Норвегия: Типпелиген 2021
3:2
Конец матча
Стадион: Sandefjord Arena Зрители: 1077
16' Желтая карточкаЙонссон Видар
1:0
31' ГолЙонссон Видар
2:0
39' ГолТветер Александер Рууд
3:0
45' ГолБренден Эрик
3:1
54' ГолЕртсен Торгиль
57' Желтая карточкаНилсен Снорре
3:2
78' ГолИсаксен Йеспер
90' Желтая карточкаВембангомо Брис
19
Ордагич
Амер
24
Сингх
Хармет
15
Бренден
Эрик
19
Коли
Алиу
18
Аскар
Армин
13
Бюэ
Бендик
11
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ордагич АмерПолузащитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Нджиэ МуссаНападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
-
18 Аскар АрминЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мава МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Фуру ИварЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Michelsen
Ход матча
16'
31'
39'
45'
3:0
54'
3:1
57'
66'
78'
3:2
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
История личных встреч
Саннефьёрд
Кристиансунд
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонссон Видар
|11
|0.38
|Хансен Кристоффер
|7
|0.24
|Тветер Александер Рууд
|6
|0.21
|Бренден Эрик
|3
|0.1
|Рисан Сандер
|2
|0.07
|Куртович Виллиам
|2
|0.07
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0.07
|Валес Марк
|1
|0.03
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.03
|Гуссиос Сиверт
|1
|0.03
|Ордагич Амер
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Хокенстад Матс
|0
|0
|Ньенету Франклин
|0
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ертсен Торгиль
|6
|0.21
|Нилсен Снорре
|6
|0.21
|Бюэ Бендик
|6 (2)
|0.21
|Муколли Агон
|4
|0.14
|Картум Сандер Эрик
|4
|0.14
|Мава Мозес
|4
|0.14
|Каллудра Лиридон
|2
|0.07
|Осбак Кристоффер
|1
|0.03
|Хопмарк Андреас
|1
|0.03
|Исаксен Йеспер
|1
|0.03
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.03
|Коли Алиу
|1
|0.03
|Сивертсен Оскар
|1
|0.03
|Аскар Армин
|0
|0
|Кастрати Фламур
|0
|0
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фосс Сандер Моэн
|6
|0
|Валес Марк
|5
|0
|Кройцриглер Мартин
|5
|0
|Йонссон Видар
|5
|0
|Куртович Виллиам
|4
|0
|Вембангомо Брис
|4
|0
|Ian Smeulers
|2
|1
|Зе Эдуардо де Араужо
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Хансен Кристоффер
|2
|0
|Бренден Эрик
|2
|0
|Вега Дейвер
|1
|0
|Сёдлунн Андре
|1
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Картум Сандер Эрик
|4
|0
|Нилсен Снорре
|4
|0
|Каллудра Лиридон
|3
|0
|Ульвестад Дан Петер
|3
|0
|Коли Алиу
|3
|0
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Ульвестад Пол Эрик
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|3
|0
|Муколли Агон
|3
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|Кастрати Фламур
|2
|0
|Сивертсен Эрленд
|2
|0
|Диоп Амиду
|2
|0
|Скарсем Олаус
|2
|0
|Мумбанья Фарис
|2
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Макдермот Шон
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
|Сивертсен Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
15
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
6
32%
3
20%
31-45
6
32%
4
27%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
1
5%
5
33%
76-90
Пропущено
20
29
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
20%
3
10%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
1
5%
6
21%
31-45
5
25%
4
14%
46-60
1
5%
6
21%
61-75
7
35%
8
28%
76-90
Забито
20
24
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
3
15%
3
13%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
5
25%
3
13%
31-45
3
15%
6
25%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
5
25%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
29
16
16 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
5
17%
2
13%
1-15
7
24%
4
25%
16-30
4
14%
2
13%
31-45
5
17%
1
6%
46-60
5
17%
3
19%
61-75
3
10%
4
25%
76-90
Забито
39
39
20 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 13
6 Не забивали 9
5
13%
4
10%
1-15
4
10%
4
10%
16-30
11
28%
6
15%
31-45
9
23%
10
26%
46-60
4
10%
3
8%
61-75
6
15%
12
31%
76-90
Пропущено
49
45
23 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 21
9
18%
5
11%
1-15
9
18%
6
13%
16-30
5
10%
8
18%
31-45
10
20%
5
11%
46-60
6
12%
9
20%
61-75
10
20%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Одд 0:0 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Арендал - Саннефьёрд 5:4 Одд - Саннефьёрд 2:3 Порс Гренланд - Саннефьёрд 1:4 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0
Кристиансунд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Кристиансунд - Викинг 2:3 Стабек - Кристиансунд 3:0 Одд - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Тромсё 1:1
Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Бранн - Кристиансунд 3:1 КФУМ - Кристиансунд 3:1 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Кристиансунд - Мольде 2:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Стабек 5:1 Викинг - Кристиансунд 3:2 Тиллербьен - Кристиансунд 1:5 Волда - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Русенборг - Кристиансунд 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|56 - 25
|60
|2.
|Мольде
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|68 - 39
|57
|3.
|Викинг
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|58 - 47
|54
|4.
|Русенборг
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|56 - 40
|47
|5.
|Лиллестрём
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|47 - 40
|46
|6.
|Волеренга
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|45 - 35
|45
|7.
|Кристиансунд
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|39 - 45
|43
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|38 - 42
|39
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|38 - 50
|36
|10.
|Хёугесунн
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|45 - 43
|35
|11.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|41 - 41
|35
|12.
|Тромсё
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|33 - 42
|35
|13.
|Одд
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|41 - 57
|30
|14.
|Стабек
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|34 - 59
|25
|15.
|Бранн
|Заявка
|29
|4
|11
|14
|36 - 54
|23
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|33 - 49
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 18
|35
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|34 - 13
|34
|3.
|Викинг
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 22
|30
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 15
|29
|5.
|Волеренга
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|27 - 14
|28
|6.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 12
|28
|7.
|Русенборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 17
|27
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 18
|23
|12.
|Одд
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|27 - 28
|16
|13.
|Тромсё
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 19
|15
|14.
|Стабек
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 27
|15
|15.
|Бранн
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 23
|14
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|22 - 12
|26
|2.
|Викинг
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 25
|24
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|26 - 27
|22
|4.
|Мольде
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|5.
|Русенборг
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|6.
|Тромсё
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|7.
|Волеренга
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|17 - 28
|16
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 30
|14
|10.
|Одд
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 29
|14
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|17 - 32
|13
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 30
|11
|13.
|Стабек
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 32
|10
|14.
|Бранн
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|18 - 31
|9
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 28
|8
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7