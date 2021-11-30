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Чемпионат мира. Квалификация. Европа: Женщины 2021-2022

2021-2022
Дания (жен)
0:0
Первый тайм: 20'
Россия (жен)
0' 20'
1
Кристенсен
Лене
11
Вейе
Катрине
3
Педерсен
Стине
4
Севеке
Рикке
23
Свава
Софи
7
Троэльсгор
Санне
13
Педерсен
Софи
15
Меллер
Катрине
8
Снерле
Эмма
20
Брюн
Сигне
12
Ларсен
Стине
12
Тодуа
Эльвира
8
Абдуллина
Алсу
11
Самойлова
Элина
14
Машкова
Кристина
3
Бессолова
Юлия
6
Андреева
Алёна
22
Козлова
Виктория
16
Шеина
Яна
10
Смирнова
Надежда
17
Фёдорова
Марина
20
Коровкина
Нелли
Дания (жен)
Россия (жен)

История личных встреч

Дания (жен)
Россия (жен)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КА(
1:6

Бомбардиры внутри турнира

Дания (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюн Сигне 11 1.83
Ларсен Стине 6 1
Хардер Пернилле 2 0.33
Троэльсгор Санне 2 0.33
Гейл Милле 2 0.33
Снерле Эмма 2 0.33
Sara Thrige 1 0.17
Севеке Рикке 1 0.17
Свава Софи 1 0.17
Меллер Катрине 1 0.17
Россия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коровкина Нелли 5 0.83
Смирнова Надежда 3 0.5
Кожникова Анна 2 0.33
Беломытцева Анна 2 0.33
Фёдорова Марина 2 0.33
Абдуллина Алсу 2 0.33
Черномырдина Маргарита 1 0.17
Андреева Алёна 1 0.17

Карточки

Голы по времени матча

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
2
25%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
3
21%
2
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
10
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
4
27%
1
10%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

29
18
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
6
21%
1
6%
1-15
6
21%
2
11%
16-30
3
10%
5
28%
31-45
5
17%
3
17%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
5
17%
5
28%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дания (жен)
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Босния и Герцеговина (жен) - Дания (жен) 0:3 Черногория (жен) - Дания (жен) 1:5 Дания (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 8:0 Азербайджан (жен) - Дания (жен) 0:8
Дания (жен) - Мальта (жен) 7:0 Испания (жен) - Дания (жен) 3:0 Дания (жен) - Австралия (жен) 3:2 Уэльс (жен) - Дания (жен) 1:1 Ирландия (жен) - Дания (жен) 0:1 Дания (жен) - Италия (жен) 0:0 Италия (жен) - Дания (жен) 1:3 Дания (жен) - Израиль (жен) 4:0 Мальта (жен) - Дания (жен) 0:8 Босния и Герцеговина (жен) - Дания (жен) 0:4 Бельгия (жен) - Дания (жен) 0:4 Швеция (жен) - Дания (жен) 1:2 Дания (жен) - Норвегия (жен) 1:2 Дания (жен) - Грузия (жен) 14:0 Грузия (жен) - Дания (жен) 0:2 Дания (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 2:0
Россия (жен)
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Азербайджан (жен) - Россия (жен) 0:4 Босния и Герцеговина (жен) - Россия (жен) 0:4 Россия (жен) - Мальта (жен) 3:0 Россия (жен) - Черногория (жен) 5:0
Россия (жен) - Азербайджан (жен) 2:0 Финляндия (жен) - Россия (жен) 0:1 Россия (жен) - Бразилия (жен) 0:3 Россия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Португалия (жен) - Россия (жен) 0:1 Сербия (жен) - Россия (жен) 2:0 Турция (жен) - Россия (жен) 1:2 Россия (жен) - Косово (жен) 3:0 Россия (жен) - Турция (жен) 4:2 Россия (жен) - Словения (жен) 1:0 Эстония (жен) - Россия (жен) 0:3 Россия (жен) - Голландия (жен) 0:1 Косово (жен) - Россия (жен) 0:5 Голландия (жен) - Россия (жен) 2:0 Россия (жен) - Эстония (жен) 4:0 Словения (жен) - Россия (жен) 0:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания (жен) 0:0 Заявка 6 5 1 0 31 - 1 16
2. Россия (жен) 0:0 Заявка 6 5 1 0 18 - 0 16
3. Черногория (жен) 6 3 0 3 8 - 13 9
4. Босния и Герцеговина (жен) 6 1 1 4 5 - 20 4
5. Мальта (жен) 6 1 1 4 4 - 16 4
6. Азербайджан (жен) Заявка 6 1 0 5 2 - 18 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Россия (жен) 0:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Дания (жен) 0:0 Заявка 3 2 1 0 15 - 0 7
3. Черногория (жен) 2 1 0 1 3 - 5 3
4. Босния и Герцеговина (жен) 4 1 0 3 3 - 10 3
5. Азербайджан (жен) Заявка 4 1 0 3 2 - 14 3
6. Мальта (жен) 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания (жен) 0:0 Заявка 3 3 0 0 16 - 1 9
2. Россия (жен) 0:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 0 7
3. Черногория (жен) 4 2 0 2 5 - 8 6
4. Мальта (жен) 4 1 0 3 2 - 12 3
5. Босния и Герцеговина (жен) 2 0 1 1 2 - 10 1
6. Азербайджан (жен) Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход на женский чемпионат мира
  • — Лучшие вторые места (1-3) - выход на женский чемпионат мира, остальные - в стыковые матчи
  • Первый тайм
  • 20'
    Усилили шумовую поддержку ещё больше датские болельщики, которые, конечно, сегодня ждут только победы от своих любимиц.
  • 19'
    На ближнюю штангу теперь шла подача у хозяек со стандартного положения, но там всё под контролем наших защитниц. Подбор снова за россиянками.
  • Угловой
    18'
    Датчанки в ответной атаке правым флангом заработали ещё один угловой. Это одна из целей датских футболисток на этот матч.
  • 17'
    У букмекеров сегодня было серьёзное падение коэффициента на сборную Дании, который опустился практически до 1.20. Но пока что по игре мы видим, что россиянки мало в чём уступают своим соперницам.
  • 16'
    Завёлся у кромки поля Юрий Красножан, который пытается что-то активно подсказывать от кромки поля. Докричаться до подопечных непросто, так как стадион в Виборге практически заполнен.
  • Фол, нарушение
    15'
    Осмелели россиянки, продолжая атаковать. Из глубины поля штрафной удар подали наши футболистки, но до опасности в этой атаке дело не дошло.
  • Опасный момент
    14'
    ОПАСНО! Шеина с левого фланга отдала пас в штрафную площадку на Фёдорову, которая сильно прострелила вдоль ворот, и Коровкина с пары метров головой попала во вратаря.
  • 13'
    Очень уверенно продолжают действовать россиянки на поле, несмотря на оказываемое давление, не допуская в своих действиях грубых ошибок.
  • 12'
    Ух, а в ещё одного контратаке Смирнова едва не вывела Коровкину на рандеву с Кристенсен, но чуть сильной передача получилась, и мяч прикатился к вратарю сборной Дании.
  • Фол, нарушение
    11'
    В первую контратаку сейчас побежали россиянки, но не дошла она до своего логического завершения - мяч был потерян, после чего Смирнова подтолкнула в спину Севеке.
  • Угловой
    10'
    Угловой на правом фланге заработали датчанки, стараниями Севеке. Снова подача шла в район дальней штанги, но отбить мяч в поле удалось Тодуа, после чего наши девушки выиграли подбор.
  • 9'
    Стараются хозяйки поля оказывать на нашу оборону постоянное давление, и сборной России очень сложно выходить даже за свою треть поля, не говоря уже о чём-то большем.
  • 8'
    Вертикальная передача прошла в штрафную площадку на Снерле, но очень цепко против неё сыграла Машкова, которая сумела в подкате выбить мяч в аут.
  • 7'
    Датчанки существенно превосходят россиянок по ростовым данным, поэтому нашей команде желательно минимизировать количество стандартных положений у своих ворот.
  • Угловой
    6'
    Ещё одну атаку левым флангом провели хозяйки поля, и на этот раз им удалось заработать угловой. Со стандарта последовала подача в район дальней штанги, но до мяча никто не добрался.
  • 5'
    Свава по левому флангу подключилась в атаку, но под прессингом Бессоловой не смогла выполнил нормальную прострельную передачу, упустив игровой снаряд за лицевую линию.
  • 4'
    Борьба основная сейчас ведётся в центральной зоне. Россиянкам пока не удаётся приблизиться к чужим владениям.
  • 3'
    Не паникуют россиянки на чужом поле, стараясь сейчас комбинировать мяч в центральной зоне. Особой агрессии пока что проявлять в атаке подопечные Юрия Красножана не спешат.
  • Опасный момент
    2'
    Первую атаку провели датчанки правым флангом, и непосредственно с фланга пробивала Троэльсгор - мяч полетел над перекладиной. Датчанки настроены на битву серьёзно.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Поехали! С Богом, девчонки!
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча отборочного цикла на ЧМ-2023 среди женщин, в котором сборная Дании сыграет дома со сборной России.
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 145
Дания (жен) 58.6% (85)
X 14.5% (21)
Россия (жен) 26.9% (39)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Дания (жен)
Ничья
Россия (жен)
1.22
5.99
11.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дания (жен) 0:0 Россия (жен) онлайн


Прогнозы на матч Дания (жен) 0:0 Россия (жен)

Исход игры
Дания (жен)
58.1% (86)
Ничья
14.2% (21)
Россия (жен)
27.7% (41)
Тотал 2.5
Больше
59.54% (78)
Меньше
40.46% (53)
Обе команды забьют
Да
66.41% (87)
Нет
33.59% (44)
Популярный счёт
2:1 Дания (жен)
17.6% (26)
1:2 Россия (жен)
16.2% (24)
2:0 Дания (жен)
16.2% (24)
1:1 Ничья
10.8% (16)
3:1 Дания (жен)
7.4% (11)
3:0 Дания (жен)
4.7% (7)
1:0 Дания (жен)
4.7% (7)
0:1 Россия (жен)
2.7% (4)
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