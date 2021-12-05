Норвегия: Типпелиген 2021
3:3
Конец матча
Стадион: Акер
0:1
33' ГолОсен Йермунд
0:2
47' ГолЭд Эскил
1:2
64' ГолЭйкрем Магнус
64' Желтая карточкаОгбу Иго
2:2
81' ГолХестад Эйрик
3:2
83' ГолОмойджуфано Охи
86' Желтая карточкаБьорнбак Мартин
3:3
89' ГолОльсен Томас
90' Желтая карточкаЭд Эскил
90' Желтая карточкаЭйкрем Магнус
90' Желтая карточкаБрюнхильдсен Ола
90' Желтая карточкаГарнас Эспен
16
Хуссейн
Эцаз
30
Огбу
Иго
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Фофана ДатроНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Рангер ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бакке Гейр
Ход матча
33'
0:1
47'
0:2
64'
1:2
64'
81'
2:2
83'
86'
89'
3:3
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 8
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
50 Владение мячом, % 50
История личных встреч
Мольде
Лиллестрём
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
33 матча
45.5%
30.3%
24.2%
15 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.4%
33.3%
24.3%
14 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|26
|0.9
|Андерсен Эйрик Улланд
|6
|0.21
|Хёуген Кристоффер
|6
|0.21
|Эйкрем Магнус
|5
|0.17
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.14
|Хестад Эйрик
|3
|0.1
|Бьорнбак Мартин
|3
|0.1
|Синюан Шерифф
|3
|0.1
|Хуссейн Эцаз
|2
|0.07
|Риса Бирк
|2
|0.07
|Эллингсен Мартин
|2 (2)
|0.07
|Эурснес Фредрик
|1
|0.03
|Брейвик Эмиль
|1
|0.03
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.03
|Грёдем Магнус
|1
|0.03
|Грегерсен Стиан
|1
|0.03
|Зехнини Рафик
|0
|0
|Sivert Heggheim Mannsverk
|0
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Фофана Датро
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|26 (3)
|0.9
|Петтерссон Том
|3
|0.1
|Осен Йермунд
|2
|0.07
|Мэтью Ифиний
|2
|0.07
|Густавссон Даниэль
|2
|0.07
|Рангер Ларс
|2
|0.07
|Гарнас Эспен
|2
|0.07
|Кайринен Каан
|1
|0.03
|Драгснес Ветле
|1
|0.03
|Эд Эскил
|1
|0.03
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0.03
|Крогстад Фредрик
|1
|0.03
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.03
|Огбу Иго
|1
|0.03
|Эриксен Кент Хавард
|0
|0
|Magnus Knudsen
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьорнбак Мартин
|3
|1
|Риса Бирк
|3
|1
|Хуссейн Эцаз
|4
|0
|Хёуген Кристоффер
|4
|0
|Омойджуфано Охи
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|Линде Андреас
|2
|0
|Синюан Шерифф
|2
|0
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|Sivert Heggheim Mannsverk
|2
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огбу Иго
|6
|1
|Рангер Ларс
|7
|0
|Гарнас Эспен
|6
|0
|Эд Эскил
|4
|0
|Ольсен Томас
|3
|0
|Мэтью Ифиний
|3
|0
|Густавссон Даниэль
|2
|0
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0
|Драгснес Ветле
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|0
|Свендсен Тобиас
|1
|0
|Кайринен Каан
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Magnus Knudsen
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
46
25
26 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
8
17%
2
8%
1-15
9
20%
5
20%
16-30
9
20%
3
12%
31-45
7
15%
6
24%
46-60
4
9%
5
20%
61-75
9
20%
4
16%
76-90
Пропущено
18
28
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 15
2
11%
4
14%
1-15
2
11%
5
18%
16-30
1
6%
2
7%
31-45
4
22%
5
18%
46-60
4
22%
4
14%
61-75
5
28%
8
29%
76-90
Забито
22
21
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
3
14%
1
5%
1-15
4
18%
2
10%
16-30
5
23%
4
19%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
3
14%
5
24%
61-75
4
18%
5
24%
76-90
Пропущено
21
13
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
4
31%
16-30
6
29%
2
15%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
24%
3
23%
61-75
5
24%
4
31%
76-90
Забито
68
46
38 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 29
20 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
11
16%
3
7%
1-15
13
19%
7
15%
16-30
14
21%
7
15%
31-45
10
15%
10
22%
46-60
7
10%
10
22%
61-75
13
19%
9
20%
76-90
Пропущено
39
41
14 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 23
3
8%
4
10%
1-15
4
10%
9
22%
16-30
7
18%
4
10%
31-45
6
15%
5
12%
46-60
9
23%
7
17%
61-75
10
26%
12
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бранн - Мольде 0:1 Мольде - Русенборг 4:1 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0
Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стабек - Мольде 0:3 Мольде - Тромсё 3:0 Одд - Мольде 1:3 Мольде - Викинг 2:2 Брюне - Мольде 1:4 Волеренга - Мольде 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Кристиансунд - Мольде 2:0 Викинг - Мольде 3:2 Мольде - Трабзонспор 1:1 Мольде - Хёугесунн 5:4 Трабзонспор - Мольде 3:3 Хёдд - Мольде 1:2 Серветт - Мольде 2:0 Спьелкавик - Мольде 1:4
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Русенборг - Лиллестрём 1:3
Лиллестрём - Стабек 3:0 Викинг - Лиллестрём 5:1 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Лиллестрём - Бранн 2:3 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Скейд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Фуннефосс/Вормсунн - Лиллестрём 0:4 Стабек - Лиллестрём 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|56 - 25
|60
|2.
|Мольде
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|68 - 39
|57
|3.
|Викинг
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|58 - 47
|54
|4.
|Русенборг
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|56 - 40
|47
|5.
|Лиллестрём
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|47 - 40
|46
|6.
|Волеренга
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|45 - 35
|45
|7.
|Кристиансунд
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|39 - 45
|43
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|38 - 42
|39
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|38 - 50
|36
|10.
|Хёугесунн
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|45 - 43
|35
|11.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|41 - 41
|35
|12.
|Тромсё
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|33 - 42
|35
|13.
|Одд
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|41 - 57
|30
|14.
|Стабек
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|34 - 59
|25
|15.
|Бранн
|Заявка
|29
|4
|11
|14
|36 - 54
|23
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|33 - 49
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 18
|35
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|34 - 13
|34
|3.
|Викинг
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 22
|30
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 15
|29
|5.
|Волеренга
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|27 - 14
|28
|6.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 12
|28
|7.
|Русенборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 17
|27
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 18
|23
|12.
|Одд
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|27 - 28
|16
|13.
|Тромсё
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 19
|15
|14.
|Стабек
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 27
|15
|15.
|Бранн
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 23
|14
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|22 - 12
|26
|2.
|Викинг
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 25
|24
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|26 - 27
|22
|4.
|Мольде
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|5.
|Русенборг
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|6.
|Тромсё
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|7.
|Волеренга
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|17 - 28
|16
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 30
|14
|10.
|Одд
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 29
|14
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|17 - 32
|13
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 30
|11
|13.
|Стабек
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 32
|10
|14.
|Бранн
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|18 - 31
|9
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 28
|8
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7