Завёлся у кромки поля Юрий Красножан, который пытается что-то активно подсказывать от кромки поля. Докричаться до подопечных непросто, так как стадион в Виборге практически заполнен.

У букмекеров сегодня было серьёзное падение коэффициента на сборную Дании, который опустился практически до 1.20. Но пока что по игре мы видим, что россиянки мало в чём уступают своим соперницам.

Датчанки в ответной атаке правым флангом заработали ещё один угловой. Это одна из целей датских футболисток на этот матч.

На ближнюю штангу теперь шла подача у хозяек со стандартного положения, но там всё под контролем наших защитниц. Подбор снова за россиянками.

Усилили шумовую поддержку ещё больше датские болельщики, которые, конечно, сегодня ждут только победы от своих любимиц.

15' Осмелели россиянки, продолжая атаковать. Из глубины поля штрафной удар подали наши футболистки, но до опасности в этой атаке дело не дошло.

14' ОПАСНО! Шеина с левого фланга отдала пас в штрафную площадку на Фёдорову, которая сильно прострелила вдоль ворот, и Коровкина с пары метров головой попала во вратаря.

13' Очень уверенно продолжают действовать россиянки на поле, несмотря на оказываемое давление, не допуская в своих действиях грубых ошибок.

12' Ух, а в ещё одного контратаке Смирнова едва не вывела Коровкину на рандеву с Кристенсен, но чуть сильной передача получилась, и мяч прикатился к вратарю сборной Дании.

11' В первую контратаку сейчас побежали россиянки, но не дошла она до своего логического завершения - мяч был потерян, после чего Смирнова подтолкнула в спину Севеке.

10' Угловой на правом фланге заработали датчанки, стараниями Севеке. Снова подача шла в район дальней штанги, но отбить мяч в поле удалось Тодуа, после чего наши девушки выиграли подбор.

9' Стараются хозяйки поля оказывать на нашу оборону постоянное давление, и сборной России очень сложно выходить даже за свою треть поля, не говоря уже о чём-то большем.

8' Вертикальная передача прошла в штрафную площадку на Снерле, но очень цепко против неё сыграла Машкова, которая сумела в подкате выбить мяч в аут.

7' Датчанки существенно превосходят россиянок по ростовым данным, поэтому нашей команде желательно минимизировать количество стандартных положений у своих ворот.

6' Ещё одну атаку левым флангом провели хозяйки поля, и на этот раз им удалось заработать угловой. Со стандарта последовала подача в район дальней штанги, но до мяча никто не добрался.

5' Свава по левому флангу подключилась в атаку, но под прессингом Бессоловой не смогла выполнил нормальную прострельную передачу, упустив игровой снаряд за лицевую линию.

4' Борьба основная сейчас ведётся в центральной зоне. Россиянкам пока не удаётся приблизиться к чужим владениям.

3' Не паникуют россиянки на чужом поле, стараясь сейчас комбинировать мяч в центральной зоне. Особой агрессии пока что проявлять в атаке подопечные Юрия Красножана не спешат.

2' Первую атаку провели датчанки правым флангом, и непосредственно с фланга пробивала Троэльсгор - мяч полетел над перекладиной. Датчанки настроены на битву серьёзно.