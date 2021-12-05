Норвегия: Типпелиген 2021
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Сарпсборг
32
Вишне
Эйрик
29
Коне
Ибраима
11
Йенсен
Рубен
18
Эбийе
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Вишне ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Коне ИбраимаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Эбийе МозесНападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
История личных встреч
Сарпсборг-08
Тромсё
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коне Ибраима
|11 (1)
|0.39
|Линнсет Йонатан
|10
|0.36
|Упсет Кристиан
|5
|0.18
|Салетрос Антон
|3
|0.11
|Томассен Йоахим
|3
|0.11
|Вишне Эйрик
|1
|0.04
|Хальворсен Уле Йорген
|1
|0.04
|Сколевик Стеффен
|1
|0.04
|Мухаммед Рашад
|1
|0.04
|Майгор Миккел
|0
|0
|Чанаджия Дарио
|0
|0
|Солтведт Йоахим
|0
|0
|Утвик Бьорн
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбийе Мозес
|8
|0.29
|Миккельсен Эугуст
|7
|0.25
|Тотлэнд Томас
|5
|0.18
|Китолано Эрик
|4
|0.14
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.07
|Ондрашек Зденек
|1
|0.04
|Арнарсон Адам
|1
|0.04
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.04
|Енссен Андерс
|1
|0.04
|Амундсен Исак
|1
|0.04
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Йенсен Рубен
|0
|0
|Опсал Сакариас
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Ибраима
|5
|1
|Томассен Йоахим
|6
|0
|Салетрос Антон
|4
|1
|Карамоко Бенджамин
|4
|0
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|Дюрестам Микаэль
|3
|0
|Несс Николай
|3
|0
|Эдегор Магнар
|3
|0
|Линнсет Йонатан
|3
|0
|Утвик Бьорн
|3
|0
|Кристиансен Андерс II
|2
|0
|Солтведт Йоахим
|2
|0
|Пальссон Эмиль
|1
|0
|Чанаджия Дарио
|1
|0
|Вишне Эйрик
|1
|0
|Хеберг-Ветти Геуте
|1
|0
|Мухаммед Рашад
|1
|0
|Боянг Сулайман
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|7
|0
|Йенсен Рубен
|4
|0
|Енссен Андерс
|2
|1
|Псише Кристоф
|3
|0
|Тотлэнд Томас
|3
|0
|Амундсен Исак
|3
|0
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|2
|0
|Бернтсен Даниэль
|2
|0
|Вестерлунн Никлас
|2
|0
|Миккельсен Эугуст
|2
|0
|Арнарсон Адам
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Опсал Сакариас
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
17
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
2
10%
2
12%
1-15
4
20%
4
24%
16-30
2
10%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
6
30%
1
6%
61-75
6
30%
4
24%
76-90
Пропущено
14
22
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
1
7%
3
14%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
3
21%
3
14%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
6
43%
6
27%
76-90
Забито
16
15
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
3
19%
2
13%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
3
19%
3
20%
61-75
6
38%
2
13%
76-90
Пропущено
29
20
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
10%
4
20%
1-15
1
3%
3
15%
16-30
6
21%
3
15%
31-45
7
24%
2
10%
46-60
6
21%
5
25%
61-75
6
21%
3
15%
76-90
Забито
36
32
14 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
5
14%
4
13%
1-15
6
17%
7
22%
16-30
3
8%
5
16%
31-45
1
3%
6
19%
46-60
9
25%
4
13%
61-75
12
33%
6
19%
76-90
Пропущено
43
42
14 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 22
4
9%
7
17%
1-15
2
5%
7
17%
16-30
8
19%
6
14%
31-45
10
23%
5
12%
46-60
7
16%
8
19%
61-75
12
28%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2
Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Эйгарден - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Норстранд - Сарпсборг-08 0:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Квик-Халден - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 2:2
Тромсё
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Тромсё - Стабек 0:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1
Тромсё - Одд 2:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Мольде - Тромсё 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Тромсё - Бранн 1:1 Русенборг - Тромсё 3:2 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Мьёндален - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 3:1 Скаанланд - Тромсё 0:11 Тромсё - Русенборг 1:3 Бранн - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|29
|18
|8
|3
|55 - 23
|62
|2.
|Мольде
|0:0 Заявка
|29
|17
|6
|6
|65 - 36
|57
|3.
|Викинг
|0:1 Заявка
|29
|15
|6
|8
|55 - 47
|51
|4.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|29
|13
|7
|9
|44 - 37
|46
|5.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|29
|12
|9
|8
|53 - 39
|45
|6.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|29
|13
|5
|11
|37 - 42
|44
|7.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|29
|10
|13
|6
|43 - 35
|43
|8.
|Сарпсборг-08
|0:0 Заявка
|29
|11
|7
|11
|38 - 41
|40
|9.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|29
|9
|8
|12
|45 - 43
|35
|10.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|29
|9
|8
|12
|41 - 41
|35
|11.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|29
|9
|7
|13
|35 - 48
|34
|12.
|Одд
|1:0 Заявка
|29
|8
|9
|12
|41 - 54
|33
|13.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|29
|7
|12
|10
|32 - 42
|33
|14.
|Стабек
|0:0 Заявка
|29
|6
|8
|15
|33 - 56
|26
|15.
|Мьёндален
|0:0 Заявка
|29
|4
|11
|14
|33 - 47
|23
|16.
|Бранн
|0:1 Заявка
|29
|4
|10
|15
|34 - 53
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 11
|36
|2.
|Мольде
|0:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|43 - 15
|35
|3.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 15
|29
|4.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 12
|28
|5.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 17
|27
|6.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|7.
|Викинг
|0:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|31 - 22
|27
|8.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|15
|6
|8
|1
|25 - 14
|26
|9.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 13
|24
|11.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 16
|21
|12.
|Одд
|1:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|27 - 28
|16
|13.
|Стабек
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 24
|16
|14.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 19
|15
|15.
|Бранн
|0:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 23
|14
|16.
|Мьёндален
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|22 - 12
|26
|2.
|Викинг
|0:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 25
|24
|3.
|Мольде
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|4.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 24
|22
|5.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 22
|18
|6.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|16 - 23
|18
|7.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|8.
|Одд
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 26
|17
|9.
|Сарпсборг-08
|0:0 Заявка
|14
|5
|1
|8
|17 - 28
|16
|10.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 27
|15
|11.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|14
|4
|1
|9
|17 - 32
|13
|12.
|Мьёндален
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 28
|12
|13.
|Стабек
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 32
|10
|14.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 28
|8
|15.
|Бранн
|0:1 Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 30
|8
|16.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7