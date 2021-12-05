Норвегия: Типпелиген 2021
0:0
Конец матча
Стадион: Мариенлист
82' Желтая карточкаВельде Кристоффер
88' Желтая карточкаСтенгель Херман
88' Желтая карточкаКрюгор Кевин Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Ндур АлиунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Ход матча
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 9
-
8 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Хёугесунн
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
13.3%
13 побед 0 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
25 матчей
52%
20%
28%
13 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
28%
32%
40%
7 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
52%
28%
20%
13 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрайдей Фред
|7
|0.24
|Стенгель Херман
|6 (3)
|0.21
|Хове Йохан
|6
|0.21
|Гулликсен Тобиас
|5
|0.17
|Валсвик Густав
|3
|0.1
|Токстад Кристоффер
|3
|0.1
|Ипалибо Джек
|3
|0.1
|Стеневик Халлдор
|2
|0.07
|Красники Крешник
|1
|0.03
|Майгор Миккел
|1
|0.03
|Лейфссон Ари
|1
|0.03
|Мава Мозес
|1
|0.03
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.03
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.03
|Парр Джонатан
|0
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|0
|0
|Энерсен Оле
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ваджи Ибраима
|8
|0.28
|Вельде Кристоффер
|7 (1)
|0.24
|Ндур Алиун
|7
|0.24
|Лисет Сёндре
|5
|0.17
|Сандберг Никлас
|3 (1)
|0.1
|Содерлунд Александер
|3
|0.1
|Теркильдсен Петер
|2
|0.07
|Стёлос Александер
|2
|0.07
|Самуэльсен Мартин
|2
|0.07
|Хансен Беньямин
|2
|0.07
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0.03
|Деслер Миккел
|1
|0.03
|Санде Мадс
|1
|0.03
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.03
|Педерсен Торе
|0
|0
|Лейте Бруно
|0
|0
|Anders Baertelsen
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейфссон Ари
|6
|0
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|Стеневик Халлдор
|5
|0
|Стенгель Херман
|4
|0
|Гулликсен Тобиас
|4
|0
|Фрайдей Фред
|3
|0
|Ипалибо Джек
|3
|0
|Валсвик Густав
|1
|1
|Мава Мозес
|2
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Энерсен Оле
|2
|0
|Парр Джонатан
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Торе
|5
|0
|Лисет Сёндре
|5
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|4
|0
|Вельде Кристоффер
|4
|0
|Хансен Беньямин
|3
|0
|Фредриксен Ульрик
|3
|0
|Теркильдсен Петер
|3
|0
|Стёлос Александер
|2
|0
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Ндур Алиун
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Содерлунд Александер
|1
|0
|Санде Мадс
|1
|0
|Ваджи Ибраима
|1
|0
|Лейте Бруно
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
17
13 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
1
3%
1
6%
1-15
5
15%
8
47%
16-30
7
21%
1
6%
31-45
4
12%
3
18%
46-60
9
27%
2
12%
61-75
7
21%
2
12%
76-90
Пропущено
12
27
8 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
25%
3
11%
1-15
3
25%
5
19%
16-30
2
17%
4
15%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
2
17%
3
11%
61-75
2
17%
8
30%
30%
76-90
Забито
9
30
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 9
21 Не забивали 17
2
22%
2
7%
1-15
1
11%
5
17%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
0
0%
6
20%
46-60
3
33%
7
23%
61-75
3
33%
7
23%
76-90
Пропущено
28
14
15 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
5
18%
1
7%
1-15
5
18%
3
21%
16-30
5
18%
1
7%
31-45
5
18%
2
14%
46-60
3
11%
2
14%
61-75
5
18%
5
36%
76-90
Забито
42
47
16 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 14
8 Не забивали 7
3
7%
3
6%
1-15
6
14%
13
28%
16-30
7
17%
4
9%
31-45
4
10%
9
19%
46-60
12
29%
9
19%
61-75
10
24%
9
19%
76-90
Пропущено
40
41
23 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 20
8
20%
4
10%
1-15
8
20%
8
20%
16-30
7
18%
5
12%
31-45
5
13%
6
15%
46-60
5
13%
5
12%
61-75
7
18%
13
32%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Ряди - Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:2 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1
Хёугесунн
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Викинг - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Стабек - Хёугесунн 2:1
Хёугесунн - Русенборг 0:0 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 1:3 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Бранн - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Одд - Хёугесунн 4:2 Мольде - Хёугесунн 5:4 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Сторд - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|56 - 25
|60
|2.
|Мольде
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|68 - 39
|57
|3.
|Викинг
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|58 - 47
|54
|4.
|Русенборг
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|56 - 40
|47
|5.
|Лиллестрём
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|47 - 40
|46
|6.
|Волеренга
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|45 - 35
|45
|7.
|Кристиансунд
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|39 - 45
|43
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|38 - 42
|39
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|38 - 50
|36
|10.
|Хёугесунн
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|45 - 43
|35
|11.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|41 - 41
|35
|12.
|Тромсё
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|33 - 42
|35
|13.
|Одд
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|41 - 57
|30
|14.
|Стабек
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|34 - 59
|25
|15.
|Бранн
|Заявка
|29
|4
|11
|14
|36 - 54
|23
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|33 - 49
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 18
|35
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|34 - 13
|34
|3.
|Викинг
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 22
|30
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 15
|29
|5.
|Волеренга
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|27 - 14
|28
|6.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 12
|28
|7.
|Русенборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 17
|27
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 18
|23
|12.
|Одд
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|27 - 28
|16
|13.
|Тромсё
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 19
|15
|14.
|Стабек
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 27
|15
|15.
|Бранн
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 23
|14
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|22 - 12
|26
|2.
|Викинг
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 25
|24
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|26 - 27
|22
|4.
|Мольде
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|5.
|Русенборг
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|6.
|Тромсё
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|7.
|Волеренга
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|17 - 28
|16
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 30
|14
|10.
|Одд
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 29
|14
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|17 - 32
|13
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 30
|11
|13.
|Стабек
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 32
|10
|14.
|Бранн
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|18 - 31
|9
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 28
|8
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7