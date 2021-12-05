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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Волеренга
2:0
Конец матча

Стадион:
Мьёндален
0'
66' Желтая карточка
Тум Исаак
1:0
67' Гол
Олдруп-Йенсен Фредрик
2:0
80' Гол
Удаль Хенрик
90'+4
21
Дингеланд
Матиас
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Толлос
Йонатан
22
Несберг
Иван
5
Жута
Леонард
8
Бьёрдаль
Хенрик
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
15
Хольм
Один
Тьяго
11
Лаюни
Амор
19
Ятта
Сиди
26
Сахрауи
Осам
30
Лисгард
Идар
2
Эриксен
Сивер
Скаар
12
Накким
Маркус
3
Вальстад
Николас
6
Сольберг
Йоаким
18
Осмундсен
Стиан
11
Гёусетх
Кристиан
20
Тум
Исаак
7
Ларсен
Ларс
Олден
9
Стокке
Беньямин
17
Овенстад
Мартин
Волеренга
4-3-3
Мьёндален
4-3-3

Ход матча

46'
Удаль Хенрик
Ятта Сиди
 
63'
Кристенсен Тобиас
Хольм Один Тьяго
 
66'
 
Тум Исаак
67'
Олдруп-Йенсен Фредрик
1:0
72'
 
Эриксен Кент Хавард
Гёусетх Кристиан
72'
 
Брустад Фредрик
Стокке Беньямин
80'
 
Скистад Эрик Ставас
Осмундсен Стиан
80'
Удаль Хенрик
(Сахрауи Осам)
2:0
89'
 
Свеен Оле
Эриксен Сивер Скаар
89'
 
Спорронг Альбин
Овенстад Мартин
90'
Томсен Николай
Лаюни Амор
 
90'
Риснаес Магнус
Олдруп-Йенсен Фредрик
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

История личных встреч

Волеренга
Мьёндален

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Т
1:1
Т
4:1
Т
0:1
ТМС
0:2
ТМК
2:1
Т
1:0
Т
2:0
ТМК
0:2
Т
0:1
Т
4:2
КН
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннум Арон 6 (2) 0.21
Удаль Хенрик 6 0.21
Кьяртанссон Видар 5 0.17
Бьёрдаль Хенрик 4 (2) 0.14
Лаюни Амор 3 0.1
Борхгревинк Кристиан 3 0.1
Кристенсен Тобиас 3 0.1
Хольм Один Тьяго 3 0.1
Толлос Йонатан 3 0.1
Сахрауи Осам 2 0.07
Олдруп-Йенсен Фредрик 2 0.07
Ятта Сиди 2 0.07
Томсен Николай 1 0.03
Жута Леонард 1 0.03
Клаессон Кристоффер 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Ларс Олден 8 0.28
Стокке Беньямин 4 (1) 0.14
Овенстад Мартин 3 0.1
Эриксен Кент Хавард 3 0.1
Накким Маркус 3 0.1
Вальстад Николас 2 0.07
Брустад Фредрик 2 0.07
Эриксен Сивер Скаар 2 0.07
Брохман Тонни 1 0.03
Свеен Оле 1 0.03
Юхансен Сондре 1 0.03
Ибрагим Шуайбу 1 0.03
Тум Исаак 1 0.03
Спорронг Альбин 1 0.03
Гёусетх Кристиан 0 0
Сольберг Йоаким 0 0
Себулонсен Себастьян 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 4 0
Борхгревинк Кристиан 4 0
Кристенсен Тобиас 3 0
Толлос Йонатан 3 0
Жута Леонард 2 0
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Несберг Иван 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Доннум Арон 2 0
Сахрауи Осам 2 0
Хольм Один Тьяго 2 0
Клаессон Кристоффер 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Скарет Браге 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спорронг Альбин 4 1
Осмундсен Стиан 5 0
Накким Маркус 4 0
Вальстад Николас 4 0
Тум Исаак 4 0
Гёусетх Кристиан 3 0
Свеен Оле 3 0
Овенстад Мартин 3 0
Сольберг Йоаким 3 0
Селл Вильям 3 0
Эриксен Сивер Скаар 3 0
Брохман Тонни 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Брустад Фредрик 1 0
Юхансен Сондре 1 0
Herman Kleppa 1 0
Яневски Даниэль 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Скистад Эрик Ставас 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
14
9 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
4
15%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
19%
1
7%
31-45
5
19%
1
7%
46-60
7
26%
0
0%
61-75
6
22%
8
57%
76-90

Пропущено

14
30
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
0
0%
5
17%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
7
50%
5
17%
31-45
2
14%
1
3%
46-60
1
7%
6
20%
61-75
3
21%
10
33%
76-90

Забито

19
20
4 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
2
11%
2
10%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
2
11%
5
25%
46-60
7
37%
6
30%
61-75
6
32%
3
15%
76-90

Пропущено

20
18
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
4
20%
4
22%
31-45
6
30%
4
22%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
4
20%
5
28%
76-90

Забито

46
34
13 В 1-м тайме 11
33 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 12
3 Не забивали 7
6
13%
5
15%
1-15
1
2%
2
6%
16-30
6
13%
4
12%
31-45
7
15%
6
18%
46-60
14
30%
6
18%
61-75
12
26%
11
32%
76-90

Пропущено

34
48
14 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 25
0
0%
6
13%
1-15
3
9%
5
10%
16-30
11
32%
9
19%
31-45
8
24%
5
10%
46-60
5
15%
8
17%
61-75
7
21%
15
31%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Одд - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Волеренга - Бранн 1:0
Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Волеренга - Одд 0:3 Волеренга - Мольде 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Волеренга - Фредрикстад 2:3 Волеренга - Стабек 3:1 Волеренга - Викинг 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Уллерн - Волеренга 1:3 Волеренга - Гент 2:0 Люн - Волеренга 0:4 Гент - Волеренга 4:0
Мьёндален
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Викинг 0:1 Одд - Мьёндален 2:2
Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Русенборг 1:2 Мьёндален - Тромсё 2:3 Нутодден - Мьёндален 0:3 Мьёндален - Стабек 1:2 Оссиден - Мьёндален 0:3 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 29 17 9 3 56 - 25 60
2. Мольде Заявка 29 17 6 6 68 - 39 57
3. Викинг Заявка 29 16 6 7 58 - 47 54
4. Русенборг Заявка 29 13 8 8 56 - 40 47
5. Лиллестрём Заявка 29 13 7 9 47 - 40 46
6. Волеренга Заявка 29 11 12 6 45 - 35 45
7. Кристиансунд Заявка 29 13 4 12 39 - 45 43
8. Сарпсборг-08 Заявка 29 11 6 12 38 - 42 39
9. Саннефьёрд Заявка 29 10 6 13 38 - 50 36
10. Хёугесунн Заявка 29 9 8 12 45 - 43 35
11. Стрёмсгодсет Заявка 29 9 8 12 41 - 41 35
12. Тромсё Заявка 29 8 11 10 33 - 42 35
13. Одд Заявка 29 7 9 13 41 - 57 30
14. Стабек Заявка 29 6 7 16 34 - 59 25
15. Бранн Заявка 29 4 11 14 36 - 54 23
16. Мьёндален Заявка 29 4 10 15 33 - 49 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 15 11 2 2 46 - 18 35
2. Будё-Глимт Заявка 15 10 4 1 34 - 13 34
3. Викинг Заявка 15 9 3 3 34 - 22 30
4. Кристиансунд Заявка 14 9 2 3 25 - 15 29
5. Волеренга Заявка 15 7 7 1 27 - 14 28
6. Стрёмсгодсет Заявка 15 8 4 3 33 - 12 28
7. Русенборг Заявка 14 8 3 3 33 - 17 27
8. Хёугесунн Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
9. Лиллестрём Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Сарпсборг-08 Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
11. Саннефьёрд Заявка 15 6 5 4 21 - 18 23
12. Одд Заявка 14 4 4 6 27 - 28 16
13. Тромсё Заявка 14 3 6 5 16 - 19 15
14. Стабек Заявка 15 4 3 8 17 - 27 15
15. Бранн Заявка 14 3 5 6 18 - 23 14
16. Мьёндален Заявка 14 2 5 7 19 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 14 7 5 2 22 - 12 26
2. Викинг Заявка 14 7 3 4 24 - 25 24
3. Лиллестрём Заявка 15 6 4 5 26 - 27 22
4. Мольде Заявка 14 6 4 4 22 - 21 22
5. Русенборг Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
6. Тромсё Заявка 15 5 5 5 17 - 23 20
7. Волеренга Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
8. Сарпсборг-08 Заявка 14 5 1 8 17 - 28 16
9. Кристиансунд Заявка 15 4 2 9 14 - 30 14
10. Одд Заявка 15 3 5 7 14 - 29 14
11. Саннефьёрд Заявка 14 4 1 9 17 - 32 13
12. Мьёндален Заявка 15 2 5 8 14 - 30 11
13. Стабек Заявка 14 2 4 8 17 - 32 10
14. Бранн Заявка 15 1 6 8 18 - 31 9
15. Хёугесунн Заявка 15 1 5 9 16 - 28 8
16. Стрёмсгодсет Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Волеренга 2:0 Мьёндален онлайн


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