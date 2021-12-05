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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Стабек
1:3
Конец матча

Стадион:
Русенборг
0'
54' Желтая карточка
Скарсем Олаус
0:1
57' Гол
Хольсе Карло
0:2
60' Гол
Исламович Дино
1:2
73' Гол
Аземи Фитим
1:3
76' Гол
Конрадсен Андрес
79' Желтая карточка
Подставски Томаш
90'+5
12
Сандберг
Маркус
2
Педерсен
Каспер
4
Вангберг
Симен
27
Пигнатель-Енссен
Николас
15
Оттесен
Стурла
8
Хауген
Фредрик
26
Подставски
Томаш
10
Сольбаккен
Маркус
19
Вернерссон
Виктор
17
Аземи
Фитим
23
Эдвардсен
Оливер
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
15
Эйолфссон
Холмар
Эрн
16
Ховланд
Эвен
25
Андерссон
Адам
11
Хольсе
Карло
7
Хенриксен
Маркус
21
Скарсем
Олаус
18
Хольм
Ноа
9
Исламович
Дино
35
Сейде
Эмиль
Конрадсен
Стабек
3-5-2
Русенборг
4-3-3

Ход матча

46'
 
Веккья Стефано
Сейде Эмиль Конрадсен
54'
 
Скарсем Олаус
57'
0:1
Хольсе Карло
(Скарсем Олаус)
60'
0:2
Исламович Дино
(Андерссон Адам)
66'
Болли Матис
Педерсен Каспер
 
71'
 
Конрадсен Андрес
Скарсем Олаус
71'
 
Тагсет Эдвард
Хольм Ноа
73'
Аземи Фитим
(Хауген Фредрик)
1:2
76'
1:3
Конрадсен Андрес
79'
Подставски Томаш
 
82'
Геэльмуйден Херман
Подставски Томаш
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

История личных встреч

Стабек
Русенборг

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
125%
4 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 15 побед

29 матчей

24.1%
13.8%
62.1%
7 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

13.8%
58.6%
27.6%
4 победы 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

20.7%
27.6%
51.7%
6 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

Т
4:2
Т
2:2
Т
0:3
Т
3:2
Т
3:1
Т
1:1
Т
0:1
Т
0:0
Т
0:0
Т
0:2
Т
3:1
К
3:2
Т
1:0
Т
2:3
ТМК
4:0
Т
4:1
Т
1:3
Т
0:2
Т
3:1
Т
2:1
Т
1:2
ТМС
5:3
Т
1:2
Т
2:0
Т
1:2
Т
1:0
ТМС
0:1
Т
1:2
Т
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 7 0.24
Болли Матис 3 0.1
Вангберг Симен 3 0.1
Нуса Антонио 3 0.1
Хансен Корнелиус 2 0.07
Хауген Фредрик 2 0.07
Геэльмуйден Херман 2 0.07
Скютте Саммю 2 (1) 0.07
Аземи Фитим 2 0.07
Оттесен Стурла 1 0.03
Киркеволд Пол 1 0.03
Мое Еппе 1 0.03
Аманква Яу 1 0.03
Киносита Косуке 1 0.03
Martin Hoeyland 1 0.03
Сольбаккен Маркус 1 0.03
Месик Иван 1 0.03
Шала Херолинд 0 0
Вернерссон Виктор 0 0
Подставски Томаш 0 0
Луманза Тортоль 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Сабастин Уче 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веккья Стефано 10 0.34
Захариассен Кристоффер 8 0.28
Хольсе Карло 7 0.24
Исламович Дино 6 0.21
Сейде Эмиль Конрадсен 5 0.17
Хольм Ноа 3 0.1
Видесхейм-Пауль Расмус 3 0.1
Молинс Гильермо 2 0.07
Ховланд Эвен 2 0.07
Эйолфссон Холмар Эрн 2 0.07
Конрадсен Андрес 2 0.07
Рейтан Эрленд Даль 1 0.03
Скарсем Олаус 1 0.03
Шелбред Пер-Сильян 1 0.03
Тагсет Эдвард 1 0.03
Хенриксен Маркус 1 0.03
Шербечич Бесим 1 0.03
Андерссон Адам 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Аугустинссон Йонатан 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скютте Саммю 4 0
Месик Иван 4 0
Оттесен Стурла 4 0
Сандберг Маркус 2 1
Хансен Корнелиус 2 1
Вангберг Симен 3 0
Геэльмуйден Херман 3 0
Мое Еппе 3 0
Матс Солхеим 2 0
Шала Херолинд 2 0
Подставски Томаш 2 0
Вернерссон Виктор 2 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Болли Матис 1 0
Хауген Фредрик 1 0
Аманква Яу 1 0
Киносита Косуке 1 0
Киркеволд Пол 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Хобленко Алексей 1 0
Сольбаккен Маркус 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Эдвардсен Оливер 1 0
Сабастин Уче 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерссон Адам 3 1
Шелбред Пер-Сильян 4 0
Захариассен Кристоффер 4 0
Эйолфссон Холмар Эрн 4 0
Рейтан Эрленд Даль 4 0
Хенриксен Маркус 2 1
Исламович Дино 3 0
Хофф Вебьёрн 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Тетти Александер 2 0
Аугустинссон Йонатан 2 0
Сейде Эмиль Конрадсен 2 0
Хольм Ноа 2 0
Молинс Гильермо 1 0
Ховланд Эвен 1 0
Шербечич Бесим 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Вагич Павле 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
24
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
4
22%
1
4%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
1
6%
8
33%
31-45
5
28%
6
25%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
4
22%
4
17%
76-90

Пропущено

26
22
7 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
5
19%
3
14%
1-15
1
4%
4
18%
16-30
1
4%
2
9%
31-45
5
19%
3
14%
46-60
6
23%
5
23%
61-75
8
31%
5
23%
76-90

Забито

17
33
7 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
2
12%
6
18%
1-15
2
12%
8
24%
16-30
3
18%
2
6%
31-45
0
0%
4
12%
46-60
3
18%
6
18%
61-75
7
41%
7
21%
76-90

Пропущено

32
17
12 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
5
16%
2
12%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
3
9%
1
6%
31-45
7
22%
4
24%
46-60
4
13%
4
24%
61-75
9
28%
5
29%
29%
76-90

Забито

35
57
14 В 1-м тайме 29
21 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 17
8 Не забивали 6
6
17%
7
12%
1-15
4
11%
12
21%
16-30
4
11%
10
18%
31-45
5
14%
10
18%
46-60
5
14%
7
12%
61-75
11
31%
11
19%
76-90

Пропущено

58
39
19 В 1-м тайме 13
39 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 22
10
17%
5
13%
1-15
5
9%
5
13%
16-30
4
7%
3
8%
31-45
12
21%
7
18%
46-60
10
17%
9
23%
61-75
17
29%
29%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тромсё - Стабек 0:0 Стабек - Кристиансунд 3:0 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Стабек - Хёугесунн 2:1
Лиллестрём - Стабек 3:0 Стабек - Мольде 0:3 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стабек - Викинг 1:3 Волеренга - Стабек 3:1 Стабек - Мьёндален 1:1 Кристиансунд - Стабек 5:1 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Улленсакер-Киса - Стабек 0:1 Мьёндален - Стабек 1:2 Фолло - Стабек 0:1 Стабек - Лиллестрём 2:3
Русенборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Мольде - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:2 Русенборг - Лиллестрём 1:3
Хёугесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Русенборг - Мьёндален 3:1 Викинг - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Русенборг - Тромсё 3:2 Викинг - Русенборг 2:1 Русенборг - Ренн 1:3 Русенборг - Одд 5:0 Ренн - Русенборг 2:0 Мьёндален - Русенборг 1:2 Домжале - Русенборг 1:2 Русенборг - Домжале 6:1 Оркла - Русенборг 1:11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 29 17 9 3 56 - 25 60
2. Мольде Заявка 29 17 6 6 68 - 39 57
3. Викинг Заявка 29 16 6 7 58 - 47 54
4. Русенборг Заявка 29 13 8 8 56 - 40 47
5. Лиллестрём Заявка 29 13 7 9 47 - 40 46
6. Волеренга Заявка 29 11 12 6 45 - 35 45
7. Кристиансунд Заявка 29 13 4 12 39 - 45 43
8. Сарпсборг-08 Заявка 29 11 6 12 38 - 42 39
9. Саннефьёрд Заявка 29 10 6 13 38 - 50 36
10. Хёугесунн Заявка 29 9 8 12 45 - 43 35
11. Стрёмсгодсет Заявка 29 9 8 12 41 - 41 35
12. Тромсё Заявка 29 8 11 10 33 - 42 35
13. Одд Заявка 29 7 9 13 41 - 57 30
14. Стабек Заявка 29 6 7 16 34 - 59 25
15. Бранн Заявка 29 4 11 14 36 - 54 23
16. Мьёндален Заявка 29 4 10 15 33 - 49 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 15 11 2 2 46 - 18 35
2. Будё-Глимт Заявка 15 10 4 1 34 - 13 34
3. Викинг Заявка 15 9 3 3 34 - 22 30
4. Кристиансунд Заявка 14 9 2 3 25 - 15 29
5. Волеренга Заявка 15 7 7 1 27 - 14 28
6. Стрёмсгодсет Заявка 15 8 4 3 33 - 12 28
7. Русенборг Заявка 14 8 3 3 33 - 17 27
8. Хёугесунн Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
9. Лиллестрём Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Сарпсборг-08 Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
11. Саннефьёрд Заявка 15 6 5 4 21 - 18 23
12. Одд Заявка 14 4 4 6 27 - 28 16
13. Тромсё Заявка 14 3 6 5 16 - 19 15
14. Стабек Заявка 15 4 3 8 17 - 27 15
15. Бранн Заявка 14 3 5 6 18 - 23 14
16. Мьёндален Заявка 14 2 5 7 19 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 14 7 5 2 22 - 12 26
2. Викинг Заявка 14 7 3 4 24 - 25 24
3. Лиллестрём Заявка 15 6 4 5 26 - 27 22
4. Мольде Заявка 14 6 4 4 22 - 21 22
5. Русенборг Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
6. Тромсё Заявка 15 5 5 5 17 - 23 20
7. Волеренга Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
8. Сарпсборг-08 Заявка 14 5 1 8 17 - 28 16
9. Кристиансунд Заявка 15 4 2 9 14 - 30 14
10. Одд Заявка 15 3 5 7 14 - 29 14
11. Саннефьёрд Заявка 14 4 1 9 17 - 32 13
12. Мьёндален Заявка 15 2 5 8 14 - 30 11
13. Стабек Заявка 14 2 4 8 17 - 32 10
14. Бранн Заявка 15 1 6 8 18 - 31 9
15. Хёугесунн Заявка 15 1 5 9 16 - 28 8
16. Стрёмсгодсет Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Стабек 1:3 Русенборг онлайн


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