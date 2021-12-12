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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Бранн
2:0
Второй тайм: 81'

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
6' Желтая карточка
Кнудсен Фредрик
35' Желтая карточка
Карамоко Бенджамин
42' Желтая карточка
Эдегор Магнар
1:0
59' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
2:0
66' Гол
Мёллер Вольфе Давид
74' Желтая карточка
Томассен Йоахим
81'

Ход матча

6'
Кнудсен Фредрик
 
35'
 
Карамоко Бенджамин
42'
 
Эдегор Магнар
46'
 
Вишне Эйрик
Эдегор Магнар
57'
Симба Мунга
Йенсен Вассберг Никлас
 
59'
Селанн-Хеггебе Эуне
(Мёллер Вольфе Давид)
1:0
61'
 
Ярл Себастиан
Мухаммед Рашад
66'
Мёллер Вольфе Давид
(Финне Бор)
2:0
74'
 
Томассен Йоахим
76'
Сакор Важебах
Финне Бор
 
79'
 
Видтун-Нильсен Симен
Кристиансен Андерс II

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Сарпсборг-08
1.85
5.07
7.77
Все Коэффициенты
28
Грилль
Леннарт
9
Странд
Петтер
3
Кнудсен
Фредрик
4
Кольскоген
Оле
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
11
Финне
Бор
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
16
Тейлор
Роберт
21
Кристиансен
Андерс
II
28
Карамоко
Бенджамин
4
Утвик
Бьорн
24
Дюрестам
Микаэль
5
Эдегор
Магнар
11
Линнсет
Йонатан
77
Чанаджия
Дарио
16
Томассен
Йоахим
10
Мухаммед
Рашад
25
Майгор
Миккел
29
Коне
Ибраима
Бранн
4-3-3
Сарпсборг-08
3-4-3

История личных встреч

Бранн
Сарпсборг-08

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

18 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

Т
0:0
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:0
Т
1:2
ТМК
2:3
Т
0:1
Т
1:1
Т
2:1
Т
1:0
К
0:0
ТМК
0:1
Т
1:2
Т
3:0
Т
3:2
Т
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 8 0.27
Тейлор Роберт 6 (1) 0.2
Бамба Дауда 6 0.2
Финне Бор 4 0.13
Расмуссен Матиас 2 0.07
Странд Петтер 1 0.03
Сконес Каспер 1 0.03
Кристиансен Рубен 1 0.03
Кнудсен Фредрик 1 0.03
Симба Мунга 1 0.03
Мёллер Вольфе Давид 1 0.03
Педерсен Даниэль 1 0.03
Твейта Йон-Хельге 1 0.03
Сери Яфет 1 0.03
Йенсен Вассберг Никлас 1 0.03
Нильсен Сиверт 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коне Ибраима 11 (1) 0.37
Линнсет Йонатан 10 0.33
Упсет Кристиан 5 0.17
Салетрос Антон 3 0.1
Томассен Йоахим 3 0.1
Вишне Эйрик 1 0.03
Хальворсен Уле Йорген 1 0.03
Сколевик Стеффен 1 0.03
Мухаммед Рашад 1 0.03
Майгор Миккел 0 0
Чанаджия Дарио 0 0
Солтведт Йоахим 0 0
Утвик Бьорн 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнудсен Фредрик 6 1
Нильсен Сиверт 4 0
Расмуссен Матиас 3 0
Форрен Вегард 2 0
Кристиансен Рубен 2 0
Сконес Каспер 2 0
Странд Петтер 2 0
Бамба Дауда 2 0
Eirik Horneland 1 0
Бармен Кристоффер 1 0
Хорн Майер 1 0
Кольскоген Оле 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томассен Йоахим 7 0
Коне Ибраима 5 1
Салетрос Антон 4 1
Карамоко Бенджамин 5 0
Эдегор Магнар 4 0
Хальворсен Уле Йорген 3 0
Дюрестам Микаэль 3 0
Кристиансен Андерс II 3 0
Несс Николай 3 0
Линнсет Йонатан 3 0
Утвик Бьорн 3 0
Солтведт Йоахим 2 0
Мухаммед Рашад 2 0
Пальссон Эмиль 1 0
Чанаджия Дарио 1 0
Майгор Миккел 1 0
Вишне Эйрик 1 0
Хеберг-Ветти Геуте 1 0
Боянг Сулайман 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
16
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
1
6%
3
19%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
8
50%
6
38%
76-90

Пропущено

25
29
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
0
0%
3
10%
1-15
8
32%
1
3%
16-30
3
12%
6
21%
31-45
2
8%
7
24%
46-60
5
20%
6
21%
61-75
7
28%
6
21%
76-90

Забито

19
20
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
3
16%
2
10%
1-15
4
21%
4
20%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
26%
6
30%
61-75
4
21%
6
30%
76-90

Пропущено

30
15
13 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
4
13%
1
7%
1-15
5
17%
1
7%
16-30
4
13%
3
20%
31-45
4
13%
3
20%
46-60
9
30%
1
7%
61-75
4
13%
6
40%
76-90

Забито

35
36
13 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 14
8 Не забивали 8
4
11%
5
14%
1-15
7
20%
6
17%
16-30
2
6%
3
8%
31-45
4
11%
1
3%
46-60
6
17%
9
25%
61-75
12
34%
12
33%
76-90

Пропущено

55
44
24 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 29
19 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 23
4
7%
4
9%
1-15
13
24%
2
5%
16-30
7
13%
9
20%
31-45
6
11%
10
23%
46-60
14
25%
7
16%
61-75
11
20%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Будё-Глимт - Бранн 2:2 Бранн - Мольде 0:1 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Русенборг 2:2
Волеренга - Бранн 1:0 Бранн - Викинг 0:2 Одд - Бранн 3:3 Бранн - Стабек 1:1 Мьёндален - Бранн 1:1 Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5 Тромсё - Бранн 1:1 Лиллестрём - Бранн 2:3 Бранн - Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Фанна - Бранн 0:3 Бьярг - Бранн 0:5 Бранн - Мьёндален 1:1 Бранн - Тромсё 1:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1
Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Эйгарден - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Норстранд - Сарпсборг-08 0:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Квик-Халден - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 3:0 Заявка 30 18 9 3 59 - 25 63
2. Мольде 2:1 Заявка 30 18 6 6 70 - 40 60
3. Викинг 2:0 Заявка 30 17 6 7 60 - 47 57
4. Лиллестрём 2:0 Заявка 30 14 7 9 49 - 40 49
5. Русенборг 1:2 Заявка 30 13 8 9 57 - 42 47
6. Кристиансунд 2:1 Заявка 30 14 4 12 41 - 46 46
7. Волеренга 1:2 Заявка 30 11 12 7 46 - 37 45
8. Сарпсборг-08 0:2 Заявка 30 11 6 13 38 - 44 39
9. Стрёмсгодсет 2:1 Заявка 30 10 8 12 43 - 42 38
10. Саннефьёрд 0:2 Заявка 30 10 6 14 38 - 52 36
11. Хёугесунн 1:2 Заявка 30 9 8 13 46 - 45 35
12. Тромсё 0:2 Заявка 30 8 11 11 33 - 44 35
13. Одд 2:1 Заявка 30 8 9 13 43 - 58 33
14. Бранн 2:0 Заявка 30 5 11 14 38 - 54 26
15. Стабек 1:2 Заявка 30 6 7 17 35 - 61 25
16. Мьёндален 0:3 Заявка 30 4 10 16 33 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:1 Заявка 15 11 2 2 46 - 18 35
2. Будё-Глимт 3:0 Заявка 15 10 4 1 34 - 13 34
3. Кристиансунд 2:1 Заявка 15 10 2 3 27 - 16 32
4. Викинг 2:0 Заявка 15 9 3 3 34 - 22 30
5. Волеренга 1:2 Заявка 15 7 7 1 27 - 14 28
6. Стрёмсгодсет 2:1 Заявка 15 8 4 3 33 - 12 28
7. Лиллестрём 2:0 Заявка 15 8 3 4 23 - 13 27
8. Русенборг 1:2 Заявка 15 8 3 4 34 - 19 27
9. Хёугесунн 1:2 Заявка 15 8 3 4 30 - 17 27
10. Сарпсборг-08 0:2 Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
11. Саннефьёрд 0:2 Заявка 15 6 5 4 21 - 18 23
12. Одд 2:1 Заявка 15 5 4 6 29 - 29 19
13. Бранн 2:0 Заявка 15 4 5 6 20 - 23 17
14. Тромсё 0:2 Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
15. Стабек 1:2 Заявка 15 4 3 8 17 - 27 15
16. Мьёндален 0:3 Заявка 15 2 5 8 19 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 3:0 Заявка 15 8 5 2 25 - 12 29
2. Викинг 2:0 Заявка 15 8 3 4 26 - 25 27
3. Мольде 2:1 Заявка 15 7 4 4 24 - 22 25
4. Лиллестрём 2:0 Заявка 15 6 4 5 26 - 27 22
5. Русенборг 1:2 Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
6. Тромсё 0:2 Заявка 15 5 5 5 17 - 23 20
7. Волеренга 1:2 Заявка 15 4 5 6 19 - 23 17
8. Сарпсборг-08 0:2 Заявка 15 5 1 9 17 - 30 16
9. Кристиансунд 2:1 Заявка 15 4 2 9 14 - 30 14
10. Одд 2:1 Заявка 15 3 5 7 14 - 29 14
11. Саннефьёрд 0:2 Заявка 15 4 1 10 17 - 34 13
12. Мьёндален 0:3 Заявка 15 2 5 8 14 - 30 11
13. Стрёмсгодсет 2:1 Заявка 15 2 4 9 10 - 30 10
14. Стабек 1:2 Заявка 15 2 4 9 18 - 34 10
15. Бранн 2:0 Заявка 15 1 6 8 18 - 31 9
16. Хёугесунн 1:2 Заявка 15 1 5 9 16 - 28 8
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Эдегор Магнар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Карамоко Бенджамин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Кнудсен Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Сарпсборг-08
1.85
5.07
7.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бранн 2:0 Сарпсборг-08 онлайн


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Бранн
Сарпсборг-08

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