Чемпионат мира. Квалификация. Европа: Женщины 2021-2022
0:0
Первый тайм: 20'
11
Вейе
Катрине
23
Свава
Софи
20
Брюн
Сигне
12
Ларсен
Стине
16
Шеина
Яна
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Вейе КатринеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Свава СофиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Брюн СигнеНападающий
-
12 Ларсен СтинеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Гевиц ЛунаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Гейл МиллеНападающий
-
19 Томсен ЯнниНападающий
-
17 Мадсен РиккеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ранда-Болдт Сьёрен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Шеина ЯнаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Якупова ЛинаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Красножан Юрий
История личных встреч
Дания (жен)
Россия (жен)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дания (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюн Сигне
|11
|1.83
|Ларсен Стине
|6
|1
|Хардер Пернилле
|2
|0.33
|Троэльсгор Санне
|2
|0.33
|Гейл Милле
|2
|0.33
|Снерле Эмма
|2
|0.33
|Sara Thrige
|1
|0.17
|Севеке Рикке
|1
|0.17
|Свава Софи
|1
|0.17
|Меллер Катрине
|1
|0.17
Россия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коровкина Нелли
|5
|0.83
|Смирнова Надежда
|3
|0.5
|Кожникова Анна
|2
|0.33
|Беломытцева Анна
|2
|0.33
|Фёдорова Марина
|2
|0.33
|Абдуллина Алсу
|2
|0.33
|Черномырдина Маргарита
|1
|0.17
|Андреева Алёна
|1
|0.17
Карточки
Голы по времени матча
Забито
14
8
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
2
25%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
10
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
4
27%
1
10%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
29
18
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
6
21%
1
6%
1-15
6
21%
2
11%
16-30
3
10%
5
28%
31-45
5
17%
3
17%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
5
17%
5
28%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дания (жен)
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Босния и Герцеговина (жен) - Дания (жен) 0:3 Черногория (жен) - Дания (жен) 1:5 Дания (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 8:0 Азербайджан (жен) - Дания (жен) 0:8
Дания (жен) - Мальта (жен) 7:0 Испания (жен) - Дания (жен) 3:0 Дания (жен) - Австралия (жен) 3:2 Уэльс (жен) - Дания (жен) 1:1 Ирландия (жен) - Дания (жен) 0:1 Дания (жен) - Италия (жен) 0:0 Италия (жен) - Дания (жен) 1:3 Дания (жен) - Израиль (жен) 4:0 Мальта (жен) - Дания (жен) 0:8 Босния и Герцеговина (жен) - Дания (жен) 0:4 Бельгия (жен) - Дания (жен) 0:4 Швеция (жен) - Дания (жен) 1:2 Дания (жен) - Норвегия (жен) 1:2 Дания (жен) - Грузия (жен) 14:0 Грузия (жен) - Дания (жен) 0:2 Дания (жен) - Босния и Герцеговина (жен) 2:0
Россия (жен)
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Азербайджан (жен) - Россия (жен) 0:4 Босния и Герцеговина (жен) - Россия (жен) 0:4 Россия (жен) - Мальта (жен) 3:0 Россия (жен) - Черногория (жен) 5:0
Россия (жен) - Азербайджан (жен) 2:0 Финляндия (жен) - Россия (жен) 0:1 Россия (жен) - Бразилия (жен) 0:3 Россия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Португалия (жен) - Россия (жен) 0:1 Сербия (жен) - Россия (жен) 2:0 Турция (жен) - Россия (жен) 1:2 Россия (жен) - Косово (жен) 3:0 Россия (жен) - Турция (жен) 4:2 Россия (жен) - Словения (жен) 1:0 Эстония (жен) - Россия (жен) 0:3 Россия (жен) - Голландия (жен) 0:1 Косово (жен) - Россия (жен) 0:5 Голландия (жен) - Россия (жен) 2:0 Россия (жен) - Эстония (жен) 4:0 Словения (жен) - Россия (жен) 0:1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания (жен)
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|31 - 1
|16
|2.
|Россия (жен)
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 0
|16
|3.
|Черногория (жен)
|6
|3
|0
|3
|8 - 13
|9
|4.
|Босния и Герцеговина (жен)
|6
|1
|1
|4
|5 - 20
|4
|5.
|Мальта (жен)
|6
|1
|1
|4
|4 - 16
|4
|6.
|Азербайджан (жен)
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|2 - 18
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Россия (жен)
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|Дания (жен)
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|15 - 0
|7
|3.
|Черногория (жен)
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4.
|Босния и Герцеговина (жен)
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|5.
|Азербайджан (жен)
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 14
|3
|6.
|Мальта (жен)
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания (жен)
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|16 - 1
|9
|2.
|Россия (жен)
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 0
|7
|3.
|Черногория (жен)
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|4.
|Мальта (жен)
|4
|1
|0
|3
|2 - 12
|3
|5.
|Босния и Герцеговина (жен)
|2
|0
|1
|1
|2 - 10
|1
|6.
|Азербайджан (жен)
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход на женский чемпионат мира
- — Лучшие вторые места (1-3) - выход на женский чемпионат мира, остальные - в стыковые матчи
Прогнозы на матч Дания (жен) 0:0 Россия (жен)
Исход игры
Дания (жен)
58.1% (86)
Ничья
14.2% (21)
Россия (жен)
27.7% (41)
Тотал 2.5
Больше
59.54% (78)
Меньше
40.46% (53)
Обе команды забьют
Да
66.41% (87)
Нет
33.59% (44)
Популярный счёт
2:1 Дания (жен)
17.6% (26)
1:2 Россия (жен)
16.2% (24)
2:0 Дания (жен)
16.2% (24)
1:1 Ничья
10.8% (16)
3:1 Дания (жен)
7.4% (11)
3:0 Дания (жен)
4.7% (7)
1:0 Дания (жен)
4.7% (7)
0:1 Россия (жен)
2.7% (4)
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