  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2021

Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Будё-Глимт
2:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Бранн
0'
1:0
4' Гол
Мо Бреде
2:0
67' Гол
Салтнес Ульрик
2:1
79' Гол
Йенсен Вассберг Никлас
2:2
90' Гол
Финне Бор
90'+4
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
16
Конрадсен
Мортен
10
Ветлесен
Уго
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
9
Сольбаккен
Ола
20
Ботхейм
Эрик
11
Пеллегрино
Амаль
28
Грилль
Леннарт
8
Хорн
Майер
27
Хове
Рунар
4
Кольскоген
Оле
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
9
Странд
Петтер
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
16
Тейлор
Роберт
Будё-Глимт
4-3-3
Бранн
4-3-3

Ход матча

4'
Мо Бреде
1:0
67'
Салтнес Ульрик
(Ботхейм Эрик)
2:0
71'
Хаген Элиас
Ветлесен Уго
 
79'
2:1
Йенсен Вассберг Никлас
(Тейлор Роберт)
87'
Хейбротен Мариус
Конрадсен Мортен
 
90'
 
Йенсен Вассберг Никлас
90'
2:2
Финне Бор
90'
 
Финне Бор

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

История личных встреч

Будё-Глимт
Бранн

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

19 матчей

47.4%
10.5%
42.1%
9 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Т
1:2
ТМК
4:1
ТМК
2:0
Т
1:3
Т
5:0
Т
1:1
Т
1:2
ТМК
2:0
Т
2:2
Т
2:0
Т
1:3
Т
1:0
Т
2:1
Т
1:2
Т
4:2
Т
0:2
ТМС
2:1
Т
3:1
Т
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботхейм Эрик 14 0.48
Салтнес Ульрик 8 0.28
Сольбаккен Ола 6 (1) 0.21
Ветлесен Уго 5 0.17
Пеллегрино Амаль 5 (1) 0.17
Фет Сондре 3 0.1
Сёрли Сондре 3 0.1
Берг Патрик 3 (1) 0.1
Мо Бреде 2 0.07
Нордас Лассе 2 0.07
Бьоркан Фредерик 1 0.03
Кумсан Джилберт 1 0.03
Хейбротен Мариус 1 0.03
Линдаль Аксель 1 0.03
Сампстед Альфонс 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 7 0.24
Тейлор Роберт 6 (1) 0.21
Бамба Дауда 6 0.21
Финне Бор 3 0.1
Расмуссен Матиас 2 0.07
Странд Петтер 1 0.03
Сконес Каспер 1 0.03
Кристиансен Рубен 1 0.03
Кнудсен Фредрик 1 0.03
Симба Мунга 1 0.03
Педерсен Даниэль 1 0.03
Твейта Йон-Хельге 1 0.03
Сери Яфет 1 0.03
Нильсен Сиверт 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 6 0
Пеллегрино Амаль 3 0
Мо Бреде 2 0
Салтнес Ульрик 2 0
Лоде Мариус 2 0
Фет Сондре 2 0
Ботхейм Эрик 2 0
Сольбаккен Ола 2 0
Хаген Элиас 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Бьоркан Фредерик 2 0
Хайкин Никита 1 0
Хейбротен Мариус 1 0
Конрадсен Мортен 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Ветлесен Уго 1 0
Joel Mvuka 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнудсен Фредрик 5 1
Нильсен Сиверт 4 0
Расмуссен Матиас 3 0
Форрен Вегард 2 0
Кристиансен Рубен 2 0
Сконес Каспер 2 0
Странд Петтер 2 0
Бамба Дауда 2 0
Eirik Horneland 1 0
Бармен Кристоффер 1 0
Хорн Майер 1 0
Кольскоген Оле 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
17
18 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
8
26%
3
18%
1-15
3
10%
4
24%
16-30
7
23%
1
6%
31-45
2
6%
2
12%
46-60
5
16%
5
29%
29%
61-75
6
19%
2
12%
76-90

Пропущено

12
28
3 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
0
0%
3
11%
1-15
1
8%
5
18%
16-30
2
17%
4
14%
31-45
2
17%
4
14%
46-60
0
0%
8
29%
61-75
7
58%
4
14%
76-90

Забито

22
16
3 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
1
5%
1
6%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
5
23%
2
13%
46-60
5
23%
1
6%
61-75
9
41%
8
50%
76-90

Пропущено

12
25
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
8
32%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
2
17%
2
8%
46-60
4
33%
5
20%
61-75
2
17%
7
28%
76-90

Забито

53
33
21 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 20
20 Забивали первыми 9
4 Не забивали 8
9
17%
4
12%
1-15
4
8%
7
21%
16-30
8
15%
2
6%
31-45
7
13%
4
12%
46-60
10
19%
6
18%
61-75
15
28%
10
30%
76-90

Пропущено

24
53
7 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 30
7 Пропускали первыми 18
17 Не пропускали 27
3
13%
3
6%
1-15
2
8%
13
25%
16-30
2
8%
7
13%
31-45
4
17%
6
11%
46-60
4
17%
13
25%
61-75
9
38%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - ЦСКА София 2:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2
Рома - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Рома 6:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Жальгирис 1:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0
Бранн
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бранн - Мольде 0:1 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Русенборг 2:2 Волеренга - Бранн 1:0
Бранн - Викинг 0:2 Одд - Бранн 3:3 Бранн - Стабек 1:1 Мьёндален - Бранн 1:1 Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5 Тромсё - Бранн 1:1 Лиллестрём - Бранн 2:3 Бранн - Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Фанна - Бранн 0:3 Бьярг - Бранн 0:5 Бранн - Мьёндален 1:1 Бранн - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Бранн 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:2 Заявка 29 17 9 3 56 - 25 60
2. Мольде 3:3 Заявка 29 17 6 6 68 - 39 57
3. Викинг 3:1 Заявка 29 16 6 7 58 - 47 54
4. Русенборг Заявка 29 13 8 8 56 - 40 47
5. Лиллестрём 3:3 Заявка 29 13 7 9 47 - 40 46
6. Волеренга 2:0 Заявка 29 11 12 6 45 - 35 45
7. Кристиансунд 2:3 Заявка 29 13 4 12 39 - 45 43
8. Сарпсборг-08 0:1 Заявка 29 11 6 12 38 - 42 39
9. Саннефьёрд 3:2 Заявка 29 10 6 13 38 - 50 36
10. Хёугесунн 0:0 Заявка 29 9 8 12 45 - 43 35
11. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 29 9 8 12 41 - 41 35
12. Тромсё 1:0 Заявка 29 8 11 10 33 - 42 35
13. Одд 1:3 Заявка 29 7 9 13 41 - 57 30
14. Стабек Заявка 29 6 7 16 34 - 59 25
15. Бранн 2:2 Заявка 29 4 11 14 36 - 54 23
16. Мьёндален 0:2 Заявка 29 4 10 15 33 - 49 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 3:3 Заявка 15 11 2 2 46 - 18 35
2. Будё-Глимт 2:2 Заявка 15 10 4 1 34 - 13 34
3. Викинг 3:1 Заявка 15 9 3 3 34 - 22 30
4. Кристиансунд 2:3 Заявка 14 9 2 3 25 - 15 29
5. Волеренга 2:0 Заявка 15 7 7 1 27 - 14 28
6. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 15 8 4 3 33 - 12 28
7. Русенборг Заявка 14 8 3 3 33 - 17 27
8. Хёугесунн 0:0 Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
9. Лиллестрём 3:3 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Сарпсборг-08 0:1 Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
11. Саннефьёрд 3:2 Заявка 15 6 5 4 21 - 18 23
12. Одд 1:3 Заявка 14 4 4 6 27 - 28 16
13. Тромсё 1:0 Заявка 14 3 6 5 16 - 19 15
14. Стабек Заявка 15 4 3 8 17 - 27 15
15. Бранн 2:2 Заявка 14 3 5 6 18 - 23 14
16. Мьёндален 0:2 Заявка 14 2 5 7 19 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:2 Заявка 14 7 5 2 22 - 12 26
2. Викинг 3:1 Заявка 14 7 3 4 24 - 25 24
3. Лиллестрём 3:3 Заявка 15 6 4 5 26 - 27 22
4. Мольде 3:3 Заявка 14 6 4 4 22 - 21 22
5. Русенборг Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
6. Тромсё 1:0 Заявка 15 5 5 5 17 - 23 20
7. Волеренга 2:0 Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
8. Сарпсборг-08 0:1 Заявка 14 5 1 8 17 - 28 16
9. Кристиансунд 2:3 Заявка 15 4 2 9 14 - 30 14
10. Одд 1:3 Заявка 15 3 5 7 14 - 29 14
11. Саннефьёрд 3:2 Заявка 14 4 1 9 17 - 32 13
12. Мьёндален 0:2 Заявка 15 2 5 8 14 - 30 11
13. Стабек Заявка 14 2 4 8 17 - 32 10
14. Бранн 2:2 Заявка 15 1 6 8 18 - 31 9
15. Хёугесунн 0:0 Заявка 15 1 5 9 16 - 28 8
16. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Мо Бреде бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Бранн
1.31
7.20
9.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Будё-Глимт 2:2 Бранн онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 