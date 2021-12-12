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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Хёугесунн
1:2
Второй тайм: 85'

Стадион:
Мольде
0'
22' Желтая карточка
Риса Бирк
24' Желтая карточка
Линнес Мартин
0:1
38' Гол
Омойджуфано Охи
44' Желтая карточка
Содерлунд Александер
0:2
58' Гол
Брюнхильдсен Ола
1:2
64' Гол
Содерлунд Александер
70' Желтая карточка
Брейвик Эмиль
85'

Ход матча

22'
 
Риса Бирк
24'
 
Линнес Мартин
38'
0:1
Омойджуфано Охи
(Эйкрем Магнус)
44'
Содерлунд Александер
 
58'
0:2
Брюнхильдсен Ола
(Омойджуфано Охи)
64'
Содерлунд Александер
1:2
65'
Санде Мадс
Теркильдсен Петер
 
65'
Самуэльсен Мартин
Содерлунд Александер
 
69'
 
Грёдем Магнус
Зехнини Рафик
70'
 
Брейвик Эмиль
83'
 
Хуссейн Эцаз
Эйкрем Магнус

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Мольде
4.20
5.55
1.82
Все Коэффициенты
12
Сельвик
Эгиль
23
Педерсен
Торе
15
Фредриксен
Ульрик
5
Хансен
Беньямин
4
Anders
Baertelsen
7
Теркильдсен
Петер
8
Крюгор
Кевин
Мартин
9
Лисет
Сёндре
10
Сандберг
Никлас
16
Содерлунд
Александер
25
Ндур
Алиун
1
Линде
Андреас
21
Линнес
Мартин
2
Бьорнбак
Мартин
3
Риса
Бирк
28
Хёуген
Кристоффер
27
Sivert
Heggheim
Mannsverk
25
Брейвик
Эмиль
17
Зехнини
Рафик
7
Эйкрем
Магнус
22
Брюнхильдсен
Ола
9
Омойджуфано
Охи
Хёугесунн
4-3-3
Мольде
4-2-3-1

История личных встреч

Хёугесунн
Мольде

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

24 матча

20.8%
25%
54.2%
5 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

Т
5:4
Т
3:1
Т
0:3
Т
3:1
Т
1:2
Т
2:0
Т
0:1
Т
1:0
К
0:2
Т
0:0
Т
0:0
Т
3:3
Т
0:1
Т
0:0
Т
1:2
Т
1:1
Т
1:1
Т
1:5
Т
1:0
Т
2:0
Т
3:1
Т
5:0
Т
1:2
Т
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ваджи Ибраима 8 0.27
Вельде Кристоффер 7 (1) 0.23
Ндур Алиун 7 0.23
Лисет Сёндре 5 0.17
Содерлунд Александер 4 0.13
Сандберг Никлас 3 (1) 0.1
Теркильдсен Петер 2 0.07
Стёлос Александер 2 0.07
Самуэльсен Мартин 2 0.07
Хансен Беньямин 2 0.07
Крюгор Кевин Мартин 1 0.03
Деслер Миккел 1 0.03
Санде Мадс 1 0.03
Фредриксен Ульрик 1 0.03
Педерсен Торе 0 0
Лейте Бруно 0 0
Anders Baertelsen 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 27 0.9
Андерсен Эйрик Улланд 6 0.2
Хёуген Кристоффер 6 0.2
Эйкрем Магнус 5 0.17
Брюнхильдсен Ола 5 0.17
Хестад Эйрик 3 0.1
Бьорнбак Мартин 3 0.1
Синюан Шерифф 3 0.1
Хуссейн Эцаз 2 0.07
Риса Бирк 2 0.07
Эллингсен Мартин 2 (2) 0.07
Эурснес Фредрик 1 0.03
Брейвик Эмиль 1 0.03
Кнутсон Эрлинг 1 0.03
Грёдем Магнус 1 0.03
Грегерсен Стиан 1 0.03
Зехнини Рафик 0 0
Sivert Heggheim Mannsverk 0 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Фофана Датро 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Торе 5 0
Лисет Сёндре 5 0
Крюгор Кевин Мартин 4 0
Вельде Кристоффер 4 0
Хансен Беньямин 3 0
Фредриксен Ульрик 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Содерлунд Александер 2 0
Стёлос Александер 2 0
Самуэльсен Мартин 2 0
Ндур Алиун 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Санде Мадс 1 0
Ваджи Ибраима 1 0
Лейте Бруно 1 0
Torje Naustdal 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риса Бирк 4 1
Бьорнбак Мартин 3 1
Хуссейн Эцаз 4 0
Хёуген Кристоффер 4 0
Омойджуфано Охи 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 3 0
Эйкрем Магнус 2 0
Линнес Мартин 2 0
Линде Андреас 2 0
Синюан Шерифф 2 0
Брюнхильдсен Ола 2 0
Sivert Heggheim Mannsverk 2 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
Брейвик Эмиль 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Эллингсен Мартин 1 0
Грегерсен Стиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
22
10 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
2
7%
3
14%
1-15
5
17%
4
18%
16-30
3
10%
5
23%
31-45
6
20%
3
14%
46-60
7
23%
3
14%
61-75
7
23%
4
18%
76-90

Пропущено

14
21
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
7%
1
5%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
1
7%
6
29%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
2
14%
5
24%
61-75
5
36%
5
24%
76-90

Забито

17
46
10 В 1-м тайме 26
7 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 12
19 Не забивали 15
1
6%
8
17%
1-15
8
47%
9
20%
16-30
1
6%
9
20%
31-45
3
18%
7
15%
46-60
2
12%
4
9%
61-75
2
12%
9
20%
76-90

Пропущено

27
18
12 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
3
11%
2
11%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
4
15%
4
22%
46-60
3
11%
4
22%
61-75
8
30%
30%
5
28%
76-90

Забито

47
68
20 В 1-м тайме 38
27 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 20
7 Не забивали 5
3
6%
11
16%
1-15
13
28%
13
19%
16-30
4
9%
14
21%
31-45
9
19%
10
15%
46-60
9
19%
7
10%
61-75
9
19%
13
19%
76-90

Пропущено

41
39
17 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 19
4
10%
3
8%
1-15
8
20%
4
10%
16-30
5
12%
7
18%
31-45
6
15%
6
15%
46-60
5
12%
9
23%
61-75
13
32%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Викинг - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2
Стабек - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 1:3 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Бранн - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Одд - Хёугесунн 4:2 Мольде - Хёугесунн 5:4 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Сторд - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Волеренга 3:1
Мольде
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мольде - Лиллестрём 3:3 Бранн - Мольде 0:1 Мольде - Русенборг 4:1 Мольде - Саннефьёрд 3:1
Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стабек - Мольде 0:3 Мольде - Тромсё 3:0 Одд - Мольде 1:3 Мольде - Викинг 2:2 Брюне - Мольде 1:4 Волеренга - Мольде 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Кристиансунд - Мольде 2:0 Викинг - Мольде 3:2 Мольде - Трабзонспор 1:1 Мольде - Хёугесунн 5:4 Трабзонспор - Мольде 3:3 Хёдд - Мольде 1:2 Серветт - Мольде 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 3:0 Заявка 30 18 9 3 59 - 25 63
2. Мольде 2:1 Заявка 30 18 6 6 70 - 40 60
3. Викинг 2:0 Заявка 30 17 6 7 60 - 47 57
4. Лиллестрём 2:0 Заявка 30 14 7 9 49 - 40 49
5. Русенборг 1:2 Заявка 30 13 8 9 57 - 42 47
6. Кристиансунд 2:1 Заявка 30 14 4 12 41 - 46 46
7. Волеренга 1:2 Заявка 30 11 12 7 46 - 37 45
8. Сарпсборг-08 0:2 Заявка 30 11 6 13 38 - 44 39
9. Стрёмсгодсет 2:1 Заявка 30 10 8 12 43 - 42 38
10. Саннефьёрд 0:2 Заявка 30 10 6 14 38 - 52 36
11. Хёугесунн 1:2 Заявка 30 9 8 13 46 - 45 35
12. Тромсё 0:2 Заявка 30 8 11 11 33 - 44 35
13. Одд 2:1 Заявка 30 8 9 13 43 - 58 33
14. Бранн 2:0 Заявка 30 5 11 14 38 - 54 26
15. Стабек 1:2 Заявка 30 6 7 17 35 - 61 25
16. Мьёндален 0:3 Заявка 30 4 10 16 33 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:1 Заявка 15 11 2 2 46 - 18 35
2. Будё-Глимт 3:0 Заявка 15 10 4 1 34 - 13 34
3. Кристиансунд 2:1 Заявка 15 10 2 3 27 - 16 32
4. Викинг 2:0 Заявка 15 9 3 3 34 - 22 30
5. Волеренга 1:2 Заявка 15 7 7 1 27 - 14 28
6. Стрёмсгодсет 2:1 Заявка 15 8 4 3 33 - 12 28
7. Лиллестрём 2:0 Заявка 15 8 3 4 23 - 13 27
8. Русенборг 1:2 Заявка 15 8 3 4 34 - 19 27
9. Хёугесунн 1:2 Заявка 15 8 3 4 30 - 17 27
10. Сарпсборг-08 0:2 Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
11. Саннефьёрд 0:2 Заявка 15 6 5 4 21 - 18 23
12. Одд 2:1 Заявка 15 5 4 6 29 - 29 19
13. Бранн 2:0 Заявка 15 4 5 6 20 - 23 17
14. Тромсё 0:2 Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
15. Стабек 1:2 Заявка 15 4 3 8 17 - 27 15
16. Мьёндален 0:3 Заявка 15 2 5 8 19 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 3:0 Заявка 15 8 5 2 25 - 12 29
2. Викинг 2:0 Заявка 15 8 3 4 26 - 25 27
3. Мольде 2:1 Заявка 15 7 4 4 24 - 22 25
4. Лиллестрём 2:0 Заявка 15 6 4 5 26 - 27 22
5. Русенборг 1:2 Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
6. Тромсё 0:2 Заявка 15 5 5 5 17 - 23 20
7. Волеренга 1:2 Заявка 15 4 5 6 19 - 23 17
8. Сарпсборг-08 0:2 Заявка 15 5 1 9 17 - 30 16
9. Кристиансунд 2:1 Заявка 15 4 2 9 14 - 30 14
10. Одд 2:1 Заявка 15 3 5 7 14 - 29 14
11. Саннефьёрд 0:2 Заявка 15 4 1 10 17 - 34 13
12. Мьёндален 0:3 Заявка 15 2 5 8 14 - 30 11
13. Стрёмсгодсет 2:1 Заявка 15 2 4 9 10 - 30 10
14. Стабек 1:2 Заявка 15 2 4 9 18 - 34 10
15. Бранн 2:0 Заявка 15 1 6 8 18 - 31 9
16. Хёугесунн 1:2 Заявка 15 1 5 9 16 - 28 8
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Содерлунд Александер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Омойджуфано Охи бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Линнес Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Риса Бирк получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Мольде
4.20
5.55
1.82
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хёугесунн 1:2 Мольде онлайн


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Мольде

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