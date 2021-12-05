Норвегия: Типпелиген 2021
0:1
Первый тайм: 6'
Стадион: SR-Bank Arena
0:1
3' ГолЙоргенсен Филип
8
Белл
Джо
14
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Траоре МаиНападающий
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Асанте ЭйрикЗащитник
-
24 Меланн БьёрнЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Аас СайверНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
Ход матча
3'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
История личных встреч
Викинг
Одд
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|21 (4)
|0.75
|Трипич Златко
|7 (1)
|0.25
|Танген Харальд
|5
|0.18
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0.14
|Кабран Кевин
|3
|0.11
|Паттинама Шейн
|2
|0.07
|Лёкберг Кристоффер
|2
|0.07
|Белл Джо
|1
|0.04
|Викстёль Рольф
|1
|0.04
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.04
|Веватне Вильяр
|1
|0.04
|Брекало Давид
|1
|0.04
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0.04
|Стенснесс Джанни
|1
|0.04
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Эукленн Сондре
|0
|0
|Simen Kvia-Egeskog
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакенга Мушага
|11 (5)
|0.39
|Свеннсен Сандер
|8
|0.29
|Леуритсен Тобиас
|7
|0.25
|Коса Маркус Андреас
|2
|0.07
|Китолано Джошуа
|2
|0.07
|Валлем Конрад
|2
|0.07
|Рууд Эспен
|1
|0.04
|Ролантссон Гилли
|1
|0.04
|Ларсен Кристоффер
|1
|0.04
|Йоргенсен Филип
|1
|0.04
|Овусу Соломон
|1
|0.04
|Аас Сайвер
|1
|0.04
|Кителано Йон
|0
|0
|Йонассен Эмиль
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Викстёль Рольф
|6
|0
|Трипич Златко
|4
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Белл Джо
|4
|0
|Брекало Давид
|2
|1
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0
|Кабран Кевин
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Бериша Ветон
|2
|0
|Веватне Вильяр
|2
|0
|Танген Харальд
|2
|0
|Себулонсен Себастьян
|2
|0
|Хеггхейм Хенрик
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Гуннарссон Патрик
|0
|1
|Эстбе Арилд
|1
|0
|Эустбё Ивен
|1
|0
|Хове Рунар
|1
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кителано Йон
|6
|0
|Китолано Джошуа
|5
|0
|Бакенга Мушага
|4
|0
|Ролантссон Гилли
|3
|0
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|2
|0
|Валлем Конрад
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Кастрати Фламур
|1
|0
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|Россбах Сондре
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Овусу Соломон
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Аас Сайвер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
12
8 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 21
3
10%
1
8%
1-15
3
10%
1
8%
16-30
2
7%
3
25%
31-45
7
23%
3
25%
46-60
7
23%
2
17%
61-75
8
27%
2
17%
76-90
Пропущено
22
27
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
1
5%
6
22%
1-15
2
9%
2
7%
16-30
7
32%
4
15%
31-45
3
14%
6
22%
46-60
5
23%
5
19%
61-75
4
18%
4
15%
76-90
Забито
24
26
8 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
1
4%
6
23%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
4
17%
7
27%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
6
25%
4
15%
61-75
7
29%
29%
4
15%
76-90
Пропущено
25
29
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
12%
5
17%
1-15
2
8%
7
24%
16-30
6
24%
4
14%
31-45
5
20%
6
21%
46-60
6
24%
4
14%
61-75
3
12%
3
10%
76-90
Забито
54
38
16 В 1-м тайме 20
38 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 8
4
7%
7
18%
1-15
6
11%
3
8%
16-30
6
11%
10
26%
31-45
10
19%
6
16%
46-60
13
24%
6
16%
61-75
15
28%
6
16%
76-90
Пропущено
47
56
21 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 25
4
9%
11
20%
1-15
4
9%
9
16%
16-30
13
28%
8
14%
31-45
8
17%
12
21%
46-60
11
23%
9
16%
61-75
7
15%
7
13%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Кристиансунд - Викинг 2:3 Викинг - Хёугесунн 1:1 Мьёндален - Викинг 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2
Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Лиллестрём 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Русенборг 3:1 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Стабек - Викинг 1:3 Викинг - Русенборг 2:1 Волеренга - Викинг 1:1 Викинг - Мольде 3:2 Викинг - Кристиансунд 3:2 Ерв-1919 - Викинг 0:2 Стол Йорпеланн - Викинг 2:3 Одд - Викинг 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1
Одд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Одд - Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Одд - Кристиансунд 2:4 Одд - Мьёндален 2:2
Тромсё - Одд 2:0 Одд - Бранн 3:3 Саннефьёрд - Одд 0:0 Одд - Мольде 1:3 Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Будё-Глимт - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг - Одд 5:0 Одд - Хёугесунн 4:2 Фрам Ларвик - Одд 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:3 Тёнсберг - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Одд - Викинг 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|29
|18
|8
|3
|55 - 23
|62
|2.
|Мольде
|0:0 Заявка
|29
|17
|6
|6
|65 - 36
|57
|3.
|Викинг
|0:1 Заявка
|29
|15
|6
|8
|55 - 47
|51
|4.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|29
|13
|7
|9
|44 - 37
|46
|5.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|29
|12
|9
|8
|53 - 39
|45
|6.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|29
|13
|5
|11
|37 - 42
|44
|7.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|29
|10
|13
|6
|43 - 35
|43
|8.
|Сарпсборг-08
|0:0 Заявка
|29
|11
|7
|11
|38 - 41
|40
|9.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|29
|9
|8
|12
|45 - 43
|35
|10.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|29
|9
|8
|12
|41 - 41
|35
|11.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|29
|9
|7
|13
|35 - 48
|34
|12.
|Одд
|1:0 Заявка
|29
|8
|9
|12
|41 - 54
|33
|13.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|29
|7
|12
|10
|32 - 42
|33
|14.
|Стабек
|0:0 Заявка
|29
|6
|8
|15
|33 - 56
|26
|15.
|Мьёндален
|0:0 Заявка
|29
|4
|11
|14
|33 - 47
|23
|16.
|Бранн
|0:1 Заявка
|29
|4
|10
|15
|34 - 53
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 11
|36
|2.
|Мольде
|0:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|43 - 15
|35
|3.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 15
|29
|4.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 12
|28
|5.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 17
|27
|6.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|7.
|Викинг
|0:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|31 - 22
|27
|8.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|15
|6
|8
|1
|25 - 14
|26
|9.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 13
|24
|11.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 16
|21
|12.
|Одд
|1:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|27 - 28
|16
|13.
|Стабек
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 24
|16
|14.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 19
|15
|15.
|Бранн
|0:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 23
|14
|16.
|Мьёндален
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|22 - 12
|26
|2.
|Викинг
|0:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 25
|24
|3.
|Мольде
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|4.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 24
|22
|5.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 22
|18
|6.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|16 - 23
|18
|7.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|8.
|Одд
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 26
|17
|9.
|Сарпсборг-08
|0:0 Заявка
|14
|5
|1
|8
|17 - 28
|16
|10.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 27
|15
|11.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|14
|4
|1
|9
|17 - 32
|13
|12.
|Мьёндален
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 28
|12
|13.
|Стабек
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 32
|10
|14.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 28
|8
|15.
|Бранн
|0:1 Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 30
|8
|16.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7