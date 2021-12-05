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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Стрёмсгодсет
0:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Хёугесунн
0'
82' Желтая карточка
Вельде Кристоффер
88' Желтая карточка
Стенгель Херман
88' Желтая карточка
Крюгор Кевин Мартин
90'+2
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
71
Валсвик
Густав
5
Гуннарссон
Никлас
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
7
Стенгель
Херман
92
Красники
Крешник
19
Стеневик
Халлдор
9
Фрайдей
Фред
17
Гулликсен
Тобиас
12
Сельвик
Эгиль
8
Крюгор
Кевин
Мартин
5
Хансен
Беньямин
4
Anders
Baertelsen
23
Педерсен
Торе
7
Теркильдсен
Петер
20
Torje
Naustdal
9
Лисет
Сёндре
10
Сандберг
Никлас
16
Содерлунд
Александер
25
Ндур
Алиун
Стрёмсгодсет
4-3-3
Хёугесунн
4-3-3

Ход матча

46'
Токстад Кристоффер
Грогард Томас
 
60'
 
Санде Мадс
Torje Naustdal
75'
Jordan Attah Kadiri
Фрайдей Фред
 
75'
Ингимюндарсон Вальдимар
Красники Крешник
 
75'
 
Вельде Кристоффер
Сандберг Никлас
75'
 
Самуэльсен Мартин
Содерлунд Александер
82'
 
Вельде Кристоффер
88'
Стенгель Херман
 
88'
 
Крюгор Кевин Мартин

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Хёугесунн

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
13.3%
13 побед 0 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

25 матчей

52%
20%
28%
13 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

28%
32%
40%
7 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

52%
28%
20%
13 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Т
2:1
Т
2:2
Т
2:3
Т
2:2
Т
3:2
Т
0:1
К
0:1
Т
1:0
Т
1:3
Т
3:1
Т
1:1
Т
2:0
Т
5:0
Т
4:0
Т
3:2
Т
2:1
Т
4:0
Т
2:1
Т
2:3
Т
3:3
Т
5:1
Т
3:1
Т
2:1
КН
3:0
Т
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрайдей Фред 7 0.24
Стенгель Херман 6 (3) 0.21
Хове Йохан 6 0.21
Гулликсен Тобиас 5 0.17
Валсвик Густав 3 0.1
Токстад Кристоффер 3 0.1
Ипалибо Джек 3 0.1
Стеневик Халлдор 2 0.07
Красники Крешник 1 0.03
Майгор Миккел 1 0.03
Лейфссон Ари 1 0.03
Мава Мозес 1 0.03
Тчамба Дуплекс 1 0.03
Jordan Attah Kadiri 1 0.03
Парр Джонатан 0 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Ингимюндарсон Вальдимар 0 0
Энерсен Оле 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ваджи Ибраима 8 0.28
Вельде Кристоффер 7 (1) 0.24
Ндур Алиун 7 0.24
Лисет Сёндре 5 0.17
Сандберг Никлас 3 (1) 0.1
Содерлунд Александер 3 0.1
Теркильдсен Петер 2 0.07
Стёлос Александер 2 0.07
Самуэльсен Мартин 2 0.07
Хансен Беньямин 2 0.07
Крюгор Кевин Мартин 1 0.03
Деслер Миккел 1 0.03
Санде Мадс 1 0.03
Фредриксен Ульрик 1 0.03
Педерсен Торе 0 0
Лейте Бруно 0 0
Anders Baertelsen 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейфссон Ари 6 0
Гуннарссон Никлас 5 0
Стеневик Халлдор 5 0
Стенгель Херман 4 0
Гулликсен Тобиас 4 0
Фрайдей Фред 3 0
Ипалибо Джек 3 0
Валсвик Густав 1 1
Мава Мозес 2 0
Ингимюндарсон Вальдимар 2 0
Красники Крешник 2 0
Энерсен Оле 2 0
Парр Джонатан 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Грогард Томас 1 0
Майгор Миккел 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Торе 5 0
Лисет Сёндре 5 0
Крюгор Кевин Мартин 4 0
Вельде Кристоффер 4 0
Хансен Беньямин 3 0
Фредриксен Ульрик 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Стёлос Александер 2 0
Самуэльсен Мартин 2 0
Ндур Алиун 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Содерлунд Александер 1 0
Санде Мадс 1 0
Ваджи Ибраима 1 0
Лейте Бруно 1 0
Torje Naustdal 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
17
13 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
1
3%
1
6%
1-15
5
15%
8
47%
16-30
7
21%
1
6%
31-45
4
12%
3
18%
46-60
9
27%
2
12%
61-75
7
21%
2
12%
76-90

Пропущено

12
27
8 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
25%
3
11%
1-15
3
25%
5
19%
16-30
2
17%
4
15%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
2
17%
3
11%
61-75
2
17%
8
30%
30%
76-90

Забито

9
30
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
2
22%
2
7%
1-15
1
11%
5
17%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
0
0%
6
20%
46-60
3
33%
7
23%
61-75
3
33%
7
23%
76-90

Пропущено

28
14
15 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
5
18%
1
7%
1-15
5
18%
3
21%
16-30
5
18%
1
7%
31-45
5
18%
2
14%
46-60
3
11%
2
14%
61-75
5
18%
5
36%
76-90

Забито

42
47
16 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 14
7 Не забивали 6
3
7%
3
6%
1-15
6
14%
13
28%
16-30
7
17%
4
9%
31-45
4
10%
9
19%
46-60
12
29%
9
19%
61-75
10
24%
9
19%
76-90

Пропущено

40
41
23 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 20
8
20%
4
10%
1-15
8
20%
8
20%
16-30
7
18%
5
12%
31-45
5
13%
6
15%
46-60
5
13%
5
12%
61-75
7
18%
13
32%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Ряди - Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:2 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1
Хёугесунн
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Викинг - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Стабек - Хёугесунн 2:1
Хёугесунн - Русенборг 0:0 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 1:3 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Бранн - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Одд - Хёугесунн 4:2 Мольде - Хёугесунн 5:4 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Сторд - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:2 Заявка 29 17 9 3 56 - 25 60
2. Мольде 3:3 Заявка 29 17 6 6 68 - 39 57
3. Викинг 3:1 Заявка 29 16 6 7 58 - 47 54
4. Русенборг Заявка 29 13 8 8 56 - 40 47
5. Лиллестрём 3:3 Заявка 29 13 7 9 47 - 40 46
6. Волеренга 2:0 Заявка 29 11 12 6 45 - 35 45
7. Кристиансунд 2:3 Заявка 29 13 4 12 39 - 45 43
8. Сарпсборг-08 0:1 Заявка 29 11 6 12 38 - 42 39
9. Саннефьёрд 3:2 Заявка 29 10 6 13 38 - 50 36
10. Хёугесунн 0:0 Заявка 29 9 8 12 45 - 43 35
11. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 29 9 8 12 41 - 41 35
12. Тромсё 1:0 Заявка 29 8 11 10 33 - 42 35
13. Одд 1:3 Заявка 29 7 9 13 41 - 57 30
14. Стабек Заявка 29 6 7 16 34 - 59 25
15. Бранн 2:2 Заявка 29 4 11 14 36 - 54 23
16. Мьёндален 0:2 Заявка 29 4 10 15 33 - 49 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 3:3 Заявка 15 11 2 2 46 - 18 35
2. Будё-Глимт 2:2 Заявка 15 10 4 1 34 - 13 34
3. Викинг 3:1 Заявка 15 9 3 3 34 - 22 30
4. Кристиансунд 2:3 Заявка 14 9 2 3 25 - 15 29
5. Волеренга 2:0 Заявка 15 7 7 1 27 - 14 28
6. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 15 8 4 3 33 - 12 28
7. Русенборг Заявка 14 8 3 3 33 - 17 27
8. Хёугесунн 0:0 Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
9. Лиллестрём 3:3 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Сарпсборг-08 0:1 Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
11. Саннефьёрд 3:2 Заявка 15 6 5 4 21 - 18 23
12. Одд 1:3 Заявка 14 4 4 6 27 - 28 16
13. Тромсё 1:0 Заявка 14 3 6 5 16 - 19 15
14. Стабек Заявка 15 4 3 8 17 - 27 15
15. Бранн 2:2 Заявка 14 3 5 6 18 - 23 14
16. Мьёндален 0:2 Заявка 14 2 5 7 19 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:2 Заявка 14 7 5 2 22 - 12 26
2. Викинг 3:1 Заявка 14 7 3 4 24 - 25 24
3. Лиллестрём 3:3 Заявка 15 6 4 5 26 - 27 22
4. Мольде 3:3 Заявка 14 6 4 4 22 - 21 22
5. Русенборг Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
6. Тромсё 1:0 Заявка 15 5 5 5 17 - 23 20
7. Волеренга 2:0 Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
8. Сарпсборг-08 0:1 Заявка 14 5 1 8 17 - 28 16
9. Кристиансунд 2:3 Заявка 15 4 2 9 14 - 30 14
10. Одд 1:3 Заявка 15 3 5 7 14 - 29 14
11. Саннефьёрд 3:2 Заявка 14 4 1 9 17 - 32 13
12. Мьёндален 0:2 Заявка 15 2 5 8 14 - 30 11
13. Стабек Заявка 14 2 4 8 17 - 32 10
14. Бранн 2:2 Заявка 15 1 6 8 18 - 31 9
15. Хёугесунн 0:0 Заявка 15 1 5 9 16 - 28 8
16. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Хёугесунн
3.87
3.86
5.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стрёмсгодсет 0:0 Хёугесунн онлайн


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