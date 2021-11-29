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Бразилия: Серия A 2021

2021
Интернасьонал Порту Алегре
1:1
Конец матча
Сантос
0'
36' Желтая карточка
Джонни
1:0
45' Гол в свои ворота
Luiz Felipe III
1:1
47' Гол
Marcos Leonardo
85' Желтая карточка
Sandry Santos
90'+5
12
Marcelo
Lomba
26
Саравия
Ренсо
22
Мендес
Бруно
II
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
8
Эденилсон
дос
Сантос
30
Джонни
16
Паласиос
Карлос
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
34
Жуан
Пауло
28
Kaiky
2
Luiz
Felipe
III
22
Danilo
Boza
13
Madson
II
25
Vinicius3
3
Felipe
Jonatan
30
Lucas
Braga
20
Gabriel
Pirani
27
Angelo
Borges
36
Marcos
Leonardo
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Сантос
3-4-2-1

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Сантос

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

СA
2:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:2
К
2:0
К
2:1
СA
2:1
СA
0:1
К
3:0
К
1:1
СA
3:1
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эденилсон дос Сантос 11 (6) 0.31
Yuri Alberto 11 0.31
Тайсон Фреда 4 0.11
Patrick I 3 0.08
Дурадо Родриго 2 0.06
Матеус Лейте 2 0.06
Rodrigo I 2 0.06
José Maurisio3 1 0.03
Герреро Паоло 1 0.03
Кайо Ранхел 1 0.03
Тьяго Гальярдо 1 0.03
Меркадо Габриэль 1 0.03
Bruno Praxedes 1 0.03
Gustavo Maia 1 0.03
Куэста Виктор 0 0
Паласиос Карлос 0 0
Moises VII 0 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
Паулиньо Виктор 0 0
Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marinho II 6 (2) 0.17
Marcos Guilherme 5 0.14
Карлос Санчес II 5 (3) 0.14
Marcos Leonardo 4 (1) 0.11
Madson II 3 0.08
Gabriel Pirani 3 0.08
Jean Mota 2 0.06
Жорже Кайо 1 0.03
Тарделли Диего 1 0.03
Raniel 1 0.03
Wagner Leonardo 1 0.03
Lucas Braga 0 0
Vinicius3 0 0
Guilherme de Aguiar Camacho 0 0
Para I 0 0
Luiz Felipe III 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 10 0
Moises VII 8 1
Дурадо Родриго 9 0
Эденилсон дос Сантос 5 1
Yuri Alberto 6 0
Кайо Ранхел 4 1
Саравия Ренсо 4 1
Паулиньо Виктор 4 1
Меркадо Габриэль 5 0
Мендес Бруно II 5 0
Рибейро Лукас 3 1
Patrick I 1 2
Rodrigo I 4 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 4 0
Тьяго Гальярдо 3 0
Паласиос Карлос 3 0
José Maurisio3 3 0
Энрике Педро 1 1
Danilo XVI 1 1
Леонардо Родригес 2 0
Тайсон Фреда 2 0
Бошилья Габриэл 2 0
Jose Gabriel 2 0
Уго Витор 0 1
Джонни 1 0
Матеус Лейте 1 0
Daniel Fusato1 1 0
Роша Кайке 1 0
Bruno Praxedes 1 0
Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marinho II 9 0
Jean Mota 6 1
Marcos Guilherme 6 0
Para I 5 0
Luiz Felipe III 5 0
Vinicius3 5 0
Guilherme de Aguiar Camacho 4 0
Жуан Пауло 4 0
Карлос Санчес II 4 0
Lucas Braga 4 0
Felipe Jonatan 4 0
Алисон II 3 0
Madson II 3 0
Перес Луан 3 0
Wagner Leonardo 3 0
Kaiky 3 0
Винисиус Оливейра 2 0
Moraes 2 0
Raniel 2 0
Danilo Boza 2 0
Marcos Leonardo 2 0
Тарделли Диего 1 0
Баптистао Лео 1 0
Жорже Кайо 1 0
Sandry Santos 1 0
Angelo Borges 1 0
Robson Reis 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
14
15 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
22 Не забивали 26
6
22%
1
7%
1-15
1
4%
2
14%
16-30
8
30%
30%
2
14%
31-45
3
11%
3
21%
46-60
4
15%
3
21%
61-75
5
19%
3
21%
76-90

Пропущено

21
25
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
5
24%
3
12%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
4
19%
3
12%
31-45
2
10%
6
24%
46-60
4
19%
3
12%
61-75
5
24%
7
28%
76-90

Забито

17
19
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
26 Не забивали 26
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
5
26%
16-30
4
24%
4
21%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
3
18%
4
21%
61-75
4
24%
5
26%
76-90

Пропущено

17
14
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
2
12%
1
7%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
5
29%
29%
4
29%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
3
18%
3
21%
76-90

Забито

44
33
23 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 14
12 Не забивали 16
9
20%
1
3%
1-15
2
5%
7
21%
16-30
12
27%
6
18%
31-45
5
11%
4
12%
46-60
7
16%
7
21%
61-75
9
20%
8
24%
76-90

Пропущено

38
39
19 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 19
7
18%
4
10%
1-15
3
8%
4
10%
16-30
9
24%
7
18%
31-45
5
13%
9
23%
46-60
6
16%
5
13%
61-75
8
21%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2
Сантос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сантос - Форталеза 2:0 Коринтианс - Сантос 2:0 Сантос - Шапекоэнсе 2:0 Атлетико Гойяненсе - Сантос 0:0
Сантос - Брагантино 2:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 0:1 Сантос - Флуминенсе 2:0 Сантос - Америка Минейро 0:2 Спорт Ресифи - Сантос 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Сантос - Гремио 1:0 Сан-Паулу - Сантос 1:1 Жувентуде - Сантос 3:0 Сеара - Сантос 0:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сантос - Байя 0:0 Куяба - Сантос 2:1 Сантос - Фламенго 0:4 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 35 24 6 5 57 - 25 78
2. Фламенго 34 20 7 7 66 - 31 67
3. Палмейрас Сан-Паулу 35 18 5 12 54 - 42 59
4. Коринтианс 36 15 11 10 39 - 34 56
5. Брагантино 35 13 14 8 51 - 41 53
6. Форталеза 35 15 7 13 41 - 43 52
7. Флуминенсе 36 14 9 13 35 - 36 51
8. Сеара 35 11 16 8 38 - 35 49
9. Интернасьонал Порту Алегре 36 12 12 12 43 - 39 48
10. Америка Минейро 35 11 13 11 36 - 37 46
11. Сантос 36 11 13 12 33 - 39 46
12. Сан-Паулу 35 10 15 10 28 - 33 45
13. Куяба 34 9 16 9 31 - 32 43
14. Атлетико Паранаэнсе 35 12 6 17 39 - 44 42
15. Атлетико Гойяненсе 34 9 14 11 26 - 34 41
16. Байя 34 10 10 14 36 - 44 40
17. Жувентуде 34 9 13 12 33 - 40 40
18. Гремио 35 10 6 19 36 - 47 36
19. Спорт Ресифи 35 8 9 18 21 - 35 33
20. Шапекоэнсе 34 1 12 21 27 - 59 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 16 1 1 38 - 10 49
2. Фламенго 17 12 1 4 29 - 13 37
3. Сеара 18 10 6 2 24 - 14 36
4. Флуминенсе 18 10 5 3 21 - 14 35
5. Коринтианс 18 10 4 4 25 - 17 34
6. Палмейрас Сан-Паулу 18 10 3 5 32 - 26 33
7. Сантос 18 9 5 4 20 - 13 32
8. Форталеза 17 9 4 4 23 - 18 31
9. Интернасьонал Порту Алегре 18 8 6 4 28 - 20 30
10. Америка Минейро 17 7 6 4 17 - 11 27
11. Жувентуде 17 7 6 4 17 - 15 27
12. Брагантино 18 6 9 3 27 - 20 27
13. Сан-Паулу 18 6 9 3 15 - 14 27
14. Байя 17 7 5 5 23 - 19 26
15. Атлетико Паранаэнсе 17 7 4 6 22 - 21 25
16. Гремио 17 6 6 5 22 - 18 24
17. Куяба 17 6 6 5 16 - 17 24
18. Атлетико Гойяненсе 17 4 10 3 13 - 13 22
19. Спорт Ресифи 17 5 5 7 11 - 11 20
20. Шапекоэнсе 17 0 6 11 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 17 8 6 3 37 - 18 30
2. Атлетико Минейро 17 8 5 4 19 - 15 29
3. Брагантино 17 7 5 5 24 - 21 26
4. Палмейрас Сан-Паулу 17 8 2 7 22 - 16 26
5. Коринтианс 18 5 7 6 14 - 17 22
6. Форталеза 18 6 3 9 18 - 25 21
7. Америка Минейро 18 4 7 7 19 - 26 19
8. Куяба 17 3 10 4 15 - 15 19
9. Атлетико Гойяненсе 17 5 4 8 13 - 21 19
10. Сан-Паулу 17 4 6 7 13 - 19 18
11. Интернасьонал Порту Алегре 18 4 6 8 15 - 19 18
12. Атлетико Паранаэнсе 18 5 2 11 17 - 23 17
13. Флуминенсе 18 4 4 10 14 - 22 16
14. Байя 17 3 5 9 13 - 25 14
15. Сантос 18 2 8 8 13 - 26 14
16. Сеара 17 1 10 6 14 - 21 13
17. Спорт Ресифи 18 3 4 11 10 - 24 13
18. Жувентуде 17 2 7 8 16 - 25 13
19. Гремио 18 4 0 14 14 - 29 12
20. Шапекоэнсе 17 1 6 10 14 - 29 9
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Луис Фелипе уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    36'
    Джонни получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос онлайн


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