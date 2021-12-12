Норвегия: Типпелиген 2021
2:1
Второй тайм: 81'
Стадион: Скагерак Арена
1:0
18' ГолВаллем Конрад
1:0
33' Не забитый пенальтиАземи Фитим
44' Желтая карточкаВаллем Конрад
58' Желтая карточкаОттесен Стурла
1:1
67' ГолХауген Фредрик
2:1
77' ГолРууд Эспен
Ход матча
18'
33'
1:0
44'
58'
67'
1:1
77'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
25
Кителано
Йон
18
Аас
Сайвер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Асанте ЭйрикЗащитник
-
24 Меланн БьёрнЗащитник
- Нападающий
-
10 КачиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аземи ФитимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мое ЕппеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
История личных встреч
Одд
Стабек
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
17 матчей
47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакенга Мушага
|11 (5)
|0.37
|Свеннсен Сандер
|8
|0.27
|Леуритсен Тобиас
|7
|0.23
|Валлем Конрад
|3
|0.1
|Рууд Эспен
|2
|0.07
|Коса Маркус Андреас
|2
|0.07
|Китолано Джошуа
|2
|0.07
|Йоргенсен Филип
|2
|0.07
|Ролантссон Гилли
|1
|0.03
|Ларсен Кристоффер
|1
|0.03
|Овусу Соломон
|1
|0.03
|Аас Сайвер
|1
|0.03
|Кителано Йон
|0
|0
|Йонассен Эмиль
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Оливер
|7
|0.23
|Хауген Фредрик
|3
|0.1
|Болли Матис
|3
|0.1
|Вангберг Симен
|3
|0.1
|Нуса Антонио
|3
|0.1
|Хансен Корнелиус
|2
|0.07
|Геэльмуйден Херман
|2
|0.07
|Скютте Саммю
|2 (1)
|0.07
|Аземи Фитим
|2
|0.07
|Оттесен Стурла
|1
|0.03
|Киркеволд Пол
|1
|0.03
|Мое Еппе
|1
|0.03
|Аманква Яу
|1
|0.03
|Киносита Косуке
|1
|0.03
|Martin Hoeyland
|1
|0.03
|Сольбаккен Маркус
|1
|0.03
|Месик Иван
|1
|0.03
|Шала Херолинд
|0
|0
|Вернерссон Виктор
|0
|0
|Подставски Томаш
|0
|0
|Луманза Тортоль
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Сабастин Уче
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кителано Йон
|6
|0
|Китолано Джошуа
|6
|0
|Бакенга Мушага
|4
|0
|Коса Маркус Андреас
|3
|0
|Валлем Конрад
|3
|0
|Ролантссон Гилли
|3
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|2
|0
|Йоргенсен Филип
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Кастрати Фламур
|1
|0
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|Россбах Сондре
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Овусу Соломон
|1
|0
|Аас Сайвер
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оттесен Стурла
|5
|0
|Скютте Саммю
|4
|0
|Месик Иван
|4
|0
|Сандберг Маркус
|2
|1
|Хансен Корнелиус
|2
|1
|Вангберг Симен
|3
|0
|Геэльмуйден Херман
|3
|0
|Мое Еппе
|3
|0
|Матс Солхеим
|2
|0
|Шала Херолинд
|2
|0
|Подставски Томаш
|2
|0
|Вернерссон Виктор
|2
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Болли Матис
|1
|0
|Хауген Фредрик
|1
|0
|Аманква Яу
|1
|0
|Киносита Косуке
|1
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
|Хобленко Алексей
|1
|0
|Сольбаккен Маркус
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
|Эдвардсен Оливер
|1
|0
|Сабастин Уче
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
17
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
6
23%
2
12%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
7
27%
3
18%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
4
15%
7
41%
76-90
Пропущено
29
32
16 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
5
17%
5
16%
1-15
7
24%
4
13%
16-30
4
14%
3
9%
31-45
6
21%
7
22%
46-60
4
14%
4
13%
61-75
3
10%
9
28%
76-90
Забито
13
18
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 19
2
15%
4
22%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
3
23%
5
28%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
2
15%
4
22%
76-90
Пропущено
30
26
13 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
6
20%
5
19%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
5
17%
1
4%
31-45
7
23%
5
19%
46-60
5
17%
6
23%
61-75
5
17%
8
31%
76-90
Забито
39
35
21 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 8
8
21%
6
17%
1-15
3
8%
4
11%
16-30
10
26%
4
11%
31-45
6
15%
5
14%
46-60
6
15%
5
14%
61-75
6
15%
11
31%
76-90
Пропущено
59
58
29 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 39
18 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 23
11
19%
10
17%
1-15
9
15%
5
9%
16-30
9
15%
4
7%
31-45
13
22%
12
21%
46-60
9
15%
10
17%
61-75
8
14%
17
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Викинг - Одд 3:1 Одд - Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Одд - Кристиансунд 2:4
Одд - Мьёндален 2:2 Тромсё - Одд 2:0 Одд - Бранн 3:3 Саннефьёрд - Одд 0:0 Одд - Мольде 1:3 Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Будё-Глимт - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг - Одд 5:0 Одд - Хёугесунн 4:2 Фрам Ларвик - Одд 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:3 Тёнсберг - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Одд 3:0
Стабек
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Стабек - Русенборг 1:3 Тромсё - Стабек 0:0 Стабек - Кристиансунд 3:0 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1
Стабек - Хёугесунн 2:1 Лиллестрём - Стабек 3:0 Стабек - Мольде 0:3 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стабек - Викинг 1:3 Волеренга - Стабек 3:1 Стабек - Мьёндален 1:1 Кристиансунд - Стабек 5:1 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Улленсакер-Киса - Стабек 0:1 Мьёндален - Стабек 1:2 Фолло - Стабек 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|3:0 Заявка
|30
|18
|9
|3
|59 - 25
|63
|2.
|Мольде
|2:1 Заявка
|30
|18
|6
|6
|70 - 40
|60
|3.
|Викинг
|2:0 Заявка
|30
|17
|6
|7
|60 - 47
|57
|4.
|Лиллестрём
|2:0 Заявка
|30
|14
|7
|9
|49 - 40
|49
|5.
|Русенборг
|1:2 Заявка
|30
|13
|8
|9
|57 - 42
|47
|6.
|Кристиансунд
|2:1 Заявка
|30
|14
|4
|12
|41 - 46
|46
|7.
|Волеренга
|1:2 Заявка
|30
|11
|12
|7
|46 - 37
|45
|8.
|Сарпсборг-08
|0:2 Заявка
|30
|11
|6
|13
|38 - 44
|39
|9.
|Стрёмсгодсет
|2:1 Заявка
|30
|10
|8
|12
|43 - 42
|38
|10.
|Саннефьёрд
|0:2 Заявка
|30
|10
|6
|14
|38 - 52
|36
|11.
|Хёугесунн
|1:2 Заявка
|30
|9
|8
|13
|46 - 45
|35
|12.
|Тромсё
|0:2 Заявка
|30
|8
|11
|11
|33 - 44
|35
|13.
|Одд
|2:1 Заявка
|30
|8
|9
|13
|43 - 58
|33
|14.
|Бранн
|2:0 Заявка
|30
|5
|11
|14
|38 - 54
|26
|15.
|Стабек
|1:2 Заявка
|30
|6
|7
|17
|35 - 61
|25
|16.
|Мьёндален
|0:3 Заявка
|30
|4
|10
|16
|33 - 52
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:1 Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 18
|35
|2.
|Будё-Глимт
|3:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|34 - 13
|34
|3.
|Кристиансунд
|2:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|27 - 16
|32
|4.
|Викинг
|2:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 22
|30
|5.
|Волеренга
|1:2 Заявка
|15
|7
|7
|1
|27 - 14
|28
|6.
|Стрёмсгодсет
|2:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 12
|28
|7.
|Лиллестрём
|2:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 13
|27
|8.
|Русенборг
|1:2 Заявка
|15
|8
|3
|4
|34 - 19
|27
|9.
|Хёугесунн
|1:2 Заявка
|15
|8
|3
|4
|30 - 17
|27
|10.
|Сарпсборг-08
|0:2 Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|11.
|Саннефьёрд
|0:2 Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 18
|23
|12.
|Одд
|2:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|29 - 29
|19
|13.
|Бранн
|2:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 23
|17
|14.
|Тромсё
|0:2 Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|15.
|Стабек
|1:2 Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 27
|15
|16.
|Мьёндален
|0:3 Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|3:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|25 - 12
|29
|2.
|Викинг
|2:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 25
|27
|3.
|Мольде
|2:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 22
|25
|4.
|Лиллестрём
|2:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|26 - 27
|22
|5.
|Русенборг
|1:2 Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|6.
|Тромсё
|0:2 Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|7.
|Волеренга
|1:2 Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|8.
|Сарпсборг-08
|0:2 Заявка
|15
|5
|1
|9
|17 - 30
|16
|9.
|Кристиансунд
|2:1 Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 30
|14
|10.
|Одд
|2:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 29
|14
|11.
|Саннефьёрд
|0:2 Заявка
|15
|4
|1
|10
|17 - 34
|13
|12.
|Мьёндален
|0:3 Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 30
|11
|13.
|Стрёмсгодсет
|2:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 30
|10
|14.
|Стабек
|1:2 Заявка
|15
|2
|4
|9
|18 - 34
|10
|15.
|Бранн
|2:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|18 - 31
|9
|16.
|Хёугесунн
|1:2 Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 28
|8