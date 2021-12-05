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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Викинг
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 14103
Одд
0'
0:1
3' Гол
Йоргенсен Филип
7' Желтая карточка
Йоргенсен Филип
11' Желтая карточка
Коса Маркус Андреас
1:1
45' Гол
Себулонсен Себастьян
45' Желтая карточка
Китолано Джошуа
2:1
59' Пенальти
Бериша Ветон
3:1
76' Гол
Фридйонссон Самуэль
90'+5
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
6
Стенснесс
Джанни
3
Веватне
Вильяр
20
Паттинама
Шейн
21
Танген
Харальд
8
Белл
Джо
16
Лёкберг
Кристоффер
17
Себулонсен
Себастьян
14
Бериша
Ветон
9
Кабран
Кевин
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
7
Йоргенсен
Филип
25
Кителано
Йон
29
Свеннсен
Сандер
16
Китолано
Джошуа
8
Коса
Маркус
Андреас
14
Валлем
Конрад
20
Леуритсен
Тобиас
Викинг
4-3-3
Одд
5-4-1

История личных встреч

Викинг
Одд

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

Т
3:2
Т
3:0
Т
1:2
Т
2:0
Т
1:0
ТМК
1:1
Т
0:2
Т
3:0
ТМК
4:1
Т
2:2
Т
0:2
Т
1:0
Т
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 22 (5) 0.76
Трипич Златко 7 (1) 0.24
Фридйонссон Самуэль 5 0.17
Танген Харальд 5 0.17
Кабран Кевин 3 0.1
Паттинама Шейн 2 0.07
Лёкберг Кристоффер 2 0.07
Белл Джо 1 0.03
Викстёль Рольф 1 0.03
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.03
Веватне Вильяр 1 0.03
Брекало Давид 1 0.03
Бьёрсхоль Сондре 1 0.03
Стенснесс Джанни 1 0.03
Торстейнбё Фредерик 0 0
Эукленн Сондре 0 0
Simen Kvia-Egeskog 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакенга Мушага 11 (5) 0.38
Свеннсен Сандер 8 0.28
Леуритсен Тобиас 7 0.24
Коса Маркус Андреас 2 0.07
Китолано Джошуа 2 0.07
Валлем Конрад 2 0.07
Йоргенсен Филип 2 0.07
Рууд Эспен 1 0.03
Ролантссон Гилли 1 0.03
Ларсен Кристоффер 1 0.03
Овусу Соломон 1 0.03
Аас Сайвер 1 0.03
Кителано Йон 0 0
Йонассен Эмиль 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Викстёль Рольф 6 0
Трипич Златко 4 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Белл Джо 4 0
Брекало Давид 2 1
Лёкберг Кристоффер 3 0
Кабран Кевин 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Бериша Ветон 2 0
Веватне Вильяр 2 0
Танген Харальд 2 0
Себулонсен Себастьян 2 0
Хеггхейм Хенрик 2 0
Траоре Маи 2 0
Гуннарссон Патрик 0 1
Эстбе Арилд 1 0
Эустбё Ивен 1 0
Хове Рунар 1 0
Бьёрсхоль Сондре 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кителано Йон 6 0
Китолано Джошуа 6 0
Бакенга Мушага 4 0
Коса Маркус Андреас 3 0
Ролантссон Гилли 3 0
Бьортуфт Один Лурас 2 0
Валлем Конрад 2 0
Йоргенсен Филип 2 0
Рууд Эспен 1 0
Кастрати Фламур 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Россбах Сондре 1 0
Евтович Милан 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Овусу Соломон 1 0
Аас Сайвер 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
13
9 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 21
3
9%
2
15%
1-15
3
9%
1
8%
16-30
3
9%
3
23%
31-45
8
24%
3
23%
46-60
7
21%
2
15%
61-75
9
27%
2
15%
76-90

Пропущено

23
30
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
2
9%
6
20%
1-15
2
9%
2
7%
16-30
7
30%
5
17%
31-45
3
13%
7
23%
46-60
5
22%
5
17%
61-75
4
17%
5
17%
76-90

Забито

24
26
8 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
1
4%
6
23%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
4
17%
7
27%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
6
25%
4
15%
61-75
7
29%
29%
4
15%
76-90

Пропущено

25
29
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
12%
5
17%
1-15
2
8%
7
24%
16-30
6
24%
4
14%
31-45
5
20%
6
21%
46-60
6
24%
4
14%
61-75
3
12%
3
10%
76-90

Забито

57
39
17 В 1-м тайме 21
40 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
3 Не забивали 8
4
7%
8
21%
1-15
6
11%
3
8%
16-30
7
12%
10
26%
31-45
11
19%
6
15%
46-60
13
23%
6
15%
61-75
16
28%
6
15%
76-90

Пропущено

48
59
22 В 1-м тайме 29
26 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 26
5
10%
11
19%
1-15
4
8%
9
15%
16-30
13
27%
9
15%
31-45
8
17%
13
22%
46-60
11
23%
9
15%
61-75
7
15%
8
14%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Кристиансунд - Викинг 2:3 Викинг - Хёугесунн 1:1 Мьёндален - Викинг 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2
Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Лиллестрём 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Русенборг 3:1 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Стабек - Викинг 1:3 Викинг - Русенборг 2:1 Волеренга - Викинг 1:1 Викинг - Мольде 3:2 Викинг - Кристиансунд 3:2 Ерв-1919 - Викинг 0:2 Стол Йорпеланн - Викинг 2:3 Одд - Викинг 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1
Одд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Одд - Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Одд - Кристиансунд 2:4 Одд - Мьёндален 2:2
Тромсё - Одд 2:0 Одд - Бранн 3:3 Саннефьёрд - Одд 0:0 Одд - Мольде 1:3 Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Будё-Глимт - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг - Одд 5:0 Одд - Хёугесунн 4:2 Фрам Ларвик - Одд 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:3 Тёнсберг - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Одд - Викинг 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 29 17 9 3 56 - 25 60
2. Мольде Заявка 29 17 6 6 68 - 39 57
3. Викинг Заявка 29 16 6 7 58 - 47 54
4. Русенборг Заявка 29 13 8 8 56 - 40 47
5. Лиллестрём Заявка 29 13 7 9 47 - 40 46
6. Волеренга Заявка 29 11 12 6 45 - 35 45
7. Кристиансунд Заявка 29 13 4 12 39 - 45 43
8. Сарпсборг-08 Заявка 29 11 6 12 38 - 42 39
9. Саннефьёрд Заявка 29 10 6 13 38 - 50 36
10. Хёугесунн Заявка 29 9 8 12 45 - 43 35
11. Стрёмсгодсет Заявка 29 9 8 12 41 - 41 35
12. Тромсё Заявка 29 8 11 10 33 - 42 35
13. Одд Заявка 29 7 9 13 41 - 57 30
14. Стабек Заявка 29 6 7 16 34 - 59 25
15. Бранн Заявка 29 4 11 14 36 - 54 23
16. Мьёндален Заявка 29 4 10 15 33 - 49 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 15 11 2 2 46 - 18 35
2. Будё-Глимт Заявка 15 10 4 1 34 - 13 34
3. Викинг Заявка 15 9 3 3 34 - 22 30
4. Кристиансунд Заявка 14 9 2 3 25 - 15 29
5. Волеренга Заявка 15 7 7 1 27 - 14 28
6. Стрёмсгодсет Заявка 15 8 4 3 33 - 12 28
7. Русенборг Заявка 14 8 3 3 33 - 17 27
8. Хёугесунн Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
9. Лиллестрём Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Сарпсборг-08 Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
11. Саннефьёрд Заявка 15 6 5 4 21 - 18 23
12. Одд Заявка 14 4 4 6 27 - 28 16
13. Тромсё Заявка 14 3 6 5 16 - 19 15
14. Стабек Заявка 15 4 3 8 17 - 27 15
15. Бранн Заявка 14 3 5 6 18 - 23 14
16. Мьёндален Заявка 14 2 5 7 19 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 14 7 5 2 22 - 12 26
2. Викинг Заявка 14 7 3 4 24 - 25 24
3. Лиллестрём Заявка 15 6 4 5 26 - 27 22
4. Мольде Заявка 14 6 4 4 22 - 21 22
5. Русенборг Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
6. Тромсё Заявка 15 5 5 5 17 - 23 20
7. Волеренга Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
8. Сарпсборг-08 Заявка 14 5 1 8 17 - 28 16
9. Кристиансунд Заявка 15 4 2 9 14 - 30 14
10. Одд Заявка 15 3 5 7 14 - 29 14
11. Саннефьёрд Заявка 14 4 1 9 17 - 32 13
12. Мьёндален Заявка 15 2 5 8 14 - 30 11
13. Стабек Заявка 14 2 4 8 17 - 32 10
14. Бранн Заявка 15 1 6 8 18 - 31 9
15. Хёугесунн Заявка 15 1 5 9 16 - 28 8
16. Стрёмсгодсет Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
Где смотреть матч Викинг 3:1 Одд онлайн


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