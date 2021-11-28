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Бразилия: Серия A 2021

2021
Коринтианс
0:0
Второй тайм: 62'
Атлетико Паранаэнсе
0'
49' Желтая карточка
Christian Cardoso
53' Желтая карточка
Gabriel Paulista VIII
62'
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
33
João
Victor6
4
Жил
Карлос
26
Fabio
Santos
IV
37
Eduardo
Queiroz
5
Gabriel
Paulista
VIII
8
Аугусто
Ренато
38
Перейра
Габриэл
77
Jo
Alves
II
123
Roger
I
1
Дос
Сантос
Адербар
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
2
Nicolas
Hernandez2
5
Марсиньо
Силва
18
Лео
Ситтадини
26
Erick2
16
Abner2
11
Nikao
32
Роша
Педро
88
Christian
Cardoso
Коринтианс
4-3-3
Атлетико Паранаэнсе
3-4-3

История личных встреч

Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе

17 матчей

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

26 матчей

34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

23.1%
57.7%
19.2%
6 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:1
СA
3:3
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:0
СA
1:4
СA
2:0
БСА
1:0
БСА
1:1
БСА
0:0
БСА
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:0
КБ
2:0
КБ
3:2
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jo Alves II 7 (1) 0.19
Roger I 7 (1) 0.19
Жулиано де Паула 3 0.08
Adson 3 0.08
Рони 3 0.08
Аугусто Ренато 3 0.08
Gustavo Mosquito 2 0.06
Fabio Santos IV 2 (2) 0.06
Перейра Габриэл 2 0.06
Gabriel Paulista VIII 2 0.06
Кантильо Виктор 2 0.06
Витиньо Виктор 1 0.03
Виллиан Боргес 0 0
Жил Карлос 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Lucas Piton 0 0
Eduardo Queiroz 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Terans 6 0.17
Renato Kayzer 6 0.17
Nikao 3 (1) 0.09
Nascimento Leite Matheus3 3 0.09
Роша Педро 3 0.09
Bissoli 3 (1) 0.09
Марсиньо Силва 2 0.06
Витиньо Витор V 2 0.06
Jadson I 2 0.06
Christian Cardoso 2 0.06
Khellven 1 0.03
Энрике Педру II 1 0.03
Thiago Heleno 1 0.03
Фернандо Матос 1 0.03
Carlos Eduardo III 1 0.03
Ivaldo 1 0.03
Richard Almeida de Oliveira2 1 0.03
Abner2 0 0
Лео Ситтадини 0 0
Erick2 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рони 6 0
Gabriel Paulista VIII 6 0
Фагнер Лемос 5 0
Кассио Рамос 4 0
João Victor6 4 0
Жил Карлос 3 0
Fabio Santos IV 3 0
Angelo Araos 3 0
Аугусто Ренато 2 0
Guilherme de Aguiar Camacho 2 0
Рамиро 2 0
Roger I 2 0
Gustavo Mosquito 2 0
Кантильо Виктор 2 0
Eduardo Queiroz 2 0
Xavier 0 1
Рауль Гонсалес 1 0
Перейра Габриэл 1 0
Луан 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Mateus Vital 1 0
Marquinhos2 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thiago Heleno 6 1
Ivaldo 7 0
Nikao 6 0
Christian Cardoso 6 0
Richard Almeida de Oliveira2 4 1
Nascimento Leite Matheus3 5 0
David Terans 4 0
Renato Kayzer 4 0
Erick2 4 0
Марсиньо Силва 2 1
Лео Ситтадини 3 0
Nicolas Hernandez2 3 0
Abner2 3 0
Витиньо Витор V 3 0
Дос Сантос Адербар 2 0
Carlos Eduardo III 2 0
Nicolas Vichiatto 2 0
Bissoli 2 0
Фернандо Матос 1 0
Педринью Роша 1 0
Khellven 1 0
Альварадо Джейми 1 0
Lucas Fasson 1 0
Bento Krepski 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
18
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
1
4%
0
0%
1-15
5
22%
1
6%
16-30
2
9%
5
28%
31-45
5
22%
5
28%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
7
30%
5
28%
76-90

Пропущено

18
21
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
2
11%
5
24%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
9
50%
3
14%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
2
11%
7
33%
61-75
4
22%
1
5%
76-90

Забито

14
23
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
24 Не забивали 22
0
0%
2
9%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
2
14%
9
39%
31-45
4
29%
1
4%
46-60
2
14%
8
35%
61-75
4
29%
2
9%
76-90

Пропущено

17
20
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
5
29%
29%
2
10%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
2
12%
6
30%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
7
41%
4
20%
76-90

Забито

37
41
12 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 11
9 Не забивали 12
1
3%
2
5%
1-15
7
19%
2
5%
16-30
4
11%
14
34%
31-45
9
24%
6
15%
46-60
5
14%
10
24%
61-75
11
30%
30%
7
17%
76-90

Пропущено

35
41
17 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 21
24 Не пропускали 26
7
20%
7
17%
1-15
1
3%
6
15%
16-30
9
26%
6
15%
31-45
3
9%
9
22%
46-60
4
11%
8
20%
61-75
11
31%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Сантос 2:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Куяба 3:2
Атлетико Минейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза 1:0 Коринтианс - Шапекоэнсе 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Байя 3:1 Брагантино - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Гремио - Коринтианс 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Сеара 3:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Брагантино 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Атлетико Паранаэнсе - Сеара 2:1 Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 0:1 Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Пеньяроль 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Пеньяроль - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 2:1 35 24 6 5 57 - 25 78
2. Фламенго 34 20 7 7 66 - 31 67
3. Палмейрас Сан-Паулу 35 18 5 12 54 - 42 59
4. Коринтианс 0:0 36 14 12 10 38 - 34 54
5. Брагантино 35 13 14 8 51 - 41 53
6. Форталеза 35 15 7 13 41 - 43 52
7. Флуминенсе 1:2 36 14 9 13 35 - 36 51
8. Сеара 35 11 16 8 38 - 35 49
9. Интернасьонал Порту Алегре 35 12 11 12 42 - 38 47
10. Америка Минейро 35 11 13 11 36 - 37 46
11. Сантос 35 11 12 12 32 - 38 45
12. Сан-Паулу 35 10 15 10 28 - 33 45
13. Куяба 34 9 16 9 31 - 32 43
14. Атлетико Паранаэнсе 0:0 35 12 7 16 39 - 43 43
15. Атлетико Гойяненсе 34 9 14 11 26 - 34 41
16. Байя 34 10 10 14 36 - 44 40
17. Жувентуде 34 9 13 12 33 - 40 40
18. Гремио 35 10 6 19 36 - 47 36
19. Спорт Ресифи 35 8 9 18 21 - 35 33
20. Шапекоэнсе 34 1 12 21 27 - 59 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 2:1 18 16 1 1 38 - 10 49
2. Фламенго 17 12 1 4 29 - 13 37
3. Сеара 18 10 6 2 24 - 14 36
4. Флуминенсе 1:2 18 10 5 3 21 - 14 35
5. Палмейрас Сан-Паулу 18 10 3 5 32 - 26 33
6. Коринтианс 0:0 18 9 5 4 24 - 17 32
7. Сантос 18 9 5 4 20 - 13 32
8. Форталеза 17 9 4 4 23 - 18 31
9. Интернасьонал Порту Алегре 17 8 5 4 27 - 19 29
10. Америка Минейро 17 7 6 4 17 - 11 27
11. Жувентуде 17 7 6 4 17 - 15 27
12. Брагантино 18 6 9 3 27 - 20 27
13. Сан-Паулу 18 6 9 3 15 - 14 27
14. Байя 17 7 5 5 23 - 19 26
15. Атлетико Паранаэнсе 0:0 17 7 4 6 22 - 21 25
16. Гремио 17 6 6 5 22 - 18 24
17. Куяба 17 6 6 5 16 - 17 24
18. Атлетико Гойяненсе 17 4 10 3 13 - 13 22
19. Спорт Ресифи 17 5 5 7 11 - 11 20
20. Шапекоэнсе 17 0 6 11 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 17 8 6 3 37 - 18 30
2. Атлетико Минейро 2:1 17 8 5 4 19 - 15 29
3. Брагантино 17 7 5 5 24 - 21 26
4. Палмейрас Сан-Паулу 17 8 2 7 22 - 16 26
5. Коринтианс 0:0 18 5 7 6 14 - 17 22
6. Форталеза 18 6 3 9 18 - 25 21
7. Америка Минейро 18 4 7 7 19 - 26 19
8. Куяба 17 3 10 4 15 - 15 19
9. Атлетико Гойяненсе 17 5 4 8 13 - 21 19
10. Сан-Паулу 17 4 6 7 13 - 19 18
11. Атлетико Паранаэнсе 0:0 18 5 3 10 17 - 22 18
12. Интернасьонал Порту Алегре 18 4 6 8 15 - 19 18
13. Флуминенсе 1:2 18 4 4 10 14 - 22 16
14. Байя 17 3 5 9 13 - 25 14
15. Жувентуде 17 2 7 8 16 - 25 13
16. Сантос 17 2 7 8 12 - 25 13
17. Сеара 17 1 10 6 14 - 21 13
18. Спорт Ресифи 18 3 4 11 10 - 24 13
19. Гремио 18 4 0 14 14 - 29 12
20. Шапекоэнсе 17 1 6 10 14 - 29 9
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    53'
    Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    49'
    Кристиан Кардосо получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Габриэль Перейра уходит с поля. Виллиан Боргес выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
2.13
3.18
6.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе онлайн


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