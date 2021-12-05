Норвегия: Типпелиген 2021
3:1
Конец матча
Стадион: SR-Bank Arena Зрители: 14103
0:1
3' ГолЙоргенсен Филип
7' Желтая карточкаЙоргенсен Филип
11' Желтая карточкаКоса Маркус Андреас
1:1
45' ГолСебулонсен Себастьян
45' Желтая карточкаКитолано Джошуа
2:1
59' ПенальтиБериша Ветон
3:1
76' ГолФридйонссон Самуэль
8
Белл
Джо
14
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Траоре МаиНападающий
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Асанте ЭйрикЗащитник
-
24 Меланн БьёрнЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Аас СайверНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
Ход матча
3'
45'
45'
59'
2:1
76'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
1 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
История личных встреч
Викинг
Одд
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|22 (5)
|0.76
|Трипич Златко
|7 (1)
|0.24
|Фридйонссон Самуэль
|5
|0.17
|Танген Харальд
|5
|0.17
|Кабран Кевин
|3
|0.1
|Паттинама Шейн
|2
|0.07
|Лёкберг Кристоффер
|2
|0.07
|Белл Джо
|1
|0.03
|Викстёль Рольф
|1
|0.03
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.03
|Веватне Вильяр
|1
|0.03
|Брекало Давид
|1
|0.03
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0.03
|Стенснесс Джанни
|1
|0.03
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Эукленн Сондре
|0
|0
|Simen Kvia-Egeskog
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакенга Мушага
|11 (5)
|0.38
|Свеннсен Сандер
|8
|0.28
|Леуритсен Тобиас
|7
|0.24
|Коса Маркус Андреас
|2
|0.07
|Китолано Джошуа
|2
|0.07
|Валлем Конрад
|2
|0.07
|Йоргенсен Филип
|2
|0.07
|Рууд Эспен
|1
|0.03
|Ролантссон Гилли
|1
|0.03
|Ларсен Кристоффер
|1
|0.03
|Овусу Соломон
|1
|0.03
|Аас Сайвер
|1
|0.03
|Кителано Йон
|0
|0
|Йонассен Эмиль
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Викстёль Рольф
|6
|0
|Трипич Златко
|4
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Белл Джо
|4
|0
|Брекало Давид
|2
|1
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0
|Кабран Кевин
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Бериша Ветон
|2
|0
|Веватне Вильяр
|2
|0
|Танген Харальд
|2
|0
|Себулонсен Себастьян
|2
|0
|Хеггхейм Хенрик
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Гуннарссон Патрик
|0
|1
|Эстбе Арилд
|1
|0
|Эустбё Ивен
|1
|0
|Хове Рунар
|1
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кителано Йон
|6
|0
|Китолано Джошуа
|6
|0
|Бакенга Мушага
|4
|0
|Коса Маркус Андреас
|3
|0
|Ролантссон Гилли
|3
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|2
|0
|Валлем Конрад
|2
|0
|Йоргенсен Филип
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Кастрати Фламур
|1
|0
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|Россбах Сондре
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Овусу Соломон
|1
|0
|Аас Сайвер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
13
9 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 21
3
9%
2
15%
1-15
3
9%
1
8%
16-30
3
9%
3
23%
31-45
8
24%
3
23%
46-60
7
21%
2
15%
61-75
9
27%
2
15%
76-90
Пропущено
23
30
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
2
9%
6
20%
1-15
2
9%
2
7%
16-30
7
30%
5
17%
31-45
3
13%
7
23%
46-60
5
22%
5
17%
61-75
4
17%
5
17%
76-90
Забито
24
26
8 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
1
4%
6
23%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
4
17%
7
27%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
6
25%
4
15%
61-75
7
29%
29%
4
15%
76-90
Пропущено
25
29
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
12%
5
17%
1-15
2
8%
7
24%
16-30
6
24%
4
14%
31-45
5
20%
6
21%
46-60
6
24%
4
14%
61-75
3
12%
3
10%
76-90
Забито
57
39
17 В 1-м тайме 21
40 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
3 Не забивали 8
4
7%
8
21%
1-15
6
11%
3
8%
16-30
7
12%
10
26%
31-45
11
19%
6
15%
46-60
13
23%
6
15%
61-75
16
28%
6
15%
76-90
Пропущено
48
59
22 В 1-м тайме 29
26 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 26
5
10%
11
19%
1-15
4
8%
9
15%
16-30
13
27%
9
15%
31-45
8
17%
13
22%
46-60
11
23%
9
15%
61-75
7
15%
8
14%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Кристиансунд - Викинг 2:3 Викинг - Хёугесунн 1:1 Мьёндален - Викинг 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2
Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Лиллестрём 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Русенборг 3:1 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Стабек - Викинг 1:3 Викинг - Русенборг 2:1 Волеренга - Викинг 1:1 Викинг - Мольде 3:2 Викинг - Кристиансунд 3:2 Ерв-1919 - Викинг 0:2 Стол Йорпеланн - Викинг 2:3 Одд - Викинг 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1
Одд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Одд - Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Одд - Кристиансунд 2:4 Одд - Мьёндален 2:2
Тромсё - Одд 2:0 Одд - Бранн 3:3 Саннефьёрд - Одд 0:0 Одд - Мольде 1:3 Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Будё-Глимт - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг - Одд 5:0 Одд - Хёугесунн 4:2 Фрам Ларвик - Одд 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:3 Тёнсберг - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Одд - Викинг 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|56 - 25
|60
|2.
|Мольде
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|68 - 39
|57
|3.
|Викинг
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|58 - 47
|54
|4.
|Русенборг
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|56 - 40
|47
|5.
|Лиллестрём
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|47 - 40
|46
|6.
|Волеренга
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|45 - 35
|45
|7.
|Кристиансунд
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|39 - 45
|43
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|38 - 42
|39
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|38 - 50
|36
|10.
|Хёугесунн
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|45 - 43
|35
|11.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|41 - 41
|35
|12.
|Тромсё
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|33 - 42
|35
|13.
|Одд
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|41 - 57
|30
|14.
|Стабек
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|34 - 59
|25
|15.
|Бранн
|Заявка
|29
|4
|11
|14
|36 - 54
|23
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|33 - 49
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 18
|35
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|34 - 13
|34
|3.
|Викинг
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 22
|30
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 15
|29
|5.
|Волеренга
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|27 - 14
|28
|6.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 12
|28
|7.
|Русенборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 17
|27
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 18
|23
|12.
|Одд
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|27 - 28
|16
|13.
|Тромсё
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 19
|15
|14.
|Стабек
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 27
|15
|15.
|Бранн
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 23
|14
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|22 - 12
|26
|2.
|Викинг
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 25
|24
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|26 - 27
|22
|4.
|Мольде
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|5.
|Русенборг
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|6.
|Тромсё
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|7.
|Волеренга
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|17 - 28
|16
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 30
|14
|10.
|Одд
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 29
|14
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|17 - 32
|13
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 30
|11
|13.
|Стабек
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 32
|10
|14.
|Бранн
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|18 - 31
|9
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 28
|8
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7