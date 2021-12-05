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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Саннефьёрд
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Кристиансунд
0' 7'
1
Стуревик
Якоб
2
Вембангомо
Брис
17
Фосс
Сандер
Моэн
5
Кройцриглер
Мартин
4
Ian
Smeulers
19
Ордагич
Амер
24
Сингх
Хармет
15
Бренден
Эрик
23
Йонссон
Видар
14
Тветер
Александер
Рууд
11
Хансен
Кристоффер
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
19
Коли
Алиу
6
Хопмарк
Андреас
18
Аскар
Армин
7
Исаксен
Йеспер
8
Картум
Сандер
Эрик
25
Ертсен
Торгиль
26
Виллиамсен
Макс
13
Бюэ
Бендик
11
Мава
Мозес
Саннефьёрд
4-3-3
Кристиансунд
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 77 Владение мячом, % 23

История личных встреч

Саннефьёрд
Кристиансунд

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

Т
2:0
Т
0:2
Т
3:1
Т
3:2
Т
3:3
Т
3:2
Т
2:0
ТМК
1:0
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонссон Видар 10 0.34
Хансен Кристоффер 7 0.24
Тветер Александер Рууд 5 0.17
Рисан Сандер 2 0.07
Куртович Виллиам 2 0.07
Бренден Эрик 2 0.07
Фосс Сандер Моэн 2 0.07
Валес Марк 1 0.03
Кройцриглер Мартин 1 0.03
Гуссиос Сиверт 1 0.03
Ордагич Амер 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Хокенстад Матс 0 0
Ньенету Франклин 0 0
Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нилсен Снорре 6 0.21
Бюэ Бендик 6 (2) 0.21
Ертсен Торгиль 5 0.17
Муколли Агон 4 0.14
Картум Сандер Эрик 4 0.14
Мава Мозес 4 0.14
Каллудра Лиридон 2 0.07
Осбак Кристоффер 1 0.03
Хопмарк Андреас 1 0.03
Ульвестад Дан Петер 1 0.03
Коли Алиу 1 0.03
Сивертсен Оскар 1 0.03
Аскар Армин 0 0
Кастрати Фламур 0 0
Скарсем Олаус 0 0
Исаксен Йеспер 0 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фосс Сандер Моэн 6 0
Валес Марк 5 0
Кройцриглер Мартин 5 0
Куртович Виллиам 4 0
Йонссон Видар 4 0
Ian Smeulers 2 1
Вембангомо Брис 3 0
Зе Эдуардо де Араужо 3 0
Сингх Хармет 2 0
Хансен Кристоффер 2 0
Бренден Эрик 2 0
Вега Дейвер 1 0
Сёдлунн Андре 1 0
Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Картум Сандер Эрик 4 0
Каллудра Лиридон 3 0
Ульвестад Дан Петер 3 0
Коли Алиу 3 0
Ертсен Торгиль 3 0
Ульвестад Пол Эрик 3 0
Нилсен Снорре 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Муколли Агон 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
Кастрати Фламур 2 0
Сивертсен Эрленд 2 0
Диоп Амиду 2 0
Скарсем Олаус 2 0
Мумбанья Фарис 2 0
Хопмарк Андреас 1 0
Макдермот Шон 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Сормо Бент 1 0
Аскар Армин 1 0
Сивертсен Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
6
38%
3
23%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
6%
4
31%
76-90

Пропущено

18
26
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
22%
3
12%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
4
22%
4
15%
46-60
1
6%
6
23%
61-75
6
33%
8
31%
76-90

Забито

20
24
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
3
15%
3
13%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
5
25%
3
13%
31-45
3
15%
6
25%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
5
25%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

29
16
16 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
5
17%
2
13%
1-15
7
24%
4
25%
16-30
4
14%
2
13%
31-45
5
17%
1
6%
46-60
5
17%
3
19%
61-75
3
10%
4
25%
76-90

Забито

36
37
17 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 13
6 Не забивали 9
5
14%
4
11%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
8
22%
6
16%
31-45
9
25%
9
24%
46-60
4
11%
3
8%
61-75
6
17%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

47
42
23 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 20
9
19%
5
12%
1-15
9
19%
6
14%
16-30
5
11%
5
12%
31-45
9
19%
5
12%
46-60
6
13%
9
21%
61-75
9
19%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Одд 0:0 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Арендал - Саннефьёрд 5:4 Одд - Саннефьёрд 2:3 Порс Гренланд - Саннефьёрд 1:4 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0
Кристиансунд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Кристиансунд - Викинг 2:3 Стабек - Кристиансунд 3:0 Одд - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Тромсё 1:1
Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Бранн - Кристиансунд 3:1 КФУМ - Кристиансунд 3:1 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Кристиансунд - Мольде 2:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Стабек 5:1 Викинг - Кристиансунд 3:2 Тиллербьен - Кристиансунд 1:5 Волда - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Русенборг - Кристиансунд 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 29 18 8 3 55 - 23 62
2. Мольде 0:0 Заявка 29 17 6 6 65 - 36 57
3. Викинг 0:1 Заявка 29 15 6 8 55 - 47 51
4. Лиллестрём 0:0 Заявка 29 13 7 9 44 - 37 46
5. Русенборг 0:0 Заявка 29 12 9 8 53 - 39 45
6. Кристиансунд 0:0 Заявка 29 13 5 11 37 - 42 44
7. Волеренга 0:0 Заявка 29 10 13 6 43 - 35 43
8. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 29 11 7 11 38 - 41 40
9. Хёугесунн 0:0 Заявка 29 9 8 12 45 - 43 35
10. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 29 9 8 12 41 - 41 35
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 29 9 7 13 35 - 48 34
12. Одд 1:0 Заявка 29 8 9 12 41 - 54 33
13. Тромсё 0:0 Заявка 29 7 12 10 32 - 42 33
14. Стабек 0:0 Заявка 29 6 8 15 33 - 56 26
15. Мьёндален 0:0 Заявка 29 4 11 14 33 - 47 23
16. Бранн 0:1 Заявка 29 4 10 15 34 - 53 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 15 11 3 1 33 - 11 36
2. Мольде 0:0 Заявка 15 11 2 2 43 - 15 35
3. Кристиансунд 0:0 Заявка 14 9 2 3 25 - 15 29
4. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 15 8 4 3 33 - 12 28
5. Русенборг 0:0 Заявка 14 8 3 3 33 - 17 27
6. Хёугесунн 0:0 Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
7. Викинг 0:1 Заявка 15 8 3 4 31 - 22 27
8. Волеренга 0:0 Заявка 15 6 8 1 25 - 14 26
9. Лиллестрём 0:0 Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 15 6 6 3 21 - 13 24
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 15 5 6 4 18 - 16 21
12. Одд 1:0 Заявка 14 4 4 6 27 - 28 16
13. Стабек 0:0 Заявка 15 4 4 7 16 - 24 16
14. Тромсё 0:0 Заявка 14 3 6 5 16 - 19 15
15. Бранн 0:1 Заявка 14 3 5 6 18 - 23 14
16. Мьёндален 0:0 Заявка 14 2 5 7 19 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 Заявка 14 7 5 2 22 - 12 26
2. Викинг 0:1 Заявка 14 7 3 4 24 - 25 24
3. Мольде 0:0 Заявка 14 6 4 4 22 - 21 22
4. Лиллестрём 0:0 Заявка 15 6 4 5 23 - 24 22
5. Русенборг 0:0 Заявка 15 4 6 5 20 - 22 18
6. Тромсё 0:0 Заявка 15 4 6 5 16 - 23 18
7. Волеренга 0:0 Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
8. Одд 1:0 Заявка 15 4 5 6 14 - 26 17
9. Сарпсборг-08 0:0 Заявка 14 5 1 8 17 - 28 16
10. Кристиансунд 0:0 Заявка 15 4 3 8 12 - 27 15
11. Саннефьёрд 0:0 Заявка 14 4 1 9 17 - 32 13
12. Мьёндален 0:0 Заявка 15 2 6 7 14 - 28 12
13. Стабек 0:0 Заявка 14 2 4 8 17 - 32 10
14. Хёугесунн 0:0 Заявка 15 1 5 9 16 - 28 8
15. Бранн 0:1 Заявка 15 1 5 9 16 - 30 8
16. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Кристиансунд
2.48
3.64
3.06
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Саннефьёрд 0:0 Кристиансунд онлайн


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