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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Мольде
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Лиллестрём
0' 7'
1
Линде
Андреас
14
Кнутсон
Эрлинг
2
Бьорнбак
Мартин
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
27
Sivert
Heggheim
Mannsverk
16
Хуссейн
Эцаз
17
Зехнини
Рафик
7
Эйкрем
Магнус
22
Брюнхильдсен
Ола
9
Омойджуфано
Охи
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
25
Эд
Эскил
6
Кайринен
Каан
8
Мэтью
Ифиний
5
Драгснес
Ветле
21
Magnus
Knudsen
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
Мольде
4-2-3-1
Лиллестрём
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

История личных встреч

Мольде
Лиллестрём

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

33 матча

45.5%
30.3%
24.2%
15 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.4%
33.3%
24.3%
14 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

Т
1:1
ТМК
2:0
Т
2:1
Т
0:2
ТМК
1:1
Т
2:2
Т
2:1
ТМК
2:1
Т
0:1
К
0:3
Т
2:1
Т
1:0
Т
4:2
Т
2:2
Т
2:1
Т
3:2
Т
1:2
ТМС
1:1
КН
2:2
Т
2:0
Т
1:2
Т
1:1
Т
3:2
Т
1:0
Т
0:3
Т
1:1
Т
3:3
Т
3:0
Т
0:1
ТМС
4:3
Т
1:1
Т
1:1
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 25 0.89
Андерсен Эйрик Улланд 6 0.21
Хёуген Кристоффер 6 0.21
Эйкрем Магнус 4 0.14
Брюнхильдсен Ола 4 0.14
Бьорнбак Мартин 3 0.11
Синюан Шерифф 3 0.11
Хуссейн Эцаз 2 0.07
Хестад Эйрик 2 0.07
Риса Бирк 2 0.07
Эллингсен Мартин 2 (2) 0.07
Эурснес Фредрик 1 0.04
Брейвик Эмиль 1 0.04
Кнутсон Эрлинг 1 0.04
Грёдем Магнус 1 0.04
Грегерсен Стиан 1 0.04
Зехнини Рафик 0 0
Sivert Heggheim Mannsverk 0 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Фофана Датро 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 25 (3) 0.89
Петтерссон Том 3 0.11
Мэтью Ифиний 2 0.07
Густавссон Даниэль 2 0.07
Гарнас Эспен 2 0.07
Рангер Ларс 2 0.07
Осен Йермунд 1 0.04
Кайринен Каан 1 0.04
Драгснес Ветле 1 0.04
Хелланн Поль-Андре 1 0.04
Крогстад Фредрик 1 0.04
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.04
Огбу Иго 1 0.04
Эд Эскил 0 0
Эриксен Кент Хавард 0 0
Magnus Knudsen 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риса Бирк 3 1
Хуссейн Эцаз 4 0
Хёуген Кристоффер 4 0
Бьорнбак Мартин 2 1
Омойджуфано Охи 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 3 0
Линде Андреас 2 0
Синюан Шерифф 2 0
Sivert Heggheim Mannsverk 2 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Эйкрем Магнус 1 0
Линнес Мартин 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Эллингсен Мартин 1 0
Грегерсен Стиан 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рангер Ларс 7 0
Огбу Иго 5 1
Гарнас Эспен 5 0
Ольсен Томас 3 0
Мэтью Ифиний 3 0
Эд Эскил 3 0
Густавссон Даниэль 2 0
Хелланн Поль-Андре 2 0
Драгснес Ветле 2 0
Петтерссон Том 1 0
Крогстад Фредрик 1 0
Свендсен Тобиас 1 0
Кайринен Каан 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Magnus Knudsen 1 0
Слёрдаль Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

43
22
26 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
8
19%
2
9%
1-15
9
21%
5
23%
16-30
9
21%
2
9%
31-45
7
16%
5
23%
46-60
3
7%
5
23%
61-75
7
16%
3
14%
76-90

Пропущено

15
25
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
2
13%
4
16%
1-15
2
13%
5
20%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
3
20%
5
20%
46-60
4
27%
3
12%
61-75
4
27%
6
24%
76-90

Забито

22
21
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
3
14%
1
5%
1-15
4
18%
2
10%
16-30
5
23%
4
19%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
3
14%
5
24%
61-75
4
18%
5
24%
76-90

Пропущено

21
13
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
4
31%
16-30
6
29%
2
15%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
24%
3
23%
61-75
5
24%
4
31%
76-90

Забито

65
43
38 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
11
17%
3
7%
1-15
13
20%
7
16%
16-30
14
22%
6
14%
31-45
10
15%
9
21%
46-60
6
9%
10
23%
61-75
11
17%
8
19%
76-90

Пропущено

36
38
13 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 22
3
8%
4
11%
1-15
4
11%
9
24%
16-30
6
17%
4
11%
31-45
5
14%
5
13%
46-60
9
25%
6
16%
61-75
9
25%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бранн - Мольде 0:1 Мольде - Русенборг 4:1 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0
Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стабек - Мольде 0:3 Мольде - Тромсё 3:0 Одд - Мольде 1:3 Мольде - Викинг 2:2 Брюне - Мольде 1:4 Волеренга - Мольде 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Кристиансунд - Мольде 2:0 Викинг - Мольде 3:2 Мольде - Трабзонспор 1:1 Мольде - Хёугесунн 5:4 Трабзонспор - Мольде 3:3 Хёдд - Мольде 1:2 Серветт - Мольде 2:0 Спьелкавик - Мольде 1:4
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Русенборг - Лиллестрём 1:3
Лиллестрём - Стабек 3:0 Викинг - Лиллестрём 5:1 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Бранн 2:3 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Скейд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Фуннефосс/Вормсунн - Лиллестрём 0:4 Стабек - Лиллестрём 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 29 18 8 3 55 - 23 62
2. Мольде 0:0 Заявка 29 17 6 6 65 - 36 57
3. Викинг 0:1 Заявка 29 15 6 8 55 - 47 51
4. Лиллестрём 0:0 Заявка 29 13 7 9 44 - 37 46
5. Русенборг 0:0 Заявка 29 12 9 8 53 - 39 45
6. Кристиансунд 0:0 Заявка 29 13 5 11 37 - 42 44
7. Волеренга 0:0 Заявка 29 10 13 6 43 - 35 43
8. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 29 11 7 11 38 - 41 40
9. Хёугесунн 0:0 Заявка 29 9 8 12 45 - 43 35
10. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 29 9 8 12 41 - 41 35
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 29 9 7 13 35 - 48 34
12. Одд 1:0 Заявка 29 8 9 12 41 - 54 33
13. Тромсё 0:0 Заявка 29 7 12 10 32 - 42 33
14. Стабек 0:0 Заявка 29 6 8 15 33 - 56 26
15. Мьёндален 0:0 Заявка 29 4 11 14 33 - 47 23
16. Бранн 0:1 Заявка 29 4 10 15 34 - 53 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 15 11 3 1 33 - 11 36
2. Мольде 0:0 Заявка 15 11 2 2 43 - 15 35
3. Кристиансунд 0:0 Заявка 14 9 2 3 25 - 15 29
4. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 15 8 4 3 33 - 12 28
5. Русенборг 0:0 Заявка 14 8 3 3 33 - 17 27
6. Хёугесунн 0:0 Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
7. Викинг 0:1 Заявка 15 8 3 4 31 - 22 27
8. Волеренга 0:0 Заявка 15 6 8 1 25 - 14 26
9. Лиллестрём 0:0 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 15 6 6 3 21 - 13 24
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 15 5 6 4 18 - 16 21
12. Одд 1:0 Заявка 14 4 4 6 27 - 28 16
13. Стабек 0:0 Заявка 15 4 4 7 16 - 24 16
14. Тромсё 0:0 Заявка 14 3 6 5 16 - 19 15
15. Бранн 0:1 Заявка 14 3 5 6 18 - 23 14
16. Мьёндален 0:0 Заявка 14 2 5 7 19 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 14 7 5 2 22 - 12 26
2. Викинг 0:1 Заявка 14 7 3 4 24 - 25 24
3. Мольде 0:0 Заявка 14 6 4 4 22 - 21 22
4. Лиллестрём 0:0 Заявка 15 6 4 5 23 - 24 22
5. Русенборг 0:0 Заявка 15 4 6 5 20 - 22 18
6. Тромсё 0:0 Заявка 15 4 6 5 16 - 23 18
7. Волеренга 0:0 Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
8. Одд 1:0 Заявка 15 4 5 6 14 - 26 17
9. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 14 5 1 8 17 - 28 16
10. Кристиансунд 0:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 27 15
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 14 4 1 9 17 - 32 13
12. Мьёндален 0:0 Заявка 15 2 6 7 14 - 28 12
13. Стабек 0:0 Заявка 14 2 4 8 17 - 32 10
14. Хёугесунн 0:0 Заявка 15 1 5 9 16 - 28 8
15. Бранн 0:1 Заявка 15 1 5 9 16 - 30 8
16. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Лиллестрём
1.51
5.20
6.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мольде 0:0 Лиллестрём онлайн


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