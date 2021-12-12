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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Кристиансунд
2:1
Конец матча

Стадион:
Волеренга
0'
23' Желтая карточка
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
28' Желтая карточка
Коли Алиу
45' Желтая карточка
Жута Леонард
1:0
66' Гол
Бюэ Бендик
71' Желтая карточка
Исаксен Йеспер
1:1
78' Гол в свои ворота
Виллиамсен Макс
80' Желтая карточка
Борхгревинк Кристиан
2:1
81' Пенальти
Мава Мозес
85' Желтая карточка
Мава Мозес
85' Желтая карточка
Бьёрдаль Хенрик
90'+5

Ход матча

23'
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
 
28'
Коли Алиу
 
45'
 
Жута Леонард
63'
Ульвестад Пол Эрик
Диоп Амиду
 
63'
Бюэ Бендик
Муколли Агон
 
63'
Каллудра Лиридон
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
 
66'
Бюэ Бендик
(Каллудра Лиридон)
1:0
69'
 
Хольм Один Тьяго
Лаюни Амор
69'
 
Ятта Сиди
Удаль Хенрик
71'
Исаксен Йеспер
 
78'
1:1
Виллиамсен Макс
79'
Аскар Армин
Виллиамсен Макс
 
80'
 
Борхгревинк Кристиан
81'
Мава Мозес
2:1
85'
Мава Мозес
 
85'
 
Бьёрдаль Хенрик
89'
Картум Сандер Эрик
Мава Мозес
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 9
  • 0 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Макдермот
Шон
26
Виллиамсен
Макс
19
Коли
Алиу
6
Хопмарк
Андреас
15
Сивертсен
Эрленд
21
Диоп
Амиду
7
Исаксен
Йеспер
25
Ертсен
Торгиль
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
9
Муколли
Агон
11
Мава
Мозес
21
Дингеланд
Матиас
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Толлос
Йонатан
22
Несберг
Иван
5
Жута
Леонард
8
Бьёрдаль
Хенрик
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
17
Кристенсен
Тобиас
26
Сахрауи
Осам
14
Удаль
Хенрик
11
Лаюни
Амор
Кристиансунд
4-2-3-1
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

Кристиансунд
Волеренга

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Т
1:2
Т
1:1
Т
0:0
Т
1:1
Т
2:0
Т
0:2
Т
0:1
ТМК
2:1
Т
1:1
Т
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 7 (2) 0.23
Ертсен Торгиль 6 0.2
Нилсен Снорре 6 0.2
Мава Мозес 5 (1) 0.17
Муколли Агон 4 0.13
Картум Сандер Эрик 4 0.13
Каллудра Лиридон 2 0.07
Осбак Кристоффер 1 0.03
Хопмарк Андреас 1 0.03
Исаксен Йеспер 1 0.03
Ульвестад Дан Петер 1 0.03
Коли Алиу 1 0.03
Сивертсен Оскар 1 0.03
Аскар Армин 0 0
Кастрати Фламур 0 0
Скарсем Олаус 0 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннум Арон 6 (2) 0.2
Удаль Хенрик 6 0.2
Кьяртанссон Видар 5 0.17
Бьёрдаль Хенрик 4 (2) 0.13
Лаюни Амор 3 0.1
Борхгревинк Кристиан 3 0.1
Кристенсен Тобиас 3 0.1
Хольм Один Тьяго 3 0.1
Толлос Йонатан 3 0.1
Сахрауи Осам 2 0.07
Олдруп-Йенсен Фредрик 2 0.07
Ятта Сиди 2 0.07
Томсен Николай 1 0.03
Жута Леонард 1 0.03
Клаессон Кристоффер 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коли Алиу 4 0
Картум Сандер Эрик 4 0
Нилсен Снорре 4 0
Исаксен Йеспер 4 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 4 0
Каллудра Лиридон 3 0
Ульвестад Дан Петер 3 0
Ертсен Торгиль 3 0
Ульвестад Пол Эрик 3 0
Муколли Агон 3 0
Кастрати Фламур 2 0
Сивертсен Эрленд 2 0
Диоп Амиду 2 0
Скарсем Олаус 2 0
Мумбанья Фарис 2 0
Хопмарк Андреас 1 0
Макдермот Шон 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Сормо Бент 1 0
Мава Мозес 1 0
Аскар Армин 1 0
Сивертсен Оскар 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борхгревинк Кристиан 5 0
Лаюни Амор 4 0
Жута Леонард 3 0
Бьёрдаль Хенрик 3 0
Кристенсен Тобиас 3 0
Толлос Йонатан 3 0
Несберг Иван 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Доннум Арон 2 0
Сахрауи Осам 2 0
Хольм Один Тьяго 2 0
Клаессон Кристоффер 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Скарет Браге 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
19
8 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
3
11%
2
11%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
3
11%
1
5%
31-45
6
22%
2
11%
46-60
4
15%
7
37%
61-75
9
33%
6
32%
76-90

Пропущено

16
23
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
2
9%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
1
6%
6
26%
46-60
3
19%
5
22%
61-75
4
25%
6
26%
76-90

Забито

15
27
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 10
23 Не забивали 16
1
7%
4
15%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
5
19%
31-45
4
27%
5
19%
46-60
0
0%
7
26%
61-75
5
33%
6
22%
76-90

Пропущено

29
14
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
3
10%
0
0%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
6
21%
7
50%
31-45
4
14%
2
14%
46-60
6
21%
1
7%
61-75
8
28%
3
21%
76-90

Забито

42
46
14 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 33
14 Забивали первыми 18
9 Не забивали 4
4
10%
6
13%
1-15
4
10%
1
2%
16-30
6
14%
6
13%
31-45
10
24%
7
15%
46-60
4
10%
14
30%
61-75
14
33%
12
26%
76-90

Пропущено

45
37
19 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 23
5
11%
0
0%
1-15
6
13%
3
8%
16-30
8
18%
11
30%
30%
31-45
5
11%
8
22%
46-60
9
20%
6
16%
61-75
12
27%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Викинг 2:3 Стабек - Кристиансунд 3:0 Одд - Кристиансунд 2:4
Кристиансунд - Тромсё 1:1 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Бранн - Кристиансунд 3:1 КФУМ - Кристиансунд 3:1 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Кристиансунд - Мольде 2:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Стабек 5:1 Викинг - Кристиансунд 3:2 Тиллербьен - Кристиансунд 1:5 Волда - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0
Волеренга
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Волеренга - Мьёндален 2:0 Одд - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Волеренга 0:0
Волеренга - Бранн 1:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Волеренга - Одд 0:3 Волеренга - Мольде 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Волеренга - Фредрикстад 2:3 Волеренга - Стабек 3:1 Волеренга - Викинг 1:1 Тромсё - Волеренга 1:1 Уллерн - Волеренга 1:3 Волеренга - Гент 2:0 Люн - Волеренга 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 30 18 9 3 59 - 25 63
2. Мольде Заявка 30 18 6 6 70 - 40 60
3. Викинг Заявка 30 17 6 7 60 - 47 57
4. Лиллестрём Заявка 30 14 7 9 49 - 40 49
5. Русенборг Заявка 30 13 9 8 58 - 42 48
6. Кристиансунд Заявка 30 14 4 12 41 - 46 46
7. Волеренга Заявка 30 11 12 7 46 - 37 45
8. Сарпсборг-08 Заявка 30 11 6 13 39 - 44 39
9. Стрёмсгодсет Заявка 30 9 9 12 43 - 43 36
10. Саннефьёрд Заявка 30 10 6 14 38 - 52 36
11. Хёугесунн Заявка 30 9 8 13 46 - 45 35
12. Тромсё Заявка 30 8 11 11 33 - 44 35
13. Одд Заявка 30 8 9 13 44 - 58 33
14. Бранн Заявка 30 5 11 14 38 - 55 26
15. Стабек Заявка 30 6 7 17 35 - 62 25
16. Мьёндален Заявка 30 4 10 16 33 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 15 11 2 2 46 - 18 35
2. Будё-Глимт Заявка 15 10 4 1 34 - 13 34
3. Кристиансунд Заявка 15 10 2 3 27 - 16 32
4. Викинг Заявка 15 9 3 3 34 - 22 30
5. Волеренга Заявка 15 7 7 1 27 - 14 28
6. Стрёмсгодсет Заявка 15 8 4 3 33 - 12 28
7. Русенборг Заявка 15 8 4 3 35 - 19 28
8. Лиллестрём Заявка 15 8 3 4 23 - 13 27
9. Хёугесунн Заявка 15 8 3 4 30 - 17 27
10. Сарпсборг-08 Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
11. Саннефьёрд Заявка 15 6 5 4 21 - 18 23
12. Одд Заявка 15 5 4 6 30 - 29 19
13. Бранн Заявка 15 4 5 6 20 - 24 17
14. Тромсё Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
15. Стабек Заявка 15 4 3 8 17 - 27 15
16. Мьёндален Заявка 15 2 5 8 19 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 15 8 5 2 25 - 12 29
2. Викинг Заявка 15 8 3 4 26 - 25 27
3. Мольде Заявка 15 7 4 4 24 - 22 25
4. Лиллестрём Заявка 15 6 4 5 26 - 27 22
5. Русенборг Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
6. Тромсё Заявка 15 5 5 5 17 - 23 20
7. Волеренга Заявка 15 4 5 6 19 - 23 17
8. Сарпсборг-08 Заявка 15 5 1 9 18 - 30 16
9. Кристиансунд Заявка 15 4 2 9 14 - 30 14
10. Одд Заявка 15 3 5 7 14 - 29 14
11. Саннефьёрд Заявка 15 4 1 10 17 - 34 13
12. Мьёндален Заявка 15 2 5 8 14 - 30 11
13. Стабек Заявка 15 2 4 9 18 - 35 10
14. Бранн Заявка 15 1 6 8 18 - 31 9
15. Хёугесунн Заявка 15 1 5 9 16 - 28 8
16. Стрёмсгодсет Заявка 15 1 5 9 10 - 31 8
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Жута Леонард получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Коли Алиу получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Виллюмссон Бриньольфур Дарри получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кристиансунд 2:1 Волеренга онлайн


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