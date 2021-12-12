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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Одд
2:1
Второй тайм: 81'

Стадион:
Стабек
0'
1:0
18' Гол
Валлем Конрад
1:0
33' Не забитый пенальти
Аземи Фитим
44' Желтая карточка
Валлем Конрад
58' Желтая карточка
Оттесен Стурла
1:1
67' Гол
Хауген Фредрик
2:1
77' Гол
Рууд Эспен
81'

Ход матча

18'
Валлем Конрад
(Леуритсен Тобиас)
1:0
33'
1:0
Аземи Фитим
44'
Валлем Конрад
 
46'
 
Болли Матис
Подставски Томаш
46'
 
Хансен Корнелиус
Пигнатель-Енссен Николас
58'
 
Оттесен Стурла
67'
1:1
Хауген Фредрик
73'
 
Киркеволд Пол
Аземи Фитим
77'
Рууд Эспен
2:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Стабек
3.35
4.74
3.80
Все Коэффициенты
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
25
Кителано
Йон
18
Аас
Сайвер
7
Йоргенсен
Филип
8
Коса
Маркус
Андреас
14
Валлем
Конрад
20
Леуритсен
Тобиас
29
Свеннсен
Сандер
12
Сандберг
Маркус
15
Оттесен
Стурла
27
Пигнатель-Енссен
Николас
4
Вангберг
Симен
5
Месик
Иван
19
Вернерссон
Виктор
8
Хауген
Фредрик
26
Подставски
Томаш
10
Сольбаккен
Маркус
17
Аземи
Фитим
23
Эдвардсен
Оливер
Одд
4-3-3
Стабек
5-3-2

История личных встреч

Одд
Стабек

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

17 матчей

47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

Т
2:2
ТМК
1:0
Т
2:0
Т
0:1
ТМС
2:0
Т
0:0
Т
2:1
ТМК
1:2
Т
0:3
Т
2:1
ТМК
4:0
Т
0:5
Т
2:0
Т
0:1
Т
1:2
Т
1:2
Т
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакенга Мушага 11 (5) 0.37
Свеннсен Сандер 8 0.27
Леуритсен Тобиас 7 0.23
Валлем Конрад 3 0.1
Рууд Эспен 2 0.07
Коса Маркус Андреас 2 0.07
Китолано Джошуа 2 0.07
Йоргенсен Филип 2 0.07
Ролантссон Гилли 1 0.03
Ларсен Кристоффер 1 0.03
Овусу Соломон 1 0.03
Аас Сайвер 1 0.03
Кителано Йон 0 0
Йонассен Эмиль 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 7 0.23
Хауген Фредрик 3 0.1
Болли Матис 3 0.1
Вангберг Симен 3 0.1
Нуса Антонио 3 0.1
Хансен Корнелиус 2 0.07
Геэльмуйден Херман 2 0.07
Скютте Саммю 2 (1) 0.07
Аземи Фитим 2 0.07
Оттесен Стурла 1 0.03
Киркеволд Пол 1 0.03
Мое Еппе 1 0.03
Аманква Яу 1 0.03
Киносита Косуке 1 0.03
Martin Hoeyland 1 0.03
Сольбаккен Маркус 1 0.03
Месик Иван 1 0.03
Шала Херолинд 0 0
Вернерссон Виктор 0 0
Подставски Томаш 0 0
Луманза Тортоль 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Сабастин Уче 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кителано Йон 6 0
Китолано Джошуа 6 0
Бакенга Мушага 4 0
Коса Маркус Андреас 3 0
Валлем Конрад 3 0
Ролантссон Гилли 3 0
Бьортуфт Один Лурас 2 0
Йоргенсен Филип 2 0
Рууд Эспен 1 0
Кастрати Фламур 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Россбах Сондре 1 0
Евтович Милан 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Овусу Соломон 1 0
Аас Сайвер 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оттесен Стурла 5 0
Скютте Саммю 4 0
Месик Иван 4 0
Сандберг Маркус 2 1
Хансен Корнелиус 2 1
Вангберг Симен 3 0
Геэльмуйден Херман 3 0
Мое Еппе 3 0
Матс Солхеим 2 0
Шала Херолинд 2 0
Подставски Томаш 2 0
Вернерссон Виктор 2 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Болли Матис 1 0
Хауген Фредрик 1 0
Аманква Яу 1 0
Киносита Косуке 1 0
Киркеволд Пол 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Хобленко Алексей 1 0
Сольбаккен Маркус 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Эдвардсен Оливер 1 0
Сабастин Уче 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
17
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
6
23%
2
12%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
7
27%
3
18%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
4
15%
7
41%
76-90

Пропущено

29
32
16 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
5
17%
5
16%
1-15
7
24%
4
13%
16-30
4
14%
3
9%
31-45
6
21%
7
22%
46-60
4
14%
4
13%
61-75
3
10%
9
28%
76-90

Забито

13
18
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 19
2
15%
4
22%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
3
23%
5
28%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
2
15%
4
22%
76-90

Пропущено

30
26
13 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
6
20%
5
19%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
5
17%
1
4%
31-45
7
23%
5
19%
46-60
5
17%
6
23%
61-75
5
17%
8
31%
76-90

Забито

39
35
21 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 8
8
21%
6
17%
1-15
3
8%
4
11%
16-30
10
26%
4
11%
31-45
6
15%
5
14%
46-60
6
15%
5
14%
61-75
6
15%
11
31%
76-90

Пропущено

59
58
29 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 39
18 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 23
11
19%
10
17%
1-15
9
15%
5
9%
16-30
9
15%
4
7%
31-45
13
22%
12
21%
46-60
9
15%
10
17%
61-75
8
14%
17
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Викинг - Одд 3:1 Одд - Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Одд - Кристиансунд 2:4
Одд - Мьёндален 2:2 Тромсё - Одд 2:0 Одд - Бранн 3:3 Саннефьёрд - Одд 0:0 Одд - Мольде 1:3 Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Будё-Глимт - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг - Одд 5:0 Одд - Хёугесунн 4:2 Фрам Ларвик - Одд 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:3 Тёнсберг - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Одд 3:0
Стабек
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Стабек - Русенборг 1:3 Тромсё - Стабек 0:0 Стабек - Кристиансунд 3:0 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1
Стабек - Хёугесунн 2:1 Лиллестрём - Стабек 3:0 Стабек - Мольде 0:3 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стабек - Викинг 1:3 Волеренга - Стабек 3:1 Стабек - Мьёндален 1:1 Кристиансунд - Стабек 5:1 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Улленсакер-Киса - Стабек 0:1 Мьёндален - Стабек 1:2 Фолло - Стабек 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 3:0 Заявка 30 18 9 3 59 - 25 63
2. Мольде 2:1 Заявка 30 18 6 6 70 - 40 60
3. Викинг 2:0 Заявка 30 17 6 7 60 - 47 57
4. Лиллестрём 2:0 Заявка 30 14 7 9 49 - 40 49
5. Русенборг 1:2 Заявка 30 13 8 9 57 - 42 47
6. Кристиансунд 2:1 Заявка 30 14 4 12 41 - 46 46
7. Волеренга 1:2 Заявка 30 11 12 7 46 - 37 45
8. Сарпсборг-08 0:2 Заявка 30 11 6 13 38 - 44 39
9. Стрёмсгодсет 2:1 Заявка 30 10 8 12 43 - 42 38
10. Саннефьёрд 0:2 Заявка 30 10 6 14 38 - 52 36
11. Хёугесунн 1:2 Заявка 30 9 8 13 46 - 45 35
12. Тромсё 0:2 Заявка 30 8 11 11 33 - 44 35
13. Одд 2:1 Заявка 30 8 9 13 43 - 58 33
14. Бранн 2:0 Заявка 30 5 11 14 38 - 54 26
15. Стабек 1:2 Заявка 30 6 7 17 35 - 61 25
16. Мьёндален 0:3 Заявка 30 4 10 16 33 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:1 Заявка 15 11 2 2 46 - 18 35
2. Будё-Глимт 3:0 Заявка 15 10 4 1 34 - 13 34
3. Кристиансунд 2:1 Заявка 15 10 2 3 27 - 16 32
4. Викинг 2:0 Заявка 15 9 3 3 34 - 22 30
5. Волеренга 1:2 Заявка 15 7 7 1 27 - 14 28
6. Стрёмсгодсет 2:1 Заявка 15 8 4 3 33 - 12 28
7. Лиллестрём 2:0 Заявка 15 8 3 4 23 - 13 27
8. Русенборг 1:2 Заявка 15 8 3 4 34 - 19 27
9. Хёугесунн 1:2 Заявка 15 8 3 4 30 - 17 27
10. Сарпсборг-08 0:2 Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
11. Саннефьёрд 0:2 Заявка 15 6 5 4 21 - 18 23
12. Одд 2:1 Заявка 15 5 4 6 29 - 29 19
13. Бранн 2:0 Заявка 15 4 5 6 20 - 23 17
14. Тромсё 0:2 Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
15. Стабек 1:2 Заявка 15 4 3 8 17 - 27 15
16. Мьёндален 0:3 Заявка 15 2 5 8 19 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 3:0 Заявка 15 8 5 2 25 - 12 29
2. Викинг 2:0 Заявка 15 8 3 4 26 - 25 27
3. Мольде 2:1 Заявка 15 7 4 4 24 - 22 25
4. Лиллестрём 2:0 Заявка 15 6 4 5 26 - 27 22
5. Русенборг 1:2 Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
6. Тромсё 0:2 Заявка 15 5 5 5 17 - 23 20
7. Волеренга 1:2 Заявка 15 4 5 6 19 - 23 17
8. Сарпсборг-08 0:2 Заявка 15 5 1 9 17 - 30 16
9. Кристиансунд 2:1 Заявка 15 4 2 9 14 - 30 14
10. Одд 2:1 Заявка 15 3 5 7 14 - 29 14
11. Саннефьёрд 0:2 Заявка 15 4 1 10 17 - 34 13
12. Мьёндален 0:3 Заявка 15 2 5 8 14 - 30 11
13. Стрёмсгодсет 2:1 Заявка 15 2 4 9 10 - 30 10
14. Стабек 1:2 Заявка 15 2 4 9 18 - 34 10
15. Бранн 2:0 Заявка 15 1 6 8 18 - 31 9
16. Хёугесунн 1:2 Заявка 15 1 5 9 16 - 28 8
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Валлем Конрад получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Аземи Фитим пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Валлем Конрад бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Стабек
3.35
4.74
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Одд 2:1 Стабек онлайн


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