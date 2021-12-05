  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2021

Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Викинг
0:1
Первый тайм: 6'

Стадион:
Одд
0'
0:1
3' Гол
Йоргенсен Филип
6'
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
6
Стенснесс
Джанни
3
Веватне
Вильяр
20
Паттинама
Шейн
21
Танген
Харальд
8
Белл
Джо
16
Лёкберг
Кристоффер
17
Себулонсен
Себастьян
14
Бериша
Ветон
9
Кабран
Кевин
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
23
Овусу
Соломон
25
Кителано
Йон
29
Свеннсен
Сандер
16
Китолано
Джошуа
7
Йоргенсен
Филип
8
Коса
Маркус
Андреас
20
Леуритсен
Тобиас
Викинг
4-3-3
Одд
5-4-1

Ход матча

3'
0:1
Йоргенсен Филип
(Свеннсен Сандер)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

История личных встреч

Викинг
Одд

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

Т
3:2
Т
3:0
Т
1:2
Т
2:0
Т
1:0
ТМК
1:1
Т
0:2
Т
3:0
ТМК
4:1
Т
2:2
Т
0:2
Т
1:0
Т
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 21 (4) 0.75
Трипич Златко 7 (1) 0.25
Танген Харальд 5 0.18
Фридйонссон Самуэль 4 0.14
Кабран Кевин 3 0.11
Паттинама Шейн 2 0.07
Лёкберг Кристоффер 2 0.07
Белл Джо 1 0.04
Викстёль Рольф 1 0.04
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.04
Веватне Вильяр 1 0.04
Брекало Давид 1 0.04
Бьёрсхоль Сондре 1 0.04
Стенснесс Джанни 1 0.04
Торстейнбё Фредерик 0 0
Эукленн Сондре 0 0
Simen Kvia-Egeskog 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакенга Мушага 11 (5) 0.39
Свеннсен Сандер 8 0.29
Леуритсен Тобиас 7 0.25
Коса Маркус Андреас 2 0.07
Китолано Джошуа 2 0.07
Валлем Конрад 2 0.07
Рууд Эспен 1 0.04
Ролантссон Гилли 1 0.04
Ларсен Кристоффер 1 0.04
Йоргенсен Филип 1 0.04
Овусу Соломон 1 0.04
Аас Сайвер 1 0.04
Кителано Йон 0 0
Йонассен Эмиль 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Викстёль Рольф 6 0
Трипич Златко 4 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Белл Джо 4 0
Брекало Давид 2 1
Лёкберг Кристоффер 3 0
Кабран Кевин 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Бериша Ветон 2 0
Веватне Вильяр 2 0
Танген Харальд 2 0
Себулонсен Себастьян 2 0
Хеггхейм Хенрик 2 0
Траоре Маи 2 0
Гуннарссон Патрик 0 1
Эстбе Арилд 1 0
Эустбё Ивен 1 0
Хове Рунар 1 0
Бьёрсхоль Сондре 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кителано Йон 6 0
Китолано Джошуа 5 0
Бакенга Мушага 4 0
Ролантссон Гилли 3 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Бьортуфт Один Лурас 2 0
Валлем Конрад 2 0
Рууд Эспен 1 0
Кастрати Фламур 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Россбах Сондре 1 0
Евтович Милан 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Овусу Соломон 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Аас Сайвер 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
12
8 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 21
3
10%
1
8%
1-15
3
10%
1
8%
16-30
2
7%
3
25%
31-45
7
23%
3
25%
46-60
7
23%
2
17%
61-75
8
27%
2
17%
76-90

Пропущено

22
27
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
1
5%
6
22%
1-15
2
9%
2
7%
16-30
7
32%
4
15%
31-45
3
14%
6
22%
46-60
5
23%
5
19%
61-75
4
18%
4
15%
76-90

Забито

24
26
8 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
1
4%
6
23%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
4
17%
7
27%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
6
25%
4
15%
61-75
7
29%
29%
4
15%
76-90

Пропущено

25
29
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
12%
5
17%
1-15
2
8%
7
24%
16-30
6
24%
4
14%
31-45
5
20%
6
21%
46-60
6
24%
4
14%
61-75
3
12%
3
10%
76-90

Забито

54
38
16 В 1-м тайме 20
38 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 8
4
7%
7
18%
1-15
6
11%
3
8%
16-30
6
11%
10
26%
31-45
10
19%
6
16%
46-60
13
24%
6
16%
61-75
15
28%
6
16%
76-90

Пропущено

47
56
21 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 25
4
9%
11
20%
1-15
4
9%
9
16%
16-30
13
28%
8
14%
31-45
8
17%
12
21%
46-60
11
23%
9
16%
61-75
7
15%
7
13%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Кристиансунд - Викинг 2:3 Викинг - Хёугесунн 1:1 Мьёндален - Викинг 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2
Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Лиллестрём 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Русенборг 3:1 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Стабек - Викинг 1:3 Викинг - Русенборг 2:1 Волеренга - Викинг 1:1 Викинг - Мольде 3:2 Викинг - Кристиансунд 3:2 Ерв-1919 - Викинг 0:2 Стол Йорпеланн - Викинг 2:3 Одд - Викинг 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1
Одд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Одд - Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Одд - Кристиансунд 2:4 Одд - Мьёндален 2:2
Тромсё - Одд 2:0 Одд - Бранн 3:3 Саннефьёрд - Одд 0:0 Одд - Мольде 1:3 Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Будё-Глимт - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг - Одд 5:0 Одд - Хёугесунн 4:2 Фрам Ларвик - Одд 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:3 Тёнсберг - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Одд - Викинг 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 29 18 8 3 55 - 23 62
2. Мольде 0:0 Заявка 29 17 6 6 65 - 36 57
3. Викинг 0:1 Заявка 29 15 6 8 55 - 47 51
4. Лиллестрём 0:0 Заявка 29 13 7 9 44 - 37 46
5. Русенборг 0:0 Заявка 29 12 9 8 53 - 39 45
6. Кристиансунд 0:0 Заявка 29 13 5 11 37 - 42 44
7. Волеренга 0:0 Заявка 29 10 13 6 43 - 35 43
8. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 29 11 7 11 38 - 41 40
9. Хёугесунн 0:0 Заявка 29 9 8 12 45 - 43 35
10. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 29 9 8 12 41 - 41 35
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 29 9 7 13 35 - 48 34
12. Одд 1:0 Заявка 29 8 9 12 41 - 54 33
13. Тромсё 0:0 Заявка 29 7 12 10 32 - 42 33
14. Стабек 0:0 Заявка 29 6 8 15 33 - 56 26
15. Мьёндален 0:0 Заявка 29 4 11 14 33 - 47 23
16. Бранн 0:1 Заявка 29 4 10 15 34 - 53 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 15 11 3 1 33 - 11 36
2. Мольде 0:0 Заявка 15 11 2 2 43 - 15 35
3. Кристиансунд 0:0 Заявка 14 9 2 3 25 - 15 29
4. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 15 8 4 3 33 - 12 28
5. Русенборг 0:0 Заявка 14 8 3 3 33 - 17 27
6. Хёугесунн 0:0 Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
7. Викинг 0:1 Заявка 15 8 3 4 31 - 22 27
8. Волеренга 0:0 Заявка 15 6 8 1 25 - 14 26
9. Лиллестрём 0:0 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 15 6 6 3 21 - 13 24
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 15 5 6 4 18 - 16 21
12. Одд 1:0 Заявка 14 4 4 6 27 - 28 16
13. Стабек 0:0 Заявка 15 4 4 7 16 - 24 16
14. Тромсё 0:0 Заявка 14 3 6 5 16 - 19 15
15. Бранн 0:1 Заявка 14 3 5 6 18 - 23 14
16. Мьёндален 0:0 Заявка 14 2 5 7 19 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 14 7 5 2 22 - 12 26
2. Викинг 0:1 Заявка 14 7 3 4 24 - 25 24
3. Мольде 0:0 Заявка 14 6 4 4 22 - 21 22
4. Лиллестрём 0:0 Заявка 15 6 4 5 23 - 24 22
5. Русенборг 0:0 Заявка 15 4 6 5 20 - 22 18
6. Тромсё 0:0 Заявка 15 4 6 5 16 - 23 18
7. Волеренга 0:0 Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
8. Одд 1:0 Заявка 15 4 5 6 14 - 26 17
9. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 14 5 1 8 17 - 28 16
10. Кристиансунд 0:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 27 15
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 14 4 1 9 17 - 32 13
12. Мьёндален 0:0 Заявка 15 2 6 7 14 - 28 12
13. Стабек 0:0 Заявка 14 2 4 8 17 - 32 10
14. Хёугесунн 0:0 Заявка 15 1 5 9 16 - 28 8
15. Бранн 0:1 Заявка 15 1 5 9 16 - 30 8
16. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Одд
1.63
4.60
5.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Викинг 0:1 Одд онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 