Норвегия: Типпелиген 2021
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Акер
16
Хуссейн
Эцаз
30
Огбу
Иго
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Фофана ДатроНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Рангер ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бакке Гейр
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
История личных встреч
Мольде
Лиллестрём
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
33 матча
45.5%
30.3%
24.2%
15 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.4%
33.3%
24.3%
14 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|25
|0.89
|Андерсен Эйрик Улланд
|6
|0.21
|Хёуген Кристоффер
|6
|0.21
|Эйкрем Магнус
|4
|0.14
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.14
|Бьорнбак Мартин
|3
|0.11
|Синюан Шерифф
|3
|0.11
|Хуссейн Эцаз
|2
|0.07
|Хестад Эйрик
|2
|0.07
|Риса Бирк
|2
|0.07
|Эллингсен Мартин
|2 (2)
|0.07
|Эурснес Фредрик
|1
|0.04
|Брейвик Эмиль
|1
|0.04
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.04
|Грёдем Магнус
|1
|0.04
|Грегерсен Стиан
|1
|0.04
|Зехнини Рафик
|0
|0
|Sivert Heggheim Mannsverk
|0
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Фофана Датро
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|25 (3)
|0.89
|Петтерссон Том
|3
|0.11
|Мэтью Ифиний
|2
|0.07
|Густавссон Даниэль
|2
|0.07
|Гарнас Эспен
|2
|0.07
|Рангер Ларс
|2
|0.07
|Осен Йермунд
|1
|0.04
|Кайринен Каан
|1
|0.04
|Драгснес Ветле
|1
|0.04
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0.04
|Крогстад Фредрик
|1
|0.04
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.04
|Огбу Иго
|1
|0.04
|Эд Эскил
|0
|0
|Эриксен Кент Хавард
|0
|0
|Magnus Knudsen
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риса Бирк
|3
|1
|Хуссейн Эцаз
|4
|0
|Хёуген Кристоффер
|4
|0
|Бьорнбак Мартин
|2
|1
|Омойджуфано Охи
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|3
|0
|Линде Андреас
|2
|0
|Синюан Шерифф
|2
|0
|Sivert Heggheim Mannsverk
|2
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рангер Ларс
|7
|0
|Огбу Иго
|5
|1
|Гарнас Эспен
|5
|0
|Ольсен Томас
|3
|0
|Мэтью Ифиний
|3
|0
|Эд Эскил
|3
|0
|Густавссон Даниэль
|2
|0
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0
|Драгснес Ветле
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|0
|Свендсен Тобиас
|1
|0
|Кайринен Каан
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Magnus Knudsen
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
43
22
26 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
8
19%
2
9%
1-15
9
21%
5
23%
16-30
9
21%
2
9%
31-45
7
16%
5
23%
46-60
3
7%
5
23%
61-75
7
16%
3
14%
76-90
Пропущено
15
25
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
2
13%
4
16%
1-15
2
13%
5
20%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
3
20%
5
20%
46-60
4
27%
3
12%
61-75
4
27%
6
24%
76-90
Забито
22
21
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
3
14%
1
5%
1-15
4
18%
2
10%
16-30
5
23%
4
19%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
3
14%
5
24%
61-75
4
18%
5
24%
76-90
Пропущено
21
13
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
4
31%
16-30
6
29%
2
15%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
24%
3
23%
61-75
5
24%
4
31%
76-90
Забито
65
43
38 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
11
17%
3
7%
1-15
13
20%
7
16%
16-30
14
22%
6
14%
31-45
10
15%
9
21%
46-60
6
9%
10
23%
61-75
11
17%
8
19%
76-90
Пропущено
36
38
13 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 22
3
8%
4
11%
1-15
4
11%
9
24%
16-30
6
17%
4
11%
31-45
5
14%
5
13%
46-60
9
25%
6
16%
61-75
9
25%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бранн - Мольде 0:1 Мольде - Русенборг 4:1 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0
Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стабек - Мольде 0:3 Мольде - Тромсё 3:0 Одд - Мольде 1:3 Мольде - Викинг 2:2 Брюне - Мольде 1:4 Волеренга - Мольде 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Кристиансунд - Мольде 2:0 Викинг - Мольде 3:2 Мольде - Трабзонспор 1:1 Мольде - Хёугесунн 5:4 Трабзонспор - Мольде 3:3 Хёдд - Мольде 1:2 Серветт - Мольде 2:0 Спьелкавик - Мольде 1:4
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Русенборг - Лиллестрём 1:3
Лиллестрём - Стабек 3:0 Викинг - Лиллестрём 5:1 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Бранн 2:3 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Скейд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Фуннефосс/Вормсунн - Лиллестрём 0:4 Стабек - Лиллестрём 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|29
|18
|8
|3
|55 - 23
|62
|2.
|Мольде
|0:0 Заявка
|29
|17
|6
|6
|65 - 36
|57
|3.
|Викинг
|0:1 Заявка
|29
|15
|6
|8
|55 - 47
|51
|4.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|29
|13
|7
|9
|44 - 37
|46
|5.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|29
|12
|9
|8
|53 - 39
|45
|6.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|29
|13
|5
|11
|37 - 42
|44
|7.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|29
|10
|13
|6
|43 - 35
|43
|8.
|Сарпсборг-08
|0:0 Заявка
|29
|11
|7
|11
|38 - 41
|40
|9.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|29
|9
|8
|12
|45 - 43
|35
|10.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|29
|9
|8
|12
|41 - 41
|35
|11.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|29
|9
|7
|13
|35 - 48
|34
|12.
|Одд
|1:0 Заявка
|29
|8
|9
|12
|41 - 54
|33
|13.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|29
|7
|12
|10
|32 - 42
|33
|14.
|Стабек
|0:0 Заявка
|29
|6
|8
|15
|33 - 56
|26
|15.
|Мьёндален
|0:0 Заявка
|29
|4
|11
|14
|33 - 47
|23
|16.
|Бранн
|0:1 Заявка
|29
|4
|10
|15
|34 - 53
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 11
|36
|2.
|Мольде
|0:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|43 - 15
|35
|3.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 15
|29
|4.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 12
|28
|5.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 17
|27
|6.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|7.
|Викинг
|0:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|31 - 22
|27
|8.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|15
|6
|8
|1
|25 - 14
|26
|9.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 13
|24
|11.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 16
|21
|12.
|Одд
|1:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|27 - 28
|16
|13.
|Стабек
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 24
|16
|14.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 19
|15
|15.
|Бранн
|0:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 23
|14
|16.
|Мьёндален
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|22 - 12
|26
|2.
|Викинг
|0:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 25
|24
|3.
|Мольде
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|4.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 24
|22
|5.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 22
|18
|6.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|16 - 23
|18
|7.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|8.
|Одд
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 26
|17
|9.
|Сарпсборг-08
|0:0 Заявка
|14
|5
|1
|8
|17 - 28
|16
|10.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 27
|15
|11.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|14
|4
|1
|9
|17 - 32
|13
|12.
|Мьёндален
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 28
|12
|13.
|Стабек
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 32
|10
|14.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 28
|8
|15.
|Бранн
|0:1 Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 30
|8
|16.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7