 17 0 6 11 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 17 8 6 3 37 - 18 30
2. Атлетико Минейро 2:1 17 8 5 4 19 - 15 29
3. Брагантино 17 7 5 5 24 - 21 26
4. Палмейрас Сан-Паулу 17 8 2 7 22 - 16 26
5. Коринтианс 0:0 18 5 7 6 14 - 17 22
6. Форталеза 18 6 3 9 18 - 25 21
7. Америка Минейро 18 4 7 7 19 - 26 19
8. Куяба 17 3 10 4 15 - 15 19
9. Атлетико Гойяненсе 17 5 4 8 13 - 21 19
10. Сан-Паулу 17 4 6 7 13 - 19 18
11. Атлетико Паранаэнсе 0:0 18 5 3 10 17 - 22 18
12. Интернасьонал Порту Алегре 18 4 6 8 15 - 19 18
13. Флуминенсе 1:2 18 4 4 10 14 - 22 16
14. Байя 17 3 5 9 13 - 25 14
15. Жувентуде 17 2 7 8 16 - 25 13
16. Сантос 17 2 7 8 12 - 25 13
17. Сеара 17 1 10 6 14 - 21 13
18. Спорт Ресифи 18 3 4 11 10 - 24 13
19. Гремио 18 4 0 14 14 - 29 12
20. Шапекоэнсе 17 1 6 10 14 - 29 9
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    56'
    Алонсо Хуниор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Браз Давид получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Кено получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Самуэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Халк Живанилдо из команды Атлетико Минейро забивает с точки!
  • Желтая карточка
    30'
    Аллан Соуза получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Натан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Маноэл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Флуминенсе
2.17
4.80
9.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе онлайн


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