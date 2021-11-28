Бразилия: Серия A 2021
0:0
Второй тайм: 62'
49' Желтая карточкаChristian Cardoso
53' Желтая карточкаGabriel Paulista VIII
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
33
João
Victor6
77
Jo
Alves
II
123
Roger
I
26
Erick2
16
Abner2
11
Nikao
32
Роша
Педро
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
33 João Victor6Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Jo Alves IIНападающий
-
123 Roger IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
7 ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
-
29 РониПолузащитник
-
39 XavierПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Силвиньо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
-
16 Abner2Полузащитник
-
11 NikaoНападающий
-
32 Роша ПедроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 IvaldoЗащитник
- Полузащитник
-
80 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
13 Khellven
-
-
37 Lucas Fasson
-
17 Bissoli
-
-
Главный тренер: Alberto Valentim
Ход матча
История личных встреч
Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе
17 матчей
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
26 матчей
34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед
Первый тайм
23.1%
57.7%
19.2%
6 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jo Alves II
|7 (1)
|0.19
|Roger I
|7 (1)
|0.19
|Жулиано де Паула
|3
|0.08
|Adson
|3
|0.08
|Рони
|3
|0.08
|Аугусто Ренато
|3
|0.08
|Gustavo Mosquito
|2
|0.06
|Fabio Santos IV
|2 (2)
|0.06
|Перейра Габриэл
|2
|0.06
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0.06
|Кантильо Виктор
|2
|0.06
|Витиньо Виктор
|1
|0.03
|Виллиан Боргес
|0
|0
|Жил Карлос
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
|Lucas Piton
|0
|0
|Eduardo Queiroz
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Terans
|6
|0.17
|Renato Kayzer
|6
|0.17
|Nikao
|3 (1)
|0.09
|Nascimento Leite Matheus3
|3
|0.09
|Роша Педро
|3
|0.09
|Bissoli
|3 (1)
|0.09
|Марсиньо Силва
|2
|0.06
|Витиньо Витор V
|2
|0.06
|Jadson I
|2
|0.06
|Christian Cardoso
|2
|0.06
|Khellven
|1
|0.03
|Энрике Педру II
|1
|0.03
|Thiago Heleno
|1
|0.03
|Фернандо Матос
|1
|0.03
|Carlos Eduardo III
|1
|0.03
|Ivaldo
|1
|0.03
|Richard Almeida de Oliveira2
|1
|0.03
|Abner2
|0
|0
|Лео Ситтадини
|0
|0
|Erick2
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рони
|6
|0
|Gabriel Paulista VIII
|6
|0
|Фагнер Лемос
|5
|0
|Кассио Рамос
|4
|0
|João Victor6
|4
|0
|Жил Карлос
|3
|0
|Fabio Santos IV
|3
|0
|Angelo Araos
|3
|0
|Аугусто Ренато
|2
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Roger I
|2
|0
|Gustavo Mosquito
|2
|0
|Кантильо Виктор
|2
|0
|Eduardo Queiroz
|2
|0
|Xavier
|0
|1
|Рауль Гонсалес
|1
|0
|Перейра Габриэл
|1
|0
|Луан
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Mateus Vital
|1
|0
|Marquinhos2
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thiago Heleno
|6
|1
|Ivaldo
|7
|0
|Nikao
|6
|0
|Christian Cardoso
|6
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|4
|1
|Nascimento Leite Matheus3
|5
|0
|David Terans
|4
|0
|Renato Kayzer
|4
|0
|Erick2
|4
|0
|Марсиньо Силва
|2
|1
|Лео Ситтадини
|3
|0
|Nicolas Hernandez2
|3
|0
|Abner2
|3
|0
|Витиньо Витор V
|3
|0
|Дос Сантос Адербар
|2
|0
|Carlos Eduardo III
|2
|0
|Nicolas Vichiatto
|2
|0
|Bissoli
|2
|0
|Фернандо Матос
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Khellven
|1
|0
|Альварадо Джейми
|1
|0
|Lucas Fasson
|1
|0
|Bento Krepski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
18
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
1
4%
0
0%
1-15
5
22%
1
6%
16-30
2
9%
5
28%
31-45
5
22%
5
28%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
7
30%
5
28%
76-90
Пропущено
18
21
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
2
11%
5
24%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
9
50%
3
14%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
2
11%
7
33%
61-75
4
22%
1
5%
76-90
Забито
14
23
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
24 Не забивали 22
0
0%
2
9%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
2
14%
9
39%
31-45
4
29%
1
4%
46-60
2
14%
8
35%
61-75
4
29%
2
9%
76-90
Пропущено
17
20
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
5
29%
29%
2
10%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
2
12%
6
30%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
7
41%
4
20%
76-90
Забито
37
41
12 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 11
9 Не забивали 12
1
3%
2
5%
1-15
7
19%
2
5%
16-30
4
11%
14
34%
31-45
9
24%
6
15%
46-60
5
14%
10
24%
61-75
11
30%
30%
7
17%
76-90
Пропущено
35
41
17 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 21
24 Не пропускали 26
7
20%
7
17%
1-15
1
3%
6
15%
16-30
9
26%
6
15%
31-45
3
9%
9
22%
46-60
4
11%
8
20%
61-75
11
31%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Сантос 2:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Куяба 3:2
Атлетико Минейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза 1:0 Коринтианс - Шапекоэнсе 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Байя 3:1 Брагантино - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Гремио - Коринтианс 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Сеара 3:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Брагантино 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Атлетико Паранаэнсе - Сеара 2:1 Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 0:1 Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Пеньяроль 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Пеньяроль - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|2:1
|35
|24
|6
|5
|57 - 25
|78
|2.
|Фламенго
|34
|20
|7
|7
|66 - 31
|67
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|35
|18
|5
|12
|54 - 42
|59
|4.
|Коринтианс
|0:0
|36
|14
|12
|10
|38 - 34
|54
|5.
|Брагантино
|35
|13
|14
|8
|51 - 41
|53
|6.
|Форталеза
|35
|15
|7
|13
|41 - 43
|52
|7.
|Флуминенсе
|1:2
|36
|14
|9
|13
|35 - 36
|51
|8.
|Сеара
|35
|11
|16
|8
|38 - 35
|49
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|35
|12
|11
|12
|42 - 38
|47
|10.
|Америка Минейро
|35
|11
|13
|11
|36 - 37
|46
|11.
|Сантос
|35
|11
|12
|12
|32 - 38
|45
|12.
|Сан-Паулу
|35
|10
|15
|10
|28 - 33
|45
|13.
|Куяба
|34
|9
|16
|9
|31 - 32
|43
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|35
|12
|7
|16
|39 - 43
|43
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|34
|9
|14
|11
|26 - 34
|41
|16.
|Байя
|34
|10
|10
|14
|36 - 44
|40
|17.
|Жувентуде
|34
|9
|13
|12
|33 - 40
|40
|18.
|Гремио
|35
|10
|6
|19
|36 - 47
|36
|19.
|Спорт Ресифи
|35
|8
|9
|18
|21 - 35
|33
|20.
|Шапекоэнсе
|34
|1
|12
|21
|27 - 59
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|2:1
|18
|16
|1
|1
|38 - 10
|49
|2.
|Фламенго
|17
|12
|1
|4
|29 - 13
|37
|3.
|Сеара
|18
|10
|6
|2
|24 - 14
|36
|4.
|Флуминенсе
|1:2
|18
|10
|5
|3
|21 - 14
|35
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|10
|3
|5
|32 - 26
|33
|6.
|Коринтианс
|0:0
|18
|9
|5
|4
|24 - 17
|32
|7.
|Сантос
|18
|9
|5
|4
|20 - 13
|32
|8.
|Форталеза
|17
|9
|4
|4
|23 - 18
|31
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|8
|5
|4
|27 - 19
|29
|10.
|Америка Минейро
|17
|7
|6
|4
|17 - 11
|27
|11.
|Жувентуде
|17
|7
|6
|4
|17 - 15
|27
|12.
|Брагантино
|18
|6
|9
|3
|27 - 20
|27
|13.
|Сан-Паулу
|18
|6
|9
|3
|15 - 14
|27
|14.
|Байя
|17
|7
|5
|5
|23 - 19
|26
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|17
|7
|4
|6
|22 - 21
|25
|16.
|Гремио
|17
|6
|6
|5
|22 - 18
|24
|17.
|Куяба
|17
|6
|6
|5
|16 - 17
|24
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|4
|10
|3
|13 - 13
|22
|19.
|Спорт Ресифи
|17
|5
|5
|7
|11 - 11
|20
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|0
|6
|11
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|17
|8
|6
|3
|37 - 18
|30
|2.
|Атлетико Минейро
|2:1
|17
|8
|5
|4
|19 - 15
|29
|3.
|Брагантино
|17
|7
|5
|5
|24 - 21
|26
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|8
|2
|7
|22 - 16
|26
|5.
|Коринтианс
|0:0
|18
|5
|7
|6
|14 - 17
|22
|6.
|Форталеза
|18
|6
|3
|9
|18 - 25
|21
|7.
|Америка Минейро
|18
|4
|7
|7
|19 - 26
|19
|8.
|Куяба
|17
|3
|10
|4
|15 - 15
|19
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|5
|4
|8
|13 - 21
|19
|10.
|Сан-Паулу
|17
|4
|6
|7
|13 - 19
|18
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|18
|5
|3
|10
|17 - 22
|18
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|4
|6
|8
|15 - 19
|18
|13.
|Флуминенсе
|1:2
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Байя
|17
|3
|5
|9
|13 - 25
|14
|15.
|Жувентуде
|17
|2
|7
|8
|16 - 25
|13
|16.
|Сантос
|17
|2
|7
|8
|12 - 25
|13
|17.
|Сеара
|17
|1
|10
|6
|14 - 21
|13
|18.
|Спорт Ресифи
|18
|3
|4
|11
|10 - 24
|13
|19.
|Гремио
|18
|4
|0
|14
|14 - 29
|12
|20.
|Шапекоэнсе
|17
|1
|6
|10
|14 - 29
|9