Норвегия: Типпелиген 2021
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Sandefjord Arena
19
Ордагич
Амер
24
Сингх
Хармет
15
Бренден
Эрик
19
Коли
Алиу
18
Аскар
Армин
13
Бюэ
Бендик
11
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ордагич АмерПолузащитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Нджиэ МуссаНападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
-
18 Аскар АрминЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикПолузащитник
-
11 Мава МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Фуру ИварЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Michelsen
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
77 Владение мячом, % 23
История личных встреч
Саннефьёрд
Кристиансунд
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонссон Видар
|10
|0.34
|Хансен Кристоффер
|7
|0.24
|Тветер Александер Рууд
|5
|0.17
|Рисан Сандер
|2
|0.07
|Куртович Виллиам
|2
|0.07
|Бренден Эрик
|2
|0.07
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0.07
|Валес Марк
|1
|0.03
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.03
|Гуссиос Сиверт
|1
|0.03
|Ордагич Амер
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Хокенстад Матс
|0
|0
|Ньенету Франклин
|0
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нилсен Снорре
|6
|0.21
|Бюэ Бендик
|6 (2)
|0.21
|Ертсен Торгиль
|5
|0.17
|Муколли Агон
|4
|0.14
|Картум Сандер Эрик
|4
|0.14
|Мава Мозес
|4
|0.14
|Каллудра Лиридон
|2
|0.07
|Осбак Кристоффер
|1
|0.03
|Хопмарк Андреас
|1
|0.03
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.03
|Коли Алиу
|1
|0.03
|Сивертсен Оскар
|1
|0.03
|Аскар Армин
|0
|0
|Кастрати Фламур
|0
|0
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Исаксен Йеспер
|0
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фосс Сандер Моэн
|6
|0
|Валес Марк
|5
|0
|Кройцриглер Мартин
|5
|0
|Куртович Виллиам
|4
|0
|Йонссон Видар
|4
|0
|Ian Smeulers
|2
|1
|Вембангомо Брис
|3
|0
|Зе Эдуардо де Араужо
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Хансен Кристоффер
|2
|0
|Бренден Эрик
|2
|0
|Вега Дейвер
|1
|0
|Сёдлунн Андре
|1
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Картум Сандер Эрик
|4
|0
|Каллудра Лиридон
|3
|0
|Ульвестад Дан Петер
|3
|0
|Коли Алиу
|3
|0
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Ульвестад Пол Эрик
|3
|0
|Нилсен Снорре
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|3
|0
|Муколли Агон
|3
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|Кастрати Фламур
|2
|0
|Сивертсен Эрленд
|2
|0
|Диоп Амиду
|2
|0
|Скарсем Олаус
|2
|0
|Мумбанья Фарис
|2
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Макдермот Шон
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
|Сивертсен Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
6
38%
3
23%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
6%
4
31%
76-90
Пропущено
18
26
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
22%
3
12%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
4
22%
4
15%
46-60
1
6%
6
23%
61-75
6
33%
8
31%
76-90
Забито
20
24
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
3
15%
3
13%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
5
25%
3
13%
31-45
3
15%
6
25%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
5
25%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
29
16
16 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
5
17%
2
13%
1-15
7
24%
4
25%
16-30
4
14%
2
13%
31-45
5
17%
1
6%
46-60
5
17%
3
19%
61-75
3
10%
4
25%
76-90
Забито
36
37
17 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 13
6 Не забивали 9
5
14%
4
11%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
8
22%
6
16%
31-45
9
25%
9
24%
46-60
4
11%
3
8%
61-75
6
17%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
47
42
23 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 20
9
19%
5
12%
1-15
9
19%
6
14%
16-30
5
11%
5
12%
31-45
9
19%
5
12%
46-60
6
13%
9
21%
61-75
9
19%
12
29%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Одд 0:0 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Арендал - Саннефьёрд 5:4 Одд - Саннефьёрд 2:3 Порс Гренланд - Саннефьёрд 1:4 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0
Кристиансунд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Кристиансунд - Викинг 2:3 Стабек - Кристиансунд 3:0 Одд - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Тромсё 1:1
Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Бранн - Кристиансунд 3:1 КФУМ - Кристиансунд 3:1 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Кристиансунд - Мольде 2:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Стабек 5:1 Викинг - Кристиансунд 3:2 Тиллербьен - Кристиансунд 1:5 Волда - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Русенборг - Кристиансунд 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|29
|18
|8
|3
|55 - 23
|62
|2.
|Мольде
|0:0 Заявка
|29
|17
|6
|6
|65 - 36
|57
|3.
|Викинг
|0:1 Заявка
|29
|15
|6
|8
|55 - 47
|51
|4.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|29
|13
|7
|9
|44 - 37
|46
|5.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|29
|12
|9
|8
|53 - 39
|45
|6.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|29
|13
|5
|11
|37 - 42
|44
|7.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|29
|10
|13
|6
|43 - 35
|43
|8.
|Сарпсборг-08
|0:0 Заявка
|29
|11
|7
|11
|38 - 41
|40
|9.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|29
|9
|8
|12
|45 - 43
|35
|10.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|29
|9
|8
|12
|41 - 41
|35
|11.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|29
|9
|7
|13
|35 - 48
|34
|12.
|Одд
|1:0 Заявка
|29
|8
|9
|12
|41 - 54
|33
|13.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|29
|7
|12
|10
|32 - 42
|33
|14.
|Стабек
|0:0 Заявка
|29
|6
|8
|15
|33 - 56
|26
|15.
|Мьёндален
|0:0 Заявка
|29
|4
|11
|14
|33 - 47
|23
|16.
|Бранн
|0:1 Заявка
|29
|4
|10
|15
|34 - 53
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 11
|36
|2.
|Мольде
|0:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|43 - 15
|35
|3.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 15
|29
|4.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 12
|28
|5.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 17
|27
|6.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|7.
|Викинг
|0:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|31 - 22
|27
|8.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|15
|6
|8
|1
|25 - 14
|26
|9.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 13
|24
|11.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 16
|21
|12.
|Одд
|1:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|27 - 28
|16
|13.
|Стабек
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 24
|16
|14.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 19
|15
|15.
|Бранн
|0:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 23
|14
|16.
|Мьёндален
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|22 - 12
|26
|2.
|Викинг
|0:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 25
|24
|3.
|Мольде
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|4.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 24
|22
|5.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 22
|18
|6.
|Тромсё
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|16 - 23
|18
|7.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|8.
|Одд
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 26
|17
|9.
|Сарпсборг-08
|0:0 Заявка
|14
|5
|1
|8
|17 - 28
|16
|10.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 27
|15
|11.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|14
|4
|1
|9
|17 - 32
|13
|12.
|Мьёндален
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 28
|12
|13.
|Стабек
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 32
|10
|14.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 28
|8
|15.
|Бранн
|0:1 Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 30
|8
|16.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7