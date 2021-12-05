Норвегия: Типпелиген 2021
54' Желтая карточкаСкарсем Олаус
0:1
57' ГолХольсе Карло
0:2
60' ГолИсламович Дино
1:2
73' ГолАземи Фитим
1:3
76' ГолКонрадсен Андрес
79' Желтая карточкаПодставски Томаш
17
Аземи
Фитим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аземи ФитимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мое ЕппеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
-
11 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хольм НоаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Ростен ХаконЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
Ход матча
54'
57'
0:1
60'
0:2
73'
1:2
76'
1:3
79'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 8
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
Стабек
Русенборг
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
125%
4 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 15 побед
29 матчей
24.1%
13.8%
62.1%
7 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
13.8%
58.6%
27.6%
4 победы 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
20.7%
27.6%
51.7%
6 побед 8 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Оливер
|7
|0.24
|Болли Матис
|3
|0.1
|Вангберг Симен
|3
|0.1
|Нуса Антонио
|3
|0.1
|Хансен Корнелиус
|2
|0.07
|Хауген Фредрик
|2
|0.07
|Геэльмуйден Херман
|2
|0.07
|Скютте Саммю
|2 (1)
|0.07
|Аземи Фитим
|2
|0.07
|Оттесен Стурла
|1
|0.03
|Киркеволд Пол
|1
|0.03
|Мое Еппе
|1
|0.03
|Аманква Яу
|1
|0.03
|Киносита Косуке
|1
|0.03
|Martin Hoeyland
|1
|0.03
|Сольбаккен Маркус
|1
|0.03
|Месик Иван
|1
|0.03
|Шала Херолинд
|0
|0
|Вернерссон Виктор
|0
|0
|Подставски Томаш
|0
|0
|Луманза Тортоль
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Сабастин Уче
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веккья Стефано
|10
|0.34
|Захариассен Кристоффер
|8
|0.28
|Хольсе Карло
|7
|0.24
|Исламович Дино
|6
|0.21
|Сейде Эмиль Конрадсен
|5
|0.17
|Хольм Ноа
|3
|0.1
|Видесхейм-Пауль Расмус
|3
|0.1
|Молинс Гильермо
|2
|0.07
|Ховланд Эвен
|2
|0.07
|Эйолфссон Холмар Эрн
|2
|0.07
|Конрадсен Андрес
|2
|0.07
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0.03
|Скарсем Олаус
|1
|0.03
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0.03
|Тагсет Эдвард
|1
|0.03
|Хенриксен Маркус
|1
|0.03
|Шербечич Бесим
|1
|0.03
|Андерссон Адам
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Аугустинссон Йонатан
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скютте Саммю
|4
|0
|Месик Иван
|4
|0
|Оттесен Стурла
|4
|0
|Сандберг Маркус
|2
|1
|Хансен Корнелиус
|2
|1
|Вангберг Симен
|3
|0
|Геэльмуйден Херман
|3
|0
|Мое Еппе
|3
|0
|Матс Солхеим
|2
|0
|Шала Херолинд
|2
|0
|Подставски Томаш
|2
|0
|Вернерссон Виктор
|2
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Болли Матис
|1
|0
|Хауген Фредрик
|1
|0
|Аманква Яу
|1
|0
|Киносита Косуке
|1
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
|Хобленко Алексей
|1
|0
|Сольбаккен Маркус
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
|Эдвардсен Оливер
|1
|0
|Сабастин Уче
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерссон Адам
|3
|1
|Шелбред Пер-Сильян
|4
|0
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|Эйолфссон Холмар Эрн
|4
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|2
|1
|Исламович Дино
|3
|0
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|Тетти Александер
|2
|0
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0
|Сейде Эмиль Конрадсен
|2
|0
|Хольм Ноа
|2
|0
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Шербечич Бесим
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
24
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
4
22%
1
4%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
1
6%
8
33%
31-45
5
28%
6
25%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
4
22%
4
17%
76-90
Пропущено
26
22
7 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
5
19%
3
14%
1-15
1
4%
4
18%
16-30
1
4%
2
9%
31-45
5
19%
3
14%
46-60
6
23%
5
23%
61-75
8
31%
5
23%
76-90
Забито
17
33
7 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
2
12%
6
18%
1-15
2
12%
8
24%
16-30
3
18%
2
6%
31-45
0
0%
4
12%
46-60
3
18%
6
18%
61-75
7
41%
7
21%
76-90
Пропущено
32
17
12 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
5
16%
2
12%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
3
9%
1
6%
31-45
7
22%
4
24%
46-60
4
13%
4
24%
61-75
9
28%
5
29%
29%
76-90
Забито
35
57
14 В 1-м тайме 29
21 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 17
8 Не забивали 6
6
17%
7
12%
1-15
4
11%
12
21%
16-30
4
11%
10
18%
31-45
5
14%
10
18%
46-60
5
14%
7
12%
61-75
11
31%
11
19%
76-90
Пропущено
58
39
19 В 1-м тайме 13
39 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 22
10
17%
5
13%
1-15
5
9%
5
13%
16-30
4
7%
3
8%
31-45
12
21%
7
18%
46-60
10
17%
9
23%
61-75
17
29%
29%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тромсё - Стабек 0:0 Стабек - Кристиансунд 3:0 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Стабек - Хёугесунн 2:1
Лиллестрём - Стабек 3:0 Стабек - Мольде 0:3 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стабек - Викинг 1:3 Волеренга - Стабек 3:1 Стабек - Мьёндален 1:1 Кристиансунд - Стабек 5:1 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Улленсакер-Киса - Стабек 0:1 Мьёндален - Стабек 1:2 Фолло - Стабек 0:1 Стабек - Лиллестрём 2:3
Русенборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Мольде - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:2 Русенборг - Лиллестрём 1:3
Хёугесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Русенборг - Мьёндален 3:1 Викинг - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Русенборг - Тромсё 3:2 Викинг - Русенборг 2:1 Русенборг - Ренн 1:3 Русенборг - Одд 5:0 Ренн - Русенборг 2:0 Мьёндален - Русенборг 1:2 Домжале - Русенборг 1:2 Русенборг - Домжале 6:1 Оркла - Русенборг 1:11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|56 - 25
|60
|2.
|Мольде
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|68 - 39
|57
|3.
|Викинг
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|58 - 47
|54
|4.
|Русенборг
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|56 - 40
|47
|5.
|Лиллестрём
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|47 - 40
|46
|6.
|Волеренга
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|45 - 35
|45
|7.
|Кристиансунд
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|39 - 45
|43
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|38 - 42
|39
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|38 - 50
|36
|10.
|Хёугесунн
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|45 - 43
|35
|11.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|41 - 41
|35
|12.
|Тромсё
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|33 - 42
|35
|13.
|Одд
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|41 - 57
|30
|14.
|Стабек
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|34 - 59
|25
|15.
|Бранн
|Заявка
|29
|4
|11
|14
|36 - 54
|23
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|33 - 49
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 18
|35
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|34 - 13
|34
|3.
|Викинг
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 22
|30
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 15
|29
|5.
|Волеренга
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|27 - 14
|28
|6.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 12
|28
|7.
|Русенборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 17
|27
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 18
|23
|12.
|Одд
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|27 - 28
|16
|13.
|Тромсё
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 19
|15
|14.
|Стабек
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 27
|15
|15.
|Бранн
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 23
|14
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|22 - 12
|26
|2.
|Викинг
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 25
|24
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|26 - 27
|22
|4.
|Мольде
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|5.
|Русенборг
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|6.
|Тромсё
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|7.
|Волеренга
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|17 - 28
|16
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 30
|14
|10.
|Одд
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 29
|14
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|17 - 32
|13
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 30
|11
|13.
|Стабек
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 32
|10
|14.
|Бранн
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|18 - 31
|9
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 28
|8
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7