Бразилия: Серия A 2021
1:1
Конец матча
36' Желтая карточкаДжонни
1:0
45' Гол в свои воротаLuiz Felipe III
1:1
47' ГолMarcos Leonardo
85' Желтая карточкаSandry Santos
20
Moises
VII
30
Джонни
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
34
Жуан
Пауло
28
Kaiky
22
Danilo
Boza
13
Madson
II
25
Vinicius3
30
Lucas
Braga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тайсон ФредаПолузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
-
18 Матеус ЛейтеНападающий
-
-
-
-
35 Jose Gabriel
-
Главный тренер: Diego Aguirre
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
28 KaikyЗащитник
- Защитник
-
22 Danilo BozaЗащитник
-
13 Madson IIПолузащитник
-
25 Vinicius3Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
-
42 MoraesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Энрике ЛуисНападающий
-
12 RanielНападающий
-
26 Robson Reis
-
-
21 Para I
-
-
-
Главный тренер: Fabio Carille
Ход матча
36'
45'
1:0
46'
47'
1:1
85'
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Сантос
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эденилсон дос Сантос
|11 (6)
|0.31
|Yuri Alberto
|11
|0.31
|Тайсон Фреда
|4
|0.11
|Patrick I
|3
|0.08
|Дурадо Родриго
|2
|0.06
|Матеус Лейте
|2
|0.06
|Rodrigo I
|2
|0.06
|José Maurisio3
|1
|0.03
|Герреро Паоло
|1
|0.03
|Кайо Ранхел
|1
|0.03
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.03
|Меркадо Габриэль
|1
|0.03
|Bruno Praxedes
|1
|0.03
|Gustavo Maia
|1
|0.03
|Куэста Виктор
|0
|0
|Паласиос Карлос
|0
|0
|Moises VII
|0
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|Паулиньо Виктор
|0
|0
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marinho II
|6 (2)
|0.17
|Marcos Guilherme
|5
|0.14
|Карлос Санчес II
|5 (3)
|0.14
|Marcos Leonardo
|4 (1)
|0.11
|Madson II
|3
|0.08
|Gabriel Pirani
|3
|0.08
|Jean Mota
|2
|0.06
|Жорже Кайо
|1
|0.03
|Тарделли Диего
|1
|0.03
|Raniel
|1
|0.03
|Wagner Leonardo
|1
|0.03
|Lucas Braga
|0
|0
|Vinicius3
|0
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|0
|0
|Para I
|0
|0
|Luiz Felipe III
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|10
|0
|Moises VII
|8
|1
|Дурадо Родриго
|9
|0
|Эденилсон дос Сантос
|5
|1
|Yuri Alberto
|6
|0
|Кайо Ранхел
|4
|1
|Саравия Ренсо
|4
|1
|Паулиньо Виктор
|4
|1
|Меркадо Габриэль
|5
|0
|Мендес Бруно II
|5
|0
|Рибейро Лукас
|3
|1
|Patrick I
|1
|2
|Rodrigo I
|4
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|4
|0
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Паласиос Карлос
|3
|0
|José Maurisio3
|3
|0
|Энрике Педро
|1
|1
|Danilo XVI
|1
|1
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Тайсон Фреда
|2
|0
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|Jose Gabriel
|2
|0
|Уго Витор
|0
|1
|Джонни
|1
|0
|Матеус Лейте
|1
|0
|Daniel Fusato1
|1
|0
|Роша Кайке
|1
|0
|Bruno Praxedes
|1
|0
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marinho II
|9
|0
|Jean Mota
|6
|1
|Marcos Guilherme
|6
|0
|Para I
|5
|0
|Luiz Felipe III
|5
|0
|Vinicius3
|5
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|4
|0
|Жуан Пауло
|4
|0
|Карлос Санчес II
|4
|0
|Lucas Braga
|4
|0
|Felipe Jonatan
|4
|0
|Алисон II
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Перес Луан
|3
|0
|Wagner Leonardo
|3
|0
|Kaiky
|3
|0
|Винисиус Оливейра
|2
|0
|Moraes
|2
|0
|Raniel
|2
|0
|Danilo Boza
|2
|0
|Marcos Leonardo
|2
|0
|Тарделли Диего
|1
|0
|Баптистао Лео
|1
|0
|Жорже Кайо
|1
|0
|Sandry Santos
|1
|0
|Angelo Borges
|1
|0
|Robson Reis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
14
15 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
22 Не забивали 26
6
22%
1
7%
1-15
1
4%
2
14%
16-30
8
30%
30%
2
14%
31-45
3
11%
3
21%
46-60
4
15%
3
21%
61-75
5
19%
3
21%
76-90
Пропущено
21
25
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
5
24%
3
12%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
4
19%
3
12%
31-45
2
10%
6
24%
46-60
4
19%
3
12%
61-75
5
24%
7
28%
76-90
Забито
17
19
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
26 Не забивали 26
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
5
26%
16-30
4
24%
4
21%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
3
18%
4
21%
61-75
4
24%
5
26%
76-90
Пропущено
17
14
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
2
12%
1
7%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
5
29%
29%
4
29%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
3
18%
3
21%
76-90
Забито
44
33
23 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 14
12 Не забивали 16
9
20%
1
3%
1-15
2
5%
7
21%
16-30
12
27%
6
18%
31-45
5
11%
4
12%
46-60
7
16%
7
21%
61-75
9
20%
8
24%
76-90
Пропущено
38
39
19 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 19
7
18%
4
10%
1-15
3
8%
4
10%
16-30
9
24%
7
18%
31-45
5
13%
9
23%
46-60
6
16%
5
13%
61-75
8
21%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2
Сантос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сантос - Форталеза 2:0 Коринтианс - Сантос 2:0 Сантос - Шапекоэнсе 2:0 Атлетико Гойяненсе - Сантос 0:0
Сантос - Брагантино 2:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 0:1 Сантос - Флуминенсе 2:0 Сантос - Америка Минейро 0:2 Спорт Ресифи - Сантос 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Сантос - Гремио 1:0 Сан-Паулу - Сантос 1:1 Жувентуде - Сантос 3:0 Сеара - Сантос 0:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сантос - Байя 0:0 Куяба - Сантос 2:1 Сантос - Фламенго 0:4 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|35
|24
|6
|5
|57 - 25
|78
|2.
|Фламенго
|34
|20
|7
|7
|66 - 31
|67
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|35
|18
|5
|12
|54 - 42
|59
|4.
|Коринтианс
|36
|15
|11
|10
|39 - 34
|56
|5.
|Брагантино
|35
|13
|14
|8
|51 - 41
|53
|6.
|Форталеза
|35
|15
|7
|13
|41 - 43
|52
|7.
|Флуминенсе
|36
|14
|9
|13
|35 - 36
|51
|8.
|Сеара
|35
|11
|16
|8
|38 - 35
|49
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|36
|12
|12
|12
|43 - 39
|48
|10.
|Америка Минейро
|35
|11
|13
|11
|36 - 37
|46
|11.
|Сантос
|36
|11
|13
|12
|33 - 39
|46
|12.
|Сан-Паулу
|35
|10
|15
|10
|28 - 33
|45
|13.
|Куяба
|34
|9
|16
|9
|31 - 32
|43
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|12
|6
|17
|39 - 44
|42
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|34
|9
|14
|11
|26 - 34
|41
|16.
|Байя
|34
|10
|10
|14
|36 - 44
|40
|17.
|Жувентуде
|34
|9
|13
|12
|33 - 40
|40
|18.
|Гремио
|35
|10
|6
|19
|36 - 47
|36
|19.
|Спорт Ресифи
|35
|8
|9
|18
|21 - 35
|33
|20.
|Шапекоэнсе
|34
|1
|12
|21
|27 - 59
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|16
|1
|1
|38 - 10
|49
|2.
|Фламенго
|17
|12
|1
|4
|29 - 13
|37
|3.
|Сеара
|18
|10
|6
|2
|24 - 14
|36
|4.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|21 - 14
|35
|5.
|Коринтианс
|18
|10
|4
|4
|25 - 17
|34
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|10
|3
|5
|32 - 26
|33
|7.
|Сантос
|18
|9
|5
|4
|20 - 13
|32
|8.
|Форталеза
|17
|9
|4
|4
|23 - 18
|31
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|8
|6
|4
|28 - 20
|30
|10.
|Америка Минейро
|17
|7
|6
|4
|17 - 11
|27
|11.
|Жувентуде
|17
|7
|6
|4
|17 - 15
|27
|12.
|Брагантино
|18
|6
|9
|3
|27 - 20
|27
|13.
|Сан-Паулу
|18
|6
|9
|3
|15 - 14
|27
|14.
|Байя
|17
|7
|5
|5
|23 - 19
|26
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|4
|6
|22 - 21
|25
|16.
|Гремио
|17
|6
|6
|5
|22 - 18
|24
|17.
|Куяба
|17
|6
|6
|5
|16 - 17
|24
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|4
|10
|3
|13 - 13
|22
|19.
|Спорт Ресифи
|17
|5
|5
|7
|11 - 11
|20
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|0
|6
|11
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|17
|8
|6
|3
|37 - 18
|30
|2.
|Атлетико Минейро
|17
|8
|5
|4
|19 - 15
|29
|3.
|Брагантино
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|8
|2
|7
|22 - 16
|26
|5.
|Коринтианс
|18
|5
|7
|6
|14 - 17
|22
|6.
|Форталеза
|18
|6
|3
|9
|18 - 25
|21
|7.
|Америка Минейро
|18
|4
|7
|7
|19 - 26
|19
|8.
|Куяба
|17
|3
|10
|4
|15 - 15
|19
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|10.
|Сан-Паулу
|17
|4
|6
|7
|13 - 19
|18
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|4
|6
|8
|15 - 19
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|5
|2
|11
|17 - 23
|17
|13.
|Флуминенсе
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Байя
|17
|3
|5
|9
|13 - 25
|14
|15.
|Сантос
|18
|2
|8
|8
|13 - 26
|14
|16.
|Сеара
|17
|1
|10
|6
|14 - 21
|13
|17.
|Спорт Ресифи
|18
|3
|4
|11
|10 - 24
|13
|18.
|Жувентуде
|17
|2
|7
|8
|16 - 25
|13
|19.
|Гремио
|18
|4
|0
|14
|14 - 29
|12
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|1
|6
|10
|14 - 29
|9