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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Волеренга
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Мьёндален
0' 7'
21
Дингеланд
Матиас
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Толлос
Йонатан
22
Несберг
Иван
5
Жута
Леонард
8
Бьёрдаль
Хенрик
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
15
Хольм
Один
Тьяго
11
Лаюни
Амор
19
Ятта
Сиди
26
Сахрауи
Осам
30
Лисгард
Идар
2
Эриксен
Сивер
Скаар
12
Накким
Маркус
3
Вальстад
Николас
6
Сольберг
Йоаким
18
Осмундсен
Стиан
11
Гёусетх
Кристиан
20
Тум
Исаак
7
Ларсен
Ларс
Олден
9
Стокке
Беньямин
17
Овенстад
Мартин
Волеренга
4-3-3
Мьёндален
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

История личных встреч

Волеренга
Мьёндален

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Т
1:1
Т
4:1
Т
0:1
ТМС
0:2
ТМК
2:1
Т
1:0
Т
2:0
ТМК
0:2
Т
0:1
Т
4:2
КН
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннум Арон 6 (2) 0.21
Удаль Хенрик 5 0.18
Кьяртанссон Видар 5 0.18
Бьёрдаль Хенрик 4 (2) 0.14
Лаюни Амор 3 0.11
Борхгревинк Кристиан 3 0.11
Кристенсен Тобиас 3 0.11
Хольм Один Тьяго 3 0.11
Толлос Йонатан 3 0.11
Сахрауи Осам 2 0.07
Ятта Сиди 2 0.07
Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0.04
Томсен Николай 1 0.04
Жута Леонард 1 0.04
Клаессон Кристоффер 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Ларс Олден 8 0.29
Стокке Беньямин 4 (1) 0.14
Овенстад Мартин 3 0.11
Эриксен Кент Хавард 3 0.11
Накким Маркус 3 0.11
Вальстад Николас 2 0.07
Брустад Фредрик 2 0.07
Эриксен Сивер Скаар 2 0.07
Брохман Тонни 1 0.04
Свеен Оле 1 0.04
Юхансен Сондре 1 0.04
Ибрагим Шуайбу 1 0.04
Тум Исаак 1 0.04
Спорронг Альбин 1 0.04
Гёусетх Кристиан 0 0
Сольберг Йоаким 0 0
Себулонсен Себастьян 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 4 0
Борхгревинк Кристиан 4 0
Кристенсен Тобиас 3 0
Толлос Йонатан 3 0
Жута Леонард 2 0
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Несберг Иван 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Доннум Арон 2 0
Сахрауи Осам 2 0
Хольм Один Тьяго 2 0
Клаессон Кристоффер 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Скарет Браге 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спорронг Альбин 4 1
Осмундсен Стиан 5 0
Накким Маркус 4 0
Вальстад Николас 4 0
Гёусетх Кристиан 3 0
Свеен Оле 3 0
Овенстад Мартин 3 0
Сольберг Йоаким 3 0
Селл Вильям 3 0
Тум Исаак 3 0
Эриксен Сивер Скаар 3 0
Брохман Тонни 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Брустад Фредрик 1 0
Юхансен Сондре 1 0
Herman Kleppa 1 0
Яневски Даниэль 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Скистад Эрик Ставас 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
14
9 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
4
16%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
20%
1
7%
31-45
5
20%
1
7%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
5
20%
8
57%
76-90

Пропущено

14
28
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
0
0%
5
18%
1-15
1
7%
3
11%
16-30
7
50%
5
18%
31-45
2
14%
1
4%
46-60
1
7%
5
18%
61-75
3
21%
9
32%
76-90

Забито

19
20
4 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
2
11%
2
10%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
2
11%
5
25%
46-60
7
37%
6
30%
61-75
6
32%
3
15%
76-90

Пропущено

20
18
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
4
20%
4
22%
31-45
6
30%
4
22%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
4
20%
5
28%
76-90

Забито

44
34
13 В 1-м тайме 11
31 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 12
3 Не забивали 6
6
14%
5
15%
1-15
1
2%
2
6%
16-30
6
14%
4
12%
31-45
7
16%
6
18%
46-60
13
30%
30%
6
18%
61-75
11
25%
11
32%
76-90

Пропущено

34
46
14 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 24
0
0%
6
13%
1-15
3
9%
5
11%
16-30
11
32%
9
20%
31-45
8
24%
5
11%
46-60
5
15%
7
15%
61-75
7
21%
14
30%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Одд - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Волеренга - Бранн 1:0
Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Волеренга - Одд 0:3 Волеренга - Мольде 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Волеренга - Фредрикстад 2:3 Волеренга - Стабек 3:1 Волеренга - Викинг 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Уллерн - Волеренга 1:3 Волеренга - Гент 2:0 Люн - Волеренга 0:4 Гент - Волеренга 4:0
Мьёндален
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Викинг 0:1 Одд - Мьёндален 2:2
Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Русенборг 1:2 Мьёндален - Тромсё 2:3 Нутодден - Мьёндален 0:3 Мьёндален - Стабек 1:2 Оссиден - Мьёндален 0:3 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 29 18 8 3 55 - 23 62
2. Мольде 0:0 Заявка 29 17 6 6 65 - 36 57
3. Викинг 0:1 Заявка 29 15 6 8 55 - 47 51
4. Лиллестрём 0:0 Заявка 29 13 7 9 44 - 37 46
5. Русенборг 0:0 Заявка 29 12 9 8 53 - 39 45
6. Кристиансунд 0:0 Заявка 29 13 5 11 37 - 42 44
7. Волеренга 0:0 Заявка 29 10 13 6 43 - 35 43
8. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 29 11 7 11 38 - 41 40
9. Хёугесунн 0:0 Заявка 29 9 8 12 45 - 43 35
10. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 29 9 8 12 41 - 41 35
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 29 9 7 13 35 - 48 34
12. Одд 1:0 Заявка 29 8 9 12 41 - 54 33
13. Тромсё 0:0 Заявка 29 7 12 10 32 - 42 33
14. Стабек 0:0 Заявка 29 6 8 15 33 - 56 26
15. Мьёндален 0:0 Заявка 29 4 11 14 33 - 47 23
16. Бранн 0:1 Заявка 29 4 10 15 34 - 53 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 15 11 3 1 33 - 11 36
2. Мольде 0:0 Заявка 15 11 2 2 43 - 15 35
3. Кристиансунд 0:0 Заявка 14 9 2 3 25 - 15 29
4. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 15 8 4 3 33 - 12 28
5. Русенборг 0:0 Заявка 14 8 3 3 33 - 17 27
6. Хёугесунн 0:0 Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
7. Викинг 0:1 Заявка 15 8 3 4 31 - 22 27
8. Волеренга 0:0 Заявка 15 6 8 1 25 - 14 26
9. Лиллестрём 0:0 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 15 6 6 3 21 - 13 24
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 15 5 6 4 18 - 16 21
12. Одд 1:0 Заявка 14 4 4 6 27 - 28 16
13. Стабек 0:0 Заявка 15 4 4 7 16 - 24 16
14. Тромсё 0:0 Заявка 14 3 6 5 16 - 19 15
15. Бранн 0:1 Заявка 14 3 5 6 18 - 23 14
16. Мьёндален 0:0 Заявка 14 2 5 7 19 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 14 7 5 2 22 - 12 26
2. Викинг 0:1 Заявка 14 7 3 4 24 - 25 24
3. Мольде 0:0 Заявка 14 6 4 4 22 - 21 22
4. Лиллестрём 0:0 Заявка 15 6 4 5 23 - 24 22
5. Русенборг 0:0 Заявка 15 4 6 5 20 - 22 18
6. Тромсё 0:0 Заявка 15 4 6 5 16 - 23 18
7. Волеренга 0:0 Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
8. Одд 1:0 Заявка 15 4 5 6 14 - 26 17
9. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 14 5 1 8 17 - 28 16
10. Кристиансунд 0:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 27 15
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 14 4 1 9 17 - 32 13
12. Мьёндален 0:0 Заявка 15 2 6 7 14 - 28 12
13. Стабек 0:0 Заявка 14 2 4 8 17 - 32 10
14. Хёугесунн 0:0 Заявка 15 1 5 9 16 - 28 8
15. Бранн 0:1 Заявка 15 1 5 9 16 - 30 8
16. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Мьёндален
1.59
4.70
6.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волеренга 0:0 Мьёндален онлайн


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