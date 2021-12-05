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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Сарпсборг-08
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Тромсё
0' 7'
21
Кристиансен
Андерс
II
5
Эдегор
Магнар
4
Утвик
Бьорн
24
Дюрестам
Микаэль
32
Вишне
Эйрик
7
Хальворсен
Уле
Йорген
77
Чанаджия
Дарио
25
Майгор
Миккел
16
Томассен
Йоахим
29
Коне
Ибраима
11
Линнсет
Йонатан
1
Карлстрём
Якоб
2
Арнарсон
Адам
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
5
Енссен
Андерс
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
21
Китолано
Эрик
14
Миккельсен
Эугуст
18
Эбийе
Мозес
Сарпсборг-08
3-5-2
Тромсё
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

История личных встреч

Сарпсборг-08
Тромсё

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Т
0:2
Т
3:2
Т
2:0
Т
0:2
Т
2:3
Т
5:0
Т
1:1
Т
2:2
Т
1:2
Т
1:0
Т
0:1
Т
0:1
ТМС
1:0
Т
3:0
Т
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коне Ибраима 11 (1) 0.39
Линнсет Йонатан 10 0.36
Упсет Кристиан 5 0.18
Салетрос Антон 3 0.11
Томассен Йоахим 3 0.11
Вишне Эйрик 1 0.04
Хальворсен Уле Йорген 1 0.04
Сколевик Стеффен 1 0.04
Мухаммед Рашад 1 0.04
Майгор Миккел 0 0
Чанаджия Дарио 0 0
Солтведт Йоахим 0 0
Утвик Бьорн 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбийе Мозес 8 0.29
Миккельсен Эугуст 7 0.25
Тотлэнд Томас 5 0.18
Китолано Эрик 4 0.14
Вестерлунн Никлас 2 0.07
Ондрашек Зденек 1 0.04
Арнарсон Адам 1 0.04
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Енссен Андерс 1 0.04
Амундсен Исак 1 0.04
Эспейор Рунар 0 0
Йенсен Рубен 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Карлстрём Якоб 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Ибраима 5 1
Томассен Йоахим 6 0
Салетрос Антон 4 1
Карамоко Бенджамин 4 0
Хальворсен Уле Йорген 3 0
Дюрестам Микаэль 3 0
Несс Николай 3 0
Эдегор Магнар 3 0
Линнсет Йонатан 3 0
Утвик Бьорн 3 0
Кристиансен Андерс II 2 0
Солтведт Йоахим 2 0
Пальссон Эмиль 1 0
Чанаджия Дарио 1 0
Вишне Эйрик 1 0
Хеберг-Ветти Геуте 1 0
Мухаммед Рашад 1 0
Боянг Сулайман 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 7 0
Йенсен Рубен 4 0
Енссен Андерс 2 1
Псише Кристоф 3 0
Тотлэнд Томас 3 0
Амундсен Исак 3 0
Антонсен Кент-Аре 2 0
Нильсен Лассе III 2 0
Бернтсен Даниэль 2 0
Вестерлунн Никлас 2 0
Миккельсен Эугуст 2 0
Арнарсон Адам 1 0
Китолано Эрик 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Опсал Сакариас 1 0
Винтер Феликс 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
17
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
2
10%
2
12%
1-15
4
20%
4
24%
16-30
2
10%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
6
30%
1
6%
61-75
6
30%
4
24%
76-90

Пропущено

14
22
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
1
7%
3
14%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
3
21%
3
14%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
6
43%
6
27%
76-90

Забито

16
15
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
3
19%
2
13%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
3
19%
3
20%
61-75
6
38%
2
13%
76-90

Пропущено

29
20
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
10%
4
20%
1-15
1
3%
3
15%
16-30
6
21%
3
15%
31-45
7
24%
2
10%
46-60
6
21%
5
25%
61-75
6
21%
3
15%
76-90

Забито

36
32
14 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
5
14%
4
13%
1-15
6
17%
7
22%
16-30
3
8%
5
16%
31-45
1
3%
6
19%
46-60
9
25%
4
13%
61-75
12
33%
6
19%
76-90

Пропущено

43
42
14 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 22
4
9%
7
17%
1-15
2
5%
7
17%
16-30
8
19%
6
14%
31-45
10
23%
5
12%
46-60
7
16%
8
19%
61-75
12
28%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2
Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Эйгарден - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Норстранд - Сарпсборг-08 0:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Квик-Халден - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 2:2
Тромсё
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Тромсё - Стабек 0:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1
Тромсё - Одд 2:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Мольде - Тромсё 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Тромсё - Бранн 1:1 Русенборг - Тромсё 3:2 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Мьёндален - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 3:1 Скаанланд - Тромсё 0:11 Тромсё - Русенборг 1:3 Бранн - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 29 18 8 3 55 - 23 62
2. Мольде 0:0 Заявка 29 17 6 6 65 - 36 57
3. Викинг 0:1 Заявка 29 15 6 8 55 - 47 51
4. Лиллестрём 0:0 Заявка 29 13 7 9 44 - 37 46
5. Русенборг 0:0 Заявка 29 12 9 8 53 - 39 45
6. Кристиансунд 0:0 Заявка 29 13 5 11 37 - 42 44
7. Волеренга 0:0 Заявка 29 10 13 6 43 - 35 43
8. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 29 11 7 11 38 - 41 40
9. Хёугесунн 0:0 Заявка 29 9 8 12 45 - 43 35
10. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 29 9 8 12 41 - 41 35
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 29 9 7 13 35 - 48 34
12. Одд 1:0 Заявка 29 8 9 12 41 - 54 33
13. Тромсё 0:0 Заявка 29 7 12 10 32 - 42 33
14. Стабек 0:0 Заявка 29 6 8 15 33 - 56 26
15. Мьёндален 0:0 Заявка 29 4 11 14 33 - 47 23
16. Бранн 0:1 Заявка 29 4 10 15 34 - 53 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 15 11 3 1 33 - 11 36
2. Мольде 0:0 Заявка 15 11 2 2 43 - 15 35
3. Кристиансунд 0:0 Заявка 14 9 2 3 25 - 15 29
4. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 15 8 4 3 33 - 12 28
5. Русенборг 0:0 Заявка 14 8 3 3 33 - 17 27
6. Хёугесунн 0:0 Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
7. Викинг 0:1 Заявка 15 8 3 4 31 - 22 27
8. Волеренга 0:0 Заявка 15 6 8 1 25 - 14 26
9. Лиллестрём 0:0 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 15 6 6 3 21 - 13 24
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 15 5 6 4 18 - 16 21
12. Одд 1:0 Заявка 14 4 4 6 27 - 28 16
13. Стабек 0:0 Заявка 15 4 4 7 16 - 24 16
14. Тромсё 0:0 Заявка 14 3 6 5 16 - 19 15
15. Бранн 0:1 Заявка 14 3 5 6 18 - 23 14
16. Мьёндален 0:0 Заявка 14 2 5 7 19 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 14 7 5 2 22 - 12 26
2. Викинг 0:1 Заявка 14 7 3 4 24 - 25 24
3. Мольде 0:0 Заявка 14 6 4 4 22 - 21 22
4. Лиллестрём 0:0 Заявка 15 6 4 5 23 - 24 22
5. Русенборг 0:0 Заявка 15 4 6 5 20 - 22 18
6. Тромсё 0:0 Заявка 15 4 6 5 16 - 23 18
7. Волеренга 0:0 Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
8. Одд 1:0 Заявка 15 4 5 6 14 - 26 17
9. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 14 5 1 8 17 - 28 16
10. Кристиансунд 0:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 27 15
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 14 4 1 9 17 - 32 13
12. Мьёндален 0:0 Заявка 15 2 6 7 14 - 28 12
13. Стабек 0:0 Заявка 14 2 4 8 17 - 32 10
14. Хёугесунн 0:0 Заявка 15 1 5 9 16 - 28 8
15. Бранн 0:1 Заявка 15 1 5 9 16 - 30 8
16. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Тромсё
2.03
3.45
4.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сарпсборг-08 0:0 Тромсё онлайн


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