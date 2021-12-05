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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Саннефьёрд
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 1077
Кристиансунд
0'
16' Желтая карточка
Йонссон Видар
1:0
31' Гол
Йонссон Видар
2:0
39' Гол
Тветер Александер Рууд
3:0
45' Гол
Бренден Эрик
3:1
54' Гол
Ертсен Торгиль
57' Желтая карточка
Нилсен Снорре
3:2
78' Гол
Исаксен Йеспер
90' Желтая карточка
Вембангомо Брис
90'+4
1
Стуревик
Якоб
2
Вембангомо
Брис
17
Фосс
Сандер
Моэн
5
Кройцриглер
Мартин
4
Ian
Smeulers
19
Ордагич
Амер
24
Сингх
Хармет
15
Бренден
Эрик
23
Йонссон
Видар
14
Тветер
Александер
Рууд
11
Хансен
Кристоффер
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
19
Коли
Алиу
6
Хопмарк
Андреас
18
Аскар
Армин
26
Виллиамсен
Макс
8
Картум
Сандер
Эрик
13
Бюэ
Бендик
7
Исаксен
Йеспер
25
Ертсен
Торгиль
11
Мава
Мозес
Саннефьёрд
4-3-3
Кристиансунд
4-2-3-1

История личных встреч

Саннефьёрд
Кристиансунд

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

Т
2:0
Т
0:2
Т
3:1
Т
3:2
Т
3:3
Т
3:2
Т
2:0
ТМК
1:0
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонссон Видар 11 0.38
Хансен Кристоффер 7 0.24
Тветер Александер Рууд 6 0.21
Бренден Эрик 3 0.1
Рисан Сандер 2 0.07
Куртович Виллиам 2 0.07
Фосс Сандер Моэн 2 0.07
Валес Марк 1 0.03
Кройцриглер Мартин 1 0.03
Гуссиос Сиверт 1 0.03
Ордагич Амер 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Хокенстад Матс 0 0
Ньенету Франклин 0 0
Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ертсен Торгиль 6 0.21
Нилсен Снорре 6 0.21
Бюэ Бендик 6 (2) 0.21
Муколли Агон 4 0.14
Картум Сандер Эрик 4 0.14
Мава Мозес 4 0.14
Каллудра Лиридон 2 0.07
Осбак Кристоффер 1 0.03
Хопмарк Андреас 1 0.03
Исаксен Йеспер 1 0.03
Ульвестад Дан Петер 1 0.03
Коли Алиу 1 0.03
Сивертсен Оскар 1 0.03
Аскар Армин 0 0
Кастрати Фламур 0 0
Скарсем Олаус 0 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фосс Сандер Моэн 6 0
Валес Марк 5 0
Кройцриглер Мартин 5 0
Йонссон Видар 5 0
Куртович Виллиам 4 0
Вембангомо Брис 4 0
Ian Smeulers 2 1
Зе Эдуардо де Араужо 3 0
Сингх Хармет 2 0
Хансен Кристоффер 2 0
Бренден Эрик 2 0
Вега Дейвер 1 0
Сёдлунн Андре 1 0
Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Картум Сандер Эрик 4 0
Нилсен Снорре 4 0
Каллудра Лиридон 3 0
Ульвестад Дан Петер 3 0
Коли Алиу 3 0
Ертсен Торгиль 3 0
Ульвестад Пол Эрик 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Муколли Агон 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
Кастрати Фламур 2 0
Сивертсен Эрленд 2 0
Диоп Амиду 2 0
Скарсем Олаус 2 0
Мумбанья Фарис 2 0
Хопмарк Андреас 1 0
Макдермот Шон 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Сормо Бент 1 0
Аскар Армин 1 0
Сивертсен Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
15
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
6
32%
3
20%
31-45
6
32%
4
27%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
1
5%
5
33%
76-90

Пропущено

20
29
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
20%
3
10%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
1
5%
6
21%
31-45
5
25%
4
14%
46-60
1
5%
6
21%
61-75
7
35%
8
28%
76-90

Забито

20
24
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
3
15%
3
13%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
5
25%
3
13%
31-45
3
15%
6
25%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
5
25%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

29
16
16 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
5
17%
2
13%
1-15
7
24%
4
25%
16-30
4
14%
2
13%
31-45
5
17%
1
6%
46-60
5
17%
3
19%
61-75
3
10%
4
25%
76-90

Забито

39
39
20 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 13
6 Не забивали 9
5
13%
4
10%
1-15
4
10%
4
10%
16-30
11
28%
6
15%
31-45
9
23%
10
26%
46-60
4
10%
3
8%
61-75
6
15%
12
31%
76-90

Пропущено

49
45
23 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 21
9
18%
5
11%
1-15
9
18%
6
13%
16-30
5
10%
8
18%
31-45
10
20%
5
11%
46-60
6
12%
9
20%
61-75
10
20%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Одд 0:0 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Арендал - Саннефьёрд 5:4 Одд - Саннефьёрд 2:3 Порс Гренланд - Саннефьёрд 1:4 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0
Кристиансунд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Кристиансунд - Викинг 2:3 Стабек - Кристиансунд 3:0 Одд - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Тромсё 1:1
Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Бранн - Кристиансунд 3:1 КФУМ - Кристиансунд 3:1 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Кристиансунд - Мольде 2:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Стабек 5:1 Викинг - Кристиансунд 3:2 Тиллербьен - Кристиансунд 1:5 Волда - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Русенборг - Кристиансунд 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 29 17 9 3 56 - 25 60
2. Мольде Заявка 29 17 6 6 68 - 39 57
3. Викинг Заявка 29 16 6 7 58 - 47 54
4. Русенборг Заявка 29 13 8 8 56 - 40 47
5. Лиллестрём Заявка 29 13 7 9 47 - 40 46
6. Волеренга Заявка 29 11 12 6 45 - 35 45
7. Кристиансунд Заявка 29 13 4 12 39 - 45 43
8. Сарпсборг-08 Заявка 29 11 6 12 38 - 42 39
9. Саннефьёрд Заявка 29 10 6 13 38 - 50 36
10. Хёугесунн Заявка 29 9 8 12 45 - 43 35
11. Стрёмсгодсет Заявка 29 9 8 12 41 - 41 35
12. Тромсё Заявка 29 8 11 10 33 - 42 35
13. Одд Заявка 29 7 9 13 41 - 57 30
14. Стабек Заявка 29 6 7 16 34 - 59 25
15. Бранн Заявка 29 4 11 14 36 - 54 23
16. Мьёндален Заявка 29 4 10 15 33 - 49 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 15 11 2 2 46 - 18 35
2. Будё-Глимт Заявка 15 10 4 1 34 - 13 34
3. Викинг Заявка 15 9 3 3 34 - 22 30
4. Кристиансунд Заявка 14 9 2 3 25 - 15 29
5. Волеренга Заявка 15 7 7 1 27 - 14 28
6. Стрёмсгодсет Заявка 15 8 4 3 33 - 12 28
7. Русенборг Заявка 14 8 3 3 33 - 17 27
8. Хёугесунн Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
9. Лиллестрём Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Сарпсборг-08 Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
11. Саннефьёрд Заявка 15 6 5 4 21 - 18 23
12. Одд Заявка 14 4 4 6 27 - 28 16
13. Тромсё Заявка 14 3 6 5 16 - 19 15
14. Стабек Заявка 15 4 3 8 17 - 27 15
15. Бранн Заявка 14 3 5 6 18 - 23 14
16. Мьёндален Заявка 14 2 5 7 19 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 14 7 5 2 22 - 12 26
2. Викинг Заявка 14 7 3 4 24 - 25 24
3. Лиллестрём Заявка 15 6 4 5 26 - 27 22
4. Мольде Заявка 14 6 4 4 22 - 21 22
5. Русенборг Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
6. Тромсё Заявка 15 5 5 5 17 - 23 20
7. Волеренга Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
8. Сарпсборг-08 Заявка 14 5 1 8 17 - 28 16
9. Кристиансунд Заявка 15 4 2 9 14 - 30 14
10. Одд Заявка 15 3 5 7 14 - 29 14
11. Саннефьёрд Заявка 14 4 1 9 17 - 32 13
12. Мьёндален Заявка 15 2 5 8 14 - 30 11
13. Стабек Заявка 14 2 4 8 17 - 32 10
14. Бранн Заявка 15 1 6 8 18 - 31 9
15. Хёугесунн Заявка 15 1 5 9 16 - 28 8
16. Стрёмсгодсет Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
Где смотреть матч Саннефьёрд 3:2 Кристиансунд онлайн


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