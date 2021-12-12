Норвегия: Типпелиген 2021
22' Желтая карточкаРиса Бирк
24' Желтая карточкаЛиннес Мартин
0:1
38' ГолОмойджуфано Охи
44' Желтая карточкаСодерлунд Александер
0:2
58' ГолБрюнхильдсен Ола
1:2
64' ГолСодерлунд Александер
70' Желтая карточкаБрейвик Эмиль
Ход матча
22'
24'
38'
0:1
58'
64'
70'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 6
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
25
Ндур
Алиун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Ндур АлиунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
-
20 Фофана ДатроНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Хёугесунн
Мольде
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
24 матча
20.8%
25%
54.2%
5 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
20.8%
29.2%
50%
5 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ваджи Ибраима
|8
|0.27
|Вельде Кристоффер
|7 (1)
|0.23
|Ндур Алиун
|7
|0.23
|Лисет Сёндре
|5
|0.17
|Содерлунд Александер
|4
|0.13
|Сандберг Никлас
|3 (1)
|0.1
|Теркильдсен Петер
|2
|0.07
|Стёлос Александер
|2
|0.07
|Самуэльсен Мартин
|2
|0.07
|Хансен Беньямин
|2
|0.07
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0.03
|Деслер Миккел
|1
|0.03
|Санде Мадс
|1
|0.03
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.03
|Педерсен Торе
|0
|0
|Лейте Бруно
|0
|0
|Anders Baertelsen
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|27
|0.9
|Андерсен Эйрик Улланд
|6
|0.2
|Хёуген Кристоффер
|6
|0.2
|Эйкрем Магнус
|5
|0.17
|Брюнхильдсен Ола
|5
|0.17
|Хестад Эйрик
|3
|0.1
|Бьорнбак Мартин
|3
|0.1
|Синюан Шерифф
|3
|0.1
|Хуссейн Эцаз
|2
|0.07
|Риса Бирк
|2
|0.07
|Эллингсен Мартин
|2 (2)
|0.07
|Эурснес Фредрик
|1
|0.03
|Брейвик Эмиль
|1
|0.03
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.03
|Грёдем Магнус
|1
|0.03
|Грегерсен Стиан
|1
|0.03
|Зехнини Рафик
|0
|0
|Sivert Heggheim Mannsverk
|0
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Фофана Датро
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Торе
|5
|0
|Лисет Сёндре
|5
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|4
|0
|Вельде Кристоффер
|4
|0
|Хансен Беньямин
|3
|0
|Фредриксен Ульрик
|3
|0
|Теркильдсен Петер
|3
|0
|Содерлунд Александер
|2
|0
|Стёлос Александер
|2
|0
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Ндур Алиун
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Санде Мадс
|1
|0
|Ваджи Ибраима
|1
|0
|Лейте Бруно
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риса Бирк
|4
|1
|Бьорнбак Мартин
|3
|1
|Хуссейн Эцаз
|4
|0
|Хёуген Кристоффер
|4
|0
|Омойджуфано Охи
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|Линнес Мартин
|2
|0
|Линде Андреас
|2
|0
|Синюан Шерифф
|2
|0
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|Sivert Heggheim Mannsverk
|2
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|Брейвик Эмиль
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|Грегерсен Стиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
22
10 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
2
7%
3
14%
1-15
5
17%
4
18%
16-30
3
10%
5
23%
31-45
6
20%
3
14%
46-60
7
23%
3
14%
61-75
7
23%
4
18%
76-90
Пропущено
14
21
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
7%
1
5%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
1
7%
6
29%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
2
14%
5
24%
61-75
5
36%
5
24%
76-90
Забито
17
46
10 В 1-м тайме 26
7 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 12
19 Не забивали 15
1
6%
8
17%
1-15
8
47%
9
20%
16-30
1
6%
9
20%
31-45
3
18%
7
15%
46-60
2
12%
4
9%
61-75
2
12%
9
20%
76-90
Пропущено
27
18
12 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
3
11%
2
11%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
4
15%
4
22%
46-60
3
11%
4
22%
61-75
8
30%
30%
5
28%
76-90
Забито
47
68
20 В 1-м тайме 38
27 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 20
7 Не забивали 5
3
6%
11
16%
1-15
13
28%
13
19%
16-30
4
9%
14
21%
31-45
9
19%
10
15%
46-60
9
19%
7
10%
61-75
9
19%
13
19%
76-90
Пропущено
41
39
17 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 19
4
10%
3
8%
1-15
8
20%
4
10%
16-30
5
12%
7
18%
31-45
6
15%
6
15%
46-60
5
12%
9
23%
61-75
13
32%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Викинг - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2
Стабек - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 1:3 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Бранн - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Одд - Хёугесунн 4:2 Мольде - Хёугесунн 5:4 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Сторд - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Волеренга 3:1
Мольде
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мольде - Лиллестрём 3:3 Бранн - Мольде 0:1 Мольде - Русенборг 4:1 Мольде - Саннефьёрд 3:1
Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стабек - Мольде 0:3 Мольде - Тромсё 3:0 Одд - Мольде 1:3 Мольде - Викинг 2:2 Брюне - Мольде 1:4 Волеренга - Мольде 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Кристиансунд - Мольде 2:0 Викинг - Мольде 3:2 Мольде - Трабзонспор 1:1 Мольде - Хёугесунн 5:4 Трабзонспор - Мольде 3:3 Хёдд - Мольде 1:2 Серветт - Мольде 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|3:0 Заявка
|30
|18
|9
|3
|59 - 25
|63
|2.
|Мольде
|2:1 Заявка
|30
|18
|6
|6
|70 - 40
|60
|3.
|Викинг
|2:0 Заявка
|30
|17
|6
|7
|60 - 47
|57
|4.
|Лиллестрём
|2:0 Заявка
|30
|14
|7
|9
|49 - 40
|49
|5.
|Русенборг
|1:2 Заявка
|30
|13
|8
|9
|57 - 42
|47
|6.
|Кристиансунд
|2:1 Заявка
|30
|14
|4
|12
|41 - 46
|46
|7.
|Волеренга
|1:2 Заявка
|30
|11
|12
|7
|46 - 37
|45
|8.
|Сарпсборг-08
|0:2 Заявка
|30
|11
|6
|13
|38 - 44
|39
|9.
|Стрёмсгодсет
|2:1 Заявка
|30
|10
|8
|12
|43 - 42
|38
|10.
|Саннефьёрд
|0:2 Заявка
|30
|10
|6
|14
|38 - 52
|36
|11.
|Хёугесунн
|1:2 Заявка
|30
|9
|8
|13
|46 - 45
|35
|12.
|Тромсё
|0:2 Заявка
|30
|8
|11
|11
|33 - 44
|35
|13.
|Одд
|2:1 Заявка
|30
|8
|9
|13
|43 - 58
|33
|14.
|Бранн
|2:0 Заявка
|30
|5
|11
|14
|38 - 54
|26
|15.
|Стабек
|1:2 Заявка
|30
|6
|7
|17
|35 - 61
|25
|16.
|Мьёндален
|0:3 Заявка
|30
|4
|10
|16
|33 - 52
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:1 Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 18
|35
|2.
|Будё-Глимт
|3:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|34 - 13
|34
|3.
|Кристиансунд
|2:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|27 - 16
|32
|4.
|Викинг
|2:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 22
|30
|5.
|Волеренга
|1:2 Заявка
|15
|7
|7
|1
|27 - 14
|28
|6.
|Стрёмсгодсет
|2:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 12
|28
|7.
|Лиллестрём
|2:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 13
|27
|8.
|Русенборг
|1:2 Заявка
|15
|8
|3
|4
|34 - 19
|27
|9.
|Хёугесунн
|1:2 Заявка
|15
|8
|3
|4
|30 - 17
|27
|10.
|Сарпсборг-08
|0:2 Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|11.
|Саннефьёрд
|0:2 Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 18
|23
|12.
|Одд
|2:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|29 - 29
|19
|13.
|Бранн
|2:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 23
|17
|14.
|Тромсё
|0:2 Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|15.
|Стабек
|1:2 Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 27
|15
|16.
|Мьёндален
|0:3 Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|3:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|25 - 12
|29
|2.
|Викинг
|2:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 25
|27
|3.
|Мольде
|2:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 22
|25
|4.
|Лиллестрём
|2:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|26 - 27
|22
|5.
|Русенборг
|1:2 Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|6.
|Тромсё
|0:2 Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|7.
|Волеренга
|1:2 Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|8.
|Сарпсборг-08
|0:2 Заявка
|15
|5
|1
|9
|17 - 30
|16
|9.
|Кристиансунд
|2:1 Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 30
|14
|10.
|Одд
|2:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 29
|14
|11.
|Саннефьёрд
|0:2 Заявка
|15
|4
|1
|10
|17 - 34
|13
|12.
|Мьёндален
|0:3 Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 30
|11
|13.
|Стрёмсгодсет
|2:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 30
|10
|14.
|Стабек
|1:2 Заявка
|15
|2
|4
|9
|18 - 34
|10
|15.
|Бранн
|2:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|18 - 31
|9
|16.
|Хёугесунн
|1:2 Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 28
|8