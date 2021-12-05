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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Мольде
3:3
Конец матча

Стадион:
Лиллестрём
0'
0:1
33' Гол
Осен Йермунд
0:2
47' Гол
Эд Эскил
1:2
64' Гол
Эйкрем Магнус
64' Желтая карточка
Огбу Иго
2:2
81' Гол
Хестад Эйрик
3:2
83' Гол
Омойджуфано Охи
86' Желтая карточка
Бьорнбак Мартин
3:3
89' Гол
Ольсен Томас
90' Желтая карточка
Эд Эскил
90' Желтая карточка
Эйкрем Магнус
90' Желтая карточка
Брюнхильдсен Ола
90' Желтая карточка
Гарнас Эспен
90'+6
1
Линде
Андреас
14
Кнутсон
Эрлинг
2
Бьорнбак
Мартин
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
27
Sivert
Heggheim
Mannsverk
16
Хуссейн
Эцаз
17
Зехнини
Рафик
7
Эйкрем
Магнус
22
Брюнхильдсен
Ола
9
Омойджуфано
Охи
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
25
Эд
Эскил
6
Кайринен
Каан
8
Мэтью
Ифиний
5
Драгснес
Ветле
21
Magnus
Knudsen
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
Мольде
4-2-3-1
Лиллестрём
3-4-2-1

Ход матча

19'
 
Рангер Ларс
Петтерссон Том
33'
0:1
Осен Йермунд
(Ольсен Томас)
47'
0:2
Эд Эскил
(Рангер Ларс)
56'
Хестад Эйрик
Зехнини Рафик
 
56'
Брейвик Эмиль
Хуссейн Эцаз
 
64'
Эйкрем Магнус
(Брейвик Эмиль)
1:2
64'
 
Огбу Иго
69'
Шельстад Фредрик
Кнутсон Эрлинг
 
78'
 
Свендсен Тобиас
Magnus Knudsen
81'
Хестад Эйрик
2:2
83'
Омойджуфано Охи
(Брюнхильдсен Ола)
3:2
86'
Бьорнбак Мартин
 
89'
3:3
Ольсен Томас
90'
 
Эд Эскил
90'
Эйкрем Магнус
 
90'
Брюнхильдсен Ола
 
90'
 
Гарнас Эспен

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 8
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

История личных встреч

Мольде
Лиллестрём

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

33 матча

45.5%
30.3%
24.2%
15 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.4%
33.3%
24.3%
14 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

Т
1:1
ТМК
2:0
Т
2:1
Т
0:2
ТМК
1:1
Т
2:2
Т
2:1
ТМК
2:1
Т
0:1
К
0:3
Т
2:1
Т
1:0
Т
4:2
Т
2:2
Т
2:1
Т
3:2
Т
1:2
ТМС
1:1
КН
2:2
Т
2:0
Т
1:2
Т
1:1
Т
3:2
Т
1:0
Т
0:3
Т
1:1
Т
3:3
Т
3:0
Т
0:1
ТМС
4:3
Т
1:1
Т
1:1
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 26 0.9
Андерсен Эйрик Улланд 6 0.21
Хёуген Кристоффер 6 0.21
Эйкрем Магнус 5 0.17
Брюнхильдсен Ола 4 0.14
Хестад Эйрик 3 0.1
Бьорнбак Мартин 3 0.1
Синюан Шерифф 3 0.1
Хуссейн Эцаз 2 0.07
Риса Бирк 2 0.07
Эллингсен Мартин 2 (2) 0.07
Эурснес Фредрик 1 0.03
Брейвик Эмиль 1 0.03
Кнутсон Эрлинг 1 0.03
Грёдем Магнус 1 0.03
Грегерсен Стиан 1 0.03
Зехнини Рафик 0 0
Sivert Heggheim Mannsverk 0 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Фофана Датро 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 26 (3) 0.9
Петтерссон Том 3 0.1
Осен Йермунд 2 0.07
Мэтью Ифиний 2 0.07
Густавссон Даниэль 2 0.07
Рангер Ларс 2 0.07
Гарнас Эспен 2 0.07
Кайринен Каан 1 0.03
Драгснес Ветле 1 0.03
Эд Эскил 1 0.03
Хелланн Поль-Андре 1 0.03
Крогстад Фредрик 1 0.03
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.03
Огбу Иго 1 0.03
Эриксен Кент Хавард 0 0
Magnus Knudsen 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьорнбак Мартин 3 1
Риса Бирк 3 1
Хуссейн Эцаз 4 0
Хёуген Кристоффер 4 0
Омойджуфано Охи 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 3 0
Эйкрем Магнус 2 0
Линде Андреас 2 0
Синюан Шерифф 2 0
Брюнхильдсен Ола 2 0
Sivert Heggheim Mannsverk 2 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Линнес Мартин 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Эллингсен Мартин 1 0
Грегерсен Стиан 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огбу Иго 6 1
Рангер Ларс 7 0
Гарнас Эспен 6 0
Эд Эскил 4 0
Ольсен Томас 3 0
Мэтью Ифиний 3 0
Густавссон Даниэль 2 0
Хелланн Поль-Андре 2 0
Драгснес Ветле 2 0
Петтерссон Том 1 0
Крогстад Фредрик 1 0
Свендсен Тобиас 1 0
Кайринен Каан 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Magnus Knudsen 1 0
Слёрдаль Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

46
25
26 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
8
17%
2
8%
1-15
9
20%
5
20%
16-30
9
20%
3
12%
31-45
7
15%
6
24%
46-60
4
9%
5
20%
61-75
9
20%
4
16%
76-90

Пропущено

18
28
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 15
2
11%
4
14%
1-15
2
11%
5
18%
16-30
1
6%
2
7%
31-45
4
22%
5
18%
46-60
4
22%
4
14%
61-75
5
28%
8
29%
76-90

Забито

22
21
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
3
14%
1
5%
1-15
4
18%
2
10%
16-30
5
23%
4
19%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
3
14%
5
24%
61-75
4
18%
5
24%
76-90

Пропущено

21
13
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
4
31%
16-30
6
29%
2
15%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
24%
3
23%
61-75
5
24%
4
31%
76-90

Забито

68
46
38 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 29
20 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
11
16%
3
7%
1-15
13
19%
7
15%
16-30
14
21%
7
15%
31-45
10
15%
10
22%
46-60
7
10%
10
22%
61-75
13
19%
9
20%
76-90

Пропущено

39
41
14 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 23
3
8%
4
10%
1-15
4
10%
9
22%
16-30
7
18%
4
10%
31-45
6
15%
5
12%
46-60
9
23%
7
17%
61-75
10
26%
12
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бранн - Мольде 0:1 Мольде - Русенборг 4:1 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0
Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стабек - Мольде 0:3 Мольде - Тромсё 3:0 Одд - Мольде 1:3 Мольде - Викинг 2:2 Брюне - Мольде 1:4 Волеренга - Мольде 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Кристиансунд - Мольде 2:0 Викинг - Мольде 3:2 Мольде - Трабзонспор 1:1 Мольде - Хёугесунн 5:4 Трабзонспор - Мольде 3:3 Хёдд - Мольде 1:2 Серветт - Мольде 2:0 Спьелкавик - Мольде 1:4
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Русенборг - Лиллестрём 1:3
Лиллестрём - Стабек 3:0 Викинг - Лиллестрём 5:1 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Бранн 2:3 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Скейд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Фуннефосс/Вормсунн - Лиллестрём 0:4 Стабек - Лиллестрём 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 29 17 9 3 56 - 25 60
2. Мольде Заявка 29 17 6 6 68 - 39 57
3. Викинг Заявка 29 16 6 7 58 - 47 54
4. Русенборг Заявка 29 13 8 8 56 - 40 47
5. Лиллестрём Заявка 29 13 7 9 47 - 40 46
6. Волеренга Заявка 29 11 12 6 45 - 35 45
7. Кристиансунд Заявка 29 13 4 12 39 - 45 43
8. Сарпсборг-08 Заявка 29 11 6 12 38 - 42 39
9. Саннефьёрд Заявка 29 10 6 13 38 - 50 36
10. Хёугесунн Заявка 29 9 8 12 45 - 43 35
11. Стрёмсгодсет Заявка 29 9 8 12 41 - 41 35
12. Тромсё Заявка 29 8 11 10 33 - 42 35
13. Одд Заявка 29 7 9 13 41 - 57 30
14. Стабек Заявка 29 6 7 16 34 - 59 25
15. Бранн Заявка 29 4 11 14 36 - 54 23
16. Мьёндален Заявка 29 4 10 15 33 - 49 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 15 11 2 2 46 - 18 35
2. Будё-Глимт Заявка 15 10 4 1 34 - 13 34
3. Викинг Заявка 15 9 3 3 34 - 22 30
4. Кристиансунд Заявка 14 9 2 3 25 - 15 29
5. Волеренга Заявка 15 7 7 1 27 - 14 28
6. Стрёмсгодсет Заявка 15 8 4 3 33 - 12 28
7. Русенборг Заявка 14 8 3 3 33 - 17 27
8. Хёугесунн Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
9. Лиллестрём Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Сарпсборг-08 Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
11. Саннефьёрд Заявка 15 6 5 4 21 - 18 23
12. Одд Заявка 14 4 4 6 27 - 28 16
13. Тромсё Заявка 14 3 6 5 16 - 19 15
14. Стабек Заявка 15 4 3 8 17 - 27 15
15. Бранн Заявка 14 3 5 6 18 - 23 14
16. Мьёндален Заявка 14 2 5 7 19 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 14 7 5 2 22 - 12 26
2. Викинг Заявка 14 7 3 4 24 - 25 24
3. Лиллестрём Заявка 15 6 4 5 26 - 27 22
4. Мольде Заявка 14 6 4 4 22 - 21 22
5. Русенборг Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
6. Тромсё Заявка 15 5 5 5 17 - 23 20
7. Волеренга Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
8. Сарпсборг-08 Заявка 14 5 1 8 17 - 28 16
9. Кристиансунд Заявка 15 4 2 9 14 - 30 14
10. Одд Заявка 15 3 5 7 14 - 29 14
11. Саннефьёрд Заявка 14 4 1 9 17 - 32 13
12. Мьёндален Заявка 15 2 5 8 14 - 30 11
13. Стабек Заявка 14 2 4 8 17 - 32 10
14. Бранн Заявка 15 1 6 8 18 - 31 9
15. Хёугесунн Заявка 15 1 5 9 16 - 28 8
16. Стрёмсгодсет Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Осен Йермунд бьет в цель!
  • 19'
    Петтерссон Том уходит с поля. Рангер Ларс выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мольде 3:3 Лиллестрём онлайн


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