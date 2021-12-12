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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Мьёндален
0:3
Второй тайм: 81'

Стадион:
Будё-Глимт
0'
0:1
2' Гол
Ботхейм Эрик
0:2
4' Гол
Пеллегрино Амаль
21' Желтая карточка
Сольберг Йоаким
31' Желтая карточка
Ларсен Ларс Олден
0:3
79' Гол
Бьоркан Фредерик
81'

Ход матча

2'
0:1
Ботхейм Эрик
4'
0:2
Пеллегрино Амаль
21'
Сольберг Йоаким
 
31'
Ларсен Ларс Олден
 
46'
Скистад Эрик Ставас
Осмундсен Стиан
 
69'
 
Бьоркан Фредерик
Конрадсен Мортен
75'
Эриксен Кент Хавард
Брустад Фредрик
 
75'
Стокке Беньямин
Овенстад Мартин
 
75'
Brinder Singh
Гёусетх Кристиан
 
78'
 
Фет Сондре
Ветлесен Уго
79'
0:3
Бьоркан Фредерик
(Пеллегрино Амаль)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Мьёндален
Ничья
Будё-Глимт
6.75
5.05
1.42
Все Коэффициенты
30
Лисгард
Идар
2
Эриксен
Сивер
Скаар
12
Накким
Маркус
3
Вальстад
Николас
6
Сольберг
Йоаким
18
Осмундсен
Стиан
11
Гёусетх
Кристиан
24
Свеен
Оле
7
Ларсен
Ларс
Олден
8
Брустад
Фредрик
17
Овенстад
Мартин
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
16
Конрадсен
Мортен
10
Ветлесен
Уго
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
9
Сольбаккен
Ола
20
Ботхейм
Эрик
11
Пеллегрино
Амаль
Мьёндален
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Мьёндален
Будё-Глимт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
150%
2 победы 6 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 9 побед

20 матчей

15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 побед

История матчей

Т
2:0
Т
2:0
Т
2:3
Т
0:0
Т
4:5
ПД
1:2
ПД
1:0
ТМК
0:0
Т
1:2
Т
5:1
ПД
2:0
ПД
0:3
Т
1:2
ПД
2:1
ПД
2:2
А
2:4
А
1:0
ТМС
3:0
А
0:2
А
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Ларс Олден 8 0.27
Стокке Беньямин 4 (1) 0.13
Овенстад Мартин 3 0.1
Эриксен Кент Хавард 3 0.1
Накким Маркус 3 0.1
Вальстад Николас 2 0.07
Брустад Фредрик 2 0.07
Эриксен Сивер Скаар 2 0.07
Брохман Тонни 1 0.03
Свеен Оле 1 0.03
Юхансен Сондре 1 0.03
Ибрагим Шуайбу 1 0.03
Тум Исаак 1 0.03
Спорронг Альбин 1 0.03
Гёусетх Кристиан 0 0
Сольберг Йоаким 0 0
Себулонсен Себастьян 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботхейм Эрик 15 0.5
Салтнес Ульрик 8 0.27
Сольбаккен Ола 6 (1) 0.2
Пеллегрино Амаль 6 (1) 0.2
Ветлесен Уго 5 0.17
Фет Сондре 3 0.1
Сёрли Сондре 3 0.1
Берг Патрик 3 (1) 0.1
Бьоркан Фредерик 2 0.07
Мо Бреде 2 0.07
Нордас Лассе 2 0.07
Кумсан Джилберт 1 0.03
Хейбротен Мариус 1 0.03
Линдаль Аксель 1 0.03
Сампстед Альфонс 0 0
Конрадсен Мортен 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спорронг Альбин 4 1
Осмундсен Стиан 5 0
Сольберг Йоаким 4 0
Накким Маркус 4 0
Вальстад Николас 4 0
Тум Исаак 4 0
Гёусетх Кристиан 3 0
Свеен Оле 3 0
Овенстад Мартин 3 0
Селл Вильям 3 0
Эриксен Сивер Скаар 3 0
Ларсен Ларс Олден 2 0
Брохман Тонни 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Брустад Фредрик 1 0
Юхансен Сондре 1 0
Herman Kleppa 1 0
Яневски Даниэль 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Скистад Эрик Ставас 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 6 0
Пеллегрино Амаль 3 0
Мо Бреде 2 0
Салтнес Ульрик 2 0
Лоде Мариус 2 0
Фет Сондре 2 0
Ботхейм Эрик 2 0
Сольбаккен Ола 2 0
Хаген Элиас 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Бьоркан Фредерик 2 0
Хайкин Никита 1 0
Хейбротен Мариус 1 0
Конрадсен Мортен 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Ветлесен Уго 1 0
Joel Mvuka 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
22
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
2
10%
1
5%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
3
15%
1
5%
31-45
5
25%
5
23%
46-60
6
30%
5
23%
61-75
3
15%
9
41%
76-90

Пропущено

18
12
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
6%
3
25%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
2
11%
4
33%
61-75
5
28%
2
17%
76-90

Забито

14
33
5 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 14
19 Не забивали 15
3
21%
9
27%
1-15
1
7%
3
9%
16-30
1
7%
7
21%
31-45
1
7%
2
6%
46-60
0
0%
6
18%
61-75
8
57%
6
18%
76-90

Пропущено

30
14
13 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 1
14 Не пропускали 9
5
17%
0
0%
1-15
3
10%
1
7%
16-30
5
17%
2
14%
31-45
1
3%
2
14%
46-60
6
20%
0
0%
61-75
10
33%
9
64%
76-90

Забито

34
55
11 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 33
12 Забивали первыми 21
7 Не забивали 4
5
15%
10
18%
1-15
2
6%
4
7%
16-30
4
12%
8
15%
31-45
6
18%
7
13%
46-60
6
18%
11
20%
61-75
11
32%
15
27%
76-90

Пропущено

48
26
20 В 1-м тайме 7
28 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 18
6
13%
3
12%
1-15
5
10%
2
8%
16-30
9
19%
2
8%
31-45
5
10%
4
15%
46-60
8
17%
4
15%
61-75
15
31%
11
42%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Волеренга - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Викинг 0:1
Одд - Мьёндален 2:2 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Русенборг 1:2 Мьёндален - Тромсё 2:3 Нутодден - Мьёндален 0:3 Мьёндален - Стабек 1:2 Оссиден - Мьёндален 0:3
Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Заря - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - ЦСКА София 2:0
Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Рома - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Рома 6:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 3:0 Заявка 30 18 9 3 59 - 25 63
2. Мольде 2:1 Заявка 30 18 6 6 70 - 40 60
3. Викинг 2:0 Заявка 30 17 6 7 60 - 47 57
4. Лиллестрём 2:0 Заявка 30 14 7 9 49 - 40 49
5. Русенборг 1:2 Заявка 30 13 8 9 57 - 42 47
6. Кристиансунд 2:1 Заявка 30 14 4 12 41 - 46 46
7. Волеренга 1:2 Заявка 30 11 12 7 46 - 37 45
8. Сарпсборг-08 0:2 Заявка 30 11 6 13 38 - 44 39
9. Стрёмсгодсет 2:1 Заявка 30 10 8 12 43 - 42 38
10. Саннефьёрд 0:2 Заявка 30 10 6 14 38 - 52 36
11. Хёугесунн 1:2 Заявка 30 9 8 13 46 - 45 35
12. Тромсё 0:2 Заявка 30 8 11 11 33 - 44 35
13. Одд 2:1 Заявка 30 8 9 13 43 - 58 33
14. Бранн 2:0 Заявка 30 5 11 14 38 - 54 26
15. Стабек 1:2 Заявка 30 6 7 17 35 - 61 25
16. Мьёндален 0:3 Заявка 30 4 10 16 33 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:1 Заявка 15 11 2 2 46 - 18 35
2. Будё-Глимт 3:0 Заявка 15 10 4 1 34 - 13 34
3. Кристиансунд 2:1 Заявка 15 10 2 3 27 - 16 32
4. Викинг 2:0 Заявка 15 9 3 3 34 - 22 30
5. Волеренга 1:2 Заявка 15 7 7 1 27 - 14 28
6. Стрёмсгодсет 2:1 Заявка 15 8 4 3 33 - 12 28
7. Лиллестрём 2:0 Заявка 15 8 3 4 23 - 13 27
8. Русенборг 1:2 Заявка 15 8 3 4 34 - 19 27
9. Хёугесунн 1:2 Заявка 15 8 3 4 30 - 17 27
10. Сарпсборг-08 0:2 Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
11. Саннефьёрд 0:2 Заявка 15 6 5 4 21 - 18 23
12. Одд 2:1 Заявка 15 5 4 6 29 - 29 19
13. Бранн 2:0 Заявка 15 4 5 6 20 - 23 17
14. Тромсё 0:2 Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
15. Стабек 1:2 Заявка 15 4 3 8 17 - 27 15
16. Мьёндален 0:3 Заявка 15 2 5 8 19 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 3:0 Заявка 15 8 5 2 25 - 12 29
2. Викинг 2:0 Заявка 15 8 3 4 26 - 25 27
3. Мольде 2:1 Заявка 15 7 4 4 24 - 22 25
4. Лиллестрём 2:0 Заявка 15 6 4 5 26 - 27 22
5. Русенборг 1:2 Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
6. Тромсё 0:2 Заявка 15 5 5 5 17 - 23 20
7. Волеренга 1:2 Заявка 15 4 5 6 19 - 23 17
8. Сарпсборг-08 0:2 Заявка 15 5 1 9 17 - 30 16
9. Кристиансунд 2:1 Заявка 15 4 2 9 14 - 30 14
10. Одд 2:1 Заявка 15 3 5 7 14 - 29 14
11. Саннефьёрд 0:2 Заявка 15 4 1 10 17 - 34 13
12. Мьёндален 0:3 Заявка 15 2 5 8 14 - 30 11
13. Стрёмсгодсет 2:1 Заявка 15 2 4 9 10 - 30 10
14. Стабек 1:2 Заявка 15 2 4 9 18 - 34 10
15. Бранн 2:0 Заявка 15 1 6 8 18 - 31 9
16. Хёугесунн 1:2 Заявка 15 1 5 9 16 - 28 8
Лучшие коэффициенты
Мьёндален
Ничья
Будё-Глимт
6.75
5.05
1.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мьёндален 0:3 Будё-Глимт онлайн


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Мьёндален
Будё-Глимт

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