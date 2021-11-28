Бразилия: Серия A 2021
2:1
Конец матча
0:1
14' ГолМаноэл
22' Желтая карточкаNathan VI
30' Желтая карточкаАллан Соуза
1:1
38' ПенальтиХалк Живанилдо
39' Желтая карточкаSamuel VII
44' Желтая карточкаKeno
46' Желтая карточкаБраз Давид
56' Желтая карточкаАлонсо Хуниор
2:1
60' ГолХалк Живанилдо
86' Желтая карточкаMatheus Martins
90' Желтая карточкаКоста Диего
90' Желтая карточкаJair II
22
Эверсон
40
Nathan
VI
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
11
Keno
19
Коста
Диего
26
Маноэл
44
Браз
Давид
35
Андре
20
Yago
I
34
Энрике
Луис
9
Fred
II
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Нападающий
-
19 Коста ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
-
2 Guga3
-
32 Рафаэл Пирес
-
27 Calebe
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
-
35 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
-
34 Энрике ЛуисНападающий
-
9 Fred IIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Густаво ЛуисНападающий
- Нападающий
-
11 Касарес ХуанНападающий
-
8 Gustavo1
-
21 Jhon Arias
-
-
-
14 Danilo IV
-
31 Calegari
-
Главный тренер: Marcao
Ход матча
14'
0:1
22'
30'
38'
1:1
39'
44'
46'
56'
60'
2:1
68'
69'
86'
90'
90'
История личных встреч
Атлетико Минейро
Флуминенсе
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 5 побед
30 матчей
36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.3%
53.3%
23.4%
7 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
10 побед 15 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|17 (5)
|0.49
|Сарачо Федерико
|6
|0.17
|Фернандес Игнасио
|5 (1)
|0.14
|Саварино Джефферсон
|4
|0.11
|Коста Диего
|4
|0.11
|Варгас Эдуардо
|3 (3)
|0.09
|Keno
|2
|0.06
|Саша Эдуардо
|2
|0.06
|Jair II
|2
|0.06
|Dylan Borrero
|2
|0.06
|Натан Аллан
|2
|0.06
|Арана Гильерме
|1
|0.03
|Че Че
|1
|0.03
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|Antonio Neto
|1
|0.03
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0.03
|Hyoran
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Маррони
|0
|0
|Calebe
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Fred II
|5 (3)
|0.14
|Энрике Луис
|5
|0.14
|Yago I
|3
|0.08
|Бобадилья Рауль
|3
|0.08
|Lucca
|3
|0.08
|Huan Nino2
|2
|0.06
|Caio Paulista
|2
|0.06
|Джон Кеннеди
|2
|0.06
|Эрнандес Абель
|2 (1)
|0.06
|Касарес Хуан
|1
|0.03
|Андре
|1
|0.03
|Нене Андерсон
|1
|0.03
|Браз Давид
|1
|0.03
|Маноэл
|1
|0.03
|Jhon Arias
|1
|0.03
|Gabriel Teixeira
|1
|0.03
|Danilo IV
|0
|0
|Эжидио Перейра
|0
|0
|Хавьер Марлон
|0
|0
|Gustavo1
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Соуза
|6
|1
|Арана Гильерме
|6
|0
|Jair II
|6
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Алонсо Хуниор
|5
|0
|Фернандес Игнасио
|4
|0
|Че Че
|4
|0
|Сарачо Федерико
|4
|0
|Коста Диего
|3
|0
|Додо Родолфо
|3
|0
|Igor Rabello
|3
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|1
|Халк Живанилдо
|2
|0
|Саша Эдуардо
|2
|0
|Keno
|2
|0
|Маррони
|2
|0
|Guga3
|2
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Antonio Neto
|1
|0
|Hyoran
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|Dylan Borrero
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fred II
|6
|1
|Андре
|6
|0
|Lucca
|6
|0
|Yago I
|6
|0
|Huan Nino2
|6
|0
|Эрнандес Абель
|4
|1
|Энрике Луис
|5
|0
|Samuel VII
|4
|0
|Джон Кеннеди
|3
|0
|Luccas Claro
|3
|0
|Браз Давид
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Gustavo1
|3
|0
|Маноэл
|2
|0
|Danilo IV
|2
|0
|Веллингтон III
|2
|0
|Jhon Arias
|2
|0
|Хавьер Марлон
|2
|0
|Gabriel Teixeira
|2
|0
|Matheus Martins
|2
|0
|Бобадилья Рауль
|1
|0
|Муриэл Беккер
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Kayky
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
39
14
17 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 8
16 Забивали первыми 6
17 Не забивали 27
4
10%
3
21%
1-15
3
8%
2
14%
16-30
10
26%
1
7%
31-45
6
15%
2
14%
46-60
7
18%
3
21%
61-75
9
23%
3
21%
76-90
Пропущено
9
22
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 15
1
11%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
11%
5
23%
31-45
3
33%
2
9%
46-60
0
0%
6
27%
61-75
4
44%
4
18%
76-90
Забито
20
22
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 12
21 Не забивали 22
2
10%
3
14%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
2
10%
4
18%
31-45
2
10%
4
18%
46-60
5
25%
4
18%
61-75
6
30%
5
23%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
2
15%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
3
21%
4
31%
76-90
Забито
59
36
24 В 1-м тайме 15
35 Во 2-м тайме 21
25 Забивали первыми 18
3 Не забивали 13
6
10%
6
17%
1-15
6
10%
4
11%
16-30
12
20%
5
14%
31-45
8
14%
6
17%
46-60
12
20%
7
19%
61-75
15
25%
8
22%
76-90
Пропущено
23
35
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 24
2
9%
3
9%
1-15
4
17%
4
11%
16-30
3
13%
6
17%
31-45
5
22%
5
14%
46-60
2
9%
9
26%
61-75
7
30%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Жувентуде 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Коринтианс 3:0
Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Куяба 2:1 Атлетико Минейро - Форталеза 4:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0
Флуминенсе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Флуминенсе - Америка Минейро 2:0 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спорт Ресифи 1:0 Сеара - Флуминенсе 1:0 Сантос - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 0:1 Коринтианс - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:0 Флуминенсе - Форталеза 0:2 Флуминенсе - Брагантино 2:1 Куяба - Флуминенсе 2:2 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:1 Шапекоэнсе - Флуминенсе 1:2 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Байя 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|35
|24
|6
|5
|57 - 25
|78
|2.
|Фламенго
|34
|20
|7
|7
|66 - 31
|67
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|35
|18
|5
|12
|54 - 42
|59
|4.
|Коринтианс
|36
|15
|11
|10
|39 - 34
|56
|5.
|Брагантино
|35
|13
|14
|8
|51 - 41
|53
|6.
|Форталеза
|35
|15
|7
|13
|41 - 43
|52
|7.
|Флуминенсе
|36
|14
|9
|13
|35 - 36
|51
|8.
|Сеара
|35
|11
|16
|8
|38 - 35
|49
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|35
|12
|11
|12
|42 - 38
|47
|10.
|Америка Минейро
|35
|11
|13
|11
|36 - 37
|46
|11.
|Сантос
|35
|11
|12
|12
|32 - 38
|45
|12.
|Сан-Паулу
|35
|10
|15
|10
|28 - 33
|45
|13.
|Куяба
|34
|9
|16
|9
|31 - 32
|43
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|12
|6
|17
|39 - 44
|42
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|34
|9
|14
|11
|26 - 34
|41
|16.
|Байя
|34
|10
|10
|14
|36 - 44
|40
|17.
|Жувентуде
|34
|9
|13
|12
|33 - 40
|40
|18.
|Гремио
|35
|10
|6
|19
|36 - 47
|36
|19.
|Спорт Ресифи
|35
|8
|9
|18
|21 - 35
|33
|20.
|Шапекоэнсе
|34
|1
|12
|21
|27 - 59
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|16
|1
|1
|38 - 10
|49
|2.
|Фламенго
|17
|12
|1
|4
|29 - 13
|37
|3.
|Сеара
|18
|10
|6
|2
|24 - 14
|36
|4.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|21 - 14
|35
|5.
|Коринтианс
|18
|10
|4
|4
|25 - 17
|34
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|10
|3
|5
|32 - 26
|33
|7.
|Сантос
|18
|9
|5
|4
|20 - 13
|32
|8.
|Форталеза
|17
|9
|4
|4
|23 - 18
|31
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|8
|5
|4
|27 - 19
|29
|10.
|Америка Минейро
|17
|7
|6
|4
|17 - 11
|27
|11.
|Жувентуде
|17
|7
|6
|4
|17 - 15
|27
|12.
|Брагантино
|18
|6
|9
|3
|27 - 20
|27
|13.
|Сан-Паулу
|18
|6
|9
|3
|15 - 14
|27
|14.
|Байя
|17
|7
|5
|5
|23 - 19
|26
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|4
|6
|22 - 21
|25
|16.
|Гремио
|17
|6
|6
|5
|22 - 18
|24
|17.
|Куяба
|17
|6
|6
|5
|16 - 17
|24
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|4
|10
|3
|13 - 13
|22
|19.
|Спорт Ресифи
|17
|5
|5
|7
|11 - 11
|20
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|0
|6
|11
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|17
|8
|6
|3
|37 - 18
|30
|2.
|Атлетико Минейро
|17
|8
|5
|4
|19 - 15
|29
|3.
|Брагантино
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|8
|2
|7
|22 - 16
|26
|5.
|Коринтианс
|18
|5
|7
|6
|14 - 17
|22
|6.
|Форталеза
|18
|6
|3
|9
|18 - 25
|21
|7.
|Америка Минейро
|18
|4
|7
|7
|19 - 26
|19
|8.
|Куяба
|17
|3
|10
|4
|15 - 15
|19
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|10.
|Сан-Паулу
|17
|4
|6
|7
|13 - 19
|18
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|4
|6
|8
|15 - 19
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|5
|2
|11
|17 - 23
|17
|13.
|Флуминенсе
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Байя
|17
|3
|5
|9
|13 - 25
|14
|15.
|Жувентуде
|17
|2
|7
|8
|16 - 25
|13
|16.
|Сантос
|17
|2
|7
|8
|12 - 25
|13
|17.
|Сеара
|17
|1
|10
|6
|14 - 21
|13
|18.
|Спорт Ресифи
|18
|3
|4
|11
|10 - 24
|13
|19.
|Гремио
|18
|4
|0
|14
|14 - 29
|12
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|1
|6
|10
|14 - 29
|9