Норвегия: Типпелиген 2021
2:1
Конец матча
Стадион: Кристиансунд
23' Желтая карточкаВиллюмссон Бриньольфур Дарри
28' Желтая карточкаКоли Алиу
45' Желтая карточкаЖута Леонард
1:0
66' ГолБюэ Бендик
71' Желтая карточкаИсаксен Йеспер
1:1
78' Гол в свои воротаВиллиамсен Макс
80' Желтая карточкаБорхгревинк Кристиан
2:1
81' ПенальтиМава Мозес
85' Желтая карточкаМава Мозес
85' Желтая карточкаБьёрдаль Хенрик
Ход матча
28'
45'
66'
1:0
71'
78'
1:1
81'
2:1
85'
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
19
Коли
Алиу
21
Диоп
Амиду
11
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мава МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Фуру ИварЗащитник
-
18 Аскар АрминЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Lagos Kunga
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сахрауи ОсамНападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
11 Лаюни АморНападающий
- Запасные игроки
-
38 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ятта СидиНападающий
-
27 Jacob Eng
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
История личных встреч
Кристиансунд
Волеренга
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|7 (2)
|0.23
|Ертсен Торгиль
|6
|0.2
|Нилсен Снорре
|6
|0.2
|Мава Мозес
|5 (1)
|0.17
|Муколли Агон
|4
|0.13
|Картум Сандер Эрик
|4
|0.13
|Каллудра Лиридон
|2
|0.07
|Осбак Кристоффер
|1
|0.03
|Хопмарк Андреас
|1
|0.03
|Исаксен Йеспер
|1
|0.03
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.03
|Коли Алиу
|1
|0.03
|Сивертсен Оскар
|1
|0.03
|Аскар Армин
|0
|0
|Кастрати Фламур
|0
|0
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннум Арон
|6 (2)
|0.2
|Удаль Хенрик
|6
|0.2
|Кьяртанссон Видар
|5
|0.17
|Бьёрдаль Хенрик
|4 (2)
|0.13
|Лаюни Амор
|3
|0.1
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0.1
|Кристенсен Тобиас
|3
|0.1
|Хольм Один Тьяго
|3
|0.1
|Толлос Йонатан
|3
|0.1
|Сахрауи Осам
|2
|0.07
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|2
|0.07
|Ятта Сиди
|2
|0.07
|Томсен Николай
|1
|0.03
|Жута Леонард
|1
|0.03
|Клаессон Кристоффер
|0
|0
Карточки
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коли Алиу
|4
|0
|Картум Сандер Эрик
|4
|0
|Нилсен Снорре
|4
|0
|Исаксен Йеспер
|4
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|4
|0
|Каллудра Лиридон
|3
|0
|Ульвестад Дан Петер
|3
|0
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Ульвестад Пол Эрик
|3
|0
|Муколли Агон
|3
|0
|Кастрати Фламур
|2
|0
|Сивертсен Эрленд
|2
|0
|Диоп Амиду
|2
|0
|Скарсем Олаус
|2
|0
|Мумбанья Фарис
|2
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Макдермот Шон
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
|Сивертсен Оскар
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борхгревинк Кристиан
|5
|0
|Лаюни Амор
|4
|0
|Жута Леонард
|3
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|3
|0
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|Толлос Йонатан
|3
|0
|Несберг Иван
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Сахрауи Осам
|2
|0
|Хольм Один Тьяго
|2
|0
|Клаессон Кристоффер
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
19
8 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
3
11%
2
11%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
3
11%
1
5%
31-45
6
22%
2
11%
46-60
4
15%
7
37%
61-75
9
33%
6
32%
76-90
Пропущено
16
23
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
2
9%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
1
6%
6
26%
46-60
3
19%
5
22%
61-75
4
25%
6
26%
76-90
Забито
15
27
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 10
23 Не забивали 16
1
7%
4
15%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
5
19%
31-45
4
27%
5
19%
46-60
0
0%
7
26%
61-75
5
33%
6
22%
76-90
Пропущено
29
14
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
3
10%
0
0%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
6
21%
7
50%
31-45
4
14%
2
14%
46-60
6
21%
1
7%
61-75
8
28%
3
21%
76-90
Забито
42
46
14 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 33
14 Забивали первыми 18
9 Не забивали 4
4
10%
6
13%
1-15
4
10%
1
2%
16-30
6
14%
6
13%
31-45
10
24%
7
15%
46-60
4
10%
14
30%
61-75
14
33%
12
26%
76-90
Пропущено
45
37
19 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 23
5
11%
0
0%
1-15
6
13%
3
8%
16-30
8
18%
11
30%
30%
31-45
5
11%
8
22%
46-60
9
20%
6
16%
61-75
12
27%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Кристиансунд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Викинг 2:3 Стабек - Кристиансунд 3:0 Одд - Кристиансунд 2:4
Кристиансунд - Тромсё 1:1 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Бранн - Кристиансунд 3:1 КФУМ - Кристиансунд 3:1 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Кристиансунд - Мольде 2:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Стабек 5:1 Викинг - Кристиансунд 3:2 Тиллербьен - Кристиансунд 1:5 Волда - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0
Волеренга
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Волеренга - Мьёндален 2:0 Одд - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Волеренга 0:0
Волеренга - Бранн 1:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Волеренга - Одд 0:3 Волеренга - Мольде 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Волеренга - Фредрикстад 2:3 Волеренга - Стабек 3:1 Волеренга - Викинг 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Уллерн - Волеренга 1:3 Волеренга - Гент 2:0 Люн - Волеренга 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|30
|18
|9
|3
|59 - 25
|63
|2.
|Мольде
|Заявка
|30
|18
|6
|6
|70 - 40
|60
|3.
|Викинг
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|60 - 47
|57
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|49 - 40
|49
|5.
|Русенборг
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|58 - 42
|48
|6.
|Кристиансунд
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|41 - 46
|46
|7.
|Волеренга
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|46 - 37
|45
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|39 - 44
|39
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|43 - 43
|36
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|38 - 52
|36
|11.
|Хёугесунн
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|46 - 45
|35
|12.
|Тромсё
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|33 - 44
|35
|13.
|Одд
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|44 - 58
|33
|14.
|Бранн
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|38 - 55
|26
|15.
|Стабек
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|35 - 62
|25
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|33 - 52
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 18
|35
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|34 - 13
|34
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|27 - 16
|32
|4.
|Викинг
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 22
|30
|5.
|Волеренга
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|27 - 14
|28
|6.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 12
|28
|7.
|Русенборг
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|35 - 19
|28
|8.
|Лиллестрём
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 13
|27
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|30 - 17
|27
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 18
|23
|12.
|Одд
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|30 - 29
|19
|13.
|Бранн
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 24
|17
|14.
|Тромсё
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|15.
|Стабек
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 27
|15
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|25 - 12
|29
|2.
|Викинг
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 25
|27
|3.
|Мольде
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 22
|25
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|26 - 27
|22
|5.
|Русенборг
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|6.
|Тромсё
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|7.
|Волеренга
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|18 - 30
|16
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 30
|14
|10.
|Одд
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 29
|14
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|17 - 34
|13
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 30
|11
|13.
|Стабек
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|18 - 35
|10
|14.
|Бранн
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|18 - 31
|9
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 28
|8
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|10 - 31
|8