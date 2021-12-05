Норвегия: Типпелиген 2021
0:1
Конец матча
Стадион: Сарпсборг Зрители: 4411
0:1
33' ГолМиккельсен Эугуст
43' Желтая карточкаКитолано Эрик
62' Желтая карточкаМайгор Миккел
70' Желтая карточкаМухаммед Рашад
90' Желтая карточкаЕнссен Андерс
90' Желтая карточкаКристиансен Андерс II
32
Вишне
Эйрик
29
Коне
Ибраима
11
Йенсен
Рубен
18
Эбийе
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Вишне ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Коне ИбраимаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Эбийе МозесНападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
Ход матча
33'
43'
62'
70'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
6 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
Сарпсборг-08
Тромсё
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коне Ибраима
|11 (1)
|0.38
|Линнсет Йонатан
|10
|0.34
|Упсет Кристиан
|5
|0.17
|Салетрос Антон
|3
|0.1
|Томассен Йоахим
|3
|0.1
|Вишне Эйрик
|1
|0.03
|Хальворсен Уле Йорген
|1
|0.03
|Сколевик Стеффен
|1
|0.03
|Мухаммед Рашад
|1
|0.03
|Майгор Миккел
|0
|0
|Чанаджия Дарио
|0
|0
|Солтведт Йоахим
|0
|0
|Утвик Бьорн
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбийе Мозес
|8
|0.28
|Миккельсен Эугуст
|8
|0.28
|Тотлэнд Томас
|5
|0.17
|Китолано Эрик
|4
|0.14
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.07
|Ондрашек Зденек
|1
|0.03
|Арнарсон Адам
|1
|0.03
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.03
|Енссен Андерс
|1
|0.03
|Амундсен Исак
|1
|0.03
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Йенсен Рубен
|0
|0
|Опсал Сакариас
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Ибраима
|5
|1
|Томассен Йоахим
|6
|0
|Салетрос Антон
|4
|1
|Карамоко Бенджамин
|4
|0
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|Дюрестам Микаэль
|3
|0
|Кристиансен Андерс II
|3
|0
|Несс Николай
|3
|0
|Эдегор Магнар
|3
|0
|Линнсет Йонатан
|3
|0
|Утвик Бьорн
|3
|0
|Солтведт Йоахим
|2
|0
|Мухаммед Рашад
|2
|0
|Пальссон Эмиль
|1
|0
|Чанаджия Дарио
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Вишне Эйрик
|1
|0
|Хеберг-Ветти Геуте
|1
|0
|Боянг Сулайман
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|7
|0
|Енссен Андерс
|3
|1
|Йенсен Рубен
|4
|0
|Псише Кристоф
|3
|0
|Тотлэнд Томас
|3
|0
|Амундсен Исак
|3
|0
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|2
|0
|Бернтсен Даниэль
|2
|0
|Китолано Эрик
|2
|0
|Вестерлунн Никлас
|2
|0
|Миккельсен Эугуст
|2
|0
|Арнарсон Адам
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Опсал Сакариас
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
18
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
2
10%
2
11%
1-15
4
20%
4
22%
16-30
2
10%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
6
30%
1
6%
61-75
6
30%
4
22%
76-90
Пропущено
15
22
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
7%
3
14%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
3
20%
3
14%
31-45
3
20%
3
14%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
6
40%
6
27%
76-90
Забито
16
15
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
3
19%
2
13%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
3
19%
3
20%
61-75
6
38%
2
13%
76-90
Пропущено
29
20
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
10%
4
20%
1-15
1
3%
3
15%
16-30
6
21%
3
15%
31-45
7
24%
2
10%
46-60
6
21%
5
25%
61-75
6
21%
3
15%
76-90
Забито
36
33
14 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
5
14%
4
12%
1-15
6
17%
7
21%
16-30
3
8%
6
18%
31-45
1
3%
6
18%
46-60
9
25%
4
12%
61-75
12
33%
6
18%
76-90
Пропущено
44
42
15 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
4
9%
7
17%
1-15
2
5%
7
17%
16-30
9
20%
6
14%
31-45
10
23%
5
12%
46-60
7
16%
8
19%
61-75
12
27%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2
Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Эйгарден - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Норстранд - Сарпсборг-08 0:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Квик-Халден - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 2:2
Тромсё
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Тромсё - Стабек 0:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1
Тромсё - Одд 2:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Мольде - Тромсё 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:2 Тромсё - Бранн 1:1 Русенборг - Тромсё 3:2 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Мьёндален - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 3:1 Скаанланд - Тромсё 0:11 Тромсё - Русенборг 1:3 Бранн - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|56 - 25
|60
|2.
|Мольде
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|68 - 39
|57
|3.
|Викинг
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|58 - 47
|54
|4.
|Русенборг
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|56 - 40
|47
|5.
|Лиллестрём
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|47 - 40
|46
|6.
|Волеренга
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|45 - 35
|45
|7.
|Кристиансунд
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|39 - 45
|43
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|38 - 42
|39
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|38 - 50
|36
|10.
|Хёугесунн
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|45 - 43
|35
|11.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|41 - 41
|35
|12.
|Тромсё
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|33 - 42
|35
|13.
|Одд
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|41 - 57
|30
|14.
|Стабек
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|34 - 59
|25
|15.
|Бранн
|Заявка
|29
|4
|11
|14
|36 - 54
|23
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|33 - 49
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 18
|35
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|34 - 13
|34
|3.
|Викинг
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 22
|30
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 15
|29
|5.
|Волеренга
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|27 - 14
|28
|6.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 12
|28
|7.
|Русенборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 17
|27
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 18
|23
|12.
|Одд
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|27 - 28
|16
|13.
|Тромсё
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 19
|15
|14.
|Стабек
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 27
|15
|15.
|Бранн
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 23
|14
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|22 - 12
|26
|2.
|Викинг
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 25
|24
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|26 - 27
|22
|4.
|Мольде
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|5.
|Русенборг
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|6.
|Тромсё
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|7.
|Волеренга
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|17 - 28
|16
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 30
|14
|10.
|Одд
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 29
|14
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|17 - 32
|13
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 30
|11
|13.
|Стабек
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 32
|10
|14.
|Бранн
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|18 - 31
|9
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 28
|8
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7