Норвегия: Типпелиген 2021
0:3
Второй тайм: 81'
Стадион: Consto Arena
0:1
2' ГолБотхейм Эрик
0:2
4' ГолПеллегрино Амаль
21' Желтая карточкаСольберг Йоаким
31' Желтая карточкаЛарсен Ларс Олден
0:3
79' ГолБьоркан Фредерик
Ход матча
2'
0:1
4'
0:2
21'
79'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 5
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
30
Лисгард
Идар
24
Свеен
Оле
18
Мо
Бреде
10
Ветлесен
Уго
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Свеен ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Смитс ДжошуаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Квиле СигурЗащитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
22 Моберг ВегарПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
-
32 Joel Mvuka
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Мьёндален
Будё-Глимт
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
150%
2 победы 6 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 9 побед
20 матчей
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Ларс Олден
|8
|0.27
|Стокке Беньямин
|4 (1)
|0.13
|Овенстад Мартин
|3
|0.1
|Эриксен Кент Хавард
|3
|0.1
|Накким Маркус
|3
|0.1
|Вальстад Николас
|2
|0.07
|Брустад Фредрик
|2
|0.07
|Эриксен Сивер Скаар
|2
|0.07
|Брохман Тонни
|1
|0.03
|Свеен Оле
|1
|0.03
|Юхансен Сондре
|1
|0.03
|Ибрагим Шуайбу
|1
|0.03
|Тум Исаак
|1
|0.03
|Спорронг Альбин
|1
|0.03
|Гёусетх Кристиан
|0
|0
|Сольберг Йоаким
|0
|0
|Себулонсен Себастьян
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботхейм Эрик
|15
|0.5
|Салтнес Ульрик
|8
|0.27
|Сольбаккен Ола
|6 (1)
|0.2
|Пеллегрино Амаль
|6 (1)
|0.2
|Ветлесен Уго
|5
|0.17
|Фет Сондре
|3
|0.1
|Сёрли Сондре
|3
|0.1
|Берг Патрик
|3 (1)
|0.1
|Бьоркан Фредерик
|2
|0.07
|Мо Бреде
|2
|0.07
|Нордас Лассе
|2
|0.07
|Кумсан Джилберт
|1
|0.03
|Хейбротен Мариус
|1
|0.03
|Линдаль Аксель
|1
|0.03
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Спорронг Альбин
|4
|1
|Осмундсен Стиан
|5
|0
|Сольберг Йоаким
|4
|0
|Накким Маркус
|4
|0
|Вальстад Николас
|4
|0
|Тум Исаак
|4
|0
|Гёусетх Кристиан
|3
|0
|Свеен Оле
|3
|0
|Овенстад Мартин
|3
|0
|Селл Вильям
|3
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|3
|0
|Ларсен Ларс Олден
|2
|0
|Брохман Тонни
|1
|0
|Стокке Беньямин
|1
|0
|Брустад Фредрик
|1
|0
|Юхансен Сондре
|1
|0
|Herman Kleppa
|1
|0
|Яневски Даниэль
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Скистад Эрик Ставас
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Патрик
|6
|0
|Пеллегрино Амаль
|3
|0
|Мо Бреде
|2
|0
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|Лоде Мариус
|2
|0
|Фет Сондре
|2
|0
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|Сольбаккен Ола
|2
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Бьоркан Фредерик
|2
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Хейбротен Мариус
|1
|0
|Конрадсен Мортен
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Ветлесен Уго
|1
|0
|Joel Mvuka
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
22
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
2
10%
1
5%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
3
15%
1
5%
31-45
5
25%
5
23%
46-60
6
30%
5
23%
61-75
3
15%
9
41%
76-90
Пропущено
18
12
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
6%
3
25%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
2
11%
4
33%
61-75
5
28%
2
17%
76-90
Забито
14
33
5 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 14
19 Не забивали 15
3
21%
9
27%
1-15
1
7%
3
9%
16-30
1
7%
7
21%
31-45
1
7%
2
6%
46-60
0
0%
6
18%
61-75
8
57%
6
18%
76-90
Пропущено
30
14
13 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 1
14 Не пропускали 9
5
17%
0
0%
1-15
3
10%
1
7%
16-30
5
17%
2
14%
31-45
1
3%
2
14%
46-60
6
20%
0
0%
61-75
10
33%
9
64%
76-90
Забито
34
55
11 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 33
12 Забивали первыми 21
7 Не забивали 4
5
15%
10
18%
1-15
2
6%
4
7%
16-30
4
12%
8
15%
31-45
6
18%
7
13%
46-60
6
18%
11
20%
61-75
11
32%
15
27%
76-90
Пропущено
48
26
20 В 1-м тайме 7
28 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 18
6
13%
3
12%
1-15
5
10%
2
8%
16-30
9
19%
2
8%
31-45
5
10%
4
15%
46-60
8
17%
4
15%
61-75
15
31%
11
42%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Волеренга - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Викинг 0:1
Одд - Мьёндален 2:2 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Русенборг 1:2 Мьёндален - Тромсё 2:3 Нутодден - Мьёндален 0:3 Мьёндален - Стабек 1:2 Оссиден - Мьёндален 0:3
Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Заря - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - ЦСКА София 2:0
Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Рома 6:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|3:0 Заявка
|30
|18
|9
|3
|59 - 25
|63
|2.
|Мольде
|2:1 Заявка
|30
|18
|6
|6
|70 - 40
|60
|3.
|Викинг
|2:0 Заявка
|30
|17
|6
|7
|60 - 47
|57
|4.
|Лиллестрём
|2:0 Заявка
|30
|14
|7
|9
|49 - 40
|49
|5.
|Русенборг
|1:2 Заявка
|30
|13
|8
|9
|57 - 42
|47
|6.
|Кристиансунд
|2:1 Заявка
|30
|14
|4
|12
|41 - 46
|46
|7.
|Волеренга
|1:2 Заявка
|30
|11
|12
|7
|46 - 37
|45
|8.
|Сарпсборг-08
|0:2 Заявка
|30
|11
|6
|13
|38 - 44
|39
|9.
|Стрёмсгодсет
|2:1 Заявка
|30
|10
|8
|12
|43 - 42
|38
|10.
|Саннефьёрд
|0:2 Заявка
|30
|10
|6
|14
|38 - 52
|36
|11.
|Хёугесунн
|1:2 Заявка
|30
|9
|8
|13
|46 - 45
|35
|12.
|Тромсё
|0:2 Заявка
|30
|8
|11
|11
|33 - 44
|35
|13.
|Одд
|2:1 Заявка
|30
|8
|9
|13
|43 - 58
|33
|14.
|Бранн
|2:0 Заявка
|30
|5
|11
|14
|38 - 54
|26
|15.
|Стабек
|1:2 Заявка
|30
|6
|7
|17
|35 - 61
|25
|16.
|Мьёндален
|0:3 Заявка
|30
|4
|10
|16
|33 - 52
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:1 Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 18
|35
|2.
|Будё-Глимт
|3:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|34 - 13
|34
|3.
|Кристиансунд
|2:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|27 - 16
|32
|4.
|Викинг
|2:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 22
|30
|5.
|Волеренга
|1:2 Заявка
|15
|7
|7
|1
|27 - 14
|28
|6.
|Стрёмсгодсет
|2:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 12
|28
|7.
|Лиллестрём
|2:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 13
|27
|8.
|Русенборг
|1:2 Заявка
|15
|8
|3
|4
|34 - 19
|27
|9.
|Хёугесунн
|1:2 Заявка
|15
|8
|3
|4
|30 - 17
|27
|10.
|Сарпсборг-08
|0:2 Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|11.
|Саннефьёрд
|0:2 Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 18
|23
|12.
|Одд
|2:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|29 - 29
|19
|13.
|Бранн
|2:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 23
|17
|14.
|Тромсё
|0:2 Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|15.
|Стабек
|1:2 Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 27
|15
|16.
|Мьёндален
|0:3 Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|3:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|25 - 12
|29
|2.
|Викинг
|2:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 25
|27
|3.
|Мольде
|2:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 22
|25
|4.
|Лиллестрём
|2:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|26 - 27
|22
|5.
|Русенборг
|1:2 Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|6.
|Тромсё
|0:2 Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|7.
|Волеренга
|1:2 Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|8.
|Сарпсборг-08
|0:2 Заявка
|15
|5
|1
|9
|17 - 30
|16
|9.
|Кристиансунд
|2:1 Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 30
|14
|10.
|Одд
|2:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 29
|14
|11.
|Саннефьёрд
|0:2 Заявка
|15
|4
|1
|10
|17 - 34
|13
|12.
|Мьёндален
|0:3 Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 30
|11
|13.
|Стрёмсгодсет
|2:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 30
|10
|14.
|Стабек
|1:2 Заявка
|15
|2
|4
|9
|18 - 34
|10
|15.
|Бранн
|2:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|18 - 31
|9
|16.
|Хёугесунн
|1:2 Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 28
|8