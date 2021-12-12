Норвегия: Типпелиген 2021
2:0
Второй тайм: 81'
Стадион: Бранн
6' Желтая карточкаКнудсен Фредрик
35' Желтая карточкаКарамоко Бенджамин
42' Желтая карточкаЭдегор Магнар
1:0
59' ГолСеланн-Хеггебе Эуне
2:0
66' ГолМёллер Вольфе Давид
74' Желтая карточкаТомассен Йоахим
Ход матча
42'
59'
66'
2:0
74'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
11
Финне
Бор
29
Коне
Ибраима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Хове РунарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Симба МунгаНападающий
- Нападающий
-
43 Elias Myrlid
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Коне ИбраимаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Вишне ЭйрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
История личных встреч
Бранн
Сарпсборг-08
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
18 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|8
|0.27
|Тейлор Роберт
|6 (1)
|0.2
|Бамба Дауда
|6
|0.2
|Финне Бор
|4
|0.13
|Расмуссен Матиас
|2
|0.07
|Странд Петтер
|1
|0.03
|Сконес Каспер
|1
|0.03
|Кристиансен Рубен
|1
|0.03
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.03
|Симба Мунга
|1
|0.03
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0.03
|Педерсен Даниэль
|1
|0.03
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.03
|Сери Яфет
|1
|0.03
|Йенсен Вассберг Никлас
|1
|0.03
|Нильсен Сиверт
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коне Ибраима
|11 (1)
|0.37
|Линнсет Йонатан
|10
|0.33
|Упсет Кристиан
|5
|0.17
|Салетрос Антон
|3
|0.1
|Томассен Йоахим
|3
|0.1
|Вишне Эйрик
|1
|0.03
|Хальворсен Уле Йорген
|1
|0.03
|Сколевик Стеффен
|1
|0.03
|Мухаммед Рашад
|1
|0.03
|Майгор Миккел
|0
|0
|Чанаджия Дарио
|0
|0
|Солтведт Йоахим
|0
|0
|Утвик Бьорн
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнудсен Фредрик
|6
|1
|Нильсен Сиверт
|4
|0
|Расмуссен Матиас
|3
|0
|Форрен Вегард
|2
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Сконес Каспер
|2
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Бамба Дауда
|2
|0
|Eirik Horneland
|1
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|Хорн Майер
|1
|0
|Кольскоген Оле
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Симба Мунга
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томассен Йоахим
|7
|0
|Коне Ибраима
|5
|1
|Салетрос Антон
|4
|1
|Карамоко Бенджамин
|5
|0
|Эдегор Магнар
|4
|0
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|Дюрестам Микаэль
|3
|0
|Кристиансен Андерс II
|3
|0
|Несс Николай
|3
|0
|Линнсет Йонатан
|3
|0
|Утвик Бьорн
|3
|0
|Солтведт Йоахим
|2
|0
|Мухаммед Рашад
|2
|0
|Пальссон Эмиль
|1
|0
|Чанаджия Дарио
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Вишне Эйрик
|1
|0
|Хеберг-Ветти Геуте
|1
|0
|Боянг Сулайман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
16
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
1
6%
3
19%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
8
50%
6
38%
76-90
Пропущено
25
29
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
0
0%
3
10%
1-15
8
32%
1
3%
16-30
3
12%
6
21%
31-45
2
8%
7
24%
46-60
5
20%
6
21%
61-75
7
28%
6
21%
76-90
Забито
19
20
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
3
16%
2
10%
1-15
4
21%
4
20%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
26%
6
30%
61-75
4
21%
6
30%
76-90
Пропущено
30
15
13 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
4
13%
1
7%
1-15
5
17%
1
7%
16-30
4
13%
3
20%
31-45
4
13%
3
20%
46-60
9
30%
1
7%
61-75
4
13%
6
40%
76-90
Забито
35
36
13 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 14
8 Не забивали 8
4
11%
5
14%
1-15
7
20%
6
17%
16-30
2
6%
3
8%
31-45
4
11%
1
3%
46-60
6
17%
9
25%
61-75
12
34%
12
33%
76-90
Пропущено
55
44
24 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 29
19 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 23
4
7%
4
9%
1-15
13
24%
2
5%
16-30
7
13%
9
20%
31-45
6
11%
10
23%
46-60
14
25%
7
16%
61-75
11
20%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Будё-Глимт - Бранн 2:2 Бранн - Мольде 0:1 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Русенборг 2:2
Волеренга - Бранн 1:0 Бранн - Викинг 0:2 Одд - Бранн 3:3 Бранн - Стабек 1:1 Мьёндален - Бранн 1:1 Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5 Тромсё - Бранн 1:1 Лиллестрём - Бранн 2:3 Бранн - Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Фанна - Бранн 0:3 Бьярг - Бранн 0:5 Бранн - Мьёндален 1:1 Бранн - Тромсё 1:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1
Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Эйгарден - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Норстранд - Сарпсборг-08 0:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Квик-Халден - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|3:0 Заявка
|30
|18
|9
|3
|59 - 25
|63
|2.
|Мольде
|2:1 Заявка
|30
|18
|6
|6
|70 - 40
|60
|3.
|Викинг
|2:0 Заявка
|30
|17
|6
|7
|60 - 47
|57
|4.
|Лиллестрём
|2:0 Заявка
|30
|14
|7
|9
|49 - 40
|49
|5.
|Русенборг
|1:2 Заявка
|30
|13
|8
|9
|57 - 42
|47
|6.
|Кристиансунд
|2:1 Заявка
|30
|14
|4
|12
|41 - 46
|46
|7.
|Волеренга
|1:2 Заявка
|30
|11
|12
|7
|46 - 37
|45
|8.
|Сарпсборг-08
|0:2 Заявка
|30
|11
|6
|13
|38 - 44
|39
|9.
|Стрёмсгодсет
|2:1 Заявка
|30
|10
|8
|12
|43 - 42
|38
|10.
|Саннефьёрд
|0:2 Заявка
|30
|10
|6
|14
|38 - 52
|36
|11.
|Хёугесунн
|1:2 Заявка
|30
|9
|8
|13
|46 - 45
|35
|12.
|Тромсё
|0:2 Заявка
|30
|8
|11
|11
|33 - 44
|35
|13.
|Одд
|2:1 Заявка
|30
|8
|9
|13
|43 - 58
|33
|14.
|Бранн
|2:0 Заявка
|30
|5
|11
|14
|38 - 54
|26
|15.
|Стабек
|1:2 Заявка
|30
|6
|7
|17
|35 - 61
|25
|16.
|Мьёндален
|0:3 Заявка
|30
|4
|10
|16
|33 - 52
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:1 Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 18
|35
|2.
|Будё-Глимт
|3:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|34 - 13
|34
|3.
|Кристиансунд
|2:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|27 - 16
|32
|4.
|Викинг
|2:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 22
|30
|5.
|Волеренга
|1:2 Заявка
|15
|7
|7
|1
|27 - 14
|28
|6.
|Стрёмсгодсет
|2:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 12
|28
|7.
|Лиллестрём
|2:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 13
|27
|8.
|Русенборг
|1:2 Заявка
|15
|8
|3
|4
|34 - 19
|27
|9.
|Хёугесунн
|1:2 Заявка
|15
|8
|3
|4
|30 - 17
|27
|10.
|Сарпсборг-08
|0:2 Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|11.
|Саннефьёрд
|0:2 Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 18
|23
|12.
|Одд
|2:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|29 - 29
|19
|13.
|Бранн
|2:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 23
|17
|14.
|Тромсё
|0:2 Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|15.
|Стабек
|1:2 Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 27
|15
|16.
|Мьёндален
|0:3 Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|3:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|25 - 12
|29
|2.
|Викинг
|2:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 25
|27
|3.
|Мольде
|2:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 22
|25
|4.
|Лиллестрём
|2:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|26 - 27
|22
|5.
|Русенборг
|1:2 Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|6.
|Тромсё
|0:2 Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|7.
|Волеренга
|1:2 Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|8.
|Сарпсборг-08
|0:2 Заявка
|15
|5
|1
|9
|17 - 30
|16
|9.
|Кристиансунд
|2:1 Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 30
|14
|10.
|Одд
|2:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 29
|14
|11.
|Саннефьёрд
|0:2 Заявка
|15
|4
|1
|10
|17 - 34
|13
|12.
|Мьёндален
|0:3 Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 30
|11
|13.
|Стрёмсгодсет
|2:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 30
|10
|14.
|Стабек
|1:2 Заявка
|15
|2
|4
|9
|18 - 34
|10
|15.
|Бранн
|2:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|18 - 31
|9
|16.
|Хёугесунн
|1:2 Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 28
|8