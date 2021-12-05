Норвегия: Типпелиген 2021
2:0
Конец матча
Стадион: Intility Arena
66' Желтая карточкаТум Исаак
1:0
67' ГолОлдруп-Йенсен Фредрик
2:0
80' ГолУдаль Хенрик
22
Несберг
Иван
11
Лаюни
Амор
19
Ятта
Сиди
26
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаюни АморНападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
-
26 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
-
38 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
27 Jacob Eng
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хейер ЭрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Свеен ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vegard Hansen
Ход матча
66'
67'
80'
2:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
История личных встреч
Волеренга
Мьёндален
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннум Арон
|6 (2)
|0.21
|Удаль Хенрик
|6
|0.21
|Кьяртанссон Видар
|5
|0.17
|Бьёрдаль Хенрик
|4 (2)
|0.14
|Лаюни Амор
|3
|0.1
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0.1
|Кристенсен Тобиас
|3
|0.1
|Хольм Один Тьяго
|3
|0.1
|Толлос Йонатан
|3
|0.1
|Сахрауи Осам
|2
|0.07
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|2
|0.07
|Ятта Сиди
|2
|0.07
|Томсен Николай
|1
|0.03
|Жута Леонард
|1
|0.03
|Клаессон Кристоффер
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Ларс Олден
|8
|0.28
|Стокке Беньямин
|4 (1)
|0.14
|Овенстад Мартин
|3
|0.1
|Эриксен Кент Хавард
|3
|0.1
|Накким Маркус
|3
|0.1
|Вальстад Николас
|2
|0.07
|Брустад Фредрик
|2
|0.07
|Эриксен Сивер Скаар
|2
|0.07
|Брохман Тонни
|1
|0.03
|Свеен Оле
|1
|0.03
|Юхансен Сондре
|1
|0.03
|Ибрагим Шуайбу
|1
|0.03
|Тум Исаак
|1
|0.03
|Спорронг Альбин
|1
|0.03
|Гёусетх Кристиан
|0
|0
|Сольберг Йоаким
|0
|0
|Себулонсен Себастьян
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаюни Амор
|4
|0
|Борхгревинк Кристиан
|4
|0
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|Толлос Йонатан
|3
|0
|Жута Леонард
|2
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Несберг Иван
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Сахрауи Осам
|2
|0
|Хольм Один Тьяго
|2
|0
|Клаессон Кристоффер
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Спорронг Альбин
|4
|1
|Осмундсен Стиан
|5
|0
|Накким Маркус
|4
|0
|Вальстад Николас
|4
|0
|Тум Исаак
|4
|0
|Гёусетх Кристиан
|3
|0
|Свеен Оле
|3
|0
|Овенстад Мартин
|3
|0
|Сольберг Йоаким
|3
|0
|Селл Вильям
|3
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|3
|0
|Брохман Тонни
|1
|0
|Стокке Беньямин
|1
|0
|Брустад Фредрик
|1
|0
|Юхансен Сондре
|1
|0
|Herman Kleppa
|1
|0
|Яневски Даниэль
|1
|0
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Скистад Эрик Ставас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
14
9 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
4
15%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
19%
1
7%
31-45
5
19%
1
7%
46-60
7
26%
0
0%
61-75
6
22%
8
57%
76-90
Пропущено
14
30
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
0
0%
5
17%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
7
50%
5
17%
31-45
2
14%
1
3%
46-60
1
7%
6
20%
61-75
3
21%
10
33%
76-90
Забито
19
20
4 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
2
11%
2
10%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
2
11%
5
25%
46-60
7
37%
6
30%
61-75
6
32%
3
15%
76-90
Пропущено
20
18
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
4
20%
4
22%
31-45
6
30%
4
22%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
4
20%
5
28%
76-90
Забито
46
34
13 В 1-м тайме 11
33 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 12
3 Не забивали 7
6
13%
5
15%
1-15
1
2%
2
6%
16-30
6
13%
4
12%
31-45
7
15%
6
18%
46-60
14
30%
6
18%
61-75
12
26%
11
32%
76-90
Пропущено
34
48
14 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 25
0
0%
6
13%
1-15
3
9%
5
10%
16-30
11
32%
9
19%
31-45
8
24%
5
10%
46-60
5
15%
8
17%
61-75
7
21%
15
31%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Одд - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Волеренга - Бранн 1:0
Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Волеренга - Одд 0:3 Волеренга - Мольде 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Волеренга - Фредрикстад 2:3 Волеренга - Стабек 3:1 Волеренга - Викинг 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Уллерн - Волеренга 1:3 Волеренга - Гент 2:0 Люн - Волеренга 0:4 Гент - Волеренга 4:0
Мьёндален
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Викинг 0:1 Одд - Мьёндален 2:2
Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Русенборг 1:2 Мьёндален - Тромсё 2:3 Нутодден - Мьёндален 0:3 Мьёндален - Стабек 1:2 Оссиден - Мьёндален 0:3 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|56 - 25
|60
|2.
|Мольде
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|68 - 39
|57
|3.
|Викинг
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|58 - 47
|54
|4.
|Русенборг
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|56 - 40
|47
|5.
|Лиллестрём
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|47 - 40
|46
|6.
|Волеренга
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|45 - 35
|45
|7.
|Кристиансунд
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|39 - 45
|43
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|38 - 42
|39
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|38 - 50
|36
|10.
|Хёугесунн
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|45 - 43
|35
|11.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|41 - 41
|35
|12.
|Тромсё
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|33 - 42
|35
|13.
|Одд
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|41 - 57
|30
|14.
|Стабек
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|34 - 59
|25
|15.
|Бранн
|Заявка
|29
|4
|11
|14
|36 - 54
|23
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|33 - 49
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 18
|35
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|34 - 13
|34
|3.
|Викинг
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 22
|30
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 15
|29
|5.
|Волеренга
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|27 - 14
|28
|6.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 12
|28
|7.
|Русенборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 17
|27
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 18
|23
|12.
|Одд
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|27 - 28
|16
|13.
|Тромсё
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 19
|15
|14.
|Стабек
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 27
|15
|15.
|Бранн
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 23
|14
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|22 - 12
|26
|2.
|Викинг
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 25
|24
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|26 - 27
|22
|4.
|Мольде
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|5.
|Русенборг
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|6.
|Тромсё
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|7.
|Волеренга
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|17 - 28
|16
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 30
|14
|10.
|Одд
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 29
|14
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|17 - 32
|13
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 30
|11
|13.
|Стабек
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 32
|10
|14.
|Бранн
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|18 - 31
|9
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 28
|8
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7